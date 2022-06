Gormiti en inglés - The battle for the Elestar Part II

The battle for the Elestar Part II

Gormiti en inglés

Lord Voidus tiene la Elestar en su poder y quiere llevar su ejército de Darkans a Gorm para destruir La Torre. Al mismo tiempo nuestros amigos se han quedado sin la energía elemental por lo que no pueden convocar a los Gormitis. ¿Cómo vencer a Voidus?

13 min, 24 sec

29-06-2022 01:00:00

