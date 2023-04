# Lejos de aquí, # en un remoto lugar,

# cuatro amiguitos lo pasan genial.

# Rocky es valiente, # siempre cauto a Bill verás.

# Tiny es bromista y Mazu sabe más.

# Pero hay alguien más # que está con ellos.

# ¿Sabes quién?

# Gigantosaurus es grande, # es gigante.

# Gigantosaurus llegó.

# Gigantosaurus es grande, # es gigante.

# Gigantosaurus llegó. #

"Gigantousarus."

"La nariz de Bill lo sabe."

¿Sabéis qué iría genial

con estas bayas en la ensalada de fruta?

Un plátano.

No digas más.

(OLFATEA)

Lo encontré.

¿Qué has encontrado?

¡Un plátano!

Me han hablado de esos plátanos que crecen bajo tierra.

Son dificilísimos de encontrar.

(RÍE)

Y están deliciosos.

Tranquilos, iré a por más.

No hay nada que no pueda encontrar con mi superolfato.

(OLFATEA)

¡Ah!

(RÍE) Incluido a Giganto.

Perdona, no te había visto.

¿Te apetece una macedonia de frutas hecha con plátanos subterráneos?

(ESTORNUDA) ¡Oh!

¡Y cocos!

(ESTORNUDA)

¡Oh!

Creo que Giganto... ¡Ay!

Está muy resfriado. ¡Oh, no!

¿Podemos hacer algo para ayudarle?

Creo que sí,

pero tengo que comprobar algo en la guarida. Vamos.

Ahora voy. Nunca se tienen demasiados cocos.

(ESTORNUDA) ¡Oh!

O quizás sí.

Eso no, eso tampoco.

(ESTORNUDA)

Pobre Giganto.

Lo está pasando fatal con tanto estornudo.

Y todo el que se cruce con él.

Tenemos que hacer algo para ayudarle.

Y lo haremos.

Ya sé cómo conseguir que Giganto deje de estornudar.

Con la flor aromática.

¡Guau!

Huele diferente a todas las flores que conozco.

Suave y afrutada,

con un toque a musgo,

una pizca de coco y...

¿Qué es eso?

Notas de miel.

Puedo usarla para fabricar

un spray que le quite los estornudos a Giganto.

¿Has oído, Giganto?

¡Eh! ¿Dónde está?

(ESTORNUDA)

¡No!

¡Uh! Qué flor naranja tan bonita.

Es la única flor aromática que tenía.

No puedo hacer que Giganto deje de estornudar sin ella.

Cogeremos otra. No podemos.

No crecen en esta época del año.

Esa era la última flor aromática que quedaba.

Tranquila, Mazu, mi superolfato encontrará otra flor.

¿De verdad crees que podrás, Bill?

Pues claro.

No hay nada que no pueda encontrar con mi olfato.

Genial. Tú ve a buscar la flor aromática

y yo iré a por lo que necesito para hacer el spray.

Buena idea, Mazu. Iré contigo. Y yo con Bill.

Vamos al Mazmóvil, Tiny.

Al suelo, nariz.

Ahí. ¡Guau!

¿Ya has encontrado la flor? Ese superolfato tuyo es alucinante.

Esto no es la flor, Bill. Es musgo.

¡Ah! Quería decir ahí.

No, son bayas.

Bueno, es que la flor tiene muchos olores diferentes.

Hasta los superolfatos tienen que practicar.

(RÍE)

Vuelvo al trabajo.

(HACEN FUERZA)

Venga, bambú, te necesito para el spray.

No tenemos fuerza suficiente para arrancar estos juncos.

(ESTORNUDA) -(GRITAN)

Pero Giganto sí.

# Venga, Bill, eres el mejor.

# Con tu superolfato # encuentra la flor. #

¡Ajá! Ahora sí.

Está aquí, seguro.

Al menos, eso espero.

¿Qué?

¿Miel?

Creo que eso no es la flor, Bill.

Estaba convencido de que la había encontrado.

(GRITA)

(GRITA)

(ESTORNUDA)

Buen trabajo, Giganto.

Bill, estás encontrando de todo menos la flor que necesitamos.

¿Seguro que te funciona el superolfato?

¿Qué? Mi superolfato está mejor que nunca.

Pero ¿y si no lo está?

