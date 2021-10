Por favor, no cojáis las flores

(Música)

# Lejos de aquí, # en un remoto lugar,

# cuatro amiguitos # lo pasan genial.

# Rocky es valiente, # siempre cauto a Bill verás.

# Tiny es bromista # y Mazu sabe más.

# Pero hay alguien más # que está con ellos.

# ¿Sabes quién?

# Gigantosaurus es grande, # es gigante.

# Gigantosaurus llegó.

# Gigantosaurus es grande, # es gigante.

# Gigantosaurus llegó. #

(RUGE)

GIGANTOSAURUS

Un, dos, tres... ¡Cuatro rebotes, genial!

¡Sí! ¿Quién quiere superar eso? ¿Bill?

(PENSATIVO) Mm. No puedo, estoy vigilando.

Bill, no necesitamos vigilar para lanzar piedras.

¡Ven a jugar!

Pueden surgir problemas en cualquier momento, Mazu.

Desprendimientos de rocas... (GRITA) ¡Oh, rocas!

Se puede caer un árbol...

Giganto... ¡Ah!

Chicos, no valoráis todo lo que hago por vosotros.

Vale, entonces supongo que me toca a mí.

Preparaos para alucinar.

Científicamente este es el ángulo perfecto para lanzar esta piedra.

(HACE ESFUERZOS)

(Música misterio)

(ENFADADA) Mm.

La ciencia te ha jugado una mala pasada.

(RÍE) Guau, esa piedra ha saltado tanto que se ha saltado

hasta el saltar.

(PREOCUPADO) ¡Oh, cuidado, chicos! Es Termi.

(ENFADADA) ¿Cómo os atrevéis a interrumpir mi sueño?

(GRITAN) ¡Ah! (ENFADADA) -Mm.

(RÍE) Gracias, Bill, tu aviso me ha salvado.

Bah. ¿Sabes? Tienes razón.

No te valoramos lo suficiente, pero eso va a cambiar.

Vuelvo enseguida.

(Música)

Mm. ¿Qué le dice la piedra al agua?

(PENSATIVO) Mm. "Mi vida es muy dura".

(RÍEN) Bill, tengo una sorpresa para ti.

(SORPRENDIDO) Oh, ¿para mí? (CONTENTO) ¡Gracias?

¿Qué es esto? Una flor flotante.

Es única y debe cuidarse. Como tú.

Gracias por salvarme. (MASTICA) Mm, y está superrica.

Oye, ¿tienes más de estas...? ¿Cómo se llamaban?

Flor flotante. Crecen en el pantano,

donde los cangrejo herradura se las comen.

Pues llamadme "cangrejo herradura" porque yo también quiero comérmelas.

Lo siento, Bill, es lo único que pueden comer

los cangrejos herradura.

Así que para dinosaurios como nosotros son solo delicias

para de vez en cuando.

Hasta luego, chicos, voy a terminar mi nuevo invento.

(Ruido de tripas)

(SORPRENDIDOS) ¿Eh? Guau. Esa barriga sí que tiene hambre.

La flor de Mazu estaba riquísima. Necesito comer más.

Pero Mazu dice que las flores flotantes

son importantes para los cangrejos herradura.

¿De verdad crees que a los cangrejos herradura

les importaría que mi triste y hambrienta barriga se comiera

solo una florecilla más? Supongo que no.

¿Qué dices tú, Tiny?

Parece que la barriga de Bill está muy triste.

Igual no pasa nada por una más. (CONTENTO) ¡Sí!

(HACEN ESFUERZOS)

¡Oh! Barriga, hago muchas cosas por ti.

¡Mirad, el arbusto de flores flotantes!

(CONTENTO) ¡Ah! ¡Yuju!

(PREOCUPADO) ¡Ah, arenas movedizas! (SORPRENDIDO) Oh, oh.

Gracias, cangrejo herradura. Vamos.

(Música)

Los cangrejos están comiéndose las flores.

Es lo que dijo Mazu. Bueno, pues tienen muy buen gusto.

(HACE ESFUERZOS)

No sé por qué Mazu dijo eso. Aquí hay un montón de flores.

¿Qué hace ese arqueo..., arqueo..., ese archivolador aquí?

¡Ah! Ahí hay otro.

Parece que están comiendo algo de la espalda de los cangrejos.

Chicos, probad una.

Bill, ¿cómo es que tienes tantas flores?

Mazu ha dicho que los cangrejos herradura las necesitan.

¡Oh! Míralos, Tiny, tienen de sobra. Y, además, ya las he cogido.

¡Guau, están buenísimas! (DUBITATIVA) Bueno...

Por probar un poco... (MASTICA)

(CONTENTA) ¡Ah! Es una delicia.

Guau, esto es lo que yo llamo un banquete de flores riquísimas.

(PREOCUPADA) Ay, espero que no hayamos comido demasiado.

Mira, quedan un montón.

La parte de arriba del arbusto está llena.

(CONTENTO) ¡Ay, ay! Un poco más arriba, más arriba, más.

Ay... Hola, Mazu.

Hola, ¿dónde os habíais metido? En el pantano.

Y mira lo que te hemos traído.

(PREOCUPADA) ¡Oh, Bill, nunca te habría dado esa flor

si hubiera sabido que cogerías más!

Pero si solo son unas cuantas florecillas.

¿Qué hay de malo en que las hayamos cogido?

Bueno, pues mucho. Mira, te lo explicaré.

(GRITA) ¡Oh!

(Música suave)

Sentaos, por favor.

