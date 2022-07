"DEFENSOR DEL HIELO"

# Juntos seremos más fuertes. ¡Gormiti!

(Música de suspense)

¡Condenados héroes,

han recuperado demasiados fragmentos!

No podemos permitir

que devuelvan todo ese poder a la torre.

Pero están en la fortaleza de los del Hielo,

¡no hay manera de entrar allí!

¡Silencio, Gredd!

El castillo es fuerte, pero los Gormians son débiles,

tienen sentimiento.

¡Xathor, acércate!

Ahora puedes desaparecer y aparecer cuando quieras.

Ve y siembra confusión entre los Gormians.

Perfecto, Lord Voidus.

Gredd, tú le acompañarás.

Dejadles creer que ganan,

y esos sentimientos que tienen van a hacer su perdición.

Príncipe Ikor,

antes de regresar a la torre con los fragmentos y tus amigos,

considero que sería apropiado que recibas el título

de "Defensor del Reino".

Pero primero tienes que pasar una gran prueba,

¿estás preparado?

Sí, padre, preparado para cualquier reto.

Ay... Son tan estirados.

"Estoy preparado".

¡Eron!

Un defensor debe poder superar su mayor debilidad.

Tendrás que buscar nuevas fuerzas para cruzar...

el Puente de Hielo.

(Música de suspense)

Oh.

Cruzar el puente sin caer.

Equilibrio, coordinación... ¡Puedo hacerlo!

Pero no es solo una prueba de destreza física,

es una prueba de tu confianza en los demás.

Oh, oh.

Con los ojos cerrados, Ikor,

serás guiado por uno de tus compañeros.

Héroe, tú serás el guía de Ikor.

¿Quién?, ¿yo?

¡Ja! ¡Sí, no temas, Ikoko!

Pero... ¡Padre!

Cierra los ojos y confía, hijo mío.

¡Guay! Bueno, empecemos.

Primero, pie derecho.

(Música de suspense)

Muy bien.

Ahora continúa.

Continúa. ¡Para!

¡Para!

¡Perfecto! Ahora gira a tu derecha.

¡Espera, no! Tu izquierda.

¡Eso es!, la izquierda.

¡Lo estás haciendo genial!

Esto es absurdo.

Sigue, ¡lo tienes controlado!

Ahora prepárate, porque...

¿Eh?

(GRITA)

Eron, ¿qué has hecho?

Yo no he sido. ¿O sí? No he sido, ¿verdad? ¿Eh?

¡Están atacando el castillo!

(Música de suspense)

¡Oh!

¡Netherbolt!

(GRITA)

(Música de acción)

¡Padre!

(GRITA)

¡Bien hecho! Era un gran acróbata en mi época.

¡Troopers, atacad!

(TODOS) ¡Gloomys!

Ya vencí a Xathor una vez, puede que lo vuelva a hacer.

Inténtalo, Trek.

¡Gormiti, caballeros de los elementos!

¡Fuerza de la Roca!

(Música de acción)

¡Ven a mí, Havok!

No estabas invitado a la ceremonia, Darkan.

¡Netherbolt!

¡Boulderwreck!

¿No tienes nada más?

Acéptalo, Xathor, Havok te va a aplastar.

¡Dame lo peor, cerebro de piedras!

No puedo darte lo peor,

somos de la Roca y siempre damos lo mejor.

(Música de acción)

¡Rocknado!

¿Eh? ¿A dónde ha ido?

¡Havok ha pulverizado a nuestro amo!

Recuerda el plan, tontito.

¡Chicos, le habéis hecho desaparecer de Gorm,

con un billete de ida a Darkor!

Es muy raro, demasiado fácil.

No hemos visto un portal.

(Explosión)

¡Otro ataque! ¡Y por la retaguardia!

Está pasando algo muy raro.

¡Ahora! (TODOS) ¡Gloomys!

(Música de suspense)

Ikor, lidera el segundo frente.

Despacharemos a esas manchas de sombra descerebradas.

¡No te fallaré, padre!

Lo sé, hijo, confío en ti. ¡Ahora ve!

