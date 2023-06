(Música)

(GRITOS LEJANOS) ¿Qué estás haciendo? ¡Eso no es tuyo! ¡No!

¡Quítame las manos de encima! Pero... ¡quieto! ¡Socorro, socorro!

(Música tensión)

(Música cabecera)

En Ratonia hay noticia, ¿quién irá tras la primicia?

¡Ge-ró-ni-mo!

Este ratón es prodigioso, si no fuera tan miedoso.

Él es el gran Gerónimo.

¡Sí!

La aventura ya va a comenzar.

"¡LUCES, CÁMARA, ACCIÓN!"

¡No! ¡Aléjate de mí! Nadie escapa de Queso Malote.

Ah.

¡Mi tobillo! ¡Socorro!

(RÍE MALICIOSAMENTE)

¡Alguien de tu tamaño! ¡Super-Stilton!

Ah... ¡Y... corten!

(TOSE)

Ha estado genial, tío G. Ah...

Uh, ah...

Oh, gracias, aunque el mérito es del guion de Pandora.

Ah, habla por ti. Todo el mundo se identifica siempre

con el malo de la película. Eh, ¿en serio?

Bueno, conmigo sí. Y soy el mejor malo del mundo

O... debería ser el peor malo... o el mejor peor.

Dejemos que los jueces lo decidan. Ah, todavía nos queda una escena más.

¡No hay que perder tiempo!

(RÍE) Rodar una película en solo 24 horas es un verdadero reto.

(RÍE)

Y muy divertido... ¡Vamos!

(Música)

¿Eh?

(RÍE) ¡Esperadme! ¡Esperad a Queso Malo...!

Ah, ah...

Todos listos para la gran escena final

de la persecución. Trampita, espera a la vuelta

de la esquina y corre cuando te dé la señal.

¡Entendido! Benjamin,

¿está listo el efecto especial del coche de Policía?

¡Listo! Pues... ¡acción!

(Derrape)

Ah, ha sido increíble. ¿Cómo lo has hecho?

Ah, eh... No he hecho nada... Eso significa...

Que está pasando algo. ¡Vamos!

(Música acción)

Ay, ay... Gracias, agente. ¿Qué ha ocurrido?

Un tipo enmascarado entró y me ató aquí.

Por suerte, Jessica me oyó gritar y llamó a la Policía.

Jessica Fitframe, gerente del cine. Estaba en el almacén

cuando oí gritar a Mike. ¿Eh?

¿Mike? ¿Es usted Mike Clikerstick? ¿El mismo Mike Clikerstick?

Ah... Sí. ¿Y... vosotros? Yo soy Benjamin Stilton,

este es mi tío Gerónimo Stilton y esta es mi tía Thea.

Estamos rodando justo enfrente. ¿De qué conocéis a Mike?

¿Estás de broma? ¡Es famoso! Él escribió, dirigió y protagonizó

"El escapólogo".

¡La película premiada! Oh, está genial.

La pena es que cuando cumples los 19, ya no puedes competir.

-Ah, eso es cierto, aunque apuesto a que ganaría,

pero las reglas son las reglas. -Por eso, este año está en el jurado.

-Volví aquí para devolver el trofeo para el próximo ganador.

¡Ah! ¡El trofeo! ¡Se ha llevado el trofeo!

Hum... ¿El trofeo estaba en esa urna?

Sí. Y ahora ha desaparecido. -Por lo que he podido ver,

en este concurso no es una gran pérdida.

Yo tengo más talento en la uña de un dedo del pie

que todos estos farsantes. -Johnny Camembert

es nuestro tercer juez en el concurso de este año.

-Ah, no sé, Jessica. ¿Sigue habiendo concurso sin trofeo?

-Ah, ah... ¿Tengo que hacer esto, Sally?

-Es la película de Sian, no la mía, pregúntaselo a ella.

Por supuesto, si no quieres hacerlo, estás despedido.

-Ay... -Es solo un concurso de cine,

tía Sally. -Oh, querida...

Cuando accedí a ser tu mentora, ¿qué te dije que era

lo más importante de ganar este concurso?

