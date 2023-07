(RÍE) No muy bien, se derrite.

(Teléfono)

Esa que llama es Thea.

Thea, ¿qué tal el glaciar?

El calentamiento global es un hecho aquí, en Rataislandia.

Deberíamos correr la voz, ¿verdad, tío G?

Thea, mira detrás de ti, el volcán.

Es el monte Grimsraten, ha estado inactivo cientos de años,

me pregunto...

Thea, perdemos la conexión.

(Música tensión)

(Explosión)

The... A... ¡Thea!

(Música cabecera)

En Ratonia hay noticia, ¿quién irá tras la primicia?

¡Ge-ró-ni-mo!

Este ratón es prodigioso, si no fuera tan miedoso.

Él es el gran Gerónimo.

¡Sí!

La aventura ya va a comenzar.

"LAVA O DÉJALA"

(GRITA)

(RÍE) Trampita...

Me gustaría llegar a Rataislandia de una pieza.

Por favor, ¿podrías evitar caer en picado?

(RÍE) (GRITA)

(Música)

¡Ay! ¿Quién te ha enseñado a pilotar?

Te diré dónde conseguí la confianza para pilotar.

En los Honorables Exploradores de la Naturaleza.

Trampita, tú nunca estuviste en los Exploradores.

(RÍE) Vale, me has pillado.

No he sido explorador, pero siempre quise serlo.

Entonces, ¿quién te ha enseñado a volar?

Nadie, soy autodidacta.

(RADIO) "Control aéreo de Rataislandia a Metarratón.

Le ordenamos que aterrice inmediatamente

en el aeropuerto internacional de Rataislandia.

Nuestro espacio aéreo está cerrado debido a actividad volcánica".

Pero el aeropuerto está lejos del campamento de Thea.

No le haré ni caso, ¿qué me va a hacer?

Trampita, somos invitados en este país

y tenemos que respetar sus normas. Aterriza inmediatamente.

(GRITA)

(Música)

Ay... ¿Tenemos tiempo para probar las delicias

rataislandesas locales? Me temo que no, Trampita.

No nos quedaremos mucho. En cuanto nos sellen los pasaportes,

volveremos al Metarratón para buscar a Thea.

Vale, tal vez a la vuelta. Tal vez, pero no podemos

pensar en eso ahora, tenemos que encontrar a Thea pronto,

sobre todo si va a producirse una erupción volcánica.

¿Sabes qué es raro? Que no ha habido ninguna

actividad sísmica notable en Rataislandia en mucho tiempo.

Ni temblores, ni terremotos...

Qué raro, normalmente eso es lo que suele pasar

cuando un volcán se activa.

Eh, no se cuele.

(RÍE) Cola prioritaria.

Es para VIRS, "roedores muy importantes".

Algo de lo que vosotros, los Stilton, no sabéis nada.

Sally, ¿qué estás haciendo aquí? Lo mismo que tú, aliento de cheddar.

Cubrir la noticia del volcán.

¿Cómo van nuestros pasaportes, Fotino?

-Todo listo. (RÍE) -Estás a tiempo de coger

tus cosas y volverte a Ratonia, Stilton,

porque esta noticia del volcán, es nuestra.

-Sí. (RÍE)

-Se lo han tragado. (RÍE) -¿Desde cuando Gerónimo

ha ignorado una buena noticia?

Pronto informará sobre este volcán falso

y será el hazmerreír de todos.

Ojalá hubiera un modo de encontrar a Thea

y hacer el reportaje. Y probar las delicias locales.

Olvidaos de todo eso, nuestra única prioridad es encontrar a Thea.

Ella es más importante que cualquier reportaje.

Hay que darse prisa.

¿Y Trampita?

El honorable Explorador de la Naturaleza, Trampita Stilton,

se presenta. Trampita, tú no estuviste

en los Exploradores. Cierto, pero como he dicho,

siempre quise haber estado. Y ahora, tengo la oportunidad

de formar mi propio equipo, el equipo Trampita.

¿Quién se apunta?

No creo que estés hecho para liderar ningún equipo de exploración.

Reto aceptado, y para demostrar mi valía,

yo encabezaré la expedición y me concederé mis propias

medallas meritorias diseñadas a medida

por cada habilidad que domine.

Ahora puede que no sea el mejor momento.

(LLORA)

¿Qué mal puede hacernos? Ni lo imaginas.

