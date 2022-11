Los desafíos de Gorm

Gormiti Legends

En la Isla de Gorm viven 4 tribus (Tierra, Bosque, Mar y Fuego) los tres primeros viven en paz, pero la tribu del fuego cree que es superior a todas las demás y quiere dominarlas. El viejo sabio decide poner fin a toda esta polémica y crea una competición para que el ganador sea el indiscutible Jefe de la Isla de Gorm.

Magmion es el líder de la tribu del Fuego y cree que competir contra las otras tribus será muy beneficioso para ellos y así mostrar que la tribu del fuego es superior a todas los demás. La competición no se desarrolla como pensaban, pierden 3 de las 4 pruebas, y hay 3 finalistas de las otras tribus y ninguno era de la tribu del fuego.

En la última prueba decide jugar con ventaja, solo queda una batalla para poder poner a un participante en la batalla final, para ello invoca a un viejo y malvado villano de Fuego muy poderoso llamado Magor, este le concede poderes sobrenaturales para así ganar la última prueba sin ningún esfuerzo.

Magor por medio de la magia negra lo hace más grande, más fuerte y más inteligente y de este modo le hace Lord, cuando llega a la prueba final, el viejo sabio se da cuenta de lo que ha pasado y decide intervenir para que sea una lucha justa, dando las mismas facultades al resto de los participantes y así creando a los Lords.

Magor, al ver que la tribu del fuego ya no tiene ventaja sobre los demás, decide intervenir ante la última competición y se desencadena una batalla final, la tribu Fuego tiene toda la ventaja ya que Magor es demasiado poderoso, por eso el viejo sabio trata de ayudar a las otras 3 tribus, pero no le da tiempo para ayudar a la tribu de tierra y es atacada por Magor.

La batalla se iguala, pero por poco tiempo, cuando Magor está a punto de ganar, un nuevo Lord de la tribu del aire aparece para ayudarlos, derrotando finalmente a los malhechores de la tribu del fuego