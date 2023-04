Una pincelada de tristeza

# Lejos de aquí, en un remoto lugar,

# cuatro amiguitos lo pasan genial.

# Rocky es valiente, # siempre cauto a Bill verás.

# Tiny es bromista y Mazu sabe más.

# Pero hay alguien más # que está con ellos. ¿Sabes quién?

# Gigantosaurus es grande, # es gigante.

# Gigantosaurus llegó.

# Gigantosaurus es grande, # es gigante.

# Gigantosaurus llegó. #

(CANTURREA)

No os mováis.

Mantened la pose.

Oh, oh...

Se me ha dormido la pata.

No te muevas, Bill.

Pero tengo la pata muy dormida.

Puedo oírla roncar.

Solo será un momento.

Quiero haceros un retrato perfecto.

Uh, siento un hormigueo.

(RÍE) Debe de estar soñando.

¡No, no, no, no, no!

Pero si ahora no nos hemos movido.

No, mi pincel.

Mirad.

Oh... Era mi pincel favorito.

Lo tenía desde hace muchísimo.

¿Qué voy a hacer ahora?

He pintado mis mejores cuadros con este pincel.

Tranquila, Tiny. Ya te las arreglarás.

No puedo seguir sin mi pincel.

(Música)

Guau,

nunca había visto a Tiny tan triste.

Esto no me gusta.

Nada de nada.

Tiny siempre está contenta y sonriente.

Tenemos que animarla.

De prisa.

Tienes toda la razón,

iría hasta el fin del mundo para volver a verla contenta.

Yo también.

Y mi pata necesita andar.

(SUSPIRA)

¡Tiny!

Tengo algo que te hará sentir mucho mejor.

Una galleta de coco.

Pero no es una galleta de coco normal,

es una galleta de coco y arándanos de la felicidad.

Soy el señor galleta

y voy a hacer que vuelvas a sonreír.

# Sonríe para no estar triste.

# Sonríe para no estar triste. #

Gracias, Bill.

Quizás después.

Está muy rica.

Seguro que sí,

pero no tengo hambre ahora mismo.

Pero si es una galleta de coco.

¿Quién rechaza una galleta de coco?

Supongo que yo.

Bueno, te la guardaré para cuando te sientas mejor.

Porque te vas a sentir mejor pronto,

¿verdad, Tiny? ¿Verdad?

¿Eh?

(Música)

¡Tiny! (GRITA)

Ya sé cómo podemos hacer que te sientas mejor.

(RÍE)

¡Oh! Como digo yo...

Si te pones a saltar,

te vas a animar.

¡Uhhh!

¿A que es genial, Tiny?

Ah... En realidad, no.

¿Eh?

¿No hay suficiente altura?

Pues espera.

(GRITAN)

¿Ya te sientes mejor, Tiny?

¡No!

(RÍE) Gracias por dejarte caer.

¿Tiny? ¿Dónde estás?

Ohhhh.

(GRITA)

Pues yo estoy más animado.

(Música)

Cuando yo estoy triste,

lo que más me alegra es un buen vuelo por el cielo.

¡Yuju!

(Música)

Te volverás a sentir bien enseguida, Tiny.

¡Yuju!

¿Ah?

(Música)

¡Yuju!

¿Qué estás haciendo aquí arriba, Giganto?

Era una broma. (RÍE)

(RUGE)

(Música)

Guau, ha sido genial.

¿Verdad, Tiny? Eh...

Vamos a hacer otra cosa, Tiny.

¿Te apetece ya el señor galleta, Tiny?

(SUSPIRA)

Sé que estáis haciendo todo lo posible por animarme,

pero sigo muy triste por lo de mi pincel.

Mejor iré al lago un rato.

Yo sola.

Pobre Tiny.

No creo que se vaya a olvidar nunca

de ese viejo pincel.

Tal vez lo olvide si le hacemos un pincel nuevo.

Buena idea.