-¿Que pusieran mi nombre en el trofeo?

(RÍE) Ganar al niño Stilton y humillar al presumido de su tío.

¡Espera! ¡No he dicho acción! -¡Ah!

(Música acción)

Oh...

Olvídale. Necesitas a alguien fotogénico,

pero tan idiota que haga cualquier acrobacia que le pidamos.

Ah... ¿Pero quién? ¡Hola!

¡Sigo esperando mi pie! ¿Eh? ¿Dónde están todos?

Esta no es forma de tratar a una gran estrella de cine como yo.

Ahí lo tienes. Ve como te he enseñado.

-Pero ¿por qué no le preguntas tú? ¡Tú lo conoces!

(RÍE) Algo me dice que no accedería si se lo preguntara yo.

Ah...

(LLORA)

¿Eh?

Oye, ¿has visto a un equipo de rodaje?

(Música triste)

Eh, ¿qué te pasa?

Quiero presentarme al Concurso de Cine en 24 horas,

pero mi estrella me ha dejado plantada.

Qué lástima. No todo el mundo puede aguantar la presión como yo.

¡Un momento! ¿Es que tú eres una estrella de cine?

¡Guau! ¿Podrías salir en mi película? Bueno...

¡Es un gran papel! ¡Serías un héroe! Está bien. Sí, claro.

Parece que ellos no me necesitan ahora.

¡Voy a filmar en el parque! ¡Vamos!

Entonces, ¿tiene razón Mike? ¿Esto es el fin del concurso?

No, qué va... Aún podemos conceder el título y el premio.

¿El trofeo es muy valioso? Oh, no... Es de latón.

Cuando empezamos hace años, era lo que podíamos permitirnos.

¿Por qué iba nadie a robar un trofeo de latón sin valor?

Eh, algunos de los nombre grabados en él son famosos cineastas...

Scorquesi, Fetallini...

Incluso el señor Camembert cuando era joven.

Tal vez el ladrón es un cinéfilo. Puede...

Pero ¿por qué alguien robaría un trofeo sin valor

y, sin embargo, dejaría una valiosa cámara?

Sí, qué raro, ¿eh? -Tengo que irme, chicos.

Espero que encontréis el trofeo y no os preocupéis.

Todavía podéis ganar la cámara, ¿eh?

-Tiene razón. Salgamos y terminemos de rodar.

-Siempre podemos comprar otro trofeo y, a lo mejor, los nombres

que pongamos en él a partir de ahora llegan a ser famosos.

-¿Tanto como yo?

¡Bah! Mi ceja izquierda es más famosa de lo que pueda llegar a ser

cualquiera que se presente este año. -Haremos circular

una descripción de enmascarado. Buena suerte, agente,

espero que lo encuentre y el trofeo también.

(CARRASPEA)

Eh, ahora, si me disculpan... Creo que la frase es "a escena".

(RÍE)

¡Trampita! ¡Trampita!

(SUSPIRA) ¿Cómo vamos a terminar la película sin el malo?

Ah, yo tengo una pregunta mejor... ¿Cómo vamos a terminar

la película sin la cámara? Primero, el trofeo,

y ahora, nuestra cámara. Este concurso está gafado.

Sí que parece una coincidencia,

salvo que, claro...

(RÍE) Oh, vaya... ¿Problemas con vuestra película?

Sally, ¿has robado tú nuestra cámara?

¿Qué? No seas tonto... ¿Por qué iba a robaros la cámara...

si puedo robaros a vuestra estrella? ¿Trampita? ¿Qué le has hecho?

Ah, nada, nada. Se lo está pasando bomba.

Por lo visto, mi joven protegida le ha hecho una oferta mucho mejor.

¡Chao!

(RÍE MALICIOSAMENTE)

Lo habrá engañado de algún modo. Trampita no nos dejaría colgados.

Oh, qué desastre... Perder al malo de la peli

y que no haya trofeo es un problema, pero sin nuestra cámara no hay peli.

Oh, espera, puede que aún tengamos película.

¿Eh? Sincronicé la cámara con el Ben Pad

antes de la última toma. Tengo todo menos la escena del callejón.

