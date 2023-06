(Música)

(Trompeta)

¡Por los quesos azules!

(Música suspense)

Tío G, tienes que ver esto.

(Música cabecera)

En Ratonia hay noticia, ¿quién irá tras la primicia?

¡Ge-ró-ni-mo!

Este ratón es prodigioso, si no fuera tan miedoso.

Él es el gran Gerónimo.

¡Sí!

La aventura ya va a comenzar.

GERÓNIMO STILTON

"UNA MISIÓN MONUMENTAL"

(Música suspense)

Ben, ven aquí, es peligroso perseguir animales salvajes.

¡Por todos los quesos de cabra!

He venido al recibir tu llamada. ¿Dónde está la jirafa?

Dio la vuelta a la manzana.

Hay que encontrarla antes de que la atropellen.

¿Y Trampita? Está de camino.

Parece que ha llegado.

Trampita, coge a Gerónimo y Benjamin y sígueme.

(Motor)

(RÍE) No puedo creerlo, una jirafa en Ratonia.

Es mi animal favorito.

¿Sabes que pueden meterse la lengua en la nariz?

(RÍE) Te partes.

Esto no es cosa de risa, Trampita.

Una jirafa no debe andar por la ciudad.

Podría ser herida o provocar un accidente.

Debemos encontrarla y ponerla a salvo inmediatamente.

No temas, G. El cazajirafas está aquí.

Pedazos de quesos, será mejor que deje una nota.

No importa, no será necesario.

¿En serio? No me parece propio de ti, Gerónimo.

¿No debería avisar al propietario de que el dañado el coche?

Ya lo sabe. Es mi coche, Trampita.

Ya me parecía familiar.

Bueno, pues nos ahorraremos tiempo.

¡Vámonos!

Gerónimo, ¿dónde estáis? Justo detrás de vosotros.

Seguid detrás de la jirafa, yo tomaré un atajo.

(Música)

Tranquila.

Tranquila, chica.

No sé qué hace por Ratonia un animal tan exótico.

Mira lo que te acabo de preparar, una deliciosa ensalada verde.

Venga, ni siquiera has probado mi aliño casero

para ensaladas.

(Música)

No, el árbol del Gerónimo, no.

Adora ese árbol.

Bueno, se le pasará.

No te veo muy buena cara, ¿te encuentras bien?

Ven aquí. ¿Tienes fiebre?

(Música)

¿Eh?

(RÍE) Le gusta ni ensalada.

¿Qué clases de persona traería hasta aquí

a un animal salvaje de un continente tan lejano?

A mí también me enoja, Thea.

Pero pienso contraatacar con una noticia implacable

sobre el tráfico de animales.

Pero antes de eso tenemos que encontrar

un lugar seguro para la jirafa.

Creo que he encontrado el lugar perfecto.

El doctor Hanta es el mejor veterinario de Ratonia.

Reyes y presidentes de todas partes del mundo

lo llaman para que cuide de sus animales.

Debemos de llevarle la jirafa enseguida

y asegurarnos de su bienestar.

¿Quién se lo va a decir a Trampita?

¡No! ¡No me podéis hacer esto! ¡No es justo!

Trampita, no seas egoísta.

Se trata de que es lo mejor para la jirafa.

Bueno, a eso me refiero.

No podéis hacerle esto a Gina, esta es su casa.

¿Gina? Sí, se llama así.

Trampita, deja de portarte como un crío.

Nadie sabe cuidarla mejor que yo.

Mirad, le encanta mi ensalada.

Escucha, a todos nos gusta la jirafa.

Gina. Vale, Gina.

Pero no puede quedarse aquí.

No hay espacio para ella, mira lo grande que es.

Necesita comer constantemente,

se comerá todo lo verde que haya por aquí.

Eso es cierto, sí.

Suelta ya, Gina. Vaya, ¿se encuentra bien?

Sí, yo de ti me apartaría un poquito hacia un lado.

(RÍEN)

¿Doctor Hanta? Ahora mismo le atiendo.

Gerónimo Stilton, menuda sorpresa y qué honor.

¿En qué puedo ayudarlo?

¡Concho!

(Música)

Necesitamos que se quede con un animal.

¿Lo han traído con ustedes? Está afuera.

Veámoslo.

¿Dónde la han encontrado?

Deambulaba por el barrio de Gerónimo en plena noche.

