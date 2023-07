(Música)

(GRITA)

(Música tensión)

(Música cabecera)

En Ratonia hay noticia, ¿quién irá tras la primicia?

¡Ge-ró-ni-mo!

Este ratón es prodigioso, si no fuera tan miedoso.

Él es el gran Gerónimo.

¡Sí!

La aventura ya va a comenzar.

"LA LEYENDA DE LA ISLA DE MAZAPÁN"

Ajá, una foto más en mi galería de bulos,

supuestos monstruos que resultaron ser

solamente unas bromas de mal gusto. ¿Qué te parece, Pandora?

Un poco a la izquierda.

Un poquito hacia la derecha.

Sí. No, la otra derecha.

¿Mi derecha o tu derecha? O tu otra izquierda.

(RÍE)

¡Tenemos otro!

¡No, ese no! ¡No!

(AMBAS) ¡Trampita!

Eh... Perdón, hemos encontrado otro impostor para tu colección.

Antigua colección.

¿Qué es eso?

Una criatura marina que parece estar aterrorizando a los lugareños

de un lugar minúsculo llamado Isla de Mazapán.

¿Isla de Mazapán? ¿Bromeas? ¿La conoces?

¡Claro! Algunas de mis estrellas de cine favoritas pasaban tiempo allí.

Siempre he querido ir.

Tiene que haber una explicación lógica, como siempre.

¿No, tío G.? ¡Sí!

Como que algún bromista se esté riendo de los lugareños

o intentando hacer dinero atrayendo a los turistas.

¿Y eso qué significa?

Significa que es mejor no anticiparse en sacar conclusiones.

Sea lo que sea, desde luego, es una buena historia.

(RÍE) Sí, ya.

Ya verás como centro de poco dice:

"¡Arranca el metarratón, Thea! Nos vamos a la Isla de Mazapán".

¡Arranca el metarratón, Thea! ¡Nos vamos a la Isla de Mazapán!

(RÍE)

(RÍE)

(Música)

Yo sigo diciendo que es un timo. Hemos visto muchos timos, tío G.

Bueno, los científicos estiman

que aún quedan millones de especies sin descubrir que en el océano.

Quién sabe si esta será una.

Esa me recuerda a mi vieja maestra, la señora Ratiérrez.

Mira.

Cuando uno investiga un fenómeno, hay que hacerlo con la mente abierta

y usar el método científico para evaluarlo.

No puedes tener miedo de... (SE ASUSTA)

¡Galletas de queso!

¿Por qué te has puesto el traje de submarinista?

Aquí arriba no puedes bucear. (RÍE)

Estaba comprobando el equipo.

El mejor modo de investigar esto es bajo el agua.

¿Quién viene conmigo?

La verdad es que yo he olvidado mi traje de baño, así que...

Y yo voy a ver el torneo de croquet en Internet. (RÍE)

(Alarma)

¿Qué sucede, Thea? No lo sé.

Creo que nuestra señal de radio

está interfiriendo con nuestro sistema de navegación.

(Música)

(RÍEN)

¿De quién será ese barco? (CARRASPEA) Es mío.

Soy el profesor Stanley Wipped, para servirles.

Perdón, pues casi no se estrellamos contra él. No sé qué ha pasado,

algo interfirió con nuestro sistema de navegación.

No, no, no, no, yo soy quien debe disculparse.

Tengo un sistema de sonar muy potente para localizar objetos submarinos

y, a veces, afecta a otras naves.

Entonces, ¿usted también busca a la criatura?

¿Se refiere a Berto? ¿Berto?

Sí, así es como lo llamamos.

Supongo que su misión es similar.

Exacto. ¿Cuál es su especialidad, profesor?

Soy criptozoólogo.

¡Oh! Ese es el estudio de los animales que no existen.

Casi, joven.

Es el estudio de animales que aún no se ha demostrado que existan.

Pero, en el caso de Berto, he llegado a la triste conclusión

de que, en realidad, sí es un bulo.

