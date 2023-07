(Música)

Buenas noches y gracias por venir.

No olviden pasarse por la tienda de regalos.

(Gruñido)

¿Hola? ¿Quién está ahí?

Lo siento, pero el museo ya está cerrado.

(Música tensión)

(Gruñido)

¡No! ¡No es posible!

(GRITA)

(Música cabecera)

En Ratonia hay noticia, ¿quién irá tras la primicia?

¡Ge-ró-ni-mo!

Este ratón es prodigioso, si no fuera tan miedoso.

Él es el gran Gerónimo.

¡Sí!

La aventura ya va a comenzar.

"LOS GUARDIANES DEL REY"

¡Prepárate, Bigotistán!

Thea, la apisonadora, te va a pasar por encima!

¿Cómo? ¿Thea, la apisonadora? ¡Eh! ¡Corten!

¡Thea! Me pediste que fuera tu promotora.

Si yo digo que eres la Apisonadora, te callas.

(RÍE) La Apisonadora... (SUSPIRA)

Nada impedirá que la Apisonadora

sea quien se haga con el trofeo, ni siquiera el mismísimo Tran-Loi Ho.

¡Ya!

Uy... ¡Corten!

Tío G, has estropeado la toma. ¡Y Thea mi silla!

¿Qué está pasando aquí?

Thea está entrenando para el campeonato de karate de Bigotistán.

Y mira quién es el juez. ¡Nuestro viejo amigo, el rey!

Sí. Y este es Tran-Loi Ho, el campeón actual.

Estoy deseando conocerlo.

¡Ya!

Y ganarle. Has mandado mi solicitud, ¿no?

Eh... Lo he intentado, pero su página web es tan liosa...

¡Trampita! Solo te encargué que hicieras eso, nada más.

(GRITA) ¡Te vas a enterar!

(RÍE) Tranquilizaos.

Preguntaremos al rey si podemos entregarle tu solicitud del torneo

en persona.

¡Gerónimo, tronco! ¡Cuánto tiempo!

¡Oh! Y también está la hermosa Thea.

¿Qué hay, colegas?

¿A qué se debe este inesperado placer?

Verá, majestad, quería participar en la competición de karate,

pero alguien no ha sabido descifrar la página web.

(RÍE) ¿Y ese alguien no será, por casualidad, un tal Trampita?

No me gustaría estar en tu pellejo, hermano.

Debe de estar muy enfadada. No, no... Está...

(RÍE) Esa es la Thea que tanto admiro.

No te preocupes, te apuntaré yo mismo en la competición.

Y espero que vengáis a visitarme. Muy amable, majestad.

Aceptamos la invitación. ¡Estupendo!

Y ya que vienes, ¿podrías ayudarme con una cosa, Gerónimo?

¿Conoces los guardianes del rey? ¿Las famosas estatuas? Sí.

Siempre he querido verlas en persona.

Pues algo superraro está pasando.

Anoche una volvió a la vida

y persiguió a una guía hasta la puerta del museo.

Luego desapareció. ¡Oh!

¿Una estatua que cobra vida?

Eso sería una noticia magnífica, quiero tener más información.

Y yo que averigües qué está pasando.

Pues vale, estoy deseando veros a todos.

Sobre todo a ti, Thea.

(Música)

(LEE) "Más de 1000 guardianes fueron esculpidos

para el primer rey de Bigotistán

con la misión de protegerlo en el más allá".

Ya, que tenían que cobrar vida.

No en esta vida, no. Las estatuas son de barro.

Simplemente se les atribuía el poder de proteger al rey

después de su muerte.

(RÍE) ¿Tú también vas a competir, Trampita?

No, no sería justo para los otros, yo sé tran-fu.

(RÍEN) Ya veo.

La idea es incapacitar al oponente mediante la risa, ¿no?

Vamos, Thea, tenemos que entrenar. Ahora estoy ocupada pilotando.

Pues ponlo en piloto automático. Empezaremos con unos saltos.

¡Trampita!

(Música)

Bienvenidos de nuevo. Me alegro mucho de verte.

Thea... Hola, majestad.

¡Y Gerónimo! Más oportuno imposible.

Otra estatua cobró vida anoche. Esta vez ante un grupo de turistas.

¡Ay, corcho! Exacto, Benjamin, ¡corcho!

Por suerte, nadie resultó herido. El guardián asustó a la gente

y luego huyó y desapareció en la confusión.

Deberíamos ir al museo antes de que más estatuas cobren vida

y alguien acabe herido. Tú primero, Gerónimo.

Un momento, chicos, tengo un regalo para Thea la Apisonadora.

¿Eh? ¡Eh!

(RÍE)

Qué... detalle. Gracias.

Eh, mi cara está en este lado, yo conduzco.

¡Buena suerte, luego nos vemos!