¿Y cómo se les ocurrió traerla aquí?

Bueno, todo el mundo dice que usted es es el mejor veterinario.

Oh, bien. Está bien.

Los cascos están ligeramente desgastados

por correr sobre el asfalto.

Un poco de descanso, comida abundante y estará como nueva.

Bueno, pues ya está entonces.

Parece que tendré que quedarme y ser su chef personal.

A Gina le encanta cómo cocino, también sé lo que no le gusta,

el árbol de Gerónimo, los trajes de lana...

No se preocupe. Yo sé perfectamente lo que necesita.

Estará muy bien aquí, hay espacio para estirar las piernas.

Perdón por el ruido, estamos haciendo obras.

Este corral estará listo enseguida.

Ahora, si me disculpan un momento...

(Música)

¿Qué le ha dado? Ramas de acacia de copa plana.

Sus hojas constituyen la dieta base de la jirafa.

Bueno, está claro que traerla aquí ha sido la decisión correcta.

Tenemos que irnos ya, doctor Hanta,

pero nos veremos pronto,

tenemos que decidir qué hacer con la señorita Gina.

Trampita.

No la dejaré, me necesita.

Vale, colguemos rápidamente estas imágenes en la página

antes de que alguien se nos adelante.

Me da igual ser el primero, Benjamin.

Me preocupa la jirafa.

Pues tienes un modo muy curioso de demostrarlo.

¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿Surfeando?

Obviamente, alguien la traído, ¿pero por qué?

Fuera quien fuera, probablemente quería exhibirla

como una mascota exótica.

Tenemos que averiguar quién ha sido y avisar a las autoridades.

¿Pero por dónde empezamos? No tenemos ninguna pista.

Si Gina pudiera hablar, me lo contaría todo.

Tenemos una relación muy estrecha.

¡Eso es, Trampita! Eres un genio.

¿Sí? Lo soy, porque...

El traductor animal universal.

Lo podemos usar para comunicarnos directamente con Gina.

Obtendremos la respuesta directamente de su boca.

Cuéntanos qué te pasó, queremos ayudarte a volver a casa.

Déjame a mí, ella confía en mí.

Si insistes.

No pasa nada, cariño, dile al tío Trampi

cómo llegaste aquí.

(RÍE) Perdonen, debería habérselo dicho antes.

No le sacarán nada, las jirafas no pueden hablar.

¿Desde cuándo?

Para la mayoría, que desde que son pequeños.

Cuando son crías, hacen ruidos, pero la comunicación cesa

cuando alcanzan la madurez.

Nadie sabe exactamente por qué.

Pues entonces tendré que enseñarle. Probablemente está desentrenada.

Trampita, lo siento, ya has oído al doctor.

Sé que puedo hacerlo, por favor.

Me temo que tengo un día muy ajetreado.

No le molestaré, estaré aquí fuera con Gina todo el tiempo.

Muy bien.

Ahora, si me disculpan, tengo trabajo.

Vale, Trampita, nos veremos en el despacho a la hora de comer.

Vale, empecemos con ejercicios de respiración.

Inspiramos por la boca.

Siente cómo te llenas de aire después uno sueltas por la nariz.

(Música)

Hola, chicos. ¿Qué le pasa al árbol?

Pandora, una jirafa han estado aquí,

no he intentado comerse el árbol favorito del tío.

Tranquilo, Gerónimo, son solo hojas. Volverán a salir.

¿No estás disgustado, tío? Todo lo contrario.

Estoy contento, más que contento. Estoy encantado.

Esta es la primera pista para saber de dónde vino Gina.

Siempre tiene hambre, eso significa que no solo se ha comido mi árbol,

sino que se ha comido árboles por toda la ciudad.

Siguiendo los árboles, podremos volver sobre sus pasos.

(Música)

Por allí. Bien visto, Benjamin, en marcha.

(Música)

Vale, parece que este le gustó ¿y dónde está el siguiente?

No veo más árboles mordidos.

¿Qué hacemos? No creo que Gina haya aparecido aquí

Vamos a tener que pensar en otro tipo de pistas.

¿Qué más sabemos sobre la jirafa?

Es alérgica a un montón de cosas. Exacto.

Cuando come algo que no le sienta bien,

estornuda y lo echa. ¡Mirad!

Buen trabajo, Pandora.

(Música)

¿Estás bien? Mejor que eso.

Me he tropezado con otra pista.

