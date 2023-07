(RÍE) Y decían que no se podía hacer, que no funcionaría.

Pero oye, el queso con mantequilla de cacahuete y salsa de barbacoa,

está delicioso.

Muy bien, después del almuerzo,

¿qué es lo que tenía que hacer yo hoy?

Ah, sí, terminar mi nuevo invento supersecreto

y superexperimental que cambiará el mundo.

Ya casi está.

Unos pequeños y delicados ajustes con el destornillador y...

¡Increíble! ¡Funciona! ¡Sí que funciona!

El mundo no volverá a ser el mismo.

(Música cabecera)

En Ratonia hay noticia, ¿quién irá tras la primicia?

¡Ge-ró-ni-mo!

Este ratón es prodigioso, si no fuera tan miedoso.

Él es el gran Gerónimo.

¡Sí!

La aventura ya va a comenzar.

"EL INTERCAMBIO"

Muy bien, chicos, al ataque.

Tío, nunca había visto tanto queso curado.

Normalmente, los tengo en la bodega de quesos,

pero hoy he pensado que podía ser un buen momento para catalogar

toda mi colección de quesos maduros.

Así que, atacad, pero las fichas de clasificación.

Entonces, ¿no vamos a probar ninguno de estos quesos?

Hoy no, me temo, Pandora.

Para cada caja de quesos simplemente rellena esto, esto, esto y esto.

Y luego, lo vuelves a meter en su caja.

Así de simple. Así de simple, ¿eh?

Nos va a llevar días hacer esto. (SUENA EL TELÉFONO)

Gerónimo Stilton al habla.

Oh, hola, profesor Voltio.

¿Un nuevo invento? Voy para allá.

Un momento, ¿tú te vas y nos dejas a nosotros todo este papeleo?

Volveré lo antes posible. ¡Ha llegado!

Por fin, ha llegado.

¿Verdad que es precioso? Es muy bonito, Trampita.

¿Qué es? Un rascador de espaldas antiguo.

¿Quieres ver cómo funciona?

(RÍE DE PLACER)

Eso está genial, Trampita.

¿Por qué no ayudas a los demás con el papeleo mientras estoy fuera?

La clave para un buen trabajo administrativo es comprobar,

comprobar y de nuevo, comprobar.

Hasta luego. ¿Papeleo? ¿Qué papeleo?

(Música)

Hola, Larry. Quería entregar esta cesta de regalo

a mi reportero de investigación favorito,

Gerónimo Stilton. -Lo siento, Sally, no me lo trago.

-¿Me estás llamando mentirosa? Esnifador de queso.

(RÍE) Quiero decir...

¿Seguro que no me confundes con otra persona?

-Bla, bla, bla, señora, hace esto todas las semanas.

Intenta convencerme para que la deje pasar y así,

poder robarle al señor Stilton sus grandes noticias.

Buenos días, señor Stilton. Hola, Larry.

Me voy al laboratorio del profesor Voltio.

Siempre corriendo. Sí, señor.

(RÍE) -Al laboratorio de Voltio, ¿eh?

-Agárrate los bigotes.

¡Tachán! Te presento el intercambiador mental.

El intercambiador mental. ¿Su intercambiador de cerebros?

¿Lo ha perfeccionado?

(RÍE) Ya lo creo.

Un sujeto se sienta aquí, el otro aquí,

y la máquina hace el resto.

Intercambia las mentes, aunque por supuesto,

todavía no lo he probado.

Muy bien, ¿y con quién piensa hacer la primera prueba del invento?

Hombre, pues con nosotros.

-Ajá, ¿qué tenemos aquí?

-Sally, por favor, no toques nada. -Corta el rollo, doctor Memo.

He seguido a Gerónimo hasta aquí para conseguir mi primicia.

Denunciar al peligroso científico loco que es usted.

¿Dónde está? ¿Dónde está el robot diabólico?

¿O es un láser lunar? ¿O tal vez un cerdo atómico?

Cuidado, Sally, casi rompes esto.