(RÍE) ¿Qué te había dicho, G.? Demos carpetazo a esto.

Este es un buen sitio para una foto. No tan rápido, Trampita.

Yo no estoy tan seguro de que sea un bulo.

Bueno, me sorprende que no acepte unas conclusiones

que, como experto, desinteresadamente le he brindado.

No quiero ofenderle, profesor,

y estaría muy honrado de que siguiera nuestra investigación

desde el metarratón.

No, gracias, ya he perdido demasiado tiempo.

He renunciado a Berto y usted debería hacer mismo.

Bueno...

¡Trozos de cheddar!

Creo que el equipo de ese científico está interfiriendo con Internet.

Así no voy a poder ver el partido de croquet.

Bueno, por lo menos, vamos a volver a casa.

Podré verlo en diferido.

La verdad es que no creo que debamos irnos.

El profesor dice que no existe la criatura,

y él es el experto.

Sí, pero si está convencido de que la criatura,

en realidad, no es real, ¿por qué sigue aquí?

Igual quiere broncearse. (RÍE)

¿Y para qué necesita todo ese equipo?

¡Eh! Acabo de buscar al profesor Wipped en la red

y resulta que lo han echado de un montón de universidades

por defender la existencia de criaturas inexistentes.

¿Qué clase de criaturas?

El monstruo dedos sucios de las Montañas Cuajadas de Rumanía,

la serpiente marina del lago Fondue.

¡Guau! Qué nombres más chulos.

(Rugido)

Suena por allí, en la playa.

Sea lo que sea, no es buena idea salir corriendo

detrás de algo que hace un sonido como ese.

Yo voy tras él.

¿Estás segura de que quieres perseguir a esa cosa por la noche?

Tranquilos, me llevo esto.

¡Thea, no vayas! Por lo menos, sola.

Yo iré contigo. Solo tengo que coger algunas cosas.

A ver, necesito unas gafas de seguridad, guantes de trabajo,

una muda, un... No te preocupes, estaré bien.

(Música tensión)

¿Eh?

(GRITA)

El bicho salió corriendo tan rápido que no tuve tiempo de verlo bien.

Pero fuera lo que fuera, no era un bulo.

Bueno, ha llegado el momento de explorar todo esto.

(Música)

Todos los sistemas funcionan.

¿Puedes oírme, Thea? Estoy justo detrás de ti, Ben.

¡Ah! Vale. (RÍE)

Voy a ponerme el casco.

Probando, probando, bien.

Mantendremos el contacto por radio.

No sabemos lo que hay ahí fuera, así que extremad las precauciones.

(Música)

Y esa es la casa donde Elizabeth Keslor y Richard Rato

se refugiaron para escapar de los periodistas cuando se casaron.

Y este lugar es de una de las primeras estrellas del cine,

Mouse Winston.

Bueno, como no consigo obtener una señal decente para ver el partido,

me pondré a investigar por mi cuenta.

La foto de ese monstruo, o lo que sea.

Pienso llegar al fondo de esto.

Disculpe, señora, ¿ha visto, por casualidad, a esta criatura?

Perdón, señor, ¿ha visto esta cosa?

Bueno, nadie dijo que fuera a ser fácil.

Déjame ver esa foto de nuevo.

Trampita, esta no es la foto. ¡Oh! (RÍE)

Es verdad, las he confundido.

¿Eh?

Oiga, señor, ¿ha visto...? (GRITA ASUSTADO)

Supongo que eso es un sí.

¿Qué tal os llega la imagen de mi casco?

Clara como el agua, Thea.

¿Qué es eso?

No lo sé. ¡Thea! El radar ha captado algo.

Creo que tienes compañía. Voy a comprobarlo.

Voy a mandarte las coordenadas.

Estas son las coordenadas, pero yo no veo nada.

(GRITA) ¡Thea!

¡Thea! ¿Me recibes? ¿Estás bien?

¿Lo has encontrado? Falsa alarma, era un pulpo.