Los cangrejos herradura salen del pantano a comer flores flotantes,

mientras que los cangrejos comen, los arqueópterix comen los moluscos

de sus caparazones.

"Los arqueópterix dejan caer las conchas

que han cogido sobre la tierra.

Rugo usa las conchas para desenterrar los huesos grandes

que luego se comen Giganto y ella".

(RUGE)

Las flores y todos esos animales dependen los unos de los otros

en lo que se llama un ecosistema.

Cada parte del ecosistema es vital para el resto

y todo funciona en conjunto.

(SORPRENDIDA) ¡Guau!

¡Quién iba a imaginar que una flor tan pequeña podía tener

un efecto tan grande!

Pues supongo que tendremos que devolver las flores, ¿no?

Tranquilos, chicos, no hemos cogido todas las flores.

Quedan muchas en el arbusto. (SUSPIRA) Vale.

Entonces los cangrejos herradura están bien por ahora,

pero tendremos que devolverlas mañana.

Ellos las necesitan más que nosotros.

(Música suave)

(HACE ESFUERZOS)

(OLFATEA) (CONFUNDIDO) ¿Eh?

(SORPRENDIDA) ¿Ah? ¿Qué pasa? (ASUSTADA) ¡Ah!

¿Ya es por la mañana?

(ADORMILADO) Ráscame un poco más arriba, Mazu.

(ASUSTADO) ¡Ah! (ENFADADO) Eh, que no soy un hueso.

Para allá. Hueso, hueso, hueso, hueso...

(SORPRENDIDOS) ¿Ah? -Cava, cava, cava...

-¡Oh! Parece que todo el mundo tiene hambre esta mañana.

Los arqueópterix se están quejando porque no tienen nada que comer.

(PREOCUPADO) -Vaya,

¿cómo puedo desenterrar huesos si no tengo conchas?

Concha, concha, concha... (GRITA) ¿Dónde están las conchas?

(PENSATIVA) Mm. Rugo no encuentra ninguna concha

porque los arqueópterix tampoco tienen moluscos,

lo que significa...

(PREOCUPADO) ¡Ah! Los cangrejos no están comiendo flores flotantes.

Chicos, si Rugo no puede desenterrar huesos,

¿qué va a comer Giganto?

(Rugido)

(GRITAN) ¡Ah!

(PREOCUPADO) ¡Giganto!

(RUGE)

(RUGE)

(ASUSTADO) Giganto tiene hambre. (ASUSTADO) ¿Eh? Y está enfadado.

(RÍE) Está "hambriedado".

(GRUÑE)

¡Ah! Así es el ecosistema.

Y si Giganto no encuentra huesos pronto terminará destruyendo

todo Cretatia mientras los busca. (PREOCUPADO) ¡Oh!

(DESESPERADO) ¡Ah, hueso!

Venga, vamos a desenterrar unos huesos.

(HACE ESFUERZOS)

(HACEN ESFUERZOS)

Qué duro está el suelo. Hueso, hueso, hueso...

(TODOS) ¿Ah?

Mirad, con esto te será un poco más fácil.

(HACE ESFUERZOS)

(Rugido)

(ASUSTADA) ¡Ay, que viene Giganto! (PREOCUPADO) Deprisa.

(HACEN ESFUERZOS)

Sí. (CONTENTO) ¡Eso!

(Pisada)

(Música tensión)

(PREOCUPADOS) ¡Ay! Yo se lo daré a Giganto.

No, es culpa mía que Giganto no tenga huesos

y yo sé lo que es que tu barriga se queje de hambre.

(RUGE)

(ASUSTADO) Giganto, siento que tengas hambre.

Toma un hueso. (GRITA) Hueso, hueso...

(CONFUSO) ¿Eh? Hueso. Mm.

(RUGE) -Hueso, hueso, hueso...

(RÍE) Bueno, vamos a devolver estas flores al pantano.

(SORPRENDIDO) Mirad los cangrejos.

(PREOCUPADA) Oh, no, no pueden alcanzar las flores

que quedan arriba.

Por eso el ecosistema no está funcionando bien.

(TRISTE) Deben de tener muchísima hambre.

Tomad, cangrejos, venid a comer.

(Música)

(CONTENTO) ¡Funciona!

Por ahora, pero cuando acaben con estas flores

no tendrán nada que comer si no consiguen llegar

a la parte de arriba del arbusto.

(CONTENTO) ¡Ya sé! Tenemos que poner las flores donde puedan cogerlas.

(HACE ESFUERZOS)

(HACE ESFUERZOS) Eh, ay.

¿Necesitáis ayuda?

(HACE ESFUERZOS)

Que aproveche, chicos.

Mirad, vuelven los archivoladores.

(MASTICAN)

Ah. -Ah.

(CONTENTA) Y están comiendo.

(Música suave)

(SORPRENDIDO) Ah, ¿son semillas?

(PENSATIVO) Mm. (RÍE)

(Música)

Qué buena idea, Bill.

Tenemos que esparcir las semillas por todo el pantano.

Así habrá más arbustos de flores flotantes

para los cangrejos herradura.

Ojalá pudiera lanzar las semillas más lejos a través del pantano.

(Rugido)

(GRITAN) ¡Ay!

(PREOCUPADA) Cuidado, Bill.

(ASUSTADO) Hola, Giganto. (RUGE)

(GRITA) ¡Ah!

Mirad eso, Giganto te ha ayudado.

(Música animada)

(RUGE)

¿Quién me lo iba decir?

Parece que Giganto y yo tenemos dos cosas en común.

Los dos ayudamos al ecosistema y los dos tenemos hambre siempre.

(RÍEN)