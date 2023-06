Ajá. (RÍE)

Oh, sí, eso es lo que he dicho.

Calla, Buster, mami está hablando por teléfono.

No sé lo que le pasa. Ahora te llamo.

Buster, pero ¿qué te pasa?

¡Oh!

(Música suspense)

(TARTAMUDEA) ¡Buster!

(GIME)

(GRITA) ¡Ah!

¡Que alguien llame a los Pillafantasmas!

¡Mi niño, mi niño!

(Música acción)

(TODOS) ¿Ah?

(VITOREAN)

¡Ja!

(RÍE)

-Fulminemos a ese fantasma.

(Música cabecera)

En Ratonia hay noticia, ¿quién irá tras la primicia?

¡Ge-ró-ni-mo!

Este ratón es prodigioso, si no fuera tan miedoso.

Él es el gran Gerónimo.

¡Sí!

La aventura ya va a comenzar.

"LOS PILLAFANTASMAS"

Cuidado... Cuidado...

¡Oh!

Benjamin, ¿se puede saber...?

¡Muy bien, fantasma, acabaré contigo!

¡Ah!

(SUSPIRA) Perdona, tío, creíamos que no estabas.

Es obvio. ¿A qué estáis jugando?

A los Pillafantasmas.

Pues ya es suficiente.

Y, además, estoy hasta el gorro de esos Pillafantasmas, la verdad.

(SUSPIRA)

Pero ¿cómo puedes decir eso?

Tenemos suerte de tenerlos, son unos héroes.

En serio, Trampita, todos sabemos que los fantasmas no existen,

lo que significa que esos láseres fulminantes

no fulminan nada en realidad. (RÍE) Sí, ya.

Estás peor que una albóndiga de queso.

Mmm... La ciudad está plagada de fantasmas.

¿Y no te parece mucha casualidad?

Los Pillafantasmas aparecen justo cuando la ciudad

se llena de fantasmas. Ah... ¿Quieres decir...?

Que tenemos suerte de que hayan venido los Pillafantasmas.

No, Trampita, está diciendo que los Pillafantasmas

son los que están creando los fantasmas.

La, la, la, la, la, ¡no os oigo!

Los Pillafantasmas son héroes y punto pelota.

Si piensas que son un fraude,

¿por qué no haces un reportaje sobre ellos?

Lo haré en cuanto tenga pruebas.

Un buen periodista no informa de nada que no pueda demostrar.

Le he pedido a Thea que lo investigue.

Otro avistamiento

y los Pillafantasmas ya están en el lugar.

¡Ay!

(RESPIRA AGITADAMENTE)

¿Podéis dejar de intentar tirar mi jarrón?

Perdona, Gerónimo.

El avistamiento ha sido en la avenida Edam.

Bien, no está lejos. Vamos, si nos damos prisa,

podemos pillar a los Pillafantasmas en acción.

¡Yuju! ¡Yuju!

(RÍE) ¡Yuju!

(Murmullos)

¡Fuera! ¡Dejen paso! -¡Oiga!

-Somos virs.

¡Oh, oh!

-Mira.

(RÍE) ¡Ahí están! ¡Son ellos de verdad!

Fue visto y no visto.

Bien, lleguemos al fondo de esta tontería.

¡Ah!

Eh, de nada.

Toma, un té. Esto te calmará.

Gracias, Thea, eres mi salvadora.

¡Vaya! Pensaba que la salvadora era yo.

Red Mulbain, capitana de los Pillafantasmas.

Gerónimo Stilton. Sé quién es usted, señor Stilton.

Ha olido una buena historia, ¿eh?

Y, tal vez, alguna que otra rata también.

No es fan, ¿eh? Por suerte, la mayoría no piensa así.

Ese es Dex, sabe todo lo que hay que saber sobre fantasmas.

Ajá.

Ya veo. Y ese es Terry,

el cerebrito que ha construido todo nuestro equipo.

