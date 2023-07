(Música circo)

¡Augusto! ¿Dónde estás?

(LLORA)

-¡Mumbeen! ¿Qué pasa?

-Es Augusto. ¡Ha desaparecido!

(Música cabecera)

En Ratonia hay noticia, ¿quién irá tras la primicia?

¡Ge-ró-ni-mo!

Este ratón es prodigioso, si no fuera tan miedoso.

Él es el gran Gerónimo.

¡Sí!

La aventura ya va a comenzar.

"HACIENDO PAYASADAS"

(TARAREA)

¡Por todos los goudas, Trampita, baja de ahí!

Esto es una oficina, no un circo.

Espera, Gerónimo, tienes que ver mi número.

Trampita, me ha costado horas organizar estos papeles.

Haz el favor. Vale, vale...

Aguafiestas.

¡Tachán!

¡Canapés de queso! ¿Pero qué os esta pasando a todos?

¿No has visto los carteles?

El circo de mi amiga Alexia está en Ratonia,

esta noche hay función.

¿Eres amiga de Alexia Ras?

¡Es una leyenda circense! Desde hace mucho.

Estudiamos juntas para ser acróbatas.

¡Qué me dices!

He aprendido todo lo que sé sobre payasos

viendo a Augusto en la tele. (RÍE)

¡Ay, ay, ay!

¿Va todo bien?

¿Bien? Mucho mejor que bien.

¡El circo Ras está en la ciudad!

¿El circo Ras? ¡Yija!

¡Oh! Di que vamos a ir, tío G, porfa.

Porfa...

Me encantaría, pero tengo un montón de papeleo que organizar...

¡De nuevo! Venga, Gerónimo,

el circo solo viene a la ciudad una vez al año.

Nosotros te ayudaremos con el papeleo.

Sí, ya me habéis ayudado bastante.

¿Y qué hay del reportaje principal de esta noche?

¿Eso también lo vas a escribir tú?

¿Por qué no lo haces sobre el circo? Son muy famosos.

Y Augusto es el payaso más grande del mundo.

Esa podría ser la historia.

Podrías hacer un reportaje sobre Augusto.

Porfa... Ay...

Si ayudáis todos, creo que podríamos organizar estos papeles rápidamente.

(NIÑOS) ¡Yuju! ¡Yuju!

Oh... (RÍE)

(Música circo)

(RÍE)

¡Oh!

Hola.

¡Thea Stilton! Cuánto tiempo.

Demasiado, Alexia. Te presento a mi familia.

Este es mi hermano, Gerónimo, mi primo, Trampita,

Benjamin, mi sobrino y nuestra amiga, Pandora.

Encantada de conoceros.

(LLORA)

Alexia, ¿qué sucede? ¿Hemos venido en mal momento?

No.

Todo va... Bien.

Nos conocemos lo suficiente

como para saber cuándo te preocupa algo.

Seguro que no tiene importancia, pero Augusto, el payaso,

ha desaparecido. ¿Desaparecido?

(LLORA)

¿Qué quieres decir?

(LLORA)

Lo hemos buscado por todas partes. Algo le ha pasado, lo sé.

(SE SUENA LA NARIZ)

Nos preocupéis, yo puedo ayudar. ¿Ayudarnos a encontrarlo?

No, a sustituirlo. Mirad.

¡Ay, ay!

¡Ay, ay!

(CARRASPEA)

Triquequio...

(SE QUEJA)

Bueno, ¿qué os parece?

¿A que os he hecho gracia?

Vale, no estoy al nivel de Augusto, aún.

¿Puedo sustituirlo esta noche? Es lo que él querría. ¿No creéis?

Es muy generoso de tu parte, Trampita,

pero ser payaso es muy difícil,

conlleva años y años de entrenamiento.

Augusto es irremplazable.

¿Un payaso que desaparece misteriosamente?

Parece una buena noticia, ¿no, Gerónimo?

Ya lo creo. ¡Oh!

Muchísimas gracias. He oído hablar mucho de ti, Gerónimo.

Seguro que llegarás al fondo de este asunto.