La verdad es que no sé ni lo que es.

(GRITA)

(GRITA)

(Explosión)

¡Gerónimo! ¡Sally!

(AMBOS TOSEN)

Necesita unos cuantos ajustes más, el circuito eléctrico se sobrecarga.

La próxima vez saldrá mejor, profesor.

Gracias, Sally. ¿Sally? Soy yo, profesor, Gerónimo.

Yo soy Sally, pedazo de cheddar.

-Creo que el intercambiador ha funcionado después de todo.

Mirad.

(GRITA) Tú eres yo. Entonces, significa que yo soy tú.

(GRITA) ¡Y mi voz!

Querrás decir mi voz y mi cuerpo. Devuélvemelo.

(FORCEJEAN)

-Gerónimo, quiero decir, Sally.

Quienes quiera que seáis. Los dos, volved a la máquina.

Si no os intercambiáis de nuevo antes de 24 horas,

el cambio será... Permanente.

-¿Permanente? ¿Quiere decir que estaré

atrapada en esto para siempre?

Cuanto antes mejor, profesor, que dirá mi familia.

No puedo dirigir mi negocio así.

Sí, claro, tú tienes un negocio que dirigir, o mejor dicho,

yo tengo un negocio que dirigir.

Si todo el mundo piensa que soy Gerónimo Stilton,

puedo hacerme con el control del grupo Gerónimo Stilton

de una vez por todas.

Desde dentro. (RÍE)

Eh, vuelve aquí con mi cuerpo.

Otra vez tú, cerebro de Gruyer. -Lo que usted diga, señor Stilton.

-¿Señor Stilton? Sí, es verdad. Gracias, Lenny.

-Alto ahí. Larry, soy yo. Déjame entrar.

Nunca se rinde, ¿verdad?

-Hola, señor Stilton. -Buenos días, jefe.

-¿Sois todos aquí tan simpáticos?

Por fin, este debe de ser mi despacho.

No, no es.

¿Qué está pasando aquí? Nos aburríamos y empezamos a hacer

una competición de aviones de papel. Corta el rollo.

Me alegro de haber encontrado el despacho de Gero...

Digo, mi despacho.

Chico, este lugar necesita una reforma.

Supongo que querrás que terminemos con el papeleo.

En realidad he cambiado de idea.

Tiradlo a la basura.

Pero a ti te encanta el papeleo. Eh, no discutas con Gerónimo.

Ya lo has oído, todo fuera.

-Y sacad de aquí todo este apestoso queso junto con este...

¿Qué es esto?

Es un rascador de espalda, ¿recuerdas?

(Timbre)

Sally Ratonen quiere verle, señor. Dice que es urgente.

¿La dejo pasar? -No quiero, Lui, es más,

no quiero ni que esté mi portal.

-¿Lui? Soy Larry, señor.

-Hazlo, Lui. ¿Te gusta tu trabajo?

-Sí, de acuerdo. -Venga, Larry, soy yo, Gerónimo.

¿Quién era? Nadie importante.

Solo alguien con quien tuve cierta amistad.

¿Qué hacéis aquí? ¿No tenéis nada mejor que hacer?

Bueno, sí, esto, nuestra reunión para decidir

las noticias, ¿recuerdas? Bien...

Va a haber grandes cambios en esta casa,

y enseñar a unos zopencos como vosotros lo que es noticia,

es la forma perfecta de empezar.

(RÍE MALÉVOLAMENTE)

(SUSPIRA) Llevamos toda la tarde en este espantoso despacho

y no me habéis dado ni una sola idea que merezca la pena.

¿Qué tal un reportaje sobre el festival de queso de Ratonia?

¡Aburrido! ¿Es que quieres que me duerma?

(RONCA) Otro.

Ya sé que ni siquiera trabajo aquí, pero acabo de leer algo sobre

un niño que dice haber hallado la cura para el resfriado común.

El resfriado común, ¿eh?

Es la peor idea que he oído en mi vida para un reportaje.

Pero ¿de qué vais vosotros?