Ay... Está bien, no me voy a arrepentir de esto,

¿verdad, Trampita? (RÍE) Nunca.

Venga, a la carretera.

(Música)

En realidad, tendremos que ir campo a través,

así que tendrás que tener muchísimo...

En la carretera, fuera de ella... Para mí es todo lo mismo.

Estaremos allí antes de que puedas decir "monte Grincacalaca".

(SUSPIRA) Monte Grimsraten. Sí, ese.

Vale, ya he metido las coordenadas. Pues démosle.

(AMBOS) ¡Trampita!

(Estruendo)

Podría llevar un tiempo repararlo,

no llegan piezas a la isla debido al volcán.

Sí, lo hemos oído. Son buenas noticias. No, buenísimas.

¿En qué sentido, Trampita? Iremos a pie.

Significa que conseguiré mi medalla de travesía.

Ahora, en marcha.

Eh... De nuevo.

¿Tiene alguna moto de nieve para alquilar?

No, lo siento, le alquilé la última a una mujer muy antipática y borde.

Oh, Sally... Y al desaliñado de su amigo.

Lo más que puedo hacer es alquilarles un trineo para el equipo.

No sé si eso es... Lo aceptamos.

(CANSADO) ¿Cuánto queda? Llevamos horas caminando.

¡Au!

(GRITA DE DOLOR)

Fijaos, qué coincidencia.

Alguien que se parece a mí

ha dibujado también su cara en la nieve.

Oh, no, no puede ser, hemos andado en círculos.

Creo que te estás precipitando.

Hemos estado andando en círculos.

No podemos perder más tiempo, Trampita.

Ben, tendrás que asumir tú el mando.

Vale, pero me he concedido la insignia de orientación

y no voy a devolverla.

Seguirás siendo el jefe de la expedición, Trampita.

Yo solo me encargaré de marcar el rumbo.

Perfecto, de ese modo me puedo concentrar en liderar el grupo.

Eh, es por aquí. Oh...

(RÍE) Ya lo sabía. Te he adelantado.

(GRUÑE) ¿Se puede saber qué están haciendo esos tontos del queso?

-Andan en círculos.

(TIRITA) A ver si Stilton se da prisa en hacer su reportaje

y así nos podemos largar ya de esta nevera gigante.

Fotino, ¿tienes lista mi réplica?

(SE ACLARA LA VOZ) -Hace unas horas, Gerónimo Stilton informó

sobre una erupción volcánica inminente en la pequeña isla nación

de Rataislandia. Nosotros, en La Gaceta del Ratón,

tenemos sin embargo, motivos para creer que esa información

es incorrecta, falsa, espuria, fraudulenta, amañada.

En dos palabras, in - creíble. (RÍE)

-Esperamos que la reputación de Gerónimo como periodista

se vea irremediablemente manchada por este error tan vergonzoso.

-Perfecto, Fotino.

(RÍE) Gracias a mí, la reputación de Gerónimo quedará hecha...

-¡Ay! -¡Puré!

(Música tensión)

(Música animada)

Hola, amiguito. Todavía nos queda un buen trecho

para llegar al campamento de Thea.

Así que no nos entretengamos viendo a los pájaros.

Un vistazo rápido.

(HACE CARANTOÑAS)

¡Son tan monos! Y están amenazados.

Cuidado dónde pisáis.

Qué mejor momento para aprender de la naturaleza

y ganarme otra insignia.

El frailecillo, ave pequeña de alas y cola cortas

que vuela y nada.

Oh... Mirad, ¡un nido con un huevo!

¡No, no lo toques!

Pero ¿qué puede pasar? Aquí dice: "Los frailecillos

son aves sumamente mansas y bastante inofensivas".

(RÍE)

¡Ay! ¡Me atacan los...!

(SUSPIRA) Salvo si tocas sus nidos o a sus polluelos.

Llevamos horas andando y aún estamos muy lejos del campamento de Thea.

Tenemos que darnos prisa si queremos encontrarla

y salir antes de que el volcán entre en erupción.

No sé qué es exactamente, pero ese humo tiene algo muy raro.

(RÍE) Sigamos, chicos, a paso ligero.

(GRITA) Vuelve a ir en dirección contraria.

Sí, pero lo hace con decisión.

¿Por qué se están alejando del volcán?

-Porque son patéticos.

Proporcionémosles un pequeño acicate.

-Creí que no me lo pedirías.

