(Música suave)

(Música de tensión)

(Música cabecera)

En Ratonia hay noticia, ¿quién irá tras la primicia?

¡Ge-ró-ni-mo!

Este ratón es prodigioso, si no fuera tan miedoso.

Él es el gran Gerónimo.

¡Sí!

La aventura ya va a comenzar.

"UN RATÓN EN LA LUNA"

(RÍE) Tío G, lo conseguimos. Hemos ganado.

Estupendo, Benjamin. ¿Qué habéis ganado?

¿Te acuerdas del trabajo que Pandora y yo hicimos

sobre las misiones a la luna?

¡Lo presentamos hoy y nos han puesto la mejor nota!

¡Hemos ganado un viaje al campamento espacial!

Pero necesitamos a un adulto responsable que venga con nosotros.

Eso es maravilloso,

pero desgraciadamente tengo un montón de trabajo hoy.

No puedo... ¡Hola!

Eh... Trampita, ¿Puede ser un adulto responsable?

No veo por qué no...

Ay, ay...

Ay, no creo que a Trampita le interese el campamento espacial.

¿El campamento espacial?

Siempre he soñado ser astronauta y comer queso liofilizado en tubo.

¡Ay, ay!

Y este es nuestro cohete, el Ratlez 7.

Tiene suficiente potencia para circunvalar la Tierra

50 millones de veces. ¿Eso es cierto?

Por supuesto que lo es. Ya lo he dicho.

Y la pregunta más importante: ¿hay queso liofilizado abordo?

¿Y es tan delicioso como me lo imagino?

Sí y... sí. A ver...

¿Qué os parecería, niños, ser astronautas de verdad?

¿Queréis subir a la cabina para un vuelo simulado?

¡Claro! -¡Genial!

¿Puedo sacar fotos para mi blog?

-Uh, vaya..., sí. Claro.

Te referías... al cohete.

-Genial. Oh, es increíble.

Es enorme.

Sal de donde quiera que estés...

A ver..., ¿dónde está ese queso liofilizado?

Trampita, ten cuidado con eso.

Me pregunto si alguno de estos botones me lo dará.

(Alarma)

¡No toques eso, Trampita! No sabes qué hace.

¡Ay! ¿Qué es ese ruido? Seguro que es parte de la simulación.

(Música de tensión)

No es una simulación. Estamos despegando de verdad.

(GRITAN)

¡Oh, no! Está fuera de control.

¡Trampita, te dije que no tocaras los botones...!

Pero yo no hice nada. No fui yo.

¡Tenías que apretar todos los botones para conseguir tu queso!

¿Verdad que sí? No perdamos la calma, chicos.

Intentaré asumir el control del cohete.

¡Nada! ¿Cómo que nada?

¡Dejad de gritar! ¡No puedo!

¡Estamos perdidos en el espacio! ¡Ah!

¡Ah! ¡Basta!

No funciona.

Ha detectado el ordenador del cohete,

pero no me deja entrar en él.

¿A dónde nos lleva?

Creo que sabemos la respuesta...

(Teléfono)

¿No vas a contestar?

Sí, vale. Aquí Gerónimo Stilton.

Sr. Stilton, le llamo del campamento espacial.

Hay un problema. ¿Benjamin y Pandora están bien?

Sí, bueno..., no.

Están en un cohete volando por el espacio.

¡Galletas de queso! ¿En el espacio? ¿Qué?

¡Vamos para allá!

(Música de tensión)

Por favor, dígame que hay un modo de hacer que vuelva ese cohete.

Generalmente puede ser pilotado a distancia,

pero alguien debe de haber pirateado el sistema

porque no podemos controlarlo.

Solo hay un modo de hacerlos volver y solo una persona que puede ayudar.

Sí, lo sé. Corramos.

(Música)

Profesor, ¿recuerda la modificación que quería hacer al Metarratón

para que pudiera viajar al espacio? Oh, sí.

Y recuerdo que también dijiste: "Alto, alto, alto."

"No pienso viajar al espacio, así que olvídelo".

Eh..., sí. Esa.

Oh, espero que no le hiciera caso.

Claro que no.

La tecnología está instalada, pero no ha sido probada.

Todavía podría haber algunos fallitos...