Mirad ese corte de pelo y ese vestido.

(RÍE) Reírse del aspecto de los famosos y difundir cotilleos,

esa es la clase de periodismo que tenemos que hacer.

-¡Sí! ¿Cotilleos sobre famosos?

Pero nunca hemos tratado ese tema. Ahora sí, a partir de ahora,

daremos noticias las 24 horas, todos los días, sobre los famosos.

-¡Genial! -Es mejor que genial,

y a quien no le guste, ya sabe dónde está la puerta.

En realidad no sé si sabemos.

(RÍE) Exacto.

-Oh, mirad que cosas más chulas.

La puerta rosa, la nueva lámpara, me encanta.

-Como nueva propietaria del grupo Gero...

Digo, como propietario más antiguo del grupo Gerónimo Stilton,

he decidido que es hora de hacer aquí una reforma de todo.

(TODOS) ¿Eh?

Oh, no, ya casi ha anochecido y solo tengo hasta mañana

para que el intercambio mental sea irreversible.

Y antes de que Sally le propine un golpe irreversible a mi...

Compañía.

(Música)

Bueno, habrá que pasar al plan B.

Me encanta lo que has hecho con este sitio, Gerónimo.

¿Gerónimo? -Eh... Sí, mucho mejor, ¿verdad?

Tú pégate a mí, niña, y te enseñaré una cosa o dos de este negocio.

Y hablando de negocios, tengo esos nuevos contratos

que querías revisar. ¿Quieres que te los lea o...?

Dame eso.

(RÍE) Sí, perfecto, está todo aquí. -¿Qué es lo que está ahí, Gerónimo?

-Nada importante, solo...

(GRITA)

¡Tripita! ¡Tripita! ¿Dónde está ese cacho carne?

¿Tripita? ¿Me has llamado, Ge?

¿Qué es esta porquería y por qué está en mi silla?

Pero dijiste que mi rascador antiguo molaba.

Eh, ¿va todo bien, tío? En realidad no pareces el mismo.

(RÍE) Vaya, ¿y quién voy a ser si no? ¿Sally Ratonin?

Claro que no, qué absurdo.

Acompañad a esta gente fuera. ¿Nos echas?

Yo no, qué va: ellos.

Eh, ¡soltadme! ¡Tío Gerónimo!

¿Oh?

-Regla número uno, niña, el número uno debe cuidarse.

¿Otro batido, Palestra? ¿O no estás hecha para la vida empresarial?

-¿Palestra? -¿Qué pasa?

Regla número dos: habla o calla para siempre.

Aquí apesta, y no me refiero al queso curado.

Tal vez los vapores de todos esos quesos añejos

se le han subido a la cabeza, démosle tiempo a que se le pase.

Vamos.

Benjamin. Si tu tío ve que has vuelto se va a enfadar.

Ya lo sé, ¿pero no te parece que está muy raro?

Es como si fuera un Gerónimo distinto.

Ya, es muy raro.

Pero a mí no me disgusta este nuevo Gerónimo, sus batidos son geniales.

Sí, pero eso de las estatuas, y las mascarillas, y tanto rosa... ¡Puaj!

Es como si se hubiera intercambiado el cerebro con otra persona.

Quién dice que he intercambiado mi cerebro, ¿eh? Di un nombre.

Eh. Perdona, tío, es solo una manera de hablar.

Ya veo. ¿Qué tal si tú y yo damos un paseo?

Me gustaría discutir una cosa en el estudio de televisión.

¿El estudio no está por allí?

Por supuesto, te estaba poniendo a prueba, buen chico.

Ya verás lo que te tengo reservado.

Aquí es donde tiene lugar la magia de las noticias.

-¿Eh?

¿En la oficina del bedel? (RÍE) Era una broma.

Eh... ¿Quieres darme mi propio programa de televisión?

Ay, no sé, tío, eso es lo tuyo.

Bueno, para qué vale la fama y la fortuna si no es

para disfrutarla en familia.

Serás una estrella, seguro.