Dime una cosa. ¿Cómo sabemos que ha desaparecido?

¿Podría ser que solo se hubiera ido, no sé, de compras

sin decírselo a nadie? (NIEGAN)

Ese no es Augusto.

Augusto nos lo cuenta todo, ¿verdad, Mumbee?

-Augusto no se iría sin decírmelo porque estamos prometidos.

¿Dónde lo vio por última vez? En su caravana.

Estuve con él antes de ir a practicar con Cheesie.

Cuando regresé, la puerta estaba abierta y él no estaba.

Será mejor echar un vistazo a esta caravana.

Benjamin, ven conmigo.

El resto echad un vistazo por ahí a ver qué encontráis.

(AMBOS) ¡Guau!

¡Oh, vaya! Es el equipo de Augusto.

¿Y lo dejáis por ahí tirado para que se lo lleve cualquiera?

Yo me ocuparé de esto. No es necesario.

Es un privilegio tocar los utensilios de tan gran artista.

(RÍE)

¡Ay!

¡Ay!

(Risas)

Muy gracioso, Trampita.

Escucha esto, ve a practicar el número de las pulgas con Félix.

Si para esta noche no hemos encontrado a Augusto

y todavía consigues hacernos reír, te dejaremos actuar.

¡Sí! Vamos, Trampita.

(Risas)

Qué personaje. No lo sabes tú bien.

(RÍE)

¿Eh?

Augusto se marchó precipitadamente.

¿Eh? ¿Qué estás haciendo, tío?

Mira esas huellas de manos, son de diferente tamaño.

¡Oh, genial!

Fíjate, por su posición parece que hubo lucha.

Lucha entre tres personas, Benjamin. Y Augusto fue uno de esos tres.

Por lo visto, en fotos tenía unas manos excepcionalmente grandes.

Como esa huella de ahí. Bien visto, Benjamin.

(Música)

¿Eh?

¿Qué has encontrado?

Un trozo de tela enganchado en el marco.

El traje de Augusto es rojo con lunares,

pero esto es azul.

Podría confirmar que se produjo un forcejeo

en la caravana de Augusto y, además, nos dice algo más.

¿Qué, tío G?

Que quien se llevara a Augusto tiene un pésimo gusto para la ropa.

No parece que esto haya cambiado mucho

desde la última vez que nos vimos.

No te creas.

¡Mola!

¿Te parece bien que pruebe un poco? (RÍE) Adelante.

A ver si todavía te acuerdas.

¿Encontrarás cómo entretenerte si te dejo sola?

Seguro que sí.

(Música circo)

¿Eh?

-¡Por favor, Mumbeen, te necesito! Vuelve conmigo.

-No, Cheesie, he tomado una decisión.

-¡Te arrepentirás! Peor para ti.

Me dejas por alguien que encima se ha ido.

-¿Cómo se puede ser tan cruel? (LLORA)

-¡Cheesie ha secuestrado a Augusto! ¡Por celos!

¡Oh, no!

-¿Eh?

-¡Es mío!

-¿Qué? Te gusta espiar a la gente, ¿eh?

A ver, ¿qué has visto? ¿Qué has oído? ¡Dime!

-¡Te lo diré si me devuelves mi starpod!

-¡Ahora dime qué has visto! -Os he sacado unas fotos. Mira.

-¡Vuelve aquí!

-¿Listas, mis queridas pulgas?

Hora de saltar de una torre a la otra.

A la de tres.

Y uno, y dos, y tres. ¡Saltad!

(Música circo)

¡Bravísimo!

¡Magnífico!

Un salto perfecto, mis pequeñas. Estoy muy orgulloso.

¿Ha visto usted qué salto, señor Trampita?

¡Qué bravura, qué talento!

Ha sido increíble. Y ahora lo harán de nuevo.

¿Listas, amiguitas?

Y uno, y dos, y tres.

¡Saltad!

¡Oh, no!

Cuidado, Trampita, una de ellas se ha pasado la torre

y ha saltado a ti.

Te reconozco, es Susheed.

