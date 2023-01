Gormiti - El amanecer de los Meka 1ª Parte

# Juntos seremos más fuertes. -Gormiti.

# Unidos para siempre.

# Somos los héroes de Gorm. -Gormiti.

# Amigos en acción.

# Listos para luchar.

# Hay un mundo que salvar.

# Somos los héroes de Gorm.

# Amigos en acción.

# Fuego y hielo se unirán

# a roca y viento contra el mal.

# Gormiti.

# Somos los héroes de Gorm. #

"GORMITI"

EL AMANECER DE LOS MEKA: PRIMERA PARTE

¿Osas desafiar a Voidus, el Señor de las Sombras?

Por supuesto que sí, porque yo soy el Gormian definitivo.

Gormiti, caballeros del... Eh, eh, eh, un momento.

¿Eh?

No fue así cómo pasó.

No derrotaste a Voidus tú solo.

No te quejes, tú no has querido salir en la obra.

Eso, y ahora todos verán lo épica que fue mi lucha.

¿Trek?

(CARRASPERA) La victoria parecía imposible.

Voidus era demasiado fuerte.

¡Sí! ¡Soy superpoderoso

y mi aliento huele peor que un sobaco superapestoso!

(TODOS RÍEN)

Eron, eso no es épico.

Créeme, hay que ponerle un poco de humor

para que estén atentos.

Prepárate para ser derrotado

por mi oscuro ataque aliento a cebolla.

¡Oh, no!

¡Necesito que Ao-Ki venga a ayudarme!

¡Hola! Yo soy a Ao-Ki.

(TODOS RÍEN)

No te quejes, al menos tú sales en la obra.

Son peores que los Darkans.

Oh, Lord Voidus, soberano supremo de Darkor,

nosotros, sus siervos, le necesitamos.

¡Vamos, Lord Voidus, si puede oírme, despierte,

para que podamos vengarnos de los héroes y conquistar Gorm!

Pues yo creo que Voidus no volverá a despertarse.

Gastó toda su energía luchando contra los héroes.

Entonces hay que nombrar a un nuevo señor de los Darkans,

y yo soy la mejor opción para el puesto.

¿Tú? No sabrías ni liderar a un ejército de lombrices.

¡Yo, Cryptus, seré vuestro nuevo líder!

(RÍE) No, los Darkans necesitan a un líder inteligente.

¡Sí! ¡El más inteligente de aquí soy yo!

(TODOS HABLAN A LA VEZ)

¡Silencio! -¡Ah!

Lord Voidus, ya les dijes que despertarías de tu siesta.

¡No estaba echando una siesta, imbécil!

Estaba conectándome con la Elestar.

Esos patéticos Gormians no saben que, durante nuestra última batalla,

infecté uno de los fragmentos.

Ahora conozco todos sus secretos

y ahora ya sé lo de la quinta energía.

¡Ah!

¡Por fin, Gorm será nuestro!

(Risa malvada)

Y entonces le di un golpe con mi supermegataque final.

¡Ah!

¡Oh!

Eh... ¿Lo he hecho yo?

¡Ao-Ki!

¿Estás bien?

Está pasando algo horrible en la tierra de la roca.

Pues tenéis que ir allí. ¡Rápido!

Vuestros brazaletes están en la torre.

Sin las hiperbestias tardaríamos días en llegar a cualquier parte.

Eh... Yo... Cogí mi brazalete cuando tú no estabas mirando.

¿Robaste un brazalete?

Pues,,, yo también.

Por si había una emergencia.

¡Y además, molan un montón!

Dadas las circunstancias... Bien hecho.

¡Sí! ¡Hemos vuelto, chicos!

¿Pero qué es? ¿Qué ocurre, Lao-Ki?

Parece un artefacto de roca, pero su energía es... distinta.

No será peligroso, ¿verdad?

(TODOS) ¡Ah!

Sí, sí que es peligroso.

Pues si es un chisme de roca, yo me encargo.

¡Gormitis, caballeros de los elementos!

¡Fuerza de la roca!

¡Ven a mí, Karak!

Ese cristal, si no fuese imposible,

diría que está lleno de energía meka.

¿Energía meka?

Será mejor que lo destroces

antes de que nos destroce a nosotros.

Espera, ¿qué ocurre?

Esta absorbiendo la energía del ataque.

Tenemos que volver todos a la torre.

Sí, por fin ha llegado la hora.

La oscuridad está renaciendo. ¡Gredd!

Me... siento... fuerte.

¡Gredd!

¿Eh?

Al ser transportado a través del artefacto Meka

has absorbido parte de sus poderes.

Ese artefacto va a ser ahora tu fuente de energía.

¡Encuentra a los héroes y aplástalos!

¡Ya! -¡Sí!

Sotobo, ese megartetrasto acaba de darnos una paliza.

Meka....

Meka... ¡Meka!

Sabía que ya lo había visto antes.

(TODOS) ¿Eh?

Aquí está.

Hay un mensaje en la memoria de la torre.

Creo que podré usar mi energía para...

Pueblo de Gorm,

esta es una grabación de Meka.

Si estáis viendo este mensaje es porque ha acontecido lo peor.

Los artefactos Meka han caído en manos malignas

y el futuro de Gorm corre una gran amenaza.

¿Veis? Hay que destruir el mekartilugio.

Por desgracia,

los artefactos Meka son indestructibles.

Genial... Solo pueden desactivarse.

Y el único modo de hacerlo es... -¡Ah!

Soth. ¿Qué? ¿Qué hay que hacer?

¡No te vayas!

¿Qué pasa ahí fuera?

¡El escudo ha desaparecido!

¡Hola, héroes!

¿Ne echabais de menos? Gredd...

Ao-Ki, ¿un Darkan aquí?

No debería ser posible.

Desterramos a Voidus.

Debe de estar conectado de algún modo al artefacto Meka.

Detened a Gredd y yo reiniciaré el mensaje.

No te preocupes, lo haremos igual de bien que siempre.

¡Chicos, invoquemos a un señor!

(TODOS) ¡Gormiti! ¡Poderes de los elementos!

¡Furor del viento!

¡Fuerza del roca!

¡Poder del hielo!

¡Energía del fuego!

Ven a mí, señor Gormiti del fuego, ¡Keyron!

Gredd se ha vuelto más fuerte. Puedo sentir su energía.

Pero tú eres un Señor, ¿no? ¡Derrótale!

(TODOS) ¡Ah!

¡Megablad!

¡Darkans!

¡Tengo tanto poder!

¿Eh?

¿Gredd? ¡Gredd es igual de fuerte que un Señor!

No es verdad.

¡Yo soy mucho más fuerte!