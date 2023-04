# Lejos de aquí, en un remoto lugar,

# cuatro amiguitos lo pasan genial.

# Rocky es valiente, # siempre cauto a Bill verás.

# Tiny es bromista y Mazu sabe más.

# Pero hay alguien más # que está con ellos. ¿Sabes quién?

# Gigantosaurus es grande, # es gigante.

# Gigantosaurus llegó.

# Gigantosaurus es grande, # es gigante.

# Gigantosaurus llegó. #

¡"Gigantosaurus"!

"La gran persecución en trineo".

Muy bien, ya está todo.

Estamos listos para nuestra fiesta de invierno.

Esperad, no os olvidéis de las nueces tostadas.

¡Uh, están calentitas!

Son para Giganto.

Pero no os las comáis todas antes de que lleguemos a la fiesta,

¿vale?

¿Dónde está Tiny?

Tenemos que ir a las tierras heladas.

¡Aquí estoy!

Necesitaba un regalo más.

¡Es superchulo! ¿Para quién es?

(SOPLA) (RÍE)

Espero que no sea para ti.

(RÍEN)

No, es para un dinosaurio mucho más grande.

Ya lo veréis.

Venga, que como pongamos más cosas en el trineo va a explotar.

¡Vámonos!

(Pasos)

(RUGE)

Oye, grandullón, vienes a la fiesta, ¿verdad?

Tenemos un regalo para ti.

(RUGE)

Creo que puede olerlo.

El trineo pesa más de lo que pensaba.

Ahora no, Giganto. Te daremos tu regalo en la fiesta.

(GRITAN)

¡Gracias por el empujón!

(RUGE)

Quitad del medio, hierbajos. T-Rex ya está aquí.

¡Genial!

Esto me servirá de corona para que vean quién es el rey.

Hola Dilo, hola Patchy, ¿venís a la fiesta de invierno?

-Pues claro. -No me la pierdo.

-¿Van a montar una fiesta?

Nos vemos en la fiesta, Marsh. ¡Minigigante y yo vamos!

-Yo llevaré nubes de caramelo.

¡Ricas!

¿Qué? ¿Todo el mundo va a esa fiesta menos yo?

Qué de cosas para decorar llevas ahí arriba.

Como siempre digo yo, cuantas más decoraciones,

mejores serán las celebraciones.

Vosotros también lleváis un montón de regalos allí abajo.

Como siempre decimos nosotros: es muy bueno dar.

(TODOS) # Es muy bueno dar, # su día hay que alegrar.

# Mostrar amor es lo mejor # y con ellos jugar. #

Así que los minisaurios están organizando una fiesta

y van a regalar cosas y no me han invitado.

(TODOS) # Es muy bueno dar, # grande o pequeño qué más da.

# Su sorpresa hará # que te sientas genial. #

Dicen que les gusta dar.

Pues van a ver lo guay que es quitar cosas.

¡Uy!

(RÍE)

Ya nos falta muy poco para llegar a las tierras heladas.

(RÍE)

Se ha roto la liana.

Volveré a atarla.

Vaya, ¿qué tenemos por aquí?

T, te estábamos buscando. Queríamos preguntarte una cosa.

¿Ah, sí?

Genial porque yo también quería preguntaros una cosa.

¿Qué?

¿Qué se siente al caer en mis trampas?

(GRITA)

(RÍE)

¡Eh!

(RÍE)

Yo puedo hacer eso por ti.

(RÍE)

¡Y ahora todos los regalos son míos!

Ni de broma, son para todos. No te lo permitiré.

(GRITA)

¿Me echas una mano para levantarme? Tranquilo, Rocky.

T no llegará muy lejos empujando ese trineo solo.

(RÍE) Gracias por la idea.

(RÍE)

Estoy bien.

-Mira, regalos.

-¿Serán para nosotros?

(GRITAN)

¡Me ha tocado la caja sorpresa de Bill!

