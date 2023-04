# Lejos de aquí, en un remoto lugar,

# cuatro amiguitos lo pasan genial.

# Rocky es valiente, siempre cauto, # a Bill verás.

# Tiny es bromista y Mazu sabe más.

# Pero hay alguien más # que está con ellos. ¿Sabes quién?

(RUGE)

"GIGANTOSAURUS"

"Bill, el temible."

(RUGE)

El primer ingrediente para mi famoso pan de calabaza

es el mejunje de calabaza.

Cuanto más espeso, mejor, como digo yo.

Cuanto más espeso, mejor.

Qué ganas de probar tu pan

en el Festival de la Cosecha mañana.

Tú y todo el mundo.

Por eso tengo que hacer suficiente pan esta noche.

Bueno, has usado prácticamente todas las calabazas de Cretatia.

¿Qué hacemos ahora con las pieles? Podemos jugar a hacerles caras.

¡Ay! Quita eso de aquí.

Se parece al monstruo de la cosecha.

¿El monstruo de la cosecha?

¿No has oído hablar del monstruo de la cosecha?

Es un dinosaurio con una cabeza enorme

que hace unos ruidos espeluznantes.

Todo el mundo le tiene miedo, hasta Giganto.

¿Giganto?

Pero si a él no le da miedo nada.

Y el monstruo de la cosecha es solo una leyenda,

nadie lo ha visto nunca.

Eso es porque solo sale una noche al año,

justo antes del Festival de la Cosecha.

¿Dices esta noche?

Sí y por eso me voy a quedar aquí haciendo pan de calabaza.

Bueno, ¿por dónde iba? ¿Haciendo pan de calabaza?

Sí. A ver, si consigo que mi pan sea tan delicioso

es gracias a tres especias secretas.

¿Eh?

¿Qué? ¿Dónde están la canela, el clavo y la nuez moscada?

(RÍE) Creo que ya no son especias secretas.

Esto es un desastre.

No puedo hacer el pan sin esas especias.

Pues vamos a por más. Pero...

Pero... Pero ¿qué?

El monstruo de la cosecha podría estar por ahí.

Ah... El monstruo de la cosecha no es real.

Pero ¿y si lo es?

Tranquilo, "miedica".

Iremos contigo para protegerte.

Y yo...

Creo que al monstruo de la cosecha no le gustan las luces, así que...

¡Luciérnagas!

No hay nada de lo que preocuparse.

Soy muy asustadizo, seguro que algo me asusta.

Oh...

Canela, nuez moscada y clavo.

Canela, nuez moscada y...¡Ah!

¡El monstruo!

Tranquilo, solo era una piedra.

Estoy casi seguro de que era un monstruo.

Sé qué puedes hacer para estar tranquilo.

¿Volver a casa? Cantar.

Tal vez así no tengas tanto miedo de todo.

No tengo miedo de todo.

# Solo monstruos, tinieblas, # perderme y dar vueltas,

# cosas en la oscuridad, # abejas que vuelan,

# arañas que acechan. # Eso me puede asustar.

# Sombras gritando, # urracas chillando,

# un susurro tal vez. # Dinos que rugen y muchas más

# son las cosas que puedo temer. #

(GRITA)

(JADEA)

(GRITA) (TODOS) ¡Bill!

(GRITA)

No puedo quitarme esto.

¿Podéis ayudarme?

Uno, ¿dónde están todos?

Bill, ¿estás bien?

¡Bill! No lo veo por ahí abajo.

Oh... Pobre Bill.

Tenemos que encontrarle.

Vamos, el sendero para bajar está ahí.

(JADEA)

Ojalá pudiera quedarme esto.

¿Eh? ¿Quién hay ahí?

Ah, sois vosotras, luciérnagas.

¿Os importa quedaros conmigo?

Gracias.

Mazu dice que al monstruo de la cosecha no le gusta la luz,

así que estaré a salvo con vosotras.

¡Eh! ¿Ese es mi amigo?

¡Rocky!

¿Por qué tengo que ir yo a por la "camela"

para tu piscolabis nocturno? Ni siquiera me gusta la "camela".

-Se dice canela, no "camela".

¿Qué cabeza hueca dice algo así?

¡Mazu!

¿Es ese el monstruo la cosecha?

-Es el monstruo de la cosecha.

Ah, son los velociraptores.

Pero necesito que alguien me ayude a quitarme esta calabaza.

