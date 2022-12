Historias dispares de dinosaurios

(Música)

# Lejos de aquí, # en un remoto lugar,

# cuatro amiguitos # lo pasan genial.

# Rocky es valiente, # siempre cauto a Bill verás.

# Tiny es bromista # y Mazu sabe más.

# Pero hay alguien más # que está con ellos.

# ¿Sabes quién?

# Gigantosaurus es grande, # es gigante.

# Gigantosaurus llegó.

# Gigantosaurus es grande, # es gigante.

# Gigantosaurus llegó. #

(RUGE)

GIGANTOSAURUS

(Música)

Ay... Ya casi estoy.

(GRITA) Hola, luciérnaga. ¿De dónde sales?

(SUSPIRA) Llegas justo a tiempo para ver cómo pruebo

mi último invento por primera vez.

¡El súper tobogán!

Bajar será muchísimo más fácil que subir.

(Ruido)

(Música tensión)

¡Oh, no!

¡Ah!

¡Uf! Ha estado cerca.

(GRITA)

Esto no era lo que había planeado.

Una piedra tan grande no puede haberse caído sola.

Debe de haberla empujado alguien.

¡Mazu! ¿Estás bien?

Sí. Pero no puedo decir lo mismo de mi supertobogán...

¿Habéis empujado vosotros esta roca colina abajo?

¿Qué? Ni de broma.

Pero hemos visto quién lo ha hecho. ¿Ah, sí? ¿Quién?

(TODOS) ¡Giganto!

Se acercó a la roca y... Y como una bestia de carga fue a...

Estaba sonriendo. ¡De uno en uno, chicos!

Me cuesta mucho entenderos si habláis todos a la vez.

Rocky, empieza tú. Oh, vale. Lo que pasó fue esto.

Allí estaba yo, abriéndome paso valerosamente a través de la llanura

cuando Giganto vino hacia mí.

¿Qué dices, Supergiganto? ¿Necesitas que te ayude?

¡Por supuesto, puedes contar conmigo!

(AMBOS) ¿Eh? ¿Rocky es el ayudante de Supergiganto?.

¿Dices que el ladrón de rocas ha vuelto a las andadas?

Tienes razón, tenemos que derrotarle.

(RÍE) Ya te tengo, Supergiganto, ¡cuidado con la roca!.

Buen plan, Supergiganto. ¡Vamos!. ¡Ah!

¡Pum, pam, boom, zas!

(AMBOS) ¡Oh!

(GRITA) -¡Maldición! Otro intento fallido.

Pero esta no será la última vez que me veas, Supergiganto.

¡Toma, aquí tienes un regalito para que no te olvides de mí!

(GRITA)

¡Ha sido increíble! ¡Gracias por salvarnos!

(RUGE) Nada que agradecer, grandullón.

¡Yuju!

Ah...

Así que... ¿Estás diciendo que Giganto es un superhéroe?

¿Y que tú eres su ayudante?

Bueno, a veces se necesita ayuda para solucionar las cosas, ¿sabes?

(RÍEN)

Oh... Es la historia más divertida que he escuchado jamás.

(RÍE) Eso no es lo que pasó en realidad, Rocky.

Sí. Yo os contaré lo que de verdad pasó. Escuchad.

Allí estaba yo, caminando por la sabana,

comiendo ricas fresas cubiertas de miel y pensando en mis cosas

cuando, de repente, de la nada apareció Giganto.

(RUGE)

No sé cómo, pero había crecido.

Era más gigantesco de lo que había sido nunca.

¡Eh, aquí abajo! ¡Deja a mis amigos en paz!

(RUGE)

Oh, oh...

(GRITA)

¡No me hagas daño, no me hagas daño!

(GRITA)

¡Oh, no!

¡Uf!

(JADEA)

Uf, estuvo muy cerca.

Eh, espera.

¿Viste dinoabejas salir volando de la boca de Giganto?

Sí. Y es mucho más grande y aterrador

de lo que te puedas imaginar. Eso tampoco fue lo que pasó.

Muy bien, Mazu. Te contaré la verdadera historia.

(TARAREA)

Hacía un día soleado estupendo

y Giganto apareció con ganas de jugar.

Hola, Giganto. ¿Jugamos al escondite?

(RUGE) Vale, tú cuentas.