Debió de enredarse con los cables y al tirar, derribó ese poste.

¡Por aquí!

No hay salida.

¿Habremos cometido un error en alguna parte de la cadena?

Volvamos sobre nuestros pasos.

Pandora, ¿me dejas un momento tu cámara?

Claro, ¿quieres también mi palo de selfie?

No será necesario.

Huellas de pezuñas, recuperamos el rastro.

(Música)

Puede que hayamos encontrado el filón.

Vaya, esto es lo que yo llamo una casa.

¿Quién vive aquí? Tiene que ser alguna celebridad

como el rapero Franki Cuajo o el futbolista Cristiano Romano.

Pues no, Pandora, pertenece

al excéntrico multimillonario y coleccionista Horn.

Un momento, ¿has dicho coleccionista?

¿Podría el señor Horn ser coleccionista de animales salvajes

obtenidos ilegalmente?

Tal vez deberíamos hacerle una visita y averiguarlo.

Mira, cuando hablo puedes sentir unas vibraciones justo aquí.

(Música)

Ahora tú.

(Música)

Gracias, Gina.

¿Sí?

Hola, me llamo Gerónimo Stilton, soy periodista

y me gustaría hacerle unas cuantas preguntas

sobre sus colecciones.

Haberlo dicho antes, pasen, pasen. Gracias.

La verdad es que no sé por dónde empezar.

Todo es tan fabuloso, están estos zapatos de golf,

todo tipo de despertadores, trenes eléctricos antiguas,

capuchas de bolis y...

-¿Pegatinas de plátanos?

Estoy impresionado con sus colecciones,

cada una más singular que la anterior.

¿En serio? Estoy tentado de enseñarle mi favorita.

No, no debería, no lo entenderían.

Pues la verdad, mire, yo también soy un coleccionista aficionado.

Me han dicho que mi bodega de quesos está entre las mejores de la ciudad.

¡Oh! Un espíritu hermano.

En ese caso, vengan conmigo al jardín.

Y a mí, ¿pero te has fijado en una tela de su traje?

Mi instinto de reportero me dice lo siguiente que nos va a enseñar

es lo que estamos buscando.

¿Qué tal las clases de lengua? ¿Ha habido suerte?

No ha dicho ni mu, pero no se preocupe,

aún tengo algún truco en la manga.

Voy a intentar que se parta de risa.

Bueno, pues le dejo con ella.

Oye, Gina, tengo que ir a la tintorería.

Volveré dentro de un ratito, ¿vale?

(RÍE) Estos va a ser la bomba.

Te pille, Gina.

¿Eh?

¿A dónde ha ido?

(Martillo)

¿Te crees que tiene gracia, eh?

(Música)

Me la has jugado.

Y aquí está mi colección más preciada.

¡Atención!

¿Qué es eso?

Mujer, la granja de hormigas más grande del mundo

con más de 100 000 obreras y un personal a tiempo completo

para satisfacer sus necesidades.

Incluida niñera, cocinero y chófer.

Señor Horn, ¿ha tenido usted una jirafa en este jardín recientemente?

Pero señor Stilton, eso es ilegal.

Yo nunca haría semejante cosa.

Vale, ¿y cómo explica el estado de este árbol?

Está claro que esas ramas se las ha comido una jirafa.

Vale, es cierto.

Una jirafa se comió mi árbol anoche.

Apareció como por arte de magia.

Uno de mis empleados siempre se deja la puerta abierta,

pero jamás consideraría quedármela, solo me interesaban

las uñas de sus pies. -¿El qué?

-Para añadirla en mi colección de uñas de pies, por supuesto.

Fui a coger un cortaúñas, pero cuando regrese vi que no tenía uñas.

Tenía pezuñas, como un caballo.

Luego estornudó sobre mí y se marchó trotando por la puerta tan campante,

(Música)

¿Qué podría probar ahora?

¿Qué podría probar ahora?

No debe ser muy difícil hacerte reír.

Sobre todo, con mi talento de comediante.

(Música)

¡Eso no!

(Música)

Venga, ¿nada?

(RÍE)

Eh, ya sé cómo hacerte reír.

Cosquillas.

Esto es la consulta de un veterinario,

debe de haber alguna pluma por alguna parte.

(Música suspense)

Estamos como al principio.

Y Trampita aún no ha vuelto.

Espero que no le esté dando mucho la lata al doctor Hanta.

