Adiós Giganto 2ª Parte

(Música)

# Lejos de aquí, # en un remoto lugar,

# cuatro amiguitos # lo pasan genial.

# Rocky es valiente, # siempre cauto a Bill verás.

# Tiny es bromista # y Mazu sabe más.

# Pero hay alguien más # que está con ellos.

# ¿Sabes quién?

# Gigantosaurus es grande, # es gigante.

# Gigantosaurus llegó.

# Gigantosaurus es grande, # es gigante.

# Gigantosaurus llegó. #

(RUGE)

GIGANTOSAURUS

"ADIÓS, GIGANTO. PARTE 2".

# Un, dos, tres. # Uno, dos, tres.

# Que nadie dé un traspiés.

# Cuatro, cinco, seis. # Cuatro, cinco, seis.

# Patada alta en un tris. #

¿No es suficiente con tener que hacer esta clase?

¿También tenemos que sonreír?

¿Ya te estás quejando, braquio?

Haz diez flexiones. Con una pata.

(SE ESFUERZA)

No, sin patas.

(SE ESFUERZA) No puedo.

# Estirad, doblad. # Estirad, doblad.

# Decidme que soy genial. #

-Eres genial. Eres genial.

-Esta clase es lo peor.

-¿Qué decías? -Nada.

Estás genial, genial, genial...

# -Mueve y despeina. # Mueve y despeina.

# Moved el trasero # para vuestra reina. #

Si muevo más el trasero se me va a caer la cola.

(SUSPIRA) Ah, desde que se fue Giganto

y Termi ocupó su lugar esto es horrible.

¿Querrás decir que es genial?

Ahora, cerrad el pico y a mover el trasero.

¡No! ¿Qué has dicho?

He dicho que no.

Si Giganto estuviera aquí tú no estarías mandándonos

y haciéndonos ir a tus estúpidas clases.

Venga, volvamos a la guarida.

Sí, por lo menos allí Termi no nos puede dar la lata.

Vaya, ¿creéis que estaréis a salvo en vuestra madriguera?

A lo mejor la tiro abajo y pongo un lago en su lugar.

No te atreverás.

Y no sabrías cómo hacerlo. ¿Ah, no?

Pescadito, ¿está ese triturador terminado?

(ASIENTE)

-Sí, un nuevo lago en la sabana es justo lo que necesito.

Estaré más cerca de la acción para ver qué hacen mis súbditos.

-Sí. Te encanta meter el hocico en los asuntos de todo el mundo.

Quiero decir, que te encanta meter tu hocico real

en los asuntos de todo el mundo. -Eso me gusta más.

Lacayos, quiero esa guarida derribada esta tarde.

¡Hacedlo! -Sí, Terminonator.

No podemos permitir que eso ocurra.

Vamos a buscar a Trey. Él nos ayudará.

(Música suave)

No os preocupéis, pequeños. Yo protegeré vuestra guarida.

Yo también la protegeré.

La protegeré tanto que todo el mundo

dirá: "¿Quién necesita a Giganto? Tenemos a Rocky".

¿Necesitas ayuda, Rockster?

No, lo tengo. ¡Trey!

(RÍEN)

No me puedo creer que haya funcionado, hermanita.

(SE ESFUERZA) ¡Dejadme salir de aquí!

-Lo siento, gran T, las barras son de goma

así que rebotan. -¡Au!

-Tú vigílale mientras yo voy a por el destructor.

Tranquilo, Trey, te sacaremos de ahí.

Quizás es mejor que vayáis a hacer las maletas

y para que no digáis que no os hemos ayudado,

nos llevaremos esto. Eh, esa es nuestra comida.

¿Y quién va a evitar que la cojamos?

-Sin Giganto por aquí está chupado.

Dudo que algo esté chupado para Totor.

(Música suave)

No me puedo creer que al final nos tengamos que ir.

Sí, por lo menos la última vez nos las arreglamos

para salvar nuestro hogar.

¡Es cierto! Lo hicimos y los volveremos a hacer.

Pero la última vez nos ayudó Giganto, ¿recuerdas?

Ahora estamos solos y ningún Giganto grande y fuerte

vendrá al rescate.

¿Y qué si no somos tan fuertes como Giganto?

Tenemos algo que tiene más fuerza, nuestra amistad,

y yo sé cómo usarla para salvar nuestra guarida.

# Uno, dos, tres, cuatro, # no sé qué va después de cuatro.

# Uno, dos, tres, cuatro. # Vigilarte es un rollazo. #

-Vamos, Totor, tú no eres malo.

¿Por qué no me dejas salir de aquí?

-Oh, no, no, no, señor cuernos grandes.

Soy uno de los lacayos de Termi y no puedo fallarle

como lacayo que soy.

Olvídalo, Rocky. Ese plan nunca funcionará.

Sed realistas. No podemos ganar a Termi.