Es muy afectuosa. ¿Qué?

¿Tengo una pulga? (GRITA)

(RÍE)

Ay, Trampita...

-¡Sé quién lo ha hecho! ¿Quién ha hecho qué?

Cheesie, el compañero de Mumbeen. Le oí discutir.

Mumbeen lo dejó por Augusto y ahora está celoso.

Los celos son un móvil muy plausible.

¿Pero le has oído decir que le haya hecho algo Augusto?

Eh... No, ¿pero no es obvio? No debemos precipitarnos, Pandora.

Tal vez una entrevista nos aclare la situación. ¿Dónde está?

¡Oh! Ahí arriba.

Será mejor que esperemos a que baje.

Ya sabemos lo que opinas de las alturas, tío.

¿Pero y si trata de huir, ahora que sabe que sospechamos?

Tienes razón. Tendré que subir ahí arriba.

Solo tengo que estirar un poquito y...

Gerónimo... Tío...

Sí, sí... Voy.

Señor Cheesie, ¿le importaría responder a unas preguntas?

(GRITA)

¡Oh, no!

¡Oh, no!

¡Agárrate! ¡Sí!

(AMBOS) ¡Sí!

Me has salvado la vida.

No seas tonto, hay red de seguridad.

¡Ay...!

¡Ay, ay, ay, ay!

¡Socorro, me están comiendo!

(RÍEN)

Te he subestimado, Trampita, eres un genio de la comedia.

Estaremos encantadas de que actúes en lugar de Augusto.

¿En serio? (RÍE) ¡Gracias, gracias!

Es un sueño hecho realidad.

Pero no puedo actuar teniendo una pulga encima.

Susheed, deja al pobre Trampita tranquilo.

Eso es. ¿Cómo te sientes ahora?

Eh... Me sigue picando.

¿Quién sabe? A lo mejor tienes hormigas.

¿Eh?

¡Hormigas! ¡Me están comiendo, socorro!

¿Por qué crees que Cheesie huyó cuando intentaste entrevistarlo?

¿De verdad crees que está implicado en la desaparición de Augusto?

Desde luego, su comportamiento es tan sospechoso

como un queso suizo sin agujeros.

Si está implicado, tuvo un cómplice

porque encontramos tres tamaños de huellas de mano en el espejo.

¡Uf!

Pero antes de acusar a nadie, hay que asegurarse.

Y, por cierto, tengo una idea para hacer eso.

(Murmullos)

(CARRASPEA)

Damas y caballeros, atención, por favor.

Os he reunido aquí a petición de Gerónimo Stilton,

el famoso periodista,

que está investigando la desaparición de Augusto.

Tiene algo que deciros. Gracias, señorita Ras.

Amigos, Augusto ha escapado de sus secuestradores.

Ahora mismo está viniendo hacia aquí

y revelará el nombre de los delincuentes.

(SUSURRA) Estaba segura de que Cheesie huiría.

Tiene que estar loco para quedarse si es culpable.

y a nadie parece preocuparle lo que Augusto pudiera decir.

Señores, mis disculpas, no tenemos noticias de Augusto.

¿Cómo?

-Pero bueno, ¿dónde está? -¿Ninguna noticia?

Ha sido un intento desesperado por encontrar una pista.

Yo esperaba que el culpable saliera huyendo

y que, de ese modo, se delatara a sí mismo.

Claramente, ninguno de ustedes está implicado.

Todos estamos disgustados con esto,

pero tenemos esperanzas de encontrarlo pronto.

Mientras, la función de esta noche se hará según lo previsto

y Trampita Stilton será nuestro payaso.

Gracias a todos.

Perdóneme, pensé que había sido usted.

¿Eh? ¿Por qué yo? Huyó cuando intenté entrevistarlo.

Yo no huí, llegaba tarde a la peluquería.

¿Quería entrevistarme? ¿Sobre qué?

-Sobre tu pequeño lío amoroso con Mumbeen.

No soportas la idea de que te dejara por Augusto.

Harías lo que fuera para vengarte.