Está tan guapa como siempre. Y ahora el museo.

Quiero que veáis las estatuas, mientras aún quede alguna.

-¡No! No me voy a quedar aquí para que me persigan unos monstruos.

-Estatuas de la guardia real, querida, no monstruos.

-¡Lo que sean!

Dicen que el museo está maldito y estoy de acuerdo.

-¡Oh! Encantado de conocerte también.

Tendré mal aliento.

-Majestad, ¿qué? ¿Viene a ver si he perdido más estatuas? ¡Ja!

-Gerónimo, ven.

Esta vieja reliquia oxidada es el conservador del museo,

el señor Hamilton Way. -Encantado.

¿Cómo que vieja y oxidada reliquia? Me mantengo en forma, ¿vale?

(RÍE) Ya lo vemos, Hamilton.

Gerónimo va a hacer un reportaje

sobre la desaparición de las estatuas.

-Sí, es todo un misterio.

Jamás ninguna pieza del museo había cobrado vida antes.

Si le sirve de consuelo, estoy seguro de que ni ahora tampoco.

Estoy convencido de que hay una explicación lógica

y tengo la intención de descubrirla.

Bueno, tengo que irme, Gerónimo.

Hay una conferencia de prensa en la sede del campeonato

y un servidor tiene que ponerse guapo. ¡Hasta luego!

Mi hermana Thea participa en la competición.

Tran-Loi Ho es el favorito, pero no debemos descartar a Thea.

Estuvo aquí, ¿sabe?

Tran-Loi Ho, en la inauguración de la exposición.

¡Guau! Apuesto a que la visita de alguien como él atraerá gente.

Estaba abarrotada.

Había tantos fotógrafos de prensa y mirones,

que tuvimos que cerrar la galería.

-Y debería permanecer cerrada.

Mientras sigan con este circo que han montado,

los guardianes no descansarán.

¿Me han oído? ¡Los guardianes no descansarán!

-¡Chen! Nos has asustado. -¡Bien!

Espero que el miedo os haga recuperar la cordura.

Los guardianes son una parte noble de nuestra historia,

no figuritas para vender a los turistas.

¿Conoce a este hombre? ¿Chen?

Es uno de los empleados más antiguos del museo.

Es un poco intransigente

en cuanto a la comercialización de los guardianes.

Puede que tenga cierta razón.

¡Eh! No hay nada malo en que la gente

se lleve un pequeño recuerdo a casa. A los niños les gusta.

¡Guau! Esto sí que mola.

Son un poco grandes. Yo fui quien los pidió expresamente.

Son muy populares entre los padres.

-¡Cascos de juguete para los padres y sacapuntas para los niños!

No me extraña que los guardianes cobren vida

para escapar de esta humillación. -¡Chen!

Por favor, no seas así.

Vaya, Chen parece muy disgustado con la exposición.

¿Razón para asustar a los turistas, tal vez?

Estoy muy contenta de estar aquí y de llevarme el trofeo a Ratonia.

¡Eh, Thea! Basta de cháchara.

Enseña a estos donnadies lo que sabes hacer.

(TODOS) ¡Oh!

¡Eso es!

Thea la Apisonadora va a hacer una macedonia con vosotros.

Muy impresionante, Apisonadora.

(GRITA DOLORIDO)

Si apenas he apretado.

¿Tran-Loi Ho no va a venir? Estaba deseando conocerlo.

No lo vemos desde hace tiempo. Tal vez mañana en la competición.

(RÍE) Buen trabajo, Mou. Casi me la das.

Por ti lo que sea, viejo amigo. ¿Un trozo de piña?

Todas las cámaras están así. Es un sistema nuevo.

Deben de haberlas instalado mal.

Verá, la pregunta interesante

no es por qué los guardianes están cobrando vida.

¿Ah, no? A mí me parece una pregunta muy interesante.

A mí me interesa más adónde se van.

¿Tanto lío para, finalmente, desaparecer?

Sí, desde luego es un misterio.

Sé cómo podemos averiguar qué está pasando.

Los guardianes cobran vida por la noche, ¿no?

Entonces, debemos pasar la noche aquí con los guardianes.

¡Oh! No creo que eso sea necesario. Además, estarán muy incómodos.

No puedo decir que sea lo que más me apetece, pero es lo más lógico.

Por el día es fácil creer en explicaciones que parecen lógicas.

¡Atrás! Sé tran-fu.

¿Eh? ¿Eh?

Perdona, Ben, pensaba que eras...

Da igual. Están por toda la sala.

Sensores de movimiento. ¡Oh!

En cuanto algo se mueva, lo sabremos.

Bien hecho, Benjamin.

Pero ahora deberíamos intentar dormir un poco.

Necesitaremos toda nuestra energía si algo se...

¡Rápido!

(Música acción)

Quieta como una estatua. Precisamente...