Oh, Ben, eres un genio. Pero no podemos rodar

la gran escena final. Bueno, tendremos que apañarnos

con lo que tengamos, ¿no? Has hablado

como un verdadero director. Vamos al despacho,

tenemos unas horas para editar la película.

Me preocupa Trampita. ¿Vamos a por él?

No hay tiempo, Thea. Además, ya has oído a Sally.

Se lo está pasando en grande.

(IMITA UN MOTOR)

¡Y... acción!

¡Yuju!

(RÍE)

¡Ah!

¡Perfecto! A la primera. ¿Qué más?

¿Crees que te puedes escapar de mí en el piso 99?

Pues piénsatelo mejor. ¡Oh!

Uh, uh... ¡Corten!

Sí, estoy de acuerdo conmigo misma. Deberíamos cortar eso.

¿Cómo va? Eh...

No demasiado mal. Es más difícil sin la gran escena de persecución...

Bah... Mira que robarnos la cámara. Es un misterio, ¿verdad?

¿Qué quieres decir? Bueno, alguien roba

un trofeo sin valor y deja una cámara nueva cara.

Pero, luego, roba tu cámara, que es más vieja y menos valiosa.

Tal vez... un ladrón se llevó el trofeo y otro la cámara.

Hum... Demasiada coincidencia. Hay relación, seguro.

Si encuentro esa relación, puede que recuperemos tu cámara.

Eh, creo que estamos molestando a Pandora.

(RÍE) Eh, tienes razón. Perdona, Pandora.

Dejemos a estos dos ases con esto y veamos qué podemos averiguar

en el cine. A ver si localizo a Trampita.

(Música acción)

Nada retrasa a Trampita, nada lo distrae, nada...

Eh, oh, ay.

Ah. Me ha vuelto a saltar el contestador, es la décima vez.

¡Gran gouda! Qué decoración más fantástica.

Es para el concurso de esta noche. Es increíble lo que una

puede encontrar en un viejo local. Ya veo...

Uh...

¿Mike sigue por aquí? Me gustaría hacerle unas preguntas.

Está en la sala de visionado, pero... prométeme

que no le harás daño. Oh, ¿yo?

(RÍE) No te preocupes, yo soy más de cerebro que de músculos.

(RÍEN)

(SE ESFUERZA) ¿Crees que me has atrapado?

¡Pues piénsatelo mejor! Perdón por la interrupción, Mike.

No pasa nada, estaba reviviendo mis días de gloria.

"El escapólogo", ¿verdad? Sí. Interpretaba a un tipo

que podía escapar de cualquier cosa...

¡Cuerdas, esposas, celdas, edificios en llamas...!

(Música acción)

Sí, es increíble lo que se puede hacer

con unos cuantos trucos de cámara. ¿Trucos? ¡Ni hablar!

Yo hice todas mis escenas de riesgo, aprendí las técnicas.

Todas las escenas de la película son reales.

Ah, perdona, no quería... No. Ah, perdóname a mí.

Me he dejado llevar. Lo bueno de que no me presente

es que no volverá a ganar nadie. Ah, por supuesto.

El ganador de este año no podrá levantar

el famoso trofeo, ¿verdad? Bueno, Mike,

¿puedes contarnos todo lo que recuerdas del incidente?

No hay mucho que contar. "Puse el trofeo en su urna.

De pronto, alguien se acercó corriendo

y rompió el cristal. Luchamos...

Y lo siguiente era que estaba atado a la silla y el tipo se largaba".

¿Por dónde se fue? ¡Por el vestíbulo!

Grité y grité hasta que Jessica me oyó y dio la alarma.

¿Se te ocurre quién podría querer ese trofeo?

Todos los chavales que se presentan al concurso...

Pero ganándolo, no robándolo.

Aunque se me ocurre una persona que no quiere

que nadie más lo tenga. ¡Johnny Camembert!

Hum... Tal vez. Averigüémoslo.

¡Y... acción!

¡Haz lo que te digo o te aplastaré como a esta lata!

Ay, ay, ay...

¡Corten, acción! ¡Te aplastaré como a esta lata!