-Y yo tengo una Tiny. Siempre he querido tener una Tiny.

Soy la Tiny de verdad, Dilo.

Ayúdame a bajar a Mazu de ese árbol.

Creía que era una decoración.

-¿Entonces no eres un burrito?

No. T nos ha hecho esto.

Y se ha llevado todas las cosas de la fiesta.

¿Entonces no hay fiesta?

(GRITA)

Ni hablar, vamos a buscar a T para que nos lo devuelva todo.

(GIME)

(JADEA)

La próxima vez haré las nubes de caramelo fuera.

(Risas)

Vengo a hacerte una visita.

(GRITA)

¡Eh, déjame salir y devuélveme mis nubes!

Tranquila, Rugo, las recuperaremos.

(Claxon)

¡Gracias, Rocky!

# Es bueno robar, # su día a arruinar. #

(GRITA)

Te tengo.

# Llorarán, nada van a recuperar.

# Es bueno robar un regalo más. #

(GRITA)

Una fiesta solo para mí es lo mejor para un tiranosaurio.

(RÍE)

Esos mocosos nunca me encontrarán aquí.

¡Ahí está! Oh, oh.

Bueno, hora de acelerar el trineo.

(GRITAN)

Ya es casi de noche. No le alcanzaremos en la oscuridad.

¡No podéis pararme, no podéis pararme!

(GRITA)

Giganto sí puede...

¿Estás bien, T?

La nieve está muy fría.

-Hola, chicos, ¿ha empezado ya la fiesta?

No, y no va a empezar.

El trineo con todas nuestras cosas

está en medio de ese banco de nieve.

¿Te refieres a todo lo que se ha llevado T?

¿Por qué nos has hecho todo esto?

Bueno, cuando escuché que estabais organizando una fiesta,

me molestó que no me hubierais invitado.

Pero si te íbamos a invitar.

Te llevaste el trineo

antes de que nos diera tiempo a decírtelo.

¿Ah, sí?

Pues claro,

todo el mundo está invitado a la fiesta de invierno.

Pero ahora parece que no va a haber ninguna fiesta.

(RUGE)

Estás oliendo tu regalo ahí dentro, ¿verdad?

¡Guau!

Y yo que creía que yo tenía un superolfato.

¡Minigiganto! ¿Estás bien?

-Yo voy a decorar el árbol. -Yo pondré la música.

-¡Hay nubes de caramelo para todos!

Gracias por ayudarnos con el trineo, Giganto.

Aquí tienes tu regalo.

Aquí hay un regalo para ti, Marsh. Y para Minigiganto.

¿Un trineo? ¡Es lo que siempre he querido!

(RÍEN)

Casi arruino toda la fiesta.

¿A dónde vas? A casa.

No merezco estar aquí.

No puedes irte ahora, la fiesta acaba de empezar.

Después de todo lo que he hecho, ¿queréis que me quede en la fiesta?

Bueno, es verdad que podrías portarte mejor

con todos los que vivimos en Cretatia.

Pero no queremos que te sientas excluido.

Hoy es un día para celebrar todos juntos.

¡Guau!

Vale.

-Está demasiado oscuro para ir en trineo.

-Toma esto, Marsh.

Te ayudará a ver mejor.

-¡Qué regalo tan guay! ¡Gracias, T!

(RÍE)

-¿Por qué siento una especie de calidez dentro de mí?

Porque has hecho algo bueno.

¡Eh, chicos, tomad un regalo!

Para ti un junco luminoso y otro para ti.

Juncos luminosos para todos.

# Es muy bueno dar, # grande o pequeño qué más da.

# Su sorpresa hará # que te sientas genial. #

Siento mucho haberme llevado vuestro trineo.

Ahora entiendo por qué os gusta regalar cosas.

No te preocupes.

De hecho, tenemos un regalo más que dar.

¿Para mí?

(TODOS) ¡Para ti!

¡Sí!

(TODOS) ¡Nos gusta hacer regalos!