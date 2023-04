# Lejos de aquí, en un remoto lugar,

# cuatro amiguitos lo pasan genial.

# Rocky es valiente, # siempre cauto a Bill verás.

# Tiny es bromista y Mazu sabe más.

# Pero hay alguien más # que está con ellos. ¿Sabes quién?

# Gigantosaurus es grande, # es gigante.

# Gigantosaurus llegó.

# Gigantosaurus es grande, # es gigante.

# Gigantosaurus llegó. #

(RUGE)

"GIGANTOSAURUS"

"El busca-dinosaurios."

(RUGE)

-Bueno, pececitos, es casi la hora de dormir.

Así que...

Mm... ¿Cómo lo digo?

¡Largo!

Ah...

-Paz, tranquilidad... -(GRITAN)

¿Ruido?

(GRUÑE)

¿Quién quiere jugar al escondite otra vez?

Yo quiero. Yo también.

Me apunto.

(GRITAN)

Contamos Mazu y yo. Vale, Rocky.

Uno, dos, tres...

(GRITA) Cuatro, cinco, seis...

(RÍE) Siete, ocho, nueve...

Y diez.

En que no se haya escondido, tiempo ha tenido.

(RÍE)

¡Ajá!

Aquí no están.

¿Eh? Perdona.

Aquí tampoco.

Oh... No consigo encontrar a nadie.

Rocky, mira esas huellas.

¿Y? Acaban justo detrás del arbusto.

¡Ah! Aquí están Tiny y León.

Oh... Cocos.

Vale, ¿quién va ahora? Hay burbujas en el estanque.

Deben de ser los ictios.

Aquí están Plunk y Plonk. (GRITAN)

¿Dónde más?

¿Eh?

¿Eh?

Y ahí están Plink y Bill.

Bien.

¿Puedes bajarnos ya? Tranquilo, Bill.

Yo te bajo.

(GRITA)

¡Ah! Menudo chapuzón.

Se nos da muy bien tirarnos desde sitios altos.

-Y a vosotros se os da bien encontrarnos.

Bueno, me llaman "superbusca-dinosaurios" por algo.

Recuerda que somos un equipo.

Es verdad, Mazu.

Y tienes el mejor compañero posible.

¡Eh! Tres hurras por Rocky.

-El "superbusca-dinosaurios".

(GRITAN)

-¡Se acabó el juego! Mamá necesita dormir.

Vale, vale.

Deberíamos irnos a casa ya.

Subid, yo os llevo hasta casa.

(GRITAN)

-Si queréis, podemos volver a jugar al escondite mañana.

Si no me toca ligar, vale.

No me gusta ser siempre el que encuentra a todos.

¿Tú? ¿Y qué pasa conmigo, Rocky?

También te buscaré a ti, Mazu.

A algunos lee gusta atribuirse todo el mérito.

(RÍEN)

-Oh, qué ruido. Esos dichosos peces tienen que irse de aquí

y yo sé qué puedo hacer para librarme de ellos.

Así que dije: "León y Tiny, os he encontrado.

Plunk y Plonk, a vosotros también.

Plink y Bill, me lo habéis puesto muy fácil".

¡Rocky! ¿Eh?

(JADEA) Hola, León.

¿Qué te pasa?

No puedo encontrar...

¿Aire para respirar?

No, a Plink, Plonk y Plunk. Han desaparecido.

(TODOS) ¡Oh! ¿No están en el lago?

No, no están por ningún lado.

Por eso, he venido a decírselo a Rocky.

¿A mí?

Sí, eres el mejor "busca-dinosaurios" de Cretatia.

Oh...

Ah, sí, lo soy.

Decías que podías encontrar a cualquiera.

Así es.

¿Entonces me ayudas a buscar a Plink, Plonk y Plunk?

Pues claro.

A tope, Rocky. Así me gusta.

Nosotros podemos ayudarte. No, no. Yo me encargo.

Como quieras.

Aquí estamos.

Eh... ¿El laberinto?

¿Por qué iban a estar aquí fuera los ictios?

Porque es el sitio más fácil en el que perderse.

El gran "busca-dinosaurios" dice que han debido de ir por aquí.

Eh... No, por ahí.

(JADEA)

(JADEAN)

Y los encontré.

¡No!

Tienes razón, Rocky.

Es muy fácil perderse por aquí.

¿Y ahora cómo vamos a encontrar la salida?

Tranquilos, chicos. He hecho un mapa de todo el recorrido.