Yo, ciertamente, no querría volar con él

hasta que los fallos desaparezcan.

¿Por qué lo preguntáis?

¿De qué tienes miedo?

¿Te hago una lista?

Volar, lugares cerrados, no poder respirar,

ir demasiado rápido, chocarme con el sol,

¿qué me olvido? Todo va a salir bien, Gerónimo.

Ni siquiera hemos llegado a la peor parte.

¿No? ¿Cuál es la peor parte? El despegue.

¡Ah!

Tienes razón, esto es mucho peor, pero todo sea por rescatar

a Ben, Pan y Trampita sanos y salvos.

Tranquilo, a partir de ahora todo debería ir como la seda.

Supongo que a esto se refería el profesor con lo de fallos.

¿Esto puede empeorar aún más?

¡Bah! ¡No lo entiendo! No me deja controlarlo.

Es como si alguien lo estuviera dirigiendo a distancia.

¿Quieres decir que no fue culpa mía? ¡Uf!

Mirad, queso liofilizado.

¡Ah! ¡Deja el queso!

Puede que no haya sido culpa tuya,

pero tenemos que ver cómo volvemos a la Tierra.

Escuchad, si alguien controla el cohete tiene que haber una razón.

¿Quién querría secuestrarlo y llevarlo a la luna?

(RISA MALVADA)

Ah... ¡Guau!

Esto es increíble.

Se me había olvidado que en el espacio no hay gravedad...

¡Sonreíd! ¡Ah, mirad...! Sí.

Eh, mirad, se ve la Tierra.

Mirad, qué bonita es.

¿Eh? ¿Qué has encontrado?

¿Algo que nos pueda ayudar a recuperar el control del cohete?

No, pero casi igual de bueno.

He encontrado un filón de queso liofilizado. ¡Guau!

(SARCÁSTICO) ¡Ay! ¡Genial, Trampita! Eres de gran ayuda.

¡Uh...!

Por los agujeros de Godua, Thea, por favor, termina con esto.

Hago lo que puedo.

Debe de ser otro de los fallos del profesor.

Oh, oh. ¿Qué pasa ahora?

He localizado a Benjamin, Pandora y Trampita.

Eso es bueno, ¿no? No exactamente.

(SABOREA)

(Pitido)

¡Eh, que alguien pare ese ruido!

Me gustaría almorzar en paz.

¿Qué significa eso?

¡Ah! Significa que el cohete se acerca a algo...

A algo, no. ¡A la luna!

¡Y vamos a estrellarnos!

(GRITAN)

(GRITA)

(Música)

¡Uh! Un aterrizaje limpio...

Muy hábil, Thea. ¿Lo ves?

Te dije que todo saldría bien.

Sí, pero ahora que todo el mundo está a salvo,

tengo preguntas: ¿quién ha secuestrado ese cohete?

¿Y por qué? ¿Y cómo vamos a volver a la Tierra sanos y salvos?

¿Está todo bien ya? ¿Puedo abrir los ojos?

¡Eh! ¿Hemos vuelto a la Tierra? No, cabeza queso. Estamos en la Luna.

¡Eh! Es una especie de base lunar. No sabía que existieran...

No puedo creerlo.

En el campamento espacial dijeron que pensaban construir una,

pero aún no se ha puesto en marcha. Parece que alguien se ha adelantado.

Ya, pues la gran pregunta es: ¿Quién ha construido esto y por qué?

Deberíamos preguntárselo a ellos. ¡Oh!

Rápido, escondeos.

Por aquí. Ay, ay.

(Música de tensión)

¿Son alienígenas?

¡Eh, eh! Aquí hay toallas para la sauna.

-Yo he encontrado los palos de golf.

-¡Ja! En cuanto este lugar abra, me pienso dar un "shiatsu".

Oh... "Shiatsu"... ¿Será una palabra alienígena?

No, es un tipo de masaje. ¡Gua!

¡Los alienígenas se dan masajes! ¡Fíjate!

(CHISTA) Escuchemos...

Albornoces y chancletas, creo que está todo.

Ahora solo necesitamos clientes.

¿Clientes? ¿Sauna, chancletas?

Alguien ha construido un balneario secreto en la luna

y está usando el cohete para traer suministros.

Lo cual es bueno para nosotros.