(Música tensión)

Así me las gasto yo. -Así.

Ay... Me ruge el estómago.

Será la hora de comer. ¿Ha entrado en erupción el volcán?

Qué raro, la cantidad de humo no ha cambiado para nada.

Si hubiera entrado en erupción,

habría un aumento en la emisión de humo.

Esta es una gran oportunidad de ganar

la insignia de la supervivencia.

(GRITA)

Bola de nieve... No.

Gran bola de nieve... No. Bola de nieve gigante... No.

¡Descomunal bola de nieve! (GRITA)

¡Toma ya! Corre, muy bien, G. ¿Fuiste explorador de joven?

(GRITAN)

(Música)

Ha estado cerca.

Por desgracia, hemos perdido las provisiones.

Pero nos queda la cámara, sana y salva.

(TODOS) No...

(RÍE) -Genial, ahora han perdido la cámara de vídeo.

¿Sabes lo que significa?

-Tendrán que usar los móviles para hacer sus vídeos de vacaciones.

-No, cerebro de queso.

No pueden mandar ningún reportaje sobre el volcán.

Sin cámara no hay noticia. ¿Entiendes?

-Entiendo. -Bien, pues arréglalo.

(Música)

(PENSATIVO) Huellas en la nieve.

Podrían ser de Thea. El campamento estará cerca.

Mira, tío, una cámara de vídeo.

Y aún funciona.

Qué sitio más raro para hacer un muñeco de nieve.

¡Lo encontré! He encontrado el campamento de Thea.

(Música acción)

Sí.

Aquí hay dos tipos de huellas.

Unas parecen las de Thea y las otras parecen de...

(RUGE)

(TODOS GRITAN)

(RUGE)

(RÍE) Bueno... Tal vez esto ponga en marcha

a esos mentecatos.

-No entiendo por qué tengo que estar siempre debajo.

(SIN ALIENTO) Un momento, espera, para.

(SIN ALIENTO) Sí, creo que estamos fuera de peligro.

Gracias a mis grandes dotes de mando.

Estabas corriendo en círculos y gritando.

Lo que hacía era correr en zigzag, es básico para confundir al oso.

Se conoce como "dotes de mando".

En realidad, no podía ser un auténtico oso polar,

porque nunca ha habido osos polares en Rataislandia.

Entonces, ¿qué era? Qué o quién.

¿Crees que era una persona?

Creo que alguien quiere llevarnos en dirección al volcán.

Pero ¿por qué?

Buena pregunta. ¿Me dejas ver esa cámara?

Cuando la encontraste vi que la luz roja estaba encendida,

o sea que estaba grabando.

Si mis sospechas son correctas,

alguien la dejó allí aposta para que la encontráramos

y no se dio cuenta de que estaba grabando.

(CÁMARA) "Esperemos que la reputación de Gerónimo como periodista,

se vea irremediablemente manchada por este error tan vergonzoso.

-Perfecto, Fotino.

Gracias a mí, la reputación de Gerónimo quedará hecha...

-¡Ay! -¡Puré!".

Sally y Fotino. ¿Disfrazados de oso?

Pues eran muy convincentes. Sobre todo el rugido.

Me parece que alguien se ha ganado la medalla por imitar animales.

Pero ¿por qué quieren empujarnos hacia el volcán

si ellos quieren la primicia?

Por lo que hemos oído en la grabación,

pretenden dañar mi reputación

y eso solo puede significar una cosa.

Tienen las fotos de la fiesta del Amirán del año pasado.

No, Trampita, la historia del volcán es tan falsa como ese oso polar.

Esto es una trampa. Pero ¿y el humo del volcán?

A mí me parece muy real.

Lo es, pero ¿no habéis notado nada raro en el humo?

Parece que sigue un patrón. No solo sigue un patrón, Benjamin.

Es un código, es Morse. Vamos.

(Música acción)

Pero ¿qué está tramando ahora?

¿Qué clase de idiota escala un volcán a punto de erupcionar?

-Pensaba que eso era lo que querías que hicieran.

(GRUÑE) No, cabeza de cheddar,

lo que yo quería era que le dieran la noticia

y eso se hace desde una distancia prudencial

con una bonita imagen del volcán de fondo.

Si suben ahí, se darán cuenta de que la erupción es falsa

y descubrirán todo el pastel.

-Bueno, pues tenemos un problema, porque casi están arriba.

-¡Vamos!