Muy interesante, señorita Mulbain.

Pero ahora me gustaría examinar de cerca esa escena...

(CARRASPEA) Fantasma.

Ah, bueno, si ven algún otro fantasma ahí abajo, estoy aquí.

Solo griten.

-¡Vale, Larry, rellénalo!

¡No, no, esperen! (A LA VEZ) ¡Esperen!

Esperaba poder echar un vistazo en el agujero

para ver si puedo ver de dónde vienen esos fantasmas.

Pues a ver si lo averigua.

Cada vez que aparece un fantasma, se crea un socavón.

¿Por qué un fantasma iba a hacer un agujero?

No tengo ni idea.

Pero si quiere mirar, dese prisa, es hora de comer.

(Música suspense)

Venga, Gerónimo, que estos señores tienen que comer.

Está bien.

(TOSE)

Gerónimo, mira, ahí.

Qué extraño, parece como si...

Oh, vaya, un portal al mundo de los fantasmas.

Yo iba a decir los cimientos de una antigua construcción.

A sus ojos, tal vez, pero si ajusto los ejes transdimensionales...

Sí, bueno... (RÍE)

Creo que el señor Stilton es un poco escéptico, Terry.

Los dos lo somos y a mucha honra.

¡Eh! ¿Les importaría seguir charlando en otro lado?

¡Algunos de nosotros tenemos que trabajar!

¡Eso sin mencionar los bocatas!

(VITOREAN)

No te sulfures tanto, tío, son inofensivos.

Sembrar el pánico por la ciudad para poder acudir

y hacerse los héroes no es algo inofensivo, Benjamin.

Sí, supongo, pero parecen tan majos...

(RÍE) ¡Me ha firmado en el brazo!

¡Dex me ha firmado en el brazo! Déjame verlo.

Es una pena que no llegáramos antes. ¡Oh!

Si los Pillafantasmas son los que crean sus propios fantasmas,

tenemos que pillarlos in fraganti.

No entiendo por qué os molestan tanto.

Molan y son superguays.

Ay, ojalá pudiera formar parte de su equipo.

¿Sabes qué? Eso no es mala idea.

(RÍEN) ¡Bravo, equipo!

-¡Otra misión cumplida!

-¿Sabes? Me estoy acostumbrando a ello.

-Se reían de nosotros y ahora mirad.

-Todo el mundo quiere ser como nosotros.

¡Incluido yo! (LOS TRES) ¡Ah!

Os presento al nuevo miembro de los Pilla, Trampita Stilton.

Vayamos a fulminar fantasmas.

Lo siento, chicos, me he dejado llevar.

Es que tengo muchas muchas muchas ganas de ser uno de vosotros.

¿Puedo, porfa? (LOS TRES) ¡Ah!

-Eh... Oh, venga, tíos, puedo aprender.

Soy un ratón de acción, estoy allí donde se me necesita.

Cuidadito, fantasmas. ¡Toma, toma, toma!

¡Oh! ¿Un fulmirador de fantasmas auténtico? ¡Genial!

¡No!

¡Ay, qué cosquillas! ¡Ay, qué cosquillas!

¡Jamás toques eso! ¡Nunca!

-Bueno, es cierto que cada vez hay más trabajo.

-Sí. Tal vez podría...

¿Contestar al teléfono? -Y lavar el Pilla-móvil.

¡Ay, ay, ay! ¡Ah!

Tenemos que darle algo que hacer antes de que destruya todo esto.

-Vale, Trampita, te aceptemos. (RÍE) ¡Ay, ay, ay!

Pero empieza con, no sé, responder al teléfono

y limpiar, ¿vale? Vale.

Todo el mundo tiene que empezar desde abajo, ¿no?

¡Voy!

(Teléfono)

Hola, aquí los Pillafantasmas.

Ajá, sí. ¡Ya vamos!