Cuando el cohete vuelva a la Tierra a por más suministros,

nosotros podemos volver. ¿Pero cuándo será eso?

Me he comido todo el queso y ya tengo hambre.

Tenemos que explorar este lugar y decírselo a Gerónimo.

Podría ser un gran reportaje. ¡Ay, vale!

Pero habrá que tener cuidado.

Puedes apostar a que quien robara este cohete no querrá vernos.

¿Pero qué hay del queso?

¡Guau! ¿Lo podéis creer? ¡Estamos en la luna!

Un pequeño paso para Trampita, un paso gigante para la ratonidad.

(RÍEN)

Gracias. ¡Sí!

Vamos, chicos, dejad de hacer el tonto.

Nos podría ver alguien...

Esconderse. Correr.

Esconderse. Correr.

Allí están.

Justo al lado de esa base lunar. ¿Base lunar?

Mira.

¡Guau! ¿Qué hace eso aquí?

No lo sé, pero sugiero que aterricemos donde no nos vean

y recorramos el resto de camino en modo jeep.

Ah... El modo jeep...

No sabes lo feliz que me hace viajar avanzado sobre tierra firme.

En realidad, este es el modo sonda lunar.

¿Cuál es la diferencia?

Los altos que puede dar. No, no más de eso.

Perdona.

En serio, tenemos que proceder con precaución a partir de ahora.

Recibido, alto y claro.

(Música)

¡Guau! Menudo sitio lujoso es este.

Procura hacer muchas fotos, Pandora.

El tío Gerónimo tiene que ver esto.

¡Mola! ¡La suite real!

¡Echemos un vistazo! Trampita, no creo que sea...

¡Qué bárbaro!

Es como tumbarse en una nube. Tenéis que probarlo.

¡Ay!

Nunca averiguaremos como volver a casa si echamos la siesta.

Yo no estoy echan... (RONCA)

Trampita. ¡Trampita!

¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¿Dónde estoy?

Eh, un momento.

Si es un hotel elegante tendrá que tener conexión a Internet, ¿no?

Tal vez pueda enviarle un mensaje al tío.

Debe de estar muerto de preocupación.

Buena idea. Y mientras esperamos su respuesta...

Deberíamos comer algo.

Si es un hotel elegante deben de tener servicio de habitaciones.

Espera, Trampita. ¿Hola? Me gustaría...

¡No, Trampita!

Trampita, sabrán que estamos aquí... ¡Ups!

¿Eh? ¡Ay, ay!

Que estoy recién comido... ¡Suélteme!

No están abordo. ¿Dónde estarán?

Es solo una conjetura,

pero puede que estén en esa enorme base lunar.

Muy bien, busquemos allí.

¡Gran Gouda! ¿Qué pasa?

¡Ah! ¡Costroso! ¿Qué está haciendo él en la luna?

No lo sé.

Pero ahora que sabemos que él está detrás de esto,

tenemos que encontrar a Benjamin, Pandora y Trampita

antes de que lo haga él. Vaya, vaya, vaya...

Una visita sorpresa.

Si son los amigos y la familia de Gerónimo Stilton...

Y dónde está ese mequetrefe de periodista, me pregunto.

-¿Usted qué cree? En la tierra, donde debe estar.

Hemos venido por accidente, señor Costroso.

En el cohete que usted tuvo. Estaremos encantados de volvernos.

¿Para poder decirle a Gerónimo lo que habéis visto aquí?

No lo creo. ¡Eh! No te irás de rositas con esto.

¿Ah, no? ¿Habéis probado la cama?

No, no, no... Debo resistir...

O sea, que decís que Gerónimo no ha venido con vosotros.

Veamos y decir la verdad, ¿de acuerdo?

¡Ajá! ¡Lo sabía! Pero..., pero... ¿cómo?

Eso no importa.

Ahora tengo en mi poder a todos los Stilton.

Gerónimo ha descubierto mi secretillo y, probablemente, difundirá.

Una desgracia para él y...

¡para vosotros también!

Si no hubierais estado en el cohete cuando lo robé... ¡ay!

Pero no hay nada de qué preocuparse.

Estoy seguro de que podré encontrar su sitio donde no molestes a nadie.

Ahora, observad.

Tío G, ¿cómo habéis venido hasta aquí?