¡Corten, acción!

(CON DIFICULTAD) Te aplastaré... como... a esta lata.

Ah, ah...

No funciona. Oh, espera.

No me extraña que no pueda aplastarla,

Ay, ay.

Oh, corten...

-Ah, ¿por qué me molesto? Yo tengo más talento en mi...

¿Dedo meñique?

Ah.

¡Oh! ¡Exacto!

Tengo más talento en mi dedo meñique que todos ellos juntos.

Ven aquí. Ah, ah.

Eh, son solo unos chavales y lo hacen lo mejor que saben.

¿Lo mejor? ¡Son lo peor! Es un insulto para mis ojos

tener que ver sus películas. Dales la oportunidad de mejorar.

¿No se trata de eso? Si ganan esta cámara,

podrán hacer mejores películas. Anda ya...

No es la cámara lo que importa, sino lo que la cámara ve.

Oh, galletas de queso. ¡Tiene razón! "Lo que la cámara ve".

Vamos, Thea. ¿Qué? Oh, bueno...

Ah, qué ratón más raro. Espera, Gerónimo.

¿Qué vamos a...? Tenemos que encontrar la cámara

de Ben y Pandora, ya sé por qué la robaron.

(Música tensión)

Ah...

(Gong)

Creo que te has dado más fuerte de lo que piensas.

No, estoy bien, en serio. ¿De dónde has...

has sacado eso? ¿Las cámaras?

Estaban en una caja, en un armario. Esta no.

Esta es la de Ben y Pandora, la reconozco.

Si no me equivoco, la identidad del ladrón

está justo ahí dentro. ¿Qué?

¿Eh? ¡Ya está! ¡Créditos! ¿Qué te parece?

Creo que estaría mucho mejor con la escena final

de la persecución. Uh, ya...

Pero es lo mejor que podemos hacer. Benjamin, necesitamos ver

las escenas que grabaste en el callejón.

¡Nuestra cámara! ¿Dónde estaba? Escondida a plena luz.

(SUSURRA) Pero date prisa...

Eh, sí.

¿Por qué dejar una cámara cara y robar esta?

Porque dentro de esta hay algo. ¿La escena que rodamos?

¡En el callejón de enfrente del teatro!

Mientras el ladrón se escapaba. ¿Grabamos al ladrón?

O algo que podría identificarlo. El ladrón lo sabía,

robó la cámara y se deshizo de ella rápido.

Así que la metió en una caja con otras cámaras

que hay en el cine con la intención de volver a por ella más tarde.

Pues... averigüemos quién es.

¡Nadie escapa de Queso Malote! Oh, mi tobillo...

Te aplastaré como a esta lata. Ay, ay...

Ya sé, ya sé, 100 % oro, ¿verdad? No tienes que darme las gracias.

Oh, pero mira qué hora es. Tengo que terminar una peli,

me largo.

(RÍE)

(Música acción)

¿Eh?

Esto es horrible y me queda solo una hora.

Dijiste que sería perfecto.

(RÍE) Y lo es...

Ahora, solo tenemos que hacer un pequeño cambio...

en la banda sonora. ¡Super-Stilton!

Ah, oh.

¡Cheddar desmigado! ¿De verdad tengo yo esa voz?

Cuando haces...

Sí. Un momento.

Dijiste que en esta escena se revelaría el ladrón.

Sí, eso dije, pero no ha sido así o... sí.

No entiendo. No hemos visto a nadie,

así que cómo va a decirnos quién es el ladrón.

No diciéndonos nada, lo ha dicho todo.

Yo no entiendo nada tampoco. ¡Ah!

Hazme una copia de esa escena. Os lo explicaré de camino.

¿De camino a dónde? Al concurso, claro.

No sé vosotros, pero yo tengo una película

que mostrar al mundo.

Trampita, ¿dónde has estado? Bueno, da igual.

Te esperamos en el cine.

(Música)

(Murmullo)

Habríamos llegado antes si no hubiéramos parado

para cambiarnos. Bueno, sí.

Pero estas ocasiones requieren cierto estilo.

