(SUSPIRA) Sé que estoy cerca de averiguar la verdad

(Música)

Como periodista, es mi trabajo informar de la verdad

y nunca he sido de esos que creen en cuentos de magia y superstición.

Hasta ahora.

(SUSPIRA) Sé que estoy cerca de averiguar la verdad

sobre la hechicera del pantano.

(Gruñido)

(GRITA)

(RÍE)

Yo nunca podría escribir acerca de una tonta superstición

en las páginas del "Clarín del pantano",

así que lanzo este mensaje por si algo me pasara,

aunque no creo que nadie crea mi historia.

Ni siquiera el extraordinario Gerónimo Stilton.

(Risa maliciosa)

¿Hola? ¿Hay alguien ahí?

Hay alguien ahí fuera, en la ciénaga.

Debo obtener pruebas.

(Música tensión)

¡No, no, no!

(Portazo)

(Música cabecera)

En Ratonia hay noticia, ¿quién irá tras la primicia?

¡Ge-ró-ni-mo!

Este ratón es prodigioso, si no fuera tan miedoso.

Él es el gran Gerónimo.

¡Sí!

La aventura ya va a comenzar.

"HECHICERA DEL PANTANO"

(TV) "Tener pruebas... ¡Espera! ¡No, no!".

¿Nadie ha visto al señor Fletcher desde entonces, Rosamunda?

"No, señor, no sabemos nada de él desde hace dos días.

Thibodeau, es decir, el señor Fletcher ha desaparecido

sin dejar rastro". ¿Por qué me menciono a mí?

"Bueno, usted es el dueño de nuestro periódico

y uno de los mejores periodistas de investigación del mundo.

Si usted pudiera venir aquí, a oficinas del "Clarín del pantano"

a investigar esto...". Desde luego,

estaré allí lo antes posible.

Bueno, supongo que tendremos que ir a Luiquesiana,

el hábitat de serpientes y caimanes...

Y... mosquitos del tamaño de quesos.

(RÍE) Míralo de este modo, tío, ¡que también es Carnaval!

Ah. ¡Exacto!

Toda Luiquesiana estará de fiesta. ¡Yuju!

(RÍE)

¡A hacer las maletas!

(TARAREA)

(TARAREAN)

(RÍE)

(Música)

Ah.

¡Ah!

Guau... ¿A qué clase de fiesta piensas ir tú, Thea?

Mira, Trampita, conviene ser precavido.

Y por eso, he metido en mi maleta algo que nos podría sacar

de cualquier apurillo.

¡Mis calzoncillos de la suerte!

Puede que no creáis en la magia, pero estos gayumbos han demostrado

sus poderes una y otra vez. Bah...

(RÍE) No quiero gastar su magia.

(Motor)

¡Luiquesiana... allá vamos!

(TARAREA)

(Música animada)

¡Oh!

Hay que buscar a Rosamunda. Me dijo que nos encontraríamos aquí.

Ya puestos, podemos preguntar por la hechicera.

Un buen periodista nunca deja pasar la oportunidad de hacer preguntas.

(RÍE) Yo no lo habría dicho mejor, Benjamin.

(Algarabía)

Bueno, ¿echamos un bailecito?

(RÍE) Creí que no lo dirías nunca.

¿Eh?

(Música animada)

(TARAREA)

(RÍE)

(RÍEN)

(Continúa la música)

No habéis visto nada aún.

(TARAREA)

Oye, esto de la hechicera es raro, ¿verdad?

Oh, ay...

(GRITA) ¡Márchate! ¡No hables de esas cosas! ¡Fuera!

Eh, ¿pero qué he dicho?

(Música animada)

Es inútil, las probabilidades de encontrarse con un conocido

en esta multitud son astronómicas. ¡Uh!

¡Mira por dónde vas, patoso! ¡Uh, uh! ¡Stilton!

¡Sally! ¿Qué estás haciendo aquí? Oh...

Informando del Carnaval, claro.

-Ay... Pensaba que habías dicho... -¡Tú cállate, Fotino!

-Gerónimo...

(RÍE) Aquí estás.

Ah, hola, Rosamunda. He visto la cámara.

¡Madre mía! Se ha traído a todo su equipo de televisión.

No, estos son unos...

(TITUBEA) Bueno, digamos que unos... amigos.

Sí, digamos eso, sería descortés decir la verdad.

(GRUÑE)

Bueno, bueno, Benjamin, tenemos que irnos.

Adiós, Sally y Fotino. Nos veremos, Gerónimo.