Necesito uno de esos champiñones para el spray y ya está todo.

No llego, somos muy pequeñas.

Pequeñas, pero inteligentes.

Lo tengo.

Tranquilo, Giganto,

te ayudaremos a que dejes de estornudar muy pronto.

(ESTORNUDA) ¡Oh, oh!

(GRITA)

Hola, Mazu.

Me alegro mucho de verte.

Lo siento por el golpe, León. Tranquila.

Eres la segunda cosa que me cae encima desde el cielo hoy.

Antes he visto una preciosa flor naranja

cayendo de algún sitio sobre el lago.

¿Una flor naranja?

Tiene que ser la flor aromática.

Necesitamos esa flor para ayudar a Giganto.

¿Nos puedes llevar hasta ella? Claro. Vamos.

(ESTORNUDA) -(GRITAN)

Supongo que Giganto quiere que me dé prisa.

(RÍEN)

¡Ay!

No habrás visto una flor naranja por aquí, ¿no?

No sé por qué, pero no puedo olerla.

Creo que en mi superolfato no está funcionando.

No se lo digas a nadie.

Mis amigos y Giganto cuentan conmigo.

¡Eh, Bill! ¿Cómo va ese superolfato?

¿Ves a lo que me refiero?

¿Qué voy a hacer ahora?

¡Uh! ¿Y si hago como que encuentro la flor,

pero es imposible alcanzarla?

Así podremos dejar de buscarla.

Bueno, Bill,

¿sabe tu nariz decir dónde está la flor?

(RÍE)

Sí, lo sabe, pero no podemos alcanzar la flor.

¿Eh?

¿Qué?

La flor está en ese árbol,

en ese altísimo acantilado.

No podemos ir, es demasiado peligroso,

pero seguro que encontraremos otra forma de ayudar a Giganto

con sus estornudos. No, Bill, tú has hecho tu parte.

Ahora me toca a mí. ¡Rocky, para!

¿Qué? (TITUBEA)

¿Te cuento un chiste?

No. Mejor, porque no me sé ninguno.

¡Ay! ¡Rocky, para!

¿Qué pasa?

Mira esa nube.

Es igualita que tú.

Más bien como Tiny. Bill, para de pararme.

Rocky, la flor no está en ese árbol.

Mi superolfato no funciona y no quería decírtelo.

¿Qué?

Lo siento.

(ESTORNUDA) (GRITA)

¡Oh, no!

Lo siento, Rocky. Es culpa mía. Debí decirte la verdad antes.

Sí, quizás antes de quedarme colgado de un árbol

en un acantilado.

(AMBOS) ¡Socorro!

¡La tengo!

Gracias por encontrar la flor, León.

(AMBOS) ¡Socorro! ¿Eh?

Parecen Rocky y Bill.

Tenemos que ir a ayudarles.

No pierdas la flor, León. Volveremos.

Ya voy, Rocky. (GRITA)

Mejor no. ¡Aguanta, Rocky! ¡Te ayudaremos!

Eso intento.

No puedo llegar a esa zona del acantilado.

Tiny, acércame uno de esos juncos.

Ahora llévame hasta Rocky.

¡Te tengo!

(AMBAS) ¡Yuju! ¡Sí!

Siento mucho no haberos dicho la verdad

sobre mi no tan buen superolfato.

¿Sabes, Bill?

No pasa nada por reconocer que no puedes hacer algo.

Lo sé, pero quería encontrar esa flor para ayudar a Giganto.

Tranquilo, León la ha encontrado.

No podías olerla, porque estaba debajo del agua,

y el olor no viaja por el agua.

Ah, ¿no?

Entonces ¿mi superolfato todavía funciona?

Aquí está la flor.

La he cuidado superbien.

Gracias, León.

(ESTORNUDA)

(TODOS) ¡No!

Tranquilos, esta vez la encontraré con mi superolfato.

Venga, ayudadme a terminar el spray.

Mirad lo que he encontrado.

(TODOS) ¡Sí! ¡Bien!

Vamos a acabar con esos estornudos.

¡Funciona!

(RUGE)

Un placer, Giganto.

Gracias por encontrar la flor, Bill.

(RÍE) No ha sido nada.

Ponme un poco de spray a mí, Mazu.

¿Por qué? ¿Es que vas a estornudar?

No, pero me gusta cómo huele.