(LLORA)

¡Qué conmovedor...!

Siempre me han gustado las reuniones. Aprovechadla bien.

Pronto mi sueño de tener un complejo turístico

superexclusivo en la luna será realidad.

Y nadie podrá impedírmelo.

Pero para abrir un complejo turístico necesita clientes

y en estos momentos no veo a ninguno.

(RISA MALVADA)

Eso es porque aún no está abierto, cerebro cuajado.

Pero lo estará pronto y cuando eso ocurra,

harán cola para venir de vacaciones a la luna.

Entonces, ya no importará que se construyera ilegalmente

con un cohete robado

ni que se sirva comida sosa que cuesta un riñón.

Todo el mundo querrá venir aquí.

No se saldrá con la suya, Costroso.

Lo mismo digo.

Claro que me saldré con la mía...

Y vosotros no podréis ahogarme la fiesta otra vez.

¡Porque os pasaréis el resto de vuestras vidas aquí

como mis prisioneros!

No os podréis quedar en esta suite, me temo.

Pero os encontraremos otro alojamiento adecuado.

Ningún problema siempre que tenga una de estas camas tan cómodas.

Yo estaba pensando en una celda oscura en la cara oculta de la luna.

Confiscadles los trajes para que no pueden salir.

¿Cómo vamos a volver a casa? No te preocupes. Tengo un plan.

¿Es tan bueno como el de que nos dejáramos coger a la entrada?

Eso era parte del plan, Thea.

Buscar a Benjamin, Pandora y Trampita en todas las habitaciones

había sido muy largo.

Dejarnos coger era el modo rápido de encontrarlos.

Sí, pero... ¿Ahora qué? ¿Cuál es el plan ahora?

Ahora tendremos que improvisar, pero nuestro objetivo principal

es llegar ese cohete antes de que despegue

y volver a la tierra.

Pero ¿cómo vamos a hacer eso sin los trajes espaciales?

Buena pregunta, Thea. Buena pregunta.

(RISA MALVADA) Rápido, rápido.

Y aseguraros de que halla suficientes asientos para 30 turistas.

No olvides abastecerlo bien de cacahuetes y toallitas húmedas.

¿Cuántas fotos has sacado? Montones.

Me gusta documentar todo. ¿Me dejas verlas?

¡El despacho! ¡Allí guardan los trajes espaciales!

Genial, vamos. Solo hay un pequeño problema.

Que estamos encerrados. Exacto.

Aquí es donde entro yo.

Apartaos.

¡Ay, ay!

Apártate, Trampita.

Yo la he aflojado.

(Música)

¡Eh! Es aquí.

Tomad.

Hay un problema. ¿Eh?

Es el queso liofilizado... Te hincha... sí.

No hay tiempo para buscar los que nos queden bien.

Daos prisa y ponéoslo.

¿Y qué pasa con el Metarratón? No podemos dejarlo aquí.

No lo haremos, tranquilo. Tengo una idea.

Vamos.

¡Oh, no! ¡Detenedlos! No los dejéis subir.

-¡Oh, no! ¿Qué vamos a hacer?

Thea, ¿aún tienes el control remoto del Metarratón?

Sí, claro, pero... Confía en mí.

Tráelo para acá lo más rápido posible.

(RISA MALVADA) ¡Os he pillado!

Y esta vez no seré tan amable...

Olvidaos de ser doncellas y lavaplatos,

¡os voy a hacer ayudantes de doncellas de lavaplatos...!

¿Qué es eso?

¡Volved aquí! ¡Os ordeno que detengáis a los prisioneros!

(Música)

Rápido, Thea y Benjamin, subid al cohete.

Vosotros lo llevaréis a la Tierra. De acuerdo.

¿Y nosotros? Nosotros subiremos al Metarratón.

Volvemos a casa.

¡No! ¡Me las pagarás, Gerónimo Stilton! ¡Me las pagarás!

De modo que Costroso huyó de la luna,

pero dejó su complejo hotelero intacto.

Hoy las autoridades espaciales van a enviar un cohete con

los primeros visitantes a las recién inauguradas instalaciones lunares.

Si lo que te gustan son las emociones fuertes

y unas vacaciones diferentes, la luna es tu destino.

Y en cuanto a mí, estoy feliz de estar donde estoy.