Y recuerda, no vale mirar.

(Música tranquila)

Oh, oh...

(RÍEN)

¡Estoy aquí!

(RÍEN)

(LOS TRES) ¿Qué?

¿Veis? Giganto solo quería jugar. ¿Jugar? ¿Giganto?

Eso segurísimo que no fue lo que pasó.

Mi historia es la verdadera. ¡No, es la mía!

No es ninguna de las vuestras. Es la mía.

(LOS TRES) ¿A quién crees tú?

Mm... Solo hay una forma de saber qué fue lo que pasó en realidad.

Seguidme.

(Música)

Mirad, huellas.

Mm... Estas parecen vuestras, chicos.

Vamos, poneos sobre ellas.

Sí, no hay duda de que son vuestras.

Y las grandes deben de ser las de Giganto.

Pero ¿de quién son esas pequeñas?

Son del ladrón de rocas, ¿veis? Os dije que yo decía la verdad.

¡Eh! ¿A quién estás llamando ladrón? ¡Rugo! ¿Son tuyas estas huellas?

Pues claro, ¿quién más tiene unas pezuñas tan delicadas y adorables?

Entonces puede que no haya ningún ladrón de rocas.

A lo mejor, solo era Rugo.

Ajá. Está claro que yo no he venido a por rocas, he venido a por nueces.

Rugo, ¿puedes decirnos qué fue lo que pasó en realidad

y quien tiró la roca?

¡Claro! Yo estaba paseando y disfrutando del paisaje,

con eso quiero decir que estaba buscando comida, por supuesto,

cuando de repente, ahí estaba, la nuez más grande y preciosa

que os podáis imaginar. Estaba en lo alto de un árbol.

Por suerte para mí, Giganto estaba allí, frotándose contra el árbol,

intentando quitarse una hoja que se le había quedado pegada.

(RUGE)

Era la gigantoescalera perfecta.

Yo reconozco una oportunidad cuando la veo y subí por él. ¡Uh, ah!

Aquí está la hoja que Giganto estaba intentando quitarse.

Oh... Entonces quizá solo era una hoja, no una capa.

¡Ja! ¿Ves? Lo que significa que mi historia era de verdad.

Mm... A ver.

Dijiste que Giganto estaba más grande que nunca

y que le salían un montón de dinoabejas de la boca.

(RÍE) Abejas, esa ha sido muy buena.

Escuchad, cuando estaba subiendo por la espalda de Giganto...

(Música)

(GRITA)

(GRITA)

En realidad fue una libélula la que hizo estornudar a Giganto.

A lo mejor te refieres a eso.

(ESTORNUDO)

(GRITA)

¡Ay, dinoabejas!

Mm... A lo mejor no eran dinoabejas. No, solo fue un dinoestornudo.

Entonces mi historia es la verdadera.

Sí que jugamos al escondite. Sí, es verdad.

Giganto estaba buscando algo, pero no te estaba buscando a ti.

¿Eh? Me estaba buscando a mí.

(OLFATEA)

Un momento, a lo mejor estaba buscando la nuez,

ahora que lo pienso. (GRITA)

(Terremoto)

(GRITAN)

¡Ja!

¡Sí! Tu historia encaja, Rugo. Aquí hay un trozo de nuez.

¡Ah! ¡Gracias!

Entonces, Giganto no estaba jugando conmigo.

Lo siento, Tiny.

Bueno, parece que el entusiasmo puede hacer que recordemos las cosas

de forma diferente, ¿verdad?

Sí, creo que os habéis dejado llevar un poco y habéis olvidado la verdad:

la piedra se cayó sola por accidente.

Y Giganto no es ni un compañero de juegos ni un monstruo

ni un superhéroe. Estaba haciendo lo que hace siempre:

pasear, rascarse la espalda, comer algo...

Y hacer de escalera para que yo pudiera coger la nuez.

¡Es verdad!

(Música)

Gracias por ayudarme a arreglar mi tobogán, chicos.

Creo que lo voy a llamar al gigantotobogán.

(LOS TRES) ¡Sí, bien! (RÍE)

Porque igual que Giganto, es supergrande. ¡Yuju!

Y da un poco de miedo. (GRITA)

¡Y es muy divertido!

(RÍEN)

¡Uh, ah! (RÍE)