(Maullido)

(RÍE)

Buenas noches, tío. Y no te preocupes,

tenemos un centenar de guardianes que velan por nosotros.

Exacto...

¿Te vas a comer eso?

Buena idea, es mejor pelear con hambre.

Espera, que te ayudo.

¡Tran-Loi Ho! Ahí está.

¡Tran-Loi! ¡Tran-Loi!

(Música)

Mira eso.

Hasta Tran-Loi le teme a la Apisonadora.

Tenemos el trofeo en el bote.

(Ruido)

(SUSURRA) Benjamin, ¿has oído eso?

(BOSTEZA)

¿Qué? Eso.

¿Hola?

¿Quién está ahí?

¿Eh?

¿Ese no era Tran-Loi Ho?

¿Por qué entra a hurtadillas un campeón de karate?

(Gruñido)

¡Corre!

(Música tensión)

¡Uno de los sensores se mueve! ¡Está con nosotros!

Oh... Eres tú, tío.

Perdón.

Eso me da una idea. Benjamin, ¿qué estás haciendo?

(Gruñido)

Ahora sabemos dónde está.

Mientras él no sabe dónde estamos.

Buen trabajo, Benjamin.

Tenemos que salir de aquí y encerrar a esa cosa.

Hay que llegar a la puerta antes de que nos lo impida.

(Portazo)

¿Eh?

Yo podría hacerte la misma pregunta, Chen.

Hamilton me puso en el turno de noche.

Dijo que estaba asustando a los turistas. ¡Bah!

Ayúdanos con la puerta,

hemos encerrado a uno de los guardianes.

Lo tendremos ahí hasta mañana y, entonces, pediremos ayuda.

¡Atención! Abrid paso a la Apisonadora.

(SE QUEJA DOLORIDO)

¡Santo Gouda! ¿No me digan que han dormido que toda la noche?

(BOSTEZA)

Sí, queríamos asegurarnos de que nadie entraba ni salía de aquí.

Otro guardián ha cobrado vida.

Sea quien sea, está detrás de esta puerta.

¡Ha desaparecido! Realmente, son mágicos.

Mágico no, sabe cómo funciona un sensor de movimiento.

Vamos, Benjamin, echemos un vistazo de cerca.

¡Oh, por supuesto!

Chen, ayúdame a abrir el museo al público.

Tengo una teoría, Benjamin.

¿Podrías analizar este polvo de arcilla?

Quiero saber su antigüedad.

Si ese guardia es realmente antiguo, esta arcilla también debería serlo.

Esta arcilla se coció hace tan solo unos meses.

Y mira, no es la única información que esta arcilla nos da. Pisadas.

Y de zapatillas de deportes.

Este guardián milenario cada vez se actualiza más.

Esto es interesante.

La estatua atravesó la pared. Tal vez sea cosa de magia.

Creo que tengo otra explicación. Ayúdame, Benjamin.

¡Anda! Ahí es donde te habías metido.

Y sospecho que también es donde se ha metido nuestro guardián.

Vamos.

¡Vamos, Thea, vamos!

(Campanilla)

¡Ya!

(GRITA ASUSTADO)

(Campanilla)

Ganadora, Thea Stilton.

¡Yuju! ¡La Apisonadora! Es el tercero consecutivo.

Les doy miedo.

Ni siquiera ha levantado un dedo. (RÍE) ¿Y?

Mañana te enfrentarás a Tran-Loi en la final.

¿No es eso lo que querías?

Sí, pero estaría bien probar un poco mi técnica.

Siento como que no me he ganado el puesto.

Parece que a este también lo has asustado.

No sé, me da que trama algo otra vez.

¡Es hora de averiguarlo!

(Vítores)

Gracias, gracias.

Comprad algún recuerdo.

(TOSE)

Debe de ser la parte antigua del museo.

(TOSE) Seguro.

Parece que aquí no ha habido nadie en años.

Sí, salvo nuestro guardián fugitivo.

¿El baño?

¡Ja! ¿Crees que el guardián necesitaba ir al servicio?

No lo creo. Vamos.

(GRITAN)

¡Me ataca! Tranquilo, Benjamin.

Esta estatua es... Bueno, es... Es una estatua.

Nuestro amiguito debe de haberla empujado.

¿Estos son los tres guardianes desaparecidos?

Creo que podemos asumir eso. Mira.

¡Eh! Parece uno de los cascos de la tienda.

Esto no va de guardianes mágicos que asustan a los turistas.

Alguien está robando las estatuas una a una.

Es el robo más lento de la historia.

Bien, ahora tenemos que descubrir quién está detrás de esto.

Vamos, Benjamin.

¿Tiene una llave del museo cuando están pasando cosas tan raras?

Sabía que tramaba algo.

¡Tran-Loi, alto!

(Música)

¡