Solo tenemos que hacerlo en sentido contrario para salir.

Espera, el gran "busca-dinosaurios" ha encontrado algo.

(RUGE)

¿Giganto?

Bueno, es un dinosaurio, ¿no?

Noto que los ictios están cerca.

¿En el desierto?

¿Un lugar sin agua?

(GRITA)

(RUGE)

(GRITAN)

Esos amantes del agua tienen que estar por aquí.

¿En las tierras heladas?

Claro, la nieve es agua, ¿no?

Pero los ictios no pueden nadar si el agua está helada.

Ah...

(RUGE) (GRITAN)

Plink, Plonk, ¿estáis ahí?

(RUGE) (GRITAN)

Bueno, Rocky ha encontrado algo.

Nuevas formas de molestar a Giganto.

(RÍEN)

Podríamos empezar en el último lugar donde vimos

a Plink, Plonk y Plunk y buscar pistas por allí.

Me parece una gran idea.

¡Rocky, nos vamos al lago!

Justo lo que estaba pensando.

(GRITA)

¿Dónde estarán?

# El lago está tranquilo, # qué alegría.

# No más (CHILLA) # ni más algarabía. #

Termy, ¿has visto a Plink, Plonk y Plunk?

No, la verdad y es maravilloso.

¿Cuándo fue la última vez que los viste?

Oh, bueno, está claro que no fue cuando les dije

que se fueran a jugar al río.

¿Les dijiste que se fueran a jugar al río?

Oh, he dicho demasiado.

Entonces Plink, Plonk y Plunk están en el río.

Me lo imaginaba. ¿Eh?

Plink, Plonk y Plunk están en el río.

¿Cómo que te lo imaginabas?

Yo soy la que lo he dicho.

Vale, Mazu, si quieres atribuirte tú el mérito...

Tú eres el que se atribuye el mérito.

Y no sabrías qué hacer sin mí.

Mazu siempre tiene muy buenas ideas.

Ella podrá encontrar a Plink, Plonk y Plunk.

¿Qué? No.

Yo soy el mejor "busca-dinosaurios".

Y los encontraré con o sin vosotros.

¿Queréis que le sigamos?

Sí. Sin duda, todos sabemos lo que va a encontrar Rocky.

Problemas.

¡Plink!

¡Plonk!

¡Plunk!

Hemos mirado por todo el río y no los encontramos.

(GRITA)

(TODOS) ¡Aguanta, Rocky! Te rescataremos.

Cuidado, la cascada.

(GRITA)

Estoy atrapado.

Agarraos bien, chicos. Vamos a rescatarle.

Coge esto. ¡Rápido!

(GRUÑE)

Ay... Ha estado cerca, "busca-dinosaurios".

Oh... No puedo seguir mintiendo.

Yo no encuentro dinosaurios, lo hace Mazu.

Bueno, nos hemos dado cuenta hace un rato.

Siento haberme atribuido todo el mérito.

Tú eres la mejor buscadora de todos.

Gracias, Rocky.

"Busca-dinosaurios", ¿qué hacemos?

Bueno, la mejor forma de encontrarles

es intentar pensar como ellos.

Así que ¿qué les gusta hacer a Plink, Plonk y Plunk?

Jugar, reír, dar saltos en el aire y zambullirse en el agua.

Zambullirse.

Eso es.

Nosotros no podemos zambullirnos por la catarata pero ellos sí.

¡Eh! ¡Aquí abajo!

-La cascada es una pasada pero ahora no podemos subir.

Si hubiera una plataforma para aterrizar

en mitad de la cascada, podría subir en dos saltos.

O subidos a un grandullón.

Rocky, ¿a dónde vas?

A por Giganto.

A ese dinosaurio sí que lo puedo encontrar.

Sé que tiene que estar por aquí.

(GRUÑE)

(RÍE)

Preparaos.

¿Prepararnos para qué?

(RUGE)

Es vuestra oportunidad.

(GRITAN)

Tienes razón, grandullón. Te he molestado muchas veces hoy.

De eso sí que me puedo atribuir todo el mérito.

Nueve, diez, allá voy.

¿Quién ha dicho que podéis volver a jugar?

Eh... ¿Me puedes ayudar a buscar a alguien?

¿En serio?

Vale.

Genial, esta es la primera pista.

Está más cerca de ti de lo que piensas.

-¡Te encontré! -Parece que sí.

(GRITA)

(RÍEN)

(RUGE)