Venga, Bill. No tengas miedo.

Hola, ¿podéis ayudarme?

(AMBOS) ¡El monstruo de la cosecha!

(GRITAN)

¿El monstruo de la cosecha?

¿Dónde?

Ah... No hay ningún monstruo.

¿De qué tenían miedo entonces?

Vale, luciérnagas, ya que estamos aquí

vamos a coger la canela. Luego buscaré a mis amigos.

¿Bill?

¡Bill! ¿Eres tú?

Eh... No.

-(CHISTA) ¡Totor!

¿Totor? ¿Cror?

¿Habéis visto a Bill?

Lo único que hemos visto es a ese horrible monstruo

de la cosecha. Y no es que nos de miedo ni nada de eso.

-Sí, pero es una noche muy agradable para estar subidos a los árboles

donde ningún monstruo nos pueda alcanzar.

Eh... Vale.

¿Creéis que el monstruo de la cosecha existirá de verdad?

No lo sé, pero los velociraptores han visto algo.

Y si los velociraptores le tienen miedo,

imaginaos qué pasará si lo ve Bill.

¿Tiny?

¿Hay alguien?

No, tampoco están aquí.

Voy a aprovechar a coger el clavo.

(GRITA)

Las telarañas me dan mucho repelús.

Tienes que ser valiente, Bill.

(GRITA)

¿Eh? ¿Qué es eso? ¿El monstruo de la cosecha?

¿Quién iba a pensar que una araña podía ser más asustadiza que yo?

A lo mejor no soy tan asustadizo como pensaba.

Bueno, luciérnagas, vamos a por la nuez moscada.

Bill, ¿estás por aquí?

Hola, araña. ¿Has visto a nuestro amigo Bill?

Creo que está intentando decirnos algo.

Tiene que ser el monstruo la cosecha.

Entonces sí que existe.

Tenemos que encontrar a Bill antes de que se cruce con él.

Con estas semillas de nuez moscada, bastará.

¿Qué os parece, luciérnagas?

He encontrado las tres especias yo solito

y no me he topado con el monstruo de la cosecha ni una vez.

Creo que no debería de ser tan asustadizo siempre.

(GRITA)

(GRITA)

¿Eh?

¿De qué tiene miedo Termy?

(GRITA) ¡El monstruo de la cosecha!

Un momento, soy yo.

Entonces, ¿todo el mundo tiene miedo de mí?

Ya no soy Bill, el asustadizo.

Soy Bill, el temible.

(TODOS) ¡Bill!

No deberíamos gritar tanto.

¿Y si nos oye el monstruo de la cosecha?

¡Mis amigos!

¡Eh, chicos!

(TODOS) ¡El monstruo la cosecha!

(GRITAN)

No, soy yo.

No tengáis miedo.

(GRITA)

(TODOS) ¡Bill!

Sí, soy yo.

No tenéis que asustaros.

¡De eso sí!

(GRITAN)

Oh, no.

(GRITAN)

(RUGE)

No os acerquéis.

¡Tiny! Cuidado con las arenas movedizas.

(GRITA) Oh, no. ¿Qué puedo hacer?

Giganto, llegas justo a tiempo.

¿Puedes ahuyentar a las "dino- abejas"

antes de que mis amigos acaben en las arenas movedizas?

¿Por qué me miras como si yo lo pudiera hacer?

No puedo con las "dino-abejas". (RUGE)

(GRITA)

Supongo que voy a tener que intentarlo.

No podemos retroceder más.

Nos caeremos a las arenas movedizas.

(GRITA)

¡Dejad a mis amigos en paz!

Lo he hecho. Gracias, Bill.

Qué valiente has sido.

No pensaba que fueras capaz de hacer eso.

Ni yo tampoco.

Cuando salí de la guarida, me daba miedo todo.

Pero ¿sabéis qué?

La mayoría de las cosas que me daban miedo

estaban en mi imaginación.

¿Como el monstruo la cosecha?

Sí. Resulta que el único monstruo al que tengo que hacer frente hoy

es a todo el pan que tengo que preparar.

Así que manos a la obra.

(RÍEN)

Siento haberos asustado anoche, "dino-abejas".

¿Me perdonáis?

Bill, el pan de calabaza está delicioso.

Gracias, Mazu.

Tranquilos, no es un monstruo.

Son las luciérnagas.

(RÍEN)