Gerónimo Stilton al habla... Gerónimo Stilton al aparato...

Grupo de prensa Gerónimo Stilton... Gerónimo Stilton al habla.

Un momento, por favor. ¿Diga?

Sí, soy Gerónimo Stilton, ¿podría esperar un momento?

Gerónimo Stilton al habla... Gerónimo Stilton al aparato...

¿Hola? ¿Señor Stilton? ¡Eh!

Más papeleo, Gerónimo. ¿seguro que no podemos ayudarte?

Me temo que no, Thea. Todos requieren mi firma.

Es el precio de ser el jefe.

(RONCA)

Si no te vas a comer esto...

Muchas gracias a todos.

¿Diga? Despacho de Gerónimo Stilton.

Creo que necesitas unas vacaciones, tío.

¿Vacaciones? Nada de eso, Benjamin. Tengo demasiado trabajo.

Además, ni siquiera estoy... Cansado.

(RONCA)

(Música cabecera)

En Ratonia hay noticia, ¿quién irá tras la primicia?

¡Ge-ró-ni-mo!

Este ratón es prodigioso, si no fuera tan miedoso.

Él es el gran Gerónimo.

¡Sí!

La aventura ya va a comenzar.

"VACACIONES VIRTUALES"

Y el paciente...

¡Profesor! Ha venido.

Hola, profesor. Cuidado...

Lo que habías dicho, Thea. Un caso claro de exceso de trabajo.

Ya sé lo que necesitas. ¡Tachán!

Muchas gracias, profesor, pero realmente tengo que seguir...

Hay tiempo de sobra para trabajar luego.

Este es mi último invento:

una máquina que te lleva... ¡de vacaciones!

Cuidado con esos dedos.

No, vacaciones no. Todo menos eso.

No puedo tomarme ni un día libre, no digamos unas vacaciones.

Cálmate, Gerónimo.

Escucha lo que tiene que decirte el profesor.

Este es el "vacacionador virtual".

Cuando te pones este casco de realidad virtual

y lo conectas al ordenador entras en un mundo de vacaciones virtuales

que, en cuestión de un ratito,

te proporciona el descanso y la relajación que necesitas

para todo un año.

Gracias a esa rapidez, es como tomar unas vacaciones

en lo que empleas en dormir una siesta.

Volverás al trabajo descansado y revitalizado enseguida.

Estoy listo, profe.

Quítate eso y levántate, Trampita. esto es para Gerónimo.

Pero yo también necesito unas vacaciones.

(MOLESTA) Tu vida son unas vacaciones perpetuas.

Está bien. No sé, profesor.

¿Es seguro? ¿Que si es?

Por supuesto. Es tan seguro como mis otros inventos.

¿Incluso ese que explotó la vez esa?

¿Qué me dices de los robots diabólicos?

¿Recuerda el incendio?

(TARTAMUDEA)Sí, sí.

Pero eso era un experimento.

Y esto es un invento que ha sido cuidadosamente probado.

Con casi toda probabilidad es seguro la mayor parte de las veces.

Generalmente. ¿Casi toda probabilidad?

¿Generalmente? Un momento. A mí me vale. Ponte el cinturón.

Haré aquí un pequeño...

¡Sí!

-Estuviste espiando a Stilton toda la mañana desde esa ventana

¿y no has podido robar ni una sola noticia?

-No, jefa, pero sus ventanas han quedado relucientes.

-Mira esto, Fotino. -¡Ah, sí! Ya veo.

Muy interesante. Eh... ¿Qué significa?

-Esto es el número de gente que ve el programa

de noticias de Gerónimo cada día.

Y este es el número de personas que ve nuestro programa en un año.

-Vaya, no mola. ¿Se encuentra bien, jefa?

Tal vez debería tomarse unas vacaciones, como Gerónimo.

-¡Muy gracioso, Fotino!

¡Oh! Espera, ¿se va de vacaciones?

-Sí, pero no unas vacaciones cualquiera.

Son unas vacaciones virtuales usando su ordenador.

Solo se tarda un par de horas.

-Es la mejor noticia que he oído en toda la semana.

Lo que quiero decir es que no estando Gerónimo

es el momento de llevar a cabo mi supersecreto: Plan X.

-¿Ese es el plan supersecreto de meter un virus informático

en el sistema de Gerónimo y borrarlo sus mejores noticias

para siempre? -¡Fotino!

Si dices en voz alta cuáles son mis planes supersecretos,

entonces dejan de ser supersecretos. ¡Ah!

No estoy seguro de esto. ¿Quién atenderá el teléfono?

¿Y quién emitirá las noticias? ¿Y qué hay de mi papeleo?

No te preocupes, nosotros nos ocuparemos.

Necesitas estas vacaciones más que nada.

Bueno, tal vez no me venga mal un descanso

y las primeras vacaciones virtuales de la historia

serán una gran noticia.

Trampita, ¿me traes mi agenda y boli, por favor?

No hay tiempo para eso. La máquina está lista.

Buen viaje, Gerónimo. (RONCA)

Eh, ha vuelto a dormirse. No exactamente, Benjamin. Mira.

¿Dónde estoy? ¿Estoy soñando? No, Gerónimo.

Estás dentro del ordenador. Profesor, ¿es usted?

¡Guau! Sí, soy yo.

Todo va completamente de acuerdo con el plan.

Me parece genial, profesor, pero no me siento muy relajado aún.

Todo a su debido tiempo, muchacho.

Ahora piensa a dónde quieres ir en tus vacaciones virtuales.

Bien, recuerda:

en el mundo virtual puedes ir a donde quieras y hacer cualquier cosa.

Paracaidismo sobre un cañón gigante.

Un rally de motocicletas por la jungla.

¿Qué tal una vuelta por el mundo de cata de quesos?

Yo estaba pensando en algo... Un poquito más relajante que eso.

Por ejemplo, una bonita y tranquila playa tropical.

Una playa tropical, marchando. PLA- YA.

¡Tachán!

Profesor, ¿se supone que esa puerta da la playa?

Entra ahí, hijo. Te esperan tus vacaciones virtuales.

Es como... Como una playa de verdad.

Podría acostumbrarme. Todo este sol me está dando sed.

¡De piña! ¡Mi favorito!

Muy bien. Gerónimo está de vacaciones, pero nosotros no.

Trampita, estás al mando de la emisión de noticias.

Yo bajaré ayudarte cuando acabé con las llamadas y el papeleo, ¿vale?

Chachi, me voy al estudio.

Ah, yo también puedo ayudar, Thea. Contestaré al teléfono.

Lo que sea con tal de que pare de sonar.

Y yo vigilaré a Gerónimo. Vale. Esto, esto, esto...

Grupo Gerónimo Stilton, Ben al habla.

¿La Gaceta del roedor? Sí, ya le llamaré. Un momento.

Grupo de prensa Gerónimo Stilton. Soy Ben.

A ver, señores, que no cunda el pánico.

Ya estoy aquí.

Henrietta Halomi y su ayuda de alquileres S.A. a su servicio.

Gerónimo no mencionó nada sobre una señora de la limpieza.

¡Uy! ¿No se lo dijo?

Menos mal que he llegado ahora, querida.

Mira al viejo Gerónimo durmiente...

(Teléfono)

¿Quiere alguien contestar eso?

Oiga, ¿no la conozco yo de algo?

Eso me pasa mucho. Debe de ser por mi encantador aspecto.

¡Anda que...!

Bueno, ¿y quién te preguntado a ti, roedor enano?

Quiero decir... Sigue con eso, nene.

(Teléfono)

Vaya, vaya, qué máquina más polvorienta.

Cariño, deja que Henrietta eche un vistazo.

Despacho de Gerónimo Stilton...

Despacho de Gerónimo Stilton...

Profesor, si no está ocupado con el ordenador ahora

échele una mano a Benjamin.

¡Un momento!

Señora, por favor, tenga cuidado con el teclado.

Es muy importante que nadie lo toque. -Por supuesto.

Quitaré el polvo de alrededor así, ¿ve? Ligero como una pluma.

No ha pasado nada.

¡Ay, ay...!

No ha pasado nada, salvo a tus valiosas noticias, Stilton.

¡Uf!

Pero ¿qué está pasando?

¡Terremoto!

Profesor, socorro.

Profesor, ¿qué sucede?

¿Eh? ¿Qué sucede? ¿Ha tocado algo?

-¿Yo? No he tocado ni una tecla.

(SUSURRA) Mi virus es autoejecutable y no he tenido que tocar nada.

¿Qué sucede, profesor?

Por alguna razón el mundo virtual se ha vuelto inestable.

Estoy intentando expulsar a Gerónimo del sistema, pero no funciona.

¿Un terremoto? ¿Una tormenta? ¿Y qué más?

Tenía que preguntar...

He intentado esto y esto... ¿Qué sucede?

No estoy seguro.

Parece que se va a producir un bloqueo total del sistema.

Y no sé por qué. -Vaya panda de inútiles...

Eso no pinta muy bien. ¿Qué le pasará al tío?

Si el sistema se cuelga mientras Gerónimo está dentro

se quedará atrapado en el ordenador.

Son las peores vacaciones de mi vida.

No sé qué podría pasar...

-Menudo lío, y todo por un estúpido ordenador.

-¿Quiere dejar de limpiar el polvo?

Tengo que concentrarme en arreglar esto y sacar a Gerónimo.

Tal vez... Si... Veamos.

Esto no me gusta. ¿Qué?

Creo que ya estoy servido de vacaciones.

Quiero volver a casa.

Benjamin... ¿Hola? ¿Estás ahí?

Te sacaremos lo antes posible, tío Gerónimo.

¡Por Gouda! ¡La puerta! Tal vez pueda salir de aquí.

Bueno... Puede que esté atrapado para siempre,

pero no me moriré de hambre.

Esa puerta era su única salida. ¡La puerta!

Tal vez no sea única salida, Benjamin.

Me has recordado que hay una puerta maestra,

una salida de emergencia construida en el programa

y a la que no afecta ningún tipo de fallo técnico.

Pero tenemos que decírselo. Pero no puede oírnos.

¿Cómo vamos a pasarle el mensaje? Creo que sé cómo.

¡Thea! ¿Vas a ir a por él? No puedes, es peligroso.

¿Y si quedáis atrapados los dos? Es el único modo.

Necesito que me protejas mientras el profesor arreglar la máquina.

¡Thea! ¿Vas a venir ya a ayudarme aquí abajo?

Ahora mismo no puedo, Trampita. Tengo que salvar a Gerónimo.

Los técnicos del estudio también están de vacaciones.

Tengo que montarlo todo yo solo.

Tendrás que hacerlo lo mejor que sepas.

¿Te las arregladas? Me las arreglaré.

Vale, allá vamos.

Muy bien, profesor, introdúzcame. ¿Eh? Un momento...

¿Qué es esto? Esto no estaba aquí antes.

¡Oh...!Eso... Parece basura.

Dame, lo tiraré.

-Esta memoria debe de contener un poderoso virus

que está desestabilizando al mundo virtual.

Alguien debe de haberlo conectado. Pero ¿quién?

(TODOS) ¡Sally Ratonen!

-Mejor que me vaya. ¡Alto!

¿Tú eres la que ha atrapado a Gerónimo en el ordenador?

Yo no intentaba atraparle. Solo borrar sus noticias.

Pero... ¿y si no podemos sacarle? No seas dramático.

Ya hallaréis el modo.

Los virus tienen contraseñas para desactivarlos.

¿Cuál es la tuya, Sally? Nos la tienes que decir.

(RISA MALVADA)

¿No sabes que es de mala educación preguntar a una señora su contraseña?

Apáñatelas solito. ¿Eh? No podemos dejar que se vaya.

-Si Thea consigue ayudar a Gerónimo a encontrar la puerta maestra,

no nos haga falta la contraseña. Rápido, la máquina está lista.

La puerta está a poca distancia de la ubicación de Gerónimo.

Thea, agárrate bien porque va a ser un viaje movidito.

Sí, muy bien. Eso...

De acuerdo.

-Hola, Tripita.

¿Quién te ha dejado entrar?

Oh... Ya me iba.

¿Seguro que no necesitas mi ayuda?

La emisión de noticias es muy complicada.

¡Bah! Yo puedo arreglármelas.

No sé..., Tripita..., Gerónimo es un perfeccionista.

Imagínate cuánto se enfadará si algo sale mal.

Sí...

¡Cuántos micrófonos! No necesito ninguno.

Ayúdame.

Sabía que dirías eso.

¿Cómo sé que puedo fiarme de ti?

Las noticias se emiten dentro de cinco minutos.

Me parece que no tiene elección.

Gerónimo, ¿puedes oírme?

¡Oh! ¡Thea! ¡Aquí!

Quédate ahí. Eso intento. ¿Qué haces tú aquí?

No es seguro.

Ya te tengo. Sujétate bien.

Vaya vacaciones, ¿eh?

El profesor me lo va a tener que explicar.

No es culpa suya.

Sally Ratonen ha metido un virus en tu ordenador.

Está colapsando el sistema

y si no salimos pronto, quedaremos atrapados.

¿Pero cómo saldremos si no hay ninguna puerta?

Un momento. ¿Has dicho un virus?

Tal vez haya un modo de neutralizarlo,

una contraseña o algo...

Hay un contraseña, pero Sally no quiere decírnosla.

Por suerte, hay una puerta de emergencia.

La encontraremos y saldremos de aquí.

Genial. Lo estoy deseando.

Oye, si tu estás aquí,

¿quién se está ocupando de dar las noticias?

Oh... Eh... Trampita. ¿Qué?

¿Has dejado a Trampita a cargo de las noticias?

Sí. ¿Qué va a pensar mi público?

Ya nos preocuparemos de eso.

Vamos, tenemos que encontrar la puerta y salir de aquí.

Tripita, no olvides las luces y los micrófonos.

Y la mesa necesita una limpieza.

¡Oh, y esta silla tiene una rueda suelta!

Creo que tenemos una idea muy distinta de lo que es ayudar.

No seas memo.

Te estoy diciendo lo que hace falta hacer antes de emitir las noticias.

¡Yuhu! Tráeme otro.

¡Oh! Venga ya.

En cuanto acabe de ayudarlo las noticias de Gerónimo Stilton

serán tan insufribles que no les quedará ni un televidente.

¿Qué son esas cosas? No lo sé.

Pero parecen hambrientas y vienen hacia acá.

Están borrando todo. Es hora de irse.

Gerónimo, mira. Esa es la puerta de emergencia.

¿Cómo llegaremos antes de que nos coman?

¿Qué estás haciendo? ¿Eres buena surfista, no?

Sí, pero no veo...

Una idea brillante. ¡Adelante!

Eh, profesor, será mejor que venga a ver esto.

¡Oh, no! Unas voraces ratas virtuales.

Es peor de lo que pensaba.

Esto significa que el virus ha pasado al siguiente nivel.

Está borrando lo que entra en contacto con él.

¿Y que pasará si alcanzan a Thea y a Gerónimo?

Los borrarán también. Tenemos que hallar la contraseña.

¡Y detener al virus ya! Vale...

Cheddar... no.

Edam... Emmental.

Gorgonzola. Fundue...

Galletitas.

A ver, a ver, a ver... ¿Y esa limonada, Tripita?

No hay tiempo para limonadas. Vamos a estar en el aire.

A ver... No te muevas...

Tal vez esto no haya sido tan buena idea después de todo.

Ya estamos cerca. ¡Sujétate!

¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos!

Lo vamos a conseguir. Lo vamos a conseguir.

No lo vamos a conseguir.

Estoy deseando escribir un informe sobre mis vacaciones.

Cero estrellas.

Sally no quería decirte la contraseña para detener al virus.

Exacto.

Entonces, nuestra única esperanza es descubrirla y rápido.

¿Qué palabra usaría Sally para una contraseña?

¡Queso de bola! Es muy simple.

¿Nos pueden oír el profesor y Benjamin?

¡Sí!

Dilo ya, Gerónimo.

¡Benjamin, profesor, creo que tengo la contraseña!

¡Sally! ¡Sally es la contraseña de Sally!

S-A-LL-Y

¡Claro! ¿Qué otra contraseña iba a usar una egocéntrica como Sally

sino su propio nombre? ¡Pruebe! ¡Dese prisa!

S-A-LL-Y

¡Sí! Contraseña válida.

¡Hemos detenido al virus!

Ha funcionado.

Mira, las vacaciones virtuales vuelven a la normalidad.

(AMBOS) ¡Sí!

Es maravilloso. Tiene buena pinta, Gerónimo.

¿Volvemos a la playa? Te vendrían bien unas vacaciones.

No, gracias, Thea. Ya estoy descansado. Tú primero.

Benjamin, agua.

¿Eh? Profesor...

Sí, sí, sí. ¡Claro!

¿Cómo te sientes, Gerónimo?

Feliz de volver sano y salvo al relajante trabajo.

¡Oh! ¡Genial! Las noticias de la noche...

Oh, oh... Ya han empezado las noticias.

Y Trampita sigue al mando.

Y sustituyendo a Gerónimo Stilton... ¡Sally Ratonen!

(TODOS) ¿Sally Ratonen?

A saber qué dirá... Nos va a destruir.

Tenemos que bajar el estudio y pararlos antes de que sea tarde.

(Música)

Demasiado tarde. Ya está en el aire.

Gerónimo. ¡Qué alegría verte! ¡Ha sido un infierno!

Las luces, los micrófonos, los cables... ¡Tantos cables!

Tranquilo, Trampita, has hecho lo que has podido.

Nos recuperaremos de esta antes o después.

Hola... Bienvenidos.

A las noticias de la noche. Le habla Sally...

Tal vez antes que después.

No creas que esto va a quedar así.

No olvides esa cara, Stilton.

No hay peligro de que se nos olvide esa cara.

Así que la próxima vez que se sienta cansado

y necesite descansar y relajarse,

tal vez unas vacaciones virtuales sea lo que necesita.

Y si no pregúntaselo al proveedor más descansado del mundo...