¡Buf! Se habrá dado cuenta de que no soy una amenaza.

Está bien, sigue, entonces.

(Grito)

Esta vez era la señora Ratiérrez.

¡Eh, mira! ¿Qué?

¿Una señora? ¿Y qué? Mira cómo va vestida.

No va como los lugareños.

Tiene un aire que resulta familiar, ¿no crees?

¡Y yo qué sé! Acabo de llegar.

¡Oh, venga ya, Pandora!

(Música misterio)

(Foto)

(Foto)

(CANSADO) Tengo las piernas como mozzarella fundida.

¿Qué te ha dado? ¿Por qué has corrido detrás de esa señora?

No lo sé, pero tiene algo sospechoso.

Tengo que ampliar esto un poco más.

Gerónimo, será mejor que lo dejemos por hoy, aquí no hay nada.

"Ya, y se te está acabando el aire".

A ver si tengo más suerte la próxima inversión.

¡Ah!

"Vale, no te muevas, no sabemos si es hostil".

¡Ah!

¡Me ha rociado con tinta! "Vamos para allá".

¡Se está escapando!

Está bien, ya me he agarrado. ¡Seguidlo!

Estamos muy cerca.

Esta búsqueda es inútil. Tal vez sí, tal vez no.

Mirad.

Se ha detenido.

¿Eh?

Hola... Es como si intentara decirnos algo.

¿Qué es lo que lleva?

Es... Mi linterna.

Se me cayó en la playa la otra noche.

¿A dónde va? No lo sé,

pero parece que quiere que lo sigamos.

Parece una cueva.

¡Oh, mirad!

Parece que Berto no es Berto, sino Berta.

¡Sí! Y es mamá. ¡Guau!

¡Eh, viene algo!

Y muy rápido. Viene directo hacia... ¡Oh, Berta!

¡No!

Volveré, chica.

¡No!

Sujetaos todos.

(Música acción)

¡Wipped!

(Continúa la música)

¡Oh, aquí está! Pero... No puede ser.

¿Quién es? El monstruo marino ese no.

Berto no llevaba vestido. Es mejor que eso, es...

¡Un fantasma! ¡Un fantasma! ¡Guau!

Monstruos, estrellas de cine y fantasmas.

Esta isla lo tiene todo.

(Música)

Wipped, ¿qué está haciendo?

Me equivoqué, señor Stilton,

parece que la bestia era real, después de todo.

Y tengo la intención de exhibirla por todo el mundo.

¡No puede llevársela de aquí

y enseñarla como un monstruo de feria, es inmoral!

(Música emotiva)

Puede que tenga razón.

Me parece que me he dejado llevar por el entusiasmo.

Me alegro de que lo vea. Tiene que soltar a Berta.

Tiene razón.

Qué vergüenza...

¿Puede subir a bordo y echarme una mano con la red?

¡Por supuesto!

Muy bien, profesor. Son...

No me importa lo que piense usted, Stilton,

estoy harto de que se rían de mí. ¡Suéltelo, vamos a subir!

Yo de usted no lo haría.

Si se acercan, el señor Stilton lo lamentará.

No sabemos qué podría hacerle al tío G.

Chicos, tengo que deciros algo. Tenemos que detenerlo.

Tienes razón, pero he averiguado que...

Gerónimo y la pobre Berta están en peligro

y Wipped se nos escapa.

Escuchad, aquí hay alguien que puede ayudarnos.

¡Se lleva a Gerónimo a esa isla de allí!

¿Qué estará tramando?

Nada bueno, diría yo.

Os lo diré,

pero con la condición de que me devolváis lo que me habéis robado.

Disculpe, ¿quién es usted? ¿Y qué es lo que le hemos robado?

Es lo que os estaba intentando decir.

Esta es Idamon Dallini.

Lleva tanto tiempo en la isla

que seguro que lo sabe todo sobre ella.

¿Idamon Dallini? ¿La estrella de cine de los 60?

Desapareció hace 40 años. Nadie sabía qué le había pasado.