(RÍE MALICIOSAMENTE)

No te quepa la menor duda.

(Música intriga)

Ajá. Creo que he encontrado a la hechicera.

Qué fea.

(RÍE MALICIOSAMENTE)

Ay, está viva.

Oh, oh...

Acepta un consejo de Eloísa.

No vayas por ahí persiguiendo viejos cuentos

o podrías acabar muy mal.

(RÍE)

Vamos, Trampita, hemos encontrado a Rosamunda.

Habrá menos ruido en su casa.

(TIEMBLA) Ah, sí. Alejémonos de esa vieja.

¿Qué vieja? ¿Eh?

¿Cómo? ¡Si estaba ahí! El calor te está afectando, vamos.

(SUSPIRA) No me sorprende que nadie haya querido hablar con ustedes.

Últimamente, ha habido demasiados avistamientos

y la gente tiene miedo. Avistamientos ¿de qué exactamente?

De la hechicera, por supuesto.

Ah, ay... Ah.

La gente dice que la han visto observando desde el pantano

y mirando por las ventanas de las casas.

(RELATA) "Hace mucho tiempo, había una mujer que practicaba

la medicina en los lindes de la ciénaga.

Nada misterioso, solo hierbas y sentido común.

Un día, la llamaron para que ayudara a un rico terrateniente.

Ella hizo todo lo que pudo, pero el ratón empeoró.

Fue acusada de brujería y la gente del pueblo, asustada,

la persiguió hasta la ciénaga. Esto la enfureció tanto

que dijo que si lo que querían era una hechicera, entonces,

la tendrían. En ese momento, un rayo cayó sobre el árbol,

donde ella se había refugiado y lo partió en dos.

La gente corrió despavorida".

Esa parte de la ciénaga vino a llamarse

la ciénaga del Tronco Partido. Dicen que la hechicera

sigue viviendo allí... ¿Y ha aprendido a hacer magia...

re... real? Según la leyenda, si ella te roba

algún objeto personal puede controlarte o, incluso,

hacerte desaparecer... Si es que crees en esas cosas,

que no es mi caso. Bien, entonces, todo dispuesto.

Les llevaré mañana hasta la ciénaga del Tronco Partido

y solucionaremos este misterio.

(Truenos)

(GRITA)

¡Mis calzoncillos de la suerte! ¡No están!

No nos des esos sustos, Trampita, pensábamos que era algo importante.

Eh, si vamos a buscar a una hechicera,

no hay nada más importante que mis gayumbos de la suerte.

(RÍE) Igual te los ha robado la hechicera.

¿Tú crees? ¡Oh, no!

Ahora podrá controlarme o... hacerme desaparecer.

(RÍE) Bueno, si ha hecho eso, a lo mejor, también ha cogido

mi libreta. No la encuentro por ninguna parte.

Oh, dentro estaba un mapa del pantano.

Tengo que dibujar otro. Nosotros iremos a las oficinas

del "Clarín" mientras tanto. ¿Queda cerca?

Sigan por el borde del pantano, no tiene pérdida.

Gracias, Rosamunda. Hasta luego.

(Música)

Será mejor que te vistas antes, trampita.

(RÍEN)

Qué tío.

(Graznidos)

Eh... ¡Sally! ¿Qué haces tú aquí?

¿Es que no te has enterado? No descubrirías una buena historia

aunque estuviera cubierta de camembert.

(RÍE)

El editor Thibodeau Fletcher... Ha desaparecido misteriosamente.

Sí, lo sabemos. Se lo llevó la hechicera.

¡Ah! Parece que vamos a la caza de la misma historia.

Será mejor que corras si quieres tener la primicia.

(RÍE) Ciao, ciao.

Bien, veamos qué pistas se le han pasado.

Rosamunda dice que lo único que falta es la cámara de Thibodeau,

pero sabemos que la llevaba con él.

¿Qué? No encaja con la leyenda, ¿verdad?

Se supone que la hechicera debe robarte algo

antes de hacerte desaparecer.

¡Estoy buscando!

(LEE) -"Vecina adopta un gato".

(LEE) -"El tiempo seguirá igual tres semanas más".

¡Já! Supongo que por aquí no pasan muchas cosas.

Ah... No me extraña que Thibodeau investigara lo de la hechicera,

es una historia interesante, para variar.

Sí, igual se trata solo de conseguir una noticia atractiva.

¡Ah!

¡Es la vieja del puesto! ¡Ha vuelto!

(Puerta)

Tranquilos, soy yo, Eloísa.

