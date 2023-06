Buenas tardes, aquí Gerónimo Stilton con los titulares de actualidad.

Hoy se ha descubierto un nuevo queso hecho con leche de...

(Llaman a la puerta)

Con leche de...

¡Oh! ¡No, no, disculpe, señor, no puede pasar!

Con leche... ¡Alto, alto!

(GRITA ENFURECIDO) ¡Alto!

¿Abuelo? Abuelo, ¿qué haces aquí?

¡Es una vergüenza, un desastre!

¡Una catástrofe total!

¡Tienes que informar de esto al instante!

¡Ahora mismo, a paso ligero!

Estamos en directo, abuelo.

Millones de telespectadores nos están viendo...

¿Eh? ¡Me da igual! Lo que tengo que decir

es 10 mil veces más importante que un caso nuevo!

¡Es la noticia del siglo! ¡Miren esto!

¿Ven? ¡Mi dentadura! ¡Me la han robado!

(Música cabecera)

En Ratonia hay noticia, ¿quién irá tras la primicia?

¡Ge-ró-ni-mo!

Este ratón es prodigioso, si no fuera tan miedoso.

Él es el gran Gerónimo.

¡Sí!

La aventura ya va a comenzar.

"EL ROBO DE LAS DENTADURAS POSTIZAS"

(TITUBEA)

¡Y fuera! Oh...

Han sido las noticias más estresantes de mi vida.

¿Sabes lo que necesitas? ¿Un mejor cerrojo en la puerta?

No, zumo de zanahoria. ¡Ah!

Te dará un puntapié en el trasero para que salgas a investigar

esta oleada de robos de dentaduras postizas.

Abuelo... ¡Vamos! ¡Espabila!

(RÍE) ¡Han sido las mejores noticias que he visto!

¡Ay, cómo me he reído!

Eh... Pero las noticias no son cosa de risa.

Abuelo, la próxima vez que tengas algo que decirme,

será mejor que me lo digas fuera de cámara.

Ya lo sé, yo dirigía esto antes, ¿te acuerdas?

Pero esta es una noticia única.

¡A montones de vejestorios como yo les han robado sus dentaduras!

Y yo he tenido que comprarme una de segunda mano.

Hablan por ti.

El problema es que no tenían el modelo adecuado.

(RÍE)

Bueno, si te he entendido bien, abuelo, ¿quieres que investigue

la desaparición de tu dentadura postiza?

Desaparición no, ¡robo!

¿Pero quién iba a querer robar unos dientes falsos, abuelo?

¿Y por qué? (RÍE)

¡Eso es lo que vamos a averiguar! ¡Yo también quiero!

No, Benjamin, no estoy seguro de que...

Bien, yo te enseñaré a ser un reportero de verdad.

(RÍE) Ahí, abuelo...

Thea, ¿podemos hablar? (RÍEN)

Buen chico. ¡Eres la pera!

¿Tú no crees que sea cierto, eh?

Es que no me imagino a nadie robando unos dientes falsos.

¿No es más probable que no se acuerde de dónde los ha dejado

y le dé vergüenza admitirlo?

¡Venga ya, abuelo! (RÍEN)

Probablemente, pero ¿qué hay de malo en dejarle investigar

y que se divierta con Benjamin?

No me gusta dejarlos a los dos solos.

A saber en qué clase de líos podrían meterse.

Debería ir con ellos, pero le dije a Trampita

que lo ayudaría a elegir hoy un nuevo coche.

¿Trampita no puede hacer eso solo?

La compraventa no es su punto fuerte.

Recuerda cuando le mandé a vender la vaca que usamos

para nuestro reportaje de la fabricación de quesos.

¡Lo hice, lo hice! ¡Vendí la vaca!

¡Oh! ¿Dónde está el dinero?

(RÍE) Conseguí algo mejor que dinero, ¡tachán!

¡Ah! ¡Habichuelas mágicas!

Ah... Trampita,

"Juanito y las habichuelas mágicas" es un cuento popular.

(RÍE) ¿Quien ha dicho nada de plantarlas?

¡Las voy a usar para hacer chile mágico!

Vale, me hago cargo.

Yo iré con Trampita y tú vete con el abuelo y Benjamin.

Oh, gracias, Thea, te debo una.

(REFUNFUÑA) Bueno, ¿a qué estamos esperando?

¿A las Navidades?

Lo he pensado y voy a ir con vosotros.

Yo también quiero aprender a ser un verdadero reportero.

Bien, pues no te quedes ahí parado con cara de bobo.