Mucha gente pensó que había muerto.

-Pero tú me has descubierto, jovencita.

Resulta que valoro demasiado mi privacidad,

así que quiero que borres mis fotos.

-Oh... Está bien.

Vale, borradas.

-Esa lengua de tierra es Crab Kee, ahí miles de cangrejos allí.

¡Oh! Qué forma más terrible de morir,

como cena para los cangrejos...

Son bastante inofensivos, aunque molestos,

pero la marea sube rápidamente todos los días

y cubre la isla totalmente.

Si es allí a donde lo han llevado, casi no hay tiempo.

Vamos a salvarlo. ¿Pero qué pasa con Berta?

No podemos permitir que Wipped se la lleve.

Tienes razón, debemos separarnos.

Yo iré a por Gerónimo y vosotros a por Berta.

¿Y cómo quieres que hagamos eso?

Creo que tengo una idea.

Aprendí unos cuantos trucos

de todas esas películas de acción que protagonicé.

Os lo contaré de camino.

-No, no, no. Abajo, abajo. ¡Fuera, bichos apestosos!

Siento hacer esto, Stilton,

pero sus amigos vendrán a por usted dentro de poco.

No se saldrá con la suya, Wipped. ¿Pero qué dice, hombre?

Cuando lleve esa criatura a Ratonia,

todo el mundo se quedará maravillado. (RÍE)

Recuperaré mi prestigio perdido.

Espero que pueda convencerles. No os preocupéis, amigos.

Una chica del grupo ha estado cerca de la criatura

y asegura que es muy mansa. No os hará daño.

-¡Eh!

(Música)

A ver, mantén la calma, Gerónimo. Piensa.

Es posible encontrar aliados hasta en los lugares más extraños.

Gracias, amigos.

Vamos, daos prisa.

¿Qué tramarán ahora?

Vaya, vaya, se mantendrán al margen.

No querrán que los embista. (RÍE)

Lo siento, chicos, no tengo tiempo para jugar,

tenéis que dejarme pasar.

(SE QUEJA)

Vamos, chicos, parad.

¿Thea?

¿Estás bien?

Sí, pero me ha costado mantenerlos a raya.

Ahora tendrás que nadar. Yo te ayudaré.

Estate quieto. Lo siento.

(Alarma)

¿Qué?

¡Anda! ¿Dónde estás?

¡Ah!

¡No te escaparás tan fácilmente!

(Problemas para arrancar)

¡Oh! ¿Y ahora qué?

(RÍE) Perdón, ¿necesitaba esto? (GRITA) ¡No!

¡Me las pagaréis!

Vamos, tío G.

Rápido, está persiguiendo a Berta.

(Música)

Tenemos que alcanzar a Berta antes de que lo haga él.

Tengo lo que necesitamos.

¡Mirad, allí está!

Nos dice adiós.

Oh... Y ahora podrá volver con sus crías y vivir tranquila.

(Música)

¿Qué le pasará a él?

Sí, tendrá que esperar unas horas ahí

hasta que lleguen las autoridades. Tendrá compañía.

¡Sí! Muchos amiguitos.

¡Oh! ¡Pellizco!

¡No, no, no!

¡Soy Stanley Wipped!

¡Maldición!

(Música)

Y la criatura que había estado aterrorizando

a los residentes de la Isla de Mazapán,

como muchas otras que he investigado,

ha resultado, finalmente, ser un simple timo.

Hasta aquí, Gerónimo Stilton, su amigo.

Pero no era un timo. Lo sé, Benjamin,

pero a veces es mejor de las cosas sigan siendo una leyenda.

De lo contrario, la gente querrá verla y no la dejarán en paz.

Nadie se merece vivir así, ¿no, Pandora?

Eso vale tanto para las criaturas como para las personas.

Bueno, la Berta esa era un cielo,

no muy guapa, pero no para dar miedo.

(GRITA) ¡Ay! ¡La criatura de la ciénaga!

¿Eh? ¿Thea?