¿Pero de qué tratará mi programa? Eso es cosa tuya, de lo que sea.

Eh... Podría hacer un programa sobre...¡Alienígenas! O tiburones.

¿Sabías que los dientes de tiburones...?

(Cierran la puerta)

Bien, eso quitará de en medio a ese mocoso entrometido.

Ahora a terminar la adquisición de la compañía.

(RÍE)

(RONCA)

(RONCA)

(Música)

¡Oh!

(Música)

¡Oh!

¿Eh? ¿Sally? No, Benjamin, no soy Sally.

Soy yo, Gerónimo. ¿Eh?

Tienes que creerme.

Sally y yo nos intercambiamos sin querer los cuerpos en la máquina

del profesor Voltio. Y ahora se hace pasar por mí

y planea quién sabe qué. ¡Oh!

Eso lo explica todo. Y explica por qué el tío Ge...

Digo Sally, me encerró en el estudio.

Tenemos que salir de aquí. Con el tiempo

alguien nos encontrará. Con el tiempo será demasiado tarde.

Si Sally y yo no volvemos a intercambiar nuestros cerebros

antes de las 9:00 de la mañana, nos quedaremos así ¡para siempre!

Oh, no, pero nunca saldremos de aquí.

Nunca digas nunca, Benjamin. Pero lo reconozco, nos va a costar.

¿Sabes? Si todo se soluciona, esto del intercambio de cerebros

va a ser una noticia descerebrada. ¿Una noticia descerebrada?

Una noticia descerebrada, eso es, Benjamin.

Si Sally Ratonin de verdad quiere presentar las noticias,

démosle una oportunidad. ¿Listos para un directo, Benjamin?

30 segundos. ¿Eh?

¿En directo? ¿Que Sally presenta las noticias?

A nuestro público no les va a gustar, ellos...

¡Oh! El público, gran plan, tío.

Ellos podrían ser nuestro único modo de salir de aquí.

¿Qué estás haciendo aquí? No podía dormir.

Yo tampoco. ¿Tú también estás preocupado por Gerónimo?

Eh... Sí.

Y eso que la comida tailandesa que cené no me ha sentado bien.

Aunque podría ser también el postre mexicano que tomé.

O el curry que llevaba el segundo postre.

(ERUCTA) Gerónimo siempre tiene pastillas digestivas en su mesa.

Mira este sitio. Es... No sé, mareante.

Ya-ya-ya-ya-te-di-digo.

Qué raro, ¿quién llamará en plena noche?

¿Diga? ¿Que Sally Ratonin está presentando "El informe del roedor"?

Un momento. ¿Sí? Sí, que llama para quejarse de... Un momento.

¿Que ha dicho qué? Eh, mira.

Sally está presentando las noticias en nuestro estudio.

Soy Sally Ratonin.

He asumido el control del "Informe del roedor" de Gerónimo Stilton

y nadie puede impedírmelo; salvo que bajen al estudio de televisión,

que hay en el sótano del grupo Gerónimo Stilton.

Traigan una llave, o mejor, un cerrajero.

Esto no tiene sentido. Vamos.

Sally Ratonin, Benjamin, ¿qué pasa aquí?

Esta no es Sally, es el tío Gerónimo.

El invento del proceso Voltio: metió el cerebro del tío en el cuerpo

de Sally, y el cerebro de Sally en el cuerpo del tío;

así que Sally es realmente Gerónimo, y...

¿Gerónimo es realmente... Tía? ¿Y yo soy Benjamin?

Oh, no, eso no puede ser. No me lo digas, lo sé.

La persona que pensábamos era Gerónimo es realmente Sally.

¡Venga ya! Quería adivinarlo solo.

Eso explica su extraño comportamiento: su grosería,

su gusto por la prensa amarilla, el mobiliario rosa...

¿Dónde está Gerónimo? Quiero decir, Sally, ahora.

Solo tenemos un par de horas para llevarlos al laboratorio

o el intercambio será permanente. Eh... Cuando Ge...