Si no la anima un pincel nuevo, nada lo hará.

¿Recuerdas ese cuadro tan bonito del lago

que hicimos juntos?

(SUSPIRA)

Qué buenos tiempos.

¡Tiny!

Sabemos que quieres estar sola.

Pero esto no puede esperar.

Te hemos hecho un pincel nuevo.

Guau, es un regalo precioso, pero...

Bueno, ¿qué es lo primero que vas a pintar?

¿Qué tal a mí? Tengo una sonrisa irresistible.

Eh...

O a mí.

Puedo dejar que se me duerma la pata otra vez

para que le hagas un retrato.

Lo llamaremos... Pata soñando.

Es que... O puedes pintarnos a todos, Tiny.

Igual que antes. Yo estaba primero.

Muévete. Me estás tapando la pata.

¡No quiero pintar a nadie!

(SUSPIRA)

Mirad lo que habéis hecho.

Tiny se ha puesto peor.

¿Por nosotros? ¿Y tú qué?

Sí.

Tú eres el que no paraba de decir:

"Píntame a mí, píntame a mí".

¿Eh?

Vale, vale, ha sido por los tres,

pero lo importante es encontrar a Tiny

y arreglarlo todo.

Vamos.

Sé que mis amigos lo hacen por mí, pero no lo entienden.

Lo que necesito es estar sola un rato.

(TODOS) ¡Tiny! ¿Eh?

¿Dónde estás?

Tiene que estar por aquí.

¡Tiny!

¿Por qué no me dejan tener un momento a solas contigo?

¿Oh?

¿Quieres que entre ahí?

(RUGE)

(Música)

Esto es precioso.

Ojalá pudiera pintarlo contigo.

Te echaré mucho de menos.

(LLORA)

(Música)

Tiene que estar por alguna parte.

Hola, Giganto.

¿Has visto a Tiny?

(RESOPLA)

(TODOS) Oh...

A lo mejor está ahí.

(GRITAN)

Creo que no podemos entrar.

Giganto, ¿Tiny está ahí?

Esta triste y sola.

Nos necesita.

(RUGE)

Ah...

Ha dicho varias veces que quería estar sola.

¿Entonces no debemos entrar para intentar animarla?

A veces eso ayuda, pero puede que en este caso, no.

¿Y qué hacemos?

Supongo que esperar aquí por si nos necesita.

¿Nos quedamos aquí sin hacer nada?

Eso es.

Pues eso puedo hacerlo.

(SUSPIRA)

Lo que sea por Tiny.

No cambiaría los recuerdos que tengo contigo

por nada del mundo.

(SUSPIRA) Ya me siento mejor.

Venga, vamos.

(Música)

¿Eh?

(TODOS) ¡Tiny!

¿Cómo te encuentras?

Mejor.

(SUSPIRAN)

Gracias por intentar animarme todo el día,

pero necesitaba estar un rato sola y triste.

Sí, Giganto nos lo dijo a su manera.

Gracias, Giganto.

Tú sabías lo que necesitaba.

Tengo mucha suerte de tener tan buenos amigos.

Haríamos lo que fuera por ti, Tiny.

Bueno, pues me vendría bien una cosa.

Claro, ¿qué necesitas?

Un abrazo.

(TODOS) Oh...

Ojalá el señor galleta estuviera aquí.

(RÍEN)

(CANTURREA)

¡Tiny! ¡Estás pintando!

Con tu pincel nuevo.

Sí.

Siempre echaré de menos a mi viejo pincel,

por eso lo he puesto en un lugar muy especial.

Pero ya no me siento triste.

¡Bien!

Y me encanta pintar con el nuevo pincel

que me habéis hecho.

¿Quieres que posemos para ti?

Te prometo que no moveré ni un músculo.

(RÍE)

Y yo te prometo ser todo músculos.

(RÍE)

Gracias, pero ahora estoy haciendo un autorretrato.