Aquí es donde trabajo, soy la que limpia.

(RÍE)

Eh... Pues no se nota.

Cuando desapareció el señor Fletcher,

me dijeron que no tocara nada hasta que volviera,

y no lo he hecho, ni pienso hacerlo. (RÍE)

¿Qué quiere decir? La hechicera se lo ha llevado

y no volverá nunca.

¿Ves lo que sucede cuando metes los bigotes donde no te llaman?

(RÍE MALÉVOLAMENTE)

Sí, bueno, encantado, Eloísa.

Discúlpenos, tenemos que explorar la ciénaga.

(RÍE MALÉVOLAMENTE)

¿Rosamunda? ¿Está lista para ir...? ¡Uh! Vaya...

Eh... Si Eloísa necesita una nueva casa para limpiar,

puede empezar por esta. ¿Rosamunda?

¡Ha desaparecido! ¡Ay! ¡Como su libreta!

¿Os acordáis? ¡Le había desaparecido!

La hechicera roba algo tuyo y entonces desapareces.

¡Ella me ha robado mis calzoncillos, soy el siguiente!

¡Ah!

¿Queréis hacer el favor, y tú especialmente, Trampita,

de calmaros y buscar pistas?

¡Yo he encontrado una, tío!

Quien sea que se llevara a Rosamunda, salió por la ventana.

La planta esta aplastada, y mira.

¡Ah! ¡Es un mapa para ir a la ciénaga!

Rosamunda debió de terminarlo antes de ser raptada y lo escondió.

Esto nos llevará hasta la hechicera y hasta Rosamunda.

Supongo que sabrás conducir un barco.

(RÍE) No se cómo lo dudas.

¡Guau! Supongo que enredar con una hechicera

es tu idea de diversión.

Más bien no, pero Thibodeau y Rosamunda necesitan nuestra ayuda,

no podemos marcharnos.

(RÍE) Ese es el espíritu. ¡Le daremos una lección

a esa sigilosa ladrona de calzoncillos!

¡Yuju! ¡Oh! ¡Ah!

(BALBUCEA)

¡Trampita! ¿Todos a bordo?

¡Vámonos! ¡Yuju! ¡Sí!

Eh... Izquierda.

Y ahora, a la derecha.

(Graznido)

¿Qué ha sido eso? Eh... ¿Una iguana?

Sí, la extraña iguana aulladora.

(GRITAN)

¿Te asustan las sombras, Gerónimo? ¡Eh, yo también la vi!

¡Ah!

¡Eh! ¿Por qué paramos? ¿Eh?

¡Já! Es solo un tronco. Lo cogeré.

¡Ah! ¡Ay!

(GRITAN)

¡Guau! ¿Lo veis? No hay porque asustarse.

(Rugido)

(GRITA) ¡Cuántos dientes!

No, nada de eso, grandullón. (AMBOS) -¡Ay!

¡Eh, eh, eh! ¡Aquí, bicharraco!

¡Ben, ten cuidado!

¿Eh? ¡Ay! ¡Uy!

No pienso volver a un pantano nunca. (RUGE)

¡Sí!

¡Buena llave, tío!

Por supuesto, es justo lo que quería hacer.

(Rugido)

(GRITAN)

(Música tensión)

(GRITAN)

¡Poned cara amenazadora!

(RUGEN)

¡Lo conseguimos, lo hemos asustado! (RÍE) ¡Sí!

Eh... Creo que no hemos sido nosotros.

¡Ay!

¡Eh, se lleva nuestro mapa! (RÍE MALÉVOLAMENTE)

¡Ah! Ratas... Ahora tiene poder sobre nosotros.

¡Esto jamás habría pasado si todavía tuviera mis calzoncillos!

¡Ajá! Ha dejado unas huellas.

Podremos seguirlas. Gran idea, G.

¡Por los bigotes de Gouda, no le pierdas de vista!

Quiero grabar todo esto. (RÍE)

Gerónimo Stilton cometiendo el mayor error de su carrera.

¡Ay! Esto no pasaría con mis calzoncillos.

¡Já! Vamos por buen camino.

Oye, ¿no habréis cogido algún bocadillo?

Lo siento, no. Ay...

Ah... Bueno, no importa, me ha parecido ver un manzano ahí.

¡Já! No te preocupes, sé muy bien lo que estoy hacien... ¡Ah!

¡Ay! ¡Uy! ¡Oh!

¡No, no lo estás, Trampita, son arenas movedizas!

¡Ay! ¡Ay!