(Música intriga)

Hola, chicos, ¿qué os parece? Creo que nosotros nos merecemos

los aplausos, no tú. Siento haber desaparecido,

pero me lié con otra película. Sí, la de Sally Ratonen.

¿Cómo? Pero... Sian no me dijo...

Qué bribona. Bueno, no importa.

Ben y Pandora consiguieron terminar la película sin ti.

Damas y caballeros, por favor, tomen asiento.

Va a empezar la función.

Ya lo creo que va a empezar.

(CARRASPEA) Damas y caballeros, bienvenidos

al Certamen de Cine en 24 horas, de Ratonia, en el que proyectaremos

películas que han sido creadas, rodadas y editadas en un solo día.

La primer en concursar es... Si es que nos dejan empezar...

La primer película se llama "Trampita, el maestro del desastre".

Aquí estoy, aquí estoy. No empecéis sin mí...

Disculpen...

(Música cómica)

(Risas)

Eh, ¿qué le ha pasado a la música? ¿Qué le ha pasado a mi película?

Oh, por todos los quesos, cierra el pico

y mira a tu alrededor, cabeza de queso.

Les encanta, los jueces te adoran.

(RÍEN)

Eh, ¿qué puedo decir? Soy el rey de la comedia.

(Aplausos)

(RÍE)

¡Gracias, gracias!

(Aplausos)

(RÍE) Uh, bueno, bueno... Qué película más cómica.

Un gran comienzo, pero hay muchas más que ver.

Siento interrumpir, pero tengo una película corta

que creo que todo el mundo querrá ver.

Ah, otra más no. Solo he visto una

y ya estoy más aburrido que una mona. Esta te parecerá interesante.

En ella, se ve quién robó el trofeo.

¡Oh! -¿De qué habla?

(Música)

La hemos editado para verlo mejor. No lo entiendo... Ver ¿qué?

La entrada del cine en el momento justo

en el que el enmascarado huye corriendo.

Qué rollo, mi peli es mejor. -Sí, no ha salido nadie.

Exacto, no ha salido nadie. Pero Mike nos dijo que el ladrón

salió por el vestíbulo, solo puede significar una cosa...

Que no hubo ningún enmascarado. Fue todo una mentira inventada

por alguien que pensaba que solo él merecía ese trofeo.

(Murmullo)

¡Ahí está!

(Música acción)

¡No dejes que se escape! ¡Corre, Ben, empieza a rodar!

Al final tendremos la escena de persecución.

(Continúa la música)

(Cristales rotos)

Ah, ah...

¡Yija!

Oh.

¿Creíais que podíais atraparme? ¡Pues pensáoslo mejor!

¡Soy el escapólogo!

(Música)

(A LA VEZ) Ah...

Eh, eh...

(JADEA)

¡Ah!

Ajá. ¡Y... corten!

(A LA VEZ) ¡Sí!

Oh, tío, ¡no me... toques! Debería haber sospechado

de él antes. Me dijo que había estudiado escapología

de verdad y eso incluye cuerdas, así que ¿por qué no se soltó

cuando estaba atado y esperó a la Policía?

Porque estar atado le daba la coartada perfecta.

Exacto, Jessica. Él mismo se ató y se inventó la historia.

Un buen guion para todo un actor.

(RESPIRA AGITADAMENTE)

¡Lo hemos conseguido! Hemos grabado la escena

de la persecución y la hemos añadido.

Oh, sé que ha pasado el plazo. -En estas circunstancias,

estaremos encantados de verla.

(RÍE)

Gerónimo Stilton, informando en directo

desde el Certamen de Cine en 24 horas de Ratonia,

donde Benjamin Stilton y Pandora Spring han ganado

el primer premio por su cinta "Gerónimo Stilton, el máximo héroe".

(RÍE)

(Música triunfal)

La vida real es cine.

El cine se convierte en vida real y resuelve un misterio.

Eso es entretenimiento. Y doble éxito para Trampita Stilton,

premios al Mejor Villano y al Mejor Actor de Comedia.

Jamás habría podido hacerlo sin Sally Ratonen.

Gracias, Sally.

(RÍE)

Oh...

¡Oh!

(Gong)