(Música de acción)

(Música de suspense)

¡Estúpidos, estúpidos blandengues!

Vamos, pequeños Gormians, venid a defender vuestro castillo.

¡Venid a Gredd!

¡Darkwave!

¡Boulderwreck!

Creo que aún no hemos acabado.

Enfréntate a mí, Darkan.

¡Troopers, atacad!

(Música de acción)

¡No hay tiempo que perder!

¡Trek, dale más poder!

¡Marchando!

¡Rocknado!

(Música de acción)

¡Darkshield!

He llamado vuestra atención, y eso era lo que quería.

Saben que no pueden derribar nuestros muros,

¿qué creen que están haciendo?

Exactamente lo que deben, por una vez.

(Música de acción)

¡Ay!

¡Los ataques de Havok no pueden romper su escudo!

No podemos fallar, mi padre cuenta con nosotros.

¡Hay que llamar al señor del Hielo!

¡Havok!, ¿te parece bien?

El del Hielo tiene razón, el escudo es a prueba de rocas.

Hoy hemos aplastado a un Darkan, Trek.

Has estado bien.

Vale, chicos, yo os cubriré.

(TODOS) ¡Gormiti, caballeros de los elementos!

(Música de acción)

¡Furor del Viento!

¡Fuerza de la Roca!

¡Poder del Hielo!

¡Energía del Fuego!

¡Ven a mí, señor del Hielo Gormiti,

Trityon!

¿Atacan mi fortaleza del Hielo?

Eso no es aceptable.

¿Quién es el gigante?

¡Sí, quítate, queremos disparar a Gormians!

¡Dispersaos, ofensores!

(Música de acción)

¡Hoarfrost!

Un señor Gormiti, ¿eh?

Eso les mantendrá ocupados.

Todo va según el plan.

¡Márchate, Darkan, o sufrirás el mismo destino gélido!

¡Havok no pudo romper su escudo!

Porque los ataques de los Gormiti de la Roca

son demasiado bastos.

El hielo es afilado, intenso, penetrante.

(Música de acción)

¡Hiperboray!

¡Darkshield!

¡Esto es imposible!

¡Ja, funciona!

¡Héroes, seguid concentrando!

¡Ups! Sí, claro, concentración.

(GRITA)

(GRITA)

(Música de suspense)

¡Yuju!

¡Sí! ¡Ha sido una pasada!

Tu padre estará orgulloso de ti, héroe.

¿De verdad lo crees?

¿Por qué no se lo preguntas? ¿Eh?

¿Eh?

(TODOS) ¿Eh?

Rey Kori, ¿estás orgulloso

de que tu hijo haya caído en mi trampa

y permitido que te capturase?

¡Trityon, vamos!

¡No sé en qué piensas, pero piénsalo otra vez, Gormian!

Si ataco, podría darle a tu padre, Ikor.

(RÍE) Voidus tenía razón,

¡vuestros sentimientos os paralizan!

(TODOS) Oh...

Entregadme la brújula y los fragmentos,

y vuestro rey,

junto a vuestros preciados sentimientos,

estarán a salvo.

¡Ikor, no lo permitas!

¡Destruye al Darkan!

(Música de acción)

¡No pongáis a prueba mi paciencia!

¡Dadme los fragmentos!

¡Trityon, Ikor, disparad!

¡Ikor, tranquilo, dispara, tu padre sabe lo que hace!

¿Seguro? Pero...

¡Confía en mí! ¡Vuélalo por los aires!

¡Ahora!

¿Eh?

(Música de acción)

¡Hyperboray!

(GRITA)

(GRITA)

¡Padre! Estoy ileso, hijo mío.

Hiciste bien en confiar en tu amigo.

Te lo dije.

Supongo que ahora solo falta acabar la prueba.

Ikor ya ha demostrado que puede confiar en otros.

Ikor, yo te declaro digno defensor del reino del Hielo.

¡Son tan estirados!

¿Qué me has llamado?

Es decir... ¡Sí, viva Ikor, defensor del Hielo!

¡Viva Ikor! ¡Viva!

(TODOS) ¡Sí, viva Ikor!