(RÍE)

(RÍE)

¿Lío amoroso? Mumbeen es mi hermana.

Me dijo que quería dejar nuestro número de acróbatas

para ser payasa con Augusto. (RÍE)

La función está a punto de comenzar y estamos como al principio.

¡Tío! Mira lo que he encontrado.

El dibujo de esa capa es igual que el trozo de tela

que encontramos en la caravana de Augusto.

¿Quién es el que está con Mumbeen y Cheesie?

¡Oh! Werner Rapata. Era nuestro maestro de ceremonias.

Lo despedí hace meses porque lo pillé robando de la caja.

Disculpa un momento, tengo que organizar la función.

¡Que empiece el desfile!

El primer número será dentro de 20 minutos.

El payaso.

¿Y Trampita? Eh...

Tiene miedo escénico.

Mirad lo que he encontrado cuando calentaba con mis pesas.

¡Un zapato de payaso de Trampita!

Mirad esto, parece como si hubieran arrastrado a alguien por el suelo.

(GOLPEA) ¡Socorro! (TODOS) ¡Trampita!

¡Tenemos que cogerlo, rápido!

¿Cómo vamos a poder hacer esto? ¡Mirad!

Allá vamos.

(Bocina)

(Música acción)

¡Rápido, Thea, rápido! ¡No podemos dejar que escapen!

Lo intento, pero esto está hecho para hacer reír, no para correr.

¡Palitos de queso, Thea!

No queremos que sepan que los perseguimos.

¿Por qué no? Por eso.

(Continúa la música)

(ENFADADA) A mí nadie me empuja.

Será mejor que pares. ¿Qué?

Nada...

(GRITA)

¿Qué intentamos lograr con esto?

¿Estamos siguiéndolos o huyendo de ellos?

(GRITAN)

Esas ratas no saben a quien se enfrentan.

Buena maniobra, tía.

(Música)

Thea, creo que vas en sentido contrario.

(GRITAN)

¡Trampita! ¡Augusto!

Me alegro de veros, chicos.

¿Eh?

¡Augusto el payaso!

No puedo creerlo. Soy tu mayor fan. Gracias por sacarme de ahí.

Empezaba a hacer calor. (RÍE)

¡Werner Rapata! ¿Qué tienes que decir a todo esto?

¿Por qué has secuestrado a dos payasos?

Después de que Alexia me despidiera, intenté abrir mi propio circo,

pero nadie quería trabajar para mí por lealtad a Alexia.

¡Ja! A lo mejor, que seas un ladrón tiene que ver en eso.

Me echó de circo y me arruinó la vida.

Entonces, decidí yo arruinar la suya.

Si su negocio quebraba,

sus artistas no tendrían más remedio que trabajar para mí.

Y la mejor manera de arruinarla era quitarle a su estrella,

Augusto el payaso. Exacto.

Entonces, oí que Alexia había contratado

a un nuevo payaso muy gracioso. Decidí secuestrarlo también.

Bueno, me temo que tus días circenses se acabaron.

El único sitio donde volverás a actuar

va a ser en la función de teatro de la cárcel.

(Sirenas)

(RÍE)

¡Augusto!

-¡Oh! ¡Me alegro de verte!

-Gerónimo, Thea, Benjamin, Pandora.

Mis más sinceras gracias. -¡Oh, la función!

¿Llego demasiado tarde? -No si te das prisa.

-Estoy listo. Oh...

Lo siento, Trampita, tal vez en otra ocasión.

-¿Qué pasa?

-Trampita te iba a sustituir si no volvías.

Es un gran payaso. Es innato.

-¿Sí?

Les habla Gerónimo Stilton en directo

desde el estreno del nuevo espectáculo del circo de Alexia Ras,

un estreno que ha estado a punto de no producirse

debido al frustrado secuestro de Augusto el payaso.

Por suerte, la gran estrella fue liberada justo a tiempo

para presentar su nuevo número. Veámoslo. ¿Quieren?

(Música, vítores)

(RÍE)

un nuevo dúo de payasos está listo para conquistar el mundo.

Augusto y Trampita.