(RÍE)

¿Eh? ¡Ah!

¡Socorro!

¡Ah!

(CON ESFUERZO) -¡Tirad! ¡Ay, ay!

(CON ESFUERZO) -¡Ay, uy!

¡Tirad!

¡Eh! Chicos, ¿diríais que este podría ser el tronco?

¡Un tronco partido! La ciénaga del tronco partido.

¡Sí! ¡Oh, mirad!

¡La hechicera! (RÍE) -Cuidado, Trampita.

Hay cosas reales mucho más peligrosas

en esta ciénaga que una hechicera.

¡Sí! Los caimanes, las arenas movedizas y tú mismo.

(RÍE)

Además, aquella no es una hechicera.

¡Socorro! ¡Socorro!

¡Es Rosamunda!

(Música tensión)

Rosamunda, querida, ¿se encuentra bien?

Mucho mejor ahora que lo veo, señor Stilton.

¡Sáquenme de aquí!

Esperad, ¿Rosamunda es la hechicera?

¿Fingió su propia desaparición?

¡Por supuesto que no!

No, no, pero tengo una idea de quién es.

Pero antes, liberémosla.

¡Cuidado, detrás!

(RISA MALÉVOLA)

¿Eh? ¡Thea!

Ben, ocúpate de Rosamunda. Una pregunta importante:

¿has visto mis calzoncillos?

(Música acción)

¡Alto ahí!

Si os acercáis más, os maldeciré.

No, no lo harás, no puedes.

Sé quién eres y no eres ninguna hechicera.

(GRUÑE)

¡Ah!

¡Socorro! ¡Socorro! (BALBUCEA)

¡Eh! Conozco esa voz.

Todos la conocemos. (TOSE)

¿No te parecía que la cara de la hechicera

parecía una máscara de Carnaval?

¡Porque lo es!

¿Verdad, Thibodeau Fletcher? Ah...

La policía está en camino. Gracias, Benjamin.

¿Entonces usted era la hechicera? ¿Fingió su propia desaparición?

¿Por qué?

Por una buena noticia.

¡En este pueblo dormido nunca pasa nada!

Sí, ya vimos sus aburridos titulares.

Esta historia era mi billete para largarme.

Usted robó el mapa y antes de eso, el diario de Rosamunda

para que no pudiéramos llegar aquí y chafarle el plan.

Rosamunda me pilló entrando en la casa

y no tuve más remedio que llevármela.

Lo siento...

-Seguro que sí, ahora que te han pillado.

¡Muy bien! Eso explica un montón de cosas,

pero no la fundamental:

¿dónde están mis calzoncillos de la suerte?

¿Y yo cómo voy a saberlo? Un momento.

Si no los tiene usted, ¿dónde están?

(RÍE) ¡Los lleva puestos todo el tiempo!

Más o menos. No me extraña que estemos bien.

¿Pero por qué mencionó a Gerónimo en su vídeo?

Tenía que saber que esto nos intrigaría y vendríamos.

Por supuesto, porque la gran noticia no iba a darla usted.

Quería que la diera yo. ¿Eh?

Pensadlo, si doy una noticia en la que digo

que hay una hechicera real viviendo en el pantano

y luego se descubre que es falsa, sería el hazmerreír.

Ella dijo que si conseguía dejarle en ridículo,

me conseguiría el trabajo de mis sueños,

como reportero en Ratonia,

donde pasan cosas interesantes más de una vez al año.

¿Quién? ¿Quién dijo eso? ¿Quién crees tú?

Alguien a quien no le caigo bien y con la que no paramos de toparnos

y que incluso me ha cedido el paso.

(Gritos)

¡Socorro!

(TODOS) -¡Sally!

¡Fotino! ¡Deja de filmarme y ayúdame!

-Parece que al final el "Clarín del pantano"

tiene una historia interesante que contar.

Y me aseguraré de que su nueva editora le saca partido.

(LLORA)

¡Eh, Sally! Di: ¡queso!

Y así es como el plan de Sally Ratonin,

al conjurar a una hechicera acabó volviéndose contra ella,

gracias a Gerónimo Stilton. Ah, ah, y, por supuesto,

gracias al incansable trabajo del nuevo equipo de redacción

del "Clarín del pantano". Y ahora que ya sabemos

que la hechicera no es más que una leyenda,

este pueblo ya está a salvo. ¡Ay! ¿Eso creéis? ¡Ah!

¡Muac, muac!

(RÍE) ¡Ven con mamá! (AMBOS RÍEN)