¡Andando! (TITUBEA)

(RÍE) Si tienes algún problema, llámame.

¡Lo haré!

¡No hay tiempo que perder, hay que darse prisa!

¡Taxi!

¿Taxi? ¿Estás de broma? Cogeremos mi coche.

Todavía tienes carné de conducir, ¿no?

¡Ah!

¡Ay! (RÍE) ¡Sí!

(SUSPIRA) Míralo por el lado bueno, tío,

si tenemos un accidente, será a cámara lenta.

¡Allá vamos!

(GRITAN)

(GRITA)

¿Por qué no me iría con Trampita?

(RÍE)

(GRITA)

Este no está mal.

Un maletero amplio y un consumo muy eficiente

para no dañar el medio ambiente.

Ya, ya, pero le falta... estilo.

Hola, amigos. Veo que es un entendido en automóviles con clase.

BP Cuatrorratas a su servicio. ¿Tiene un sueño? Yo lo hago realidad.

Ese es mi lema. ¿Quiere fardar? ¿Quiere estilo y clase?

¿Un poquito de brum brum extra con un toque de dinamismo?

Tengo lo que necesita, un verdadero purasangre ganador.

Síganme, amigos.

¡Lo quiero, lo quiero, lo quiero! ¡Este buga está vendido!

No lo lamentará. Esta máquina es una joya.

12 000 caballos de potencia bajo el capó,

asiento con masaje sueco, dispensador de refrescos

y un techo totalmente enmoquetado. Hasta habla. ¿Qué le parece?

(COCHE) "Llévame a casa contigo, por favor".

¡Oh!

Un poco caro para ser una joya.

Y no es nada práctico, pues no tiene maletero.

¡Claro que tiene!

¡Ay, este es el coche de mis sueños! ¿Qué tal una vueltecita?

No se arrepentirá. Voy a por las llaves.

(RÍE)

(RÍE) Tiene una potencia bárbara.

Tiene que pisar el acelerador muy suavemente.

¿Qué ha dicho?

¡Que pise el acelerador muy suavemente!

¿Que le pise fuerte? Vale.

(TOSE)

¡Frena!

Tal vez sea mejor que elija un coche familiar.

¿Tú crees?

Este sitio me da mala espina.

Sí, yo vengo por aquí mucho.

Ahora, escúchame.

Los tipos de ahí dentro son muy reservados.

No les gusta que los reporteros husmeen en sus asuntos.

Te contaría lo que le hicieron al último que vino aquí, pero...

no quiero asustarte.

Demasiado tarde. No pasará nada.

No les digas que eres reportero.

(Música italiana)

(RÍE NERVIOSO)

¡Hola, chicos! ¡Cuánto tiempo!

Miki Navaja, te veo bien. Hombre, el Gran Ed.

¿Qué hay, amigo?

¿Esto significa algo para ti, Gran Ed?

(GRUÑE)

(BALBUCEA)

-¿Eh? ¿Alguien tiene los subtítulos para eso?

(CARRASPEA)

¿Puede repetirlo, por favor, señor Gran Ed?

¿Puede hablar al micrófono?

(BALBUCEA)

Dice que le robaron anoche su dentadura postiza

entre las doce y la una de la madrugada.

¡Toma ya! Qué invento más chulo tienes ahí.

Traduce más de 200 lenguas y dialectos diferentes,

incluido el balbuceo desdentado.

Yo diseñé el programa. (RÍE) Bien hecho, chico.

De tal palo, tal astilla. Algún día serás un gran reportero.

Pero ¿por qué iba a querer alguien robar una dentadura?

Ben tiene razón, seguimos sin tener un móvil.

¿Un móvil? Pues lo encontraremos.

Siempre que actuemos y actuemos rápido.

No, abuelo, tenemos que pensar esto antes.

¡No, tenemos que actuar! ¡Tenemos que pensar!

¡Actuar! ¡Pensar!

¡Actuar! ¡Pensar!

¿Y si hacemos las dos cosas al mismo tiempo?

Si inspeccionamos la escena de alguno de los crímenes,

tal vez encontremos pistas que nos orienten.

Señor, ¿dónde le quitaron los dientes?

(BALBUCEA)

Ah.

De su vaso con agua.

Ese de allí.

No puedo sacar ninguna huella útil de ahí.

Demasiados clientes deben de haberlo tocado.

Abuelo, ¿tienes la dirección de otros a quienes hayan robado

la dentadura? Tengo toda una lista justo aquí.

¡Oh! ¡De tal palo, tal astilla!