Si no puedes con el enemigo... Únete a él.

¿Entonces ya está?

¿Os vais a rendir así sin más?

Lo siento, Rocky.

Quizás la vida con Termi no sea tan mala.

Solo tienes que animarte y mover el...

Pues yo no me voy a rendir. Ya se me ocurrirá algo.

¿Qué haría Giganto si estuviera aquí?

Ese es el problema, no está.

¿Qué pasa aquí? Estoy harta de pelear con Termi.

Quiero estar en su bando. ¿Qué?

Si Termi quiere derribar nuestra guarida,

¿quién se lo va a impedir? Tiny, no hables así.

No he venido aquí para hablar.

He venido para refrescar a mi lacayo favorito.

(RÍE) Oh...

-No me puedo creer que mi hermana pequeña se rinda.

-Vale, bueno... ¿Cómo se mueve esta cosa?

¡Cror! Yo puedo ayudarte.

¿Eh? ¿Quién ha dicho eso? Soy yo.

No puedo seguir peleando contra Termi.

He decido abandonar a mis amigos y unirme a vosotros.

¿Sí? ¿Y cómo sé que no intentas engañarme?

Te lo demostraré.

Te enseñaré cómo funciona el triturador.

Siempre he sabido que eras la más inteligente del grupo.

(Música suave)

¡Dios salve a la reina Termi, soberana de Cretatia

y de todas las cosas pegajosas!

-Es día de mudanza.

¡Uh! Vamos, Bill, no te des por vencido.

Ayúdame a proteger la guarida.

¿Para qué?

Termi va a hacer lo que quiera de todas formas.

Y Termi va a tener una nueva bañera estupenda.

¡No vas a derribar esta guarida!

¡Oh, qué delicia tan dulce, rosa y pequeñita!

Claro que lo haré.

Mazu, no puedes hacer esto.

Lo siento, Rocky. Es lo más lógico.

Mazu tiene razón. (RÍE)

Tenemos que aprender a aceptar la realidad.

Yo no me puedo creer que os estéis rindiendo.

¿Qué les ha pasado a mis amigos?

(RÍE) Tus amigos han visto la luz.

¡Derribadlo!

Y cuando digo derribadlo quiero decir derribadlo.

Vale.

Tira de la liana y la burbuja derribará la guarida.

(RÍE)

¡Eh! Lado equivocado.

Uy, creo que os he engañado.

Y por supuesto que no nos vamos a dar por vencidos.

(SE ESFUERZA) Vaya, genial.

Y supongo que todo esto formaba parte de nuestro plan.

Lo siento, triceratops, pero no me podrás detener.

No lo hará él. Lo haré yo.

(Música animada)

Hasta luego, pegajosa. Hasta dentro de mucho.

¡Sí!

Rocky, tío, ¿de dónde has sacado tanta fuerza?

No lo sé.

Supongo que las clases de ejercicio de Termi han valido la pena.

(RÍEN)

Me habéis engañado, chicos.

Vamos, Trey, ¿de verdad te has creído que te habíamos traicionado?

Nunca renunciaríamos a nuestra amistad.

Sí, claro y nosotros estábamos fingiendo

ser lacayos de Termi para ayudaros, chicos.

-¿Ah, sí? Claro, sí.

Sí, claro que sí.

Bueno, ¿qué hacemos ahora con estos lacayos?

Yo digo que los mandemos con su reina.

Yo me encargo.

-¡Ya no quiero servir a nadie nunca más!

-Espera. Me estoy mareando.

(RÍEN)

Giganto estaría muy orgulloso de nosotros.

Hemos conseguido defender nuestro hogar solos.

Supongo que nos hacemos mayores.

Parece que vamos a estar bien sin Giganto después de todo.

(SE LAMENTAN)

Pero yo no quiero estar sin él. Yo tampoco.

Yo echo mucho de menos al grandullón.

Yo también.

Oh, oh. ¿Ahora qué?

Eso es... ¡Sí lo es!

Es la hoja con nuestras cosas favoritas.

¿Te refieres a la que hicimos cuando el meteorito cayó

en el volcán del Olvido?

Sí. Mi Gigantopedia...

Don Abracitos. Ahora podré dormir tranquilo.

¡Mis pinceles favoritos!

Mis cromos de Giganto.

Bueno, si no puedo tener al Giganto de verdad,

esta es la siguiente mejor opción.

(Rugido)

(TODOS) ¡Giganto!

¡Has vuelto! ¡No me lo puedo creer!

Te hemos echado mucho de menos.

Espera, ¿nos has traído tú esa hoja? (RUGE)

Entonces ahí es donde has estado este tiempo,

buscando nuestra hoja. (RESOPLA)

Vaya... ¿Has hecho eso por nosotros?

(TODOS) ¡Gracias, Giganto!

-De nada.

(TODOS) ¡Puede hablar!

(RUGE)