Han aparecido unos fantasmas en el Gran Hotel,

os necesitan allí ya.

Yo me quedaré aquí y defenderé el fuerte.

Gerónimo, lo conseguí, me han aceptado.

Increíble, ¿verdad?

Sí, acaban de irse.

Al Gran Hotel, ve a verlos en acción,

tú también creerás, como yo. (RÍE)

Sí, estoy al mando.

¡Ay, ay!

(Música)

(TIEMBLA)

Cómo conduces, Thea. Eh, dijiste rápido, pues rápido.

Pero no lo suficiente, mirad.

Y tampoco hemos llegado antes que ellos.

¿Cómo ha llegado el bulldozer aquí tan rápido?

¡Guau, parece que vamos a ver unos fantasmas!

¡Vamos, tío! Un fantasma.

Vamos, Gerónimo, si los fantasmas no existen,

no hay nada que temer, ¿no?

(BALBUCEA)

Por supuesto.

Cuidado, Benjamin, mira por dónde vas.

Ya, tío, pero si hay fantasmas, quiero grabarlos en vídeo.

No veo cómo pueden haber hecho esto los Pillafantasmas.

¡Si acaban de llegar!

Tal vez lo hicieron antes y luego volvieron.

¿O estáis diciendo que son...? ¡Fantasmas, cuidado!

¡Ah!

¡Tío! Quédate aquí y sigue filmando.

(Música misterio)

¡Tío Gerónimo, levántate, levántate!

No creo en fantasmas, no creo.

(GRITA) ¡Ah!

¡Quitádmelos de encima!

¡Ja, fulminemos fantasmas!

(Música acción)

¡Guau, son de verdad!

¡Eh, detrás de ti, un fantasma!

¿Eh? ¿Qué diablos de queso?

¡Ja! ¿Qué, está ya convencido?

Yo...

(Murmullos)

¡Oh!

(CUCHICHEA)

Mmm... Eso es con lo que me tropecé,

un círculo de piedras como el último.

No puede ser una coincidencia. Toma, claro que no lo es.

Allá donde hay fantasmas hay siempre un portal.

Tengo una idea. Necesito mirar algo en mi biblioteca.

Buena idea. Yo también vi algo raro, pero...

¿Pero no quieres que ciertas personas lo oigan?

Entendido. (VITOREAN)

¡Muy bien, Larry, rellénalo!

Sí, justo como pensaba.

Esta línea muestra la muralla de piedra

que antes rodeaba a Ratonia.

Los círculos son torres. ¿Qué te parece este?

Eh, ¿aquí no es donde hemos estado justo hoy, en el Gran Hotel?

Exactamente donde hemos estado.

Y esto es la avenida Edam, donde hemos estado esta mañana.

Esos círculos de piedra que hemos visto...

¡Son los cimientos de la antigua torre!

¡Muy listo, Gerónimo!

Algo me dice que si situamos en el mapa los otros avistamientos,

todos coincidirán con la ubicación de las torres.

Tal vez Benjamin pueda hacerlo con su Ben Pad.

Buena idea. Benjamin, ¿dónde estás?

¡Ay!

Pues claro, los fantasmas son hologramas,

proyecciones. Tiene sentido.

Me di cuenta cuando vi que pasaba esto.

Mirad, cuando ella tropezó, no le dio al fantasma.

Pero, aún así, desapareció, alguien apagó el holograma a destiempo.

Y con un destello de chispas para hacernos creer

que le había dado. Bravo, Benjamin.

Este vídeo demuestra que los supuestos fantasmas

son una farsa.

No es que lo haya dudado nunca.

¿Y los Pillafantasmas son un fraude también?

Sí, eso parece. Pero ¿qué pretenden?

Benjamin, ¿podrías situar los avistamientos de los fantasmas

en este mapa? Eh... Vale, sí.

Aquí es donde vimos a los fantasmas.