Cuando Sally salió del edificio por la noche dijo algo sobre

"hacer las cosas permanentes". ¿Permanentes? Uhm.

¿Qué querría decir con eso?

Seguro que no quiere estar en mi cuerpo para siempre. Salvo que...

Oh, no, creo que sé a dónde ha ido. Vamos.

Trampita, venga.

Eh... Señor Stilton, ¿está seguro de que quiere hacer esto?

Como abogado suyo debo intentar disuadirlo; en cuanto firme

estos documentos... -Claro que estoy seguro.

Y una palabra más por esa boquita y será mi ex abogado. Ahora deme eso.

-Yo te los paso. ¡Uy! -Estoy rodeada de incompetentes.

-Perdón, soy torpe. -¿Por qué tardas tanto?

-¡Aquí estoy!

Ay, lo siento mucho. -Pasmina, manazas,

ve a por soda antes de que la mancha se seque.

Eh. Alto.

Tú, pluma.

¡No tan rápido!

¡Gerónimo! Quiero decir Sally. Yo soy el verdadero Gerónimo.

Y si estoy en lo cierto, esos documentos transfieren la propiedad

del grupo Gerónimo Stilton a Sally Ratonin. Piense en ello.

¿Yo haría una cosa así? Por supuesto que no, eso debería convencerle

de que ese no soy yo, es Sally.

(RÍE) Demasiado tarde, cerebros de queso.

¡Oh, no! Vamos, aún podemos pillarla.

Apártense, fuera.

(Música)

(JADEAN)

-¿Por qué has tardado tanto? ¿Crees que quiero seguir el resto de mi vida

con este espantoso traje verde?

¿Qué ha pasado con el contrato? Ahí, tengo que romperlo antes de que...

No hay tiempo que perder; Gerónimo, siéntate en el intercambiador.

Solo tenemos unos momentos.

-Dele, doctor chispas.

(Explosión)

(TOSE) ¿Cómo te sientes, tío? (TOSE)

Vuelvo a sentirme yo mismo.

¡Ha funcionado! El intercambio ha sido invertido.

(TODOS) ¡Bien!

Es genial volver a ser yo de nuevo:

el director del grupo Gerónimo Stilton.

Querrás decir ex director. No, no, el contrato.

Y ya no es el grupo Gerónimo Stilton, es el...

La cadena de noticias sobre famosos de la gaceta del ratón.

(RÍE) Soy la propietaria.

Lee y llora, Stilton. (RÍE)

¿Por qué no lloras como un niño? Soy la dueña de todo.

(RÍE) Hasta de tus feos trajes. (RÍE) ¿Pero has leído lo que pone?

No eres la dueña del grupo Gerónimo Stilton.

¿Cómo? Claro que no lo leí. -Como un ratón muy sabio bien dijo,

Sally, la clave de un buen trabajo administrativo es leer, releer

y volver a leer. Entonces habrías notado que sustituí el contrato

en el último momento. ¿Entonces Gerónimo sigue siendo

el dueño de la compañía? Sí, buena jugada, Pandora.

Me di cuenta de que algo pasaba cuando Gerónimo... Digo, Sally,

me llamó de otro modo.

Siento no haberos hecho caso.

A veces hay cosas demasiado buenas para ser ciertas.

Echaré de menos los masajes. -¿No soy dueña de nada?

Bueno, nada exactamente...

Enhorabuena, eres la dueña legal de la colección de rascadores

de espalda de Trampita. Cuida bien de ellos.

(RÍEN)

Pues bien, si algún día quiere ponerse en el lugar de otro,

en su pellejo, el intercambiador de mentes es lo que necesita.

Y aquí tenemos a su inventor, el profesor Voltio.

Díganos, profesor, ¿cuál es el secreto para crear

unos inventos tan interesantes?

Lo único que hace falta es un poquito de imaginación, algo de conocimiento

y herramientas adecuadas.

(LLORA) Déjame.

Venga, solo quiero enseñarte cómo se usa.

(RÍEN)