Yo soy quien le ha enseñado. Curioso, porque me recuerda a mí.

¡Ah, porras!

No sé por qué no te gusta. Es perfecto.

Hasta puede funcionar con aceite vegetal usado.

El superecológico.

Las patatas son para comer, no para conducir.

Y como te he dicho, quiero algo que no pase desapercibido,

no una gominola con ruedas.

¿Quiere que la gente se fije en él? Este es su día de suerte.

Tengo justo lo que quiere. Recién llegado. Una verdadera joya.

¡Oh!

(RÍE)

¡Guau!

Pero nunca encontrarás sitio para aparcar ese monstruo.

Puede ocupar dos sitios.

Con un coche así, ¿quién se lo va a impedir?

¿Cómo se sube?

¡Ay, ay, ay! ¡Me lo quedo!

Por lo menos, pruébalo antes.

¡Guau! ¡Vaya vistas!

Sí, si no tienes miedo a las alturas.

¿Siempre tiembla tanto el motor?

No es el motor, Trampita.

¡Es que estás pasando por encima de otros coches!

(RÍE) Perdón.

Bueno, la puse en mi vasito con agua, como todas las noches,

y a la mañana siguiente había desaparecido.

¿Seguro que desapareció?

¿No podría ser que se le haya caído y la ha perdido?

¡Sé que me la han robado!

¿Sabe usted a qué hora se la robaron?

Calculo que a eso de la medianoche o un poco después.

¡Igual que la de Gran Ed! Vaya coincidencia.

No es ninguna coincidencia, muchacho.

Es cuando los ladrones de dentaduras roban las dentaduras.

Tal vez sea de verdad un robo después de todo.

Por cierto, ¿qué come usted ahora que ya no tiene la dentadura?

No es ningún problema, señor Stilton.

Como puré de queso costroso. ¿Quiere probar?

No, no, gracias.

Vamos, no le matará.

(Música)

No está mal.

Y no necesitas dientes para comértelo.

-¡Eh! Que no estamos en un café.

Estamos aquí para investigar. Correcto, abuelo.

Voy a escanear este vaso con mi bempat,

no lo han manoseado tanto como el de Gran Ed.

Tal vez consiga unas huellas.

(Música)

Está lleno de huellas.

De mis manos grasientas, sin duda.

No solo las suyas, también están las de otro.

Raztorojos de Serpiente, el matón favorito de Ratonia.

Bien hecho, Benjamin.

Perdóname, abuelo, por dudar de ti.

Este robo de las dentaduras es más complejo de lo que pensaba.

¿Qué tal si nos tomamos una buena taza de té

y pensamos sobre ello? No hay tiempo para tés.

Abuelo, esta vez no corras y tómatelo con...

(Música)

Ve más despacio, por favor, no me siento muy bien.

¿No te gusta cómo conduzco?

No sé si es cómo conduces o es el puré de queso.

Bueno, ¿entonces va a comprar algo hoy o qué?

Calma, amigo, el cliente es el rey

y todavía me lo estoy pensando.

¿Por qué no te pasas a la bicicleta, Trampita?

¿Eh? ¡Ese!

Excelente elección.

Este modelo de lujo podría llevarle hasta la Luna.

Y ni siquiera notaría el paso del tiempo.

Si hasta tiene un jacuzzi.

Y una sala de proyección, una pista de squash,

una discoteca y un bar de sushi con un chef diplomado.

Suba y eche un vistazo.

Muy bien.

¿Todo bien ahí detrás?

Sí, señor. Muy bien.

¿Qué tal si vamos a dar una vuelta?

Menos mal que llené el depósito.

Bueno, se acabó la gasolina.

Pero si... ha dicho que lo ha llenado.

Eficiencia energética no es su fuerte.

(Música)

Me gusta investigar con el abuelo. Es la bomba.

Todo sería mucho mejor si no condujera a él.

Thea. ¿Qué tal las dentaduras postizas?

Mucho más interesante de lo que había pensado en un principio,

pero los trayectos en coche son un infierno.

Mi gran pregunta a esa el móvil. ¿Para qué robar unos dientes falsos?

(Música)

¿Gerónimo? ¿Estáis bien?

(Música)

¿Gerónimo?

Estoy bien, hemos sufrido una pequeña colisión.

¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, el móvil.

(Música)

¿Y si alguien está robando dentaduras postizas

para obligar a la gente a comprar una cosa

llamada puré de queso?

¿A qué clases de chiflado se le ocurriría un plan como ese?

A Costroso, claro, el rey de la comida basura.