(Música)

(GRITAN)

Morse, por supuesto. ¿Qué cosa es eso?

El código Morse lo usaban los operadores de telégrafos

antiguamente para enviar mensajes

antes de que existieran los teléfonos.

Cada letra del alfabeto está representada por puntos y rayas.

Tres nubes cortas de humo, seguidas por tres largas

y luego tres cortas de nuevo.

Eso es un... SOS.

¿SOS? ¿No es esa la señal de socorro que envía alguien

que está en una situación de peligro y necesita ayuda?

Muy bien, Benjamin. Me he hecho un lío.

¿Dices que el volcán necesita ayuda?

El volcán, no, Trampita, alguien que está dentro.

(Música acción)

(TODOS) ¡Thea!

Estoy aquí abajo, en el cráter. ¿Estás bien?

Estoy bien, pero no puedo salir.

¡Aguanta!

Insignias de nudos y rescate. Hecho y hecho.

Coge la cuerda e intenta subir.

(GRITA)

(TODOS GRITAN)

(RÍE) Estoy que me salgo.

A este ritmo voy a necesitar otra bolsa

solo para mis condecoraciones. (TODOS) ¡Trampita!

¿Qué estáis haciendo ahí abajo? No importa. Busca ayuda.

Pero ya tengo la medalla de rescate. ¡Trampita!

Está bien, supongo que hay sitio para dos medallas de rescate.

Cuando vi que el volcán empezaba a echar humo me acerqué a ver

y supongo que no tuve cuidado porque me resbale y caí.

Oh, Thea, no deberías haberte acercado al borde.

Cierto, pero me alegro de haberlo hecho porque he descubierto

algo muy interesante. ¿Una máquina de humo?

¿Lo sabías?

Me di cuenta por las señales de humo.

Bien hecho, Thea, y por el hecho de que el monte Grimsraten

está inactivo y por la grabación de Sally.

¿Sally? ¡Yuju! ¿Me llamabais?

(RÍE) Pero cabezas de cheddar, ¿cómo os las habéis apañado

para caer en un volcán? Conocemos tu plan, Sally.

(SUSURRA) Yo no.

(RÍE) No te entiendo, Stilton.

Te entrego en bandeja una noticia jugosa y te pasas

todo el día huyendo de ella. ¿Cómo es eso?

Tenía que encontrar a Thea.

Ninguna noticia, por muy jugosa que sea,

es más importante que la familia. (RÍE) Qué raro.

Se acabó el juego, Sally, no voy a dar ninguna noticia

sobre erupciones volcánicas falsas y ahora, ayúdanos a salir.

(DUBITATIVA) Encantada, si prometes no ir por ahí

hablando de nuestro pequeño... Malentendido.

No puedo hacer eso, has aterrorizado a la gente de Rataislandia

con tu historia falsa. Mi deber es decir la verdad.

Ahora que he encontrado a Thea, mi prioridad vuelve a ser informar.

Vale, quédate ahí. Nadie va a creer tu historia.

Es demasiado descabellada.

(CÁMARA) "Gracias a mí, la reputación de Gerónimo quedará hecha...

¡Puré!".

Dame esa grabación.

(RÍE) Tendrás que bajar aquí a cogerla.

(GRITA DESESPERADA)

Bájame ahí, ¡ahora!

-¿No sería mejor que tú me bajaras a mí?

-¿Acaso me estás llamando gorda? -No, no, por supuesto que no.

-Voy a bajar, Stilton, y no querría estar en tu piel

cuando llegue.

(GRITA)

(AMBOS GRITAN)

Mira lo que has hecho.

Hola, chicos, mirad lo que he encontrado.

O más bien, quién me ha encontrado a mí.

Para comprobar que estaba reparado, había que conducirlo.

Este trasto mola.

¡Estamos salvados! Déjame a mí aterrizar.

Soy un auténtico as del aterrizaje.

No, señor Trampita, ¡no toque eso!

(Música)

(Estruendo)

¡Estamos bien!

Y me complace informar de que no hay peligro

de que el monte Grimsraten entre en erupción en fechas próximas.

El calentamiento global y la contaminación,

sí son una amenaza real.

Con el fin de ayudar a la naturaleza, Rataislandia

ha introducido un nuevo programa de limpieza del entorno

para que la gente que engaña al público,

pueda pagar su deuda con la sociedad.

Fotino, ¿esto es basura o qué? (GRUÑEN)

-¡Ah!