Voy a llamarlo.

No responde, es muy raro que no venga a comer.

A lo mejor se ha empachado de hojas de acacia.

(RÍE) Probablemente tenga razón.

Ahora que lo pienso, las acacias no son comunes en Ratonia.

Pero el doctor Hanta tenía un montón de ellas.

Sí, ¿y qué jardín necesita una verja de seis metros de alto?

Ninguno.

¿Y si los obreros no estaban instalando una puerta nueva,

sino arreglando la que destruyó una jirafa

al escaparse de allí?

Sí, eso significaría que nuestro furtivo es...

(Música suspense)

Ay, ay, ay.

Serpientes son peligrosas para dejarlas aquí.

Deben llevarse a una isla desierta para que no muerdan a nadie.

¡Sáquenme de aquí!

Y también va dentro un peligroso pájaro que habla.

(Música suspense)

Señor Stilton, hola.

¿Qué tal su investigación?

¿Alguna pista o como ustedes lo llamen?

Pues vaya, sí.

Tengo curiosidad por saber por qué tiene

una provisión tan grande de hojas de acacia de copa plana.

Los animales de Ratonia no se las comen, ya que aquí no crecen.

¿Y por qué necesita una verja tan alta?

Importo las hojas para hacer tisanas medicinales.

En cuanto a la verja, yo trato a muchas especies domésticas

capaces de dar saltos muy altos.

He tratado cabras, ciervos, e incluso una especie de gallina saltarina.

¿Gallina saltarina?

Y por casualidad se le ha ocurrido instalarla esta mañana.

Llevaba tiempo queriendo cambiar la antigua.

Esta es automática.

Bueno, yo tengo una última pregunta. ¿Y Trampita?

Yo qué sé, se marchó hace unas horas.

No ha vuelto y no contesta el teléfono.

Tal vez deberían preguntarle a la jirafa.

(Música)

¿Qué están haciendo?

(Música suspense)

¿Es que tiene algo que esconder en ese edificio, doctor Hanta?

Por supuesto que no.

Tenía miedo de que tanto ruido espantara a la jirafa

y esta huyera por la puerta.

No hay nada dentro.

(Música)

Quiero que salgan de mi propiedad ahora.

-El traductor animal universal.

Genial, gracias, Ben.

Gina, si puedes decir una sola palabra en tu vida,

ahora es el momento.

¿Sabes lo que le ha pasado a Trampita?

Oh.

Si, Trampita, ¿qué le ha pasado?

Meter en bolsa.

-Esperen.

-Él me llevó lejos, lejos de mi hogar.

Me puso en barco, me trajo aquí.

Por favor, me gusta Trampita,

pero quiero volver a mi casa.

Te llevaremos a casa, pero antes tenemos que encontrar a Trampita.

Será mejor que nos diga dónde está Trampita y rápido.

Lo metí en un barco para que lo llevaran a una isla desierta.

Nunca llegarán a tiempo.

(Música)

(Música suspense)

No corras mucho.

Ojalá pudiéramos ir con ellos al puerto.

Tal vez podríamos ayudar.

¿Y cómo vamos hasta allí?

¿Seguro?

Gracias, Gina. Venga, vamos.

(RÍEN)

(Música suspense)

Demasiado tarde.

Ben, Pandora, os dijimos que esperarais en casa.

Queríamos asegurarnos de que Trampita estaba bien.

(Música)

Esto no me gusta.

¡Date prisa, tío!

¡Increíble, bien hecho!

¡Trampita! ¡Gerónimo, estoy aquí dentro!

¿Dónde? En un cajón.

Eh, ¿qué hace usted aquí?

Mi primo está encerrado en uno de estos cajones.

Eso es imposible, yo mismo cargué este barco.

Trampita, di algo. ¡Hola!

Eso es el pájaro hablador que estaba en la bolsa con las serpientes.

(Música)

¿Qué pasa, G?

La Policía ha desarticulado una red de tráfico de animales

al detener al doctor Hanta cuando intentaba huir del país.

Esto es superinjusto,

soy uno de los veterinarios más respetados del mundo.

Y en cuanto a nuestra heroica jirafa,

aunque la echaremos de menos, por fin será devuelta a su hogar.

Desde aquí le deseamos un feliz viaje de vuelta.

Adiós, adiós, Gina.

Adiós, Gina. Adiós, Gina.

(LLORA)