Solo quedan las ruinas de otra torre.

Excelente, ahora sabemos exactamente

donde aparecerán los siguientes fantasmas,

pero esta vez llegaremos nosotros antes.

(ALEGRE) He hecho galletitas.

¡Murciélagos!

Los murciélagos son de arándanos,

los fantasmas son de crema de naranja,

pero están de miedo.

¡Oh, Trampita, vaya detalle!

Somos un gran equipo, ¿verdad?

¡Oh, pero cuánto barro! Iré a por un cubo.

(Música suspense)

Muy bien, chicos, ha llegado el momento,

a rematar la faena. -¿Y qué pasa con Trampita?

¿Se lo decimos o no? -No...

Creo que no lo entendería.

(Música suspense)

Voy a limpiar... ¿Eh?

La última torre se encontraba donde está el Teatro de la Ópera.

Debe ser justo... allí.

¡Mirad, otro agujero!

Sí, pero... Oh, no, entonces...

¿Qué sucede? ¡Chis!

(SUSURRA) Mirad.

(Música suspense)

(GRUÑE)

Tiene que haber un modo más fácil de limpiar esto.

¿Eh?

Diga, aquí los Pillafantasmas. Oh, menos mal.

El Teatro de la Ópera está plagado de fantasmas.

¡Por favor, vengan a salvarnos! ¡Dense prisa!

¡Ahora mismo van!

Eh, eh...

Quiero decir... ¡Ahora mismo voy!

(Música heroica)

(RÍE)

(Para la música)

(RÍE)

(Música heroica)

Pero ¿de qué está hablando?

¿Qué fantasmas? Aquí no hay ningún fantasma.

No hay ningún fantasma... aún,

peroestá a punto de haberlos. ¿Qué quieres decir?

Quiero decir que he cometido un gran error.

Estaba tan seguro

de que los Pillafantasmas eran un fraude,

que no pensé que alguien los estuviera utilizando.

Un momento, ¿quieres decir...?

(Música suspense)

Larry, conecta la bomba de humo, Joe, enciende el holograma,

los pringados de los fantasmas están de camino.

¡Ah! ¿Estos están en el ajo? Por supuesto.

Pero ¿por qué? Echemos un vistazo.

¡Ay!

(RÍE)

¡Lo encontré! ¡Por fin!

Y tenía que estar en la última torre.

(RÍE)

¡Ay! ¡Ah!

¡Eh! ¿Qué hacéis aquí? Pillarte in fraganti.

Lo sabemos todo. Oh, no, no todo.

Hay por lo menos una cosa que no sabéis.

¿Ah, sí? ¿Cuál?

Larry tiene un montón de bombas de humo de sobra.

(RÍE) ¡Larry!

(TOSEN)

¡Sí! Paso a los Pillafantasmas.

(VITOREAN)

Una pena que el resto se vaya a perder esto.

No sé dónde andarán.

(Música clásica)

Los Pillafantasmas, es todo un placer.

¡Oh!, ¿cómo estáis?

-Un poquito nerviosos, la verdad. (RÍE NERVIOSA)

Bueno, es nuestra primera entrevista importante en la tele.

-¡Oh! Y me habéis elegido a mí,

Sally Ratonen, para entrevistaros.

Muérete de envidia, Gerónimo Stilton.

-Bueno, al contrario que él, usted dijo que creía en fantasmas.

-Yo creería en cualquier cosa

con tal de aumentar mi índice de audiencia.

-¡Eh, Sally!

¡Han visto el Pilla-móvil en el Teatro de la Ópera!

Pero los Pillafantasmas están aquí, estamos en el aire en cinco minutos.

¡Por todos los cheddar, no tengo tiempo para esto!

¡Largo! -Sí, sí, sí, sí.

-¡Oh, no, tiene que ser Trampita que ha ido solo!

¡No tiene ni idea de a lo que se enfrenta!

-Es el momento de decidir qué es más importante,

la fama y la fortuna o proteger a esta ciudad de los fantasmas.

Sí. -Ajá.

-Sí.

-Muy bien, es hora de...

¡No!

Yo les ayudaría, pero...

(RÍE) Tengo que admitirlo, Gerónimo, eres un ratón muy cabezota.

La idea de usar los fantasmas era para asustar a la gente

y que nadie nos molestara, pero no parabas de aparecer.

Como hicieron los Pillafantasmas.

Pero ¿por qué los llamaste entonces?

Cabría pensar que un ladrón no quiera llamar la atención.

Ya. Nosotros no los llamamos, por lo menos, las primeras veces.

Alguien lo hizo.

Los supuestos fantasmas debían asustar a la gente,

pero como la gente no dejaba de venir,

lo convertimos en una maniobra de distracción.

¡Ah! Yo te daré distracciones.

Bueno, cuando consiga soltarme.

Para entonces nos habremos ido

y, con tanto dinero para gastar, jamás nos encontraréis.

Hay que impedírselo. Entretengámoslos.

No entiendo cómo no nos dimos cuenta de que eras tú.

¿Eh? ¿De qué estás hablando?

Nos dimos prisa en llegar al hotel, pero tú ya estabas allí.

¿Cómo? Muy fácil, porque estabas allí desde el principio.

Por supuesto. No solo te dedicabas a rellenar socavones,

sino que también los hacías antes. Pues claro.

Encontré un viejo periódico que decía que había un tesoro

enterrado en una de las antiguas torretas de la muralla de la ciudad,

pero no decía en cuál de ellas.

Solo hay una cosa más que me gustaría saber.

¿Oh, sí? ¿El qué? Eh...

Dime, ¿cuánto hace que llamaste a los Pillafantasmas?

(Sirenas)

(RÍE)

No podemos dejar que esos bobos vean el tesoro.

¡Más humo, rápido!

Si quieren fantasmas, tendrán fantasmas.

¡Socorro! ¡Socorro!

(LOS TRES) ¡Socorro! ¡Ya voy, resistid!

(GRITA EMOCIONADO)

¡Toma! ¡Cómete esto! (RÍE)

(IMITA DISPAROS)

¿Es Trampita? ¡Trampita! ¡Estamos atados!

¡Ayúdanos! ¡Estamos aquí!

Pero ¿qué hacéis aquí?

Un momento, ¿dónde está el resto de los Pilla?

Estoy solo. He venido yo solo.

¿En serio? Entonces esto será fácil.

(RÍEN) Yo de ti me andaría con cuidado.

Los fantasmas no pueden detenerme.

(SE QUEJA)

(RÍE)

(RÍEN)

No, pero los Pillafantasmas sí.

-Porque si te metes con uno de nosotros...

-Te metes con todos. (RÍEN)

¿Queréis decir que soy un pillafantasmas?

Claro que sí. -Lo eres, amigo.

¡Ah! (RÍEN)

(Música suave)

Bueno, siento haberos juzgado mal.

No te preocupes, nos pasa mucho.

¿Qué vais a hacer si hemos demostrado

que los fantasmas no existen? Habéis demostrado

que estos fantasmas no existen. Seguiremos buscando.

(RÍE) Tienes razón.

Aunque... En cuanto se sepa que nos han engañado,

no creo que nos llamen mucho.

Puede que no haya sido un pillafantasmas muy bueno,

pero tengo una gran idea de negocio para vosotros.

Y así es como los Pillafantasmas

ayudaron a pillar a la cuadrilla criminal de obreros.

El tesoro ha vuelto a las arcas del ayuntamiento.

Y ahora, en un tono más desenfadado,

si tiene el coche sucio, ¿a quién llamaría?

(Música acción)

A la nueva brigada de limpieza.

Te dejarán el coche terroríficamente limpio

a una velocidad de miedo.