¿Y si tuviera una fábrica llena de queso mohoso

de modo que decide convertirlo en puré

y aquellos que no tienen dientes

o mejor dicho aquellos a los que les ha robado su dentadura

no tienen más remedio comprar su producto?

Muy listo. Sí, listo y cruel.

Reúnete con nosotros, corre, estamos en los muelles.

Vamos a visitar a esa rata conspiradora.

Voy para allá. Genial.

Estoy algo indispuesto, le he pedido a Thea que venga a recogernos.

Me alegro, pero estás un poco verde.

Ese puré de queso no me ha sentado bien.

Tengo que buscar una farmacia, no os vayáis.

(Música)

¡Taxi!

Abuelo, ¿qué estás haciendo?

El tío dijo que le esperemos.

(Música)

Además, con tanto pensar,

no vamos a acabar de destapar el pastel.

No le pasará nada. ¿Vienes o no?

Yo voy a ir de todos modos.

¡A la fábrica de Costroso! ¡Y rapidito!

(Música)

Aquí tenemos una buena noticia de verdad, chico.

Podría ser peligroso.

No, es pan comido.

Nos infiltraremos en la fábrica, grabaremos sus fechorías

y cogeremos in fraganti el ladrón de dentaduras.

¿No crees que nos descubrirán con tu cámara?

No, no, no, para nada.

Es tecnología punta. La vanguardia de las minicámaras portátiles.

Vanguardia tiene 100 años.

(Música)

¿Benjamin? ¿Abuelo?

¡Requesón!

Hola. Anda, date prisa, Thea.

Benjamin y el abuelo se han largado sin mí.

Lo siento, hermano, Trampita no acaba de decidirse.

(Música)

El rojo es genial, pero el azul combina mejor con mis ojos,

pero el verde, el verde va con todo.

¡Nos llevamos el rojo!

Eh, ¿quién ha dicho que puedas llevar mi coche?

Veo que es un entendido en automóviles con clase.

BP Cuatrorratas a su servicio.

¿Tiene un sueño? Yo lo haré realidad.

Ese es mi lema.

(Música suspense)

(RÍE)

Ojalá hubiera pensado en esto hace años.

Gano mucho más convirtiendo queso mohoso en puré,

que vendiendo el queso a comedores de colegios.

-Voy a darle una lección a ese canalla sinvergüenza.

No, abuelo, necesitamos tener la prueba en vídeo.

Cuidado, que no sepan que estamos aquí.

No te preocupes, esta cámara es diez veces más silenciosa

que el modelo anterior.

-¿Qué es eso? Oh, oh.

¿Qué? Deberías haber oído el otro modelo.

-¡Atrápalos!

(Música)

A la fábrica de Costroso, al galope.

¡Quiero conducir! Es mi coche.

Tenemos prisa, Trampita, y sabes muy bien

que yo soy mejor conductora que tú. Thea tiene razón.

Quiero que la gente me vea al volante de mi nuevo coche.

De acuerdo.

(Música)

(RÍE) Espero que os guste viajar, porque estáis a punto de hacer

un largo viaje en barco, en un contenedor.

-Siento haberte metido en esto. No pasará nada, abuelo.

Ya lo verás, tío Gerónimo nos salvará.

(Claxon)

Nunca pensé que diría esto, Trampita,

¿pero no podría asir más rápido?

(Música)

(GRITAN)

¡Para aquí!

Calma, chicos, primero tengo que encontrar un sitio para aparcar,

no quiero que se lo lleve la grúa. Mirad, allí hay uno.

Está muy lejos, aparca a quien doble fila.

Podrían multarme. Si te multan, la pagaré yo.

Ahora hablas mi idioma. (RÍE)

(Música)

¡Oh no!

¡Allí!

(Música)

Bien hecho, Gerónimo.

Eh, Costroso se escapa.

(Música suspense)

Menos mal que he aparcado en la puerta.

¡No!

(Música)

(LLORA)

Parece que tu furgoneta está llena de dentaduras postizas, majo.

Hay que hacer siempre caso al sabio del abuelo.

Sobre todo cuando tiene olfato para las noticias.

(RÍEN)

(Música)

Y así queda resuelto el misterio del robo

de las dentaduras postizas.

No, quíteme las manos de encima. Me las pagarás, Stilton.

El mérito es del legendario Torcuato Revoltosi

por su magnífico reportaje de investigación.

Jamás lo podría haber hecho sin ti, Gerónimo.

O sin Benjamin o Thea, y no nos olvidemos de Trampita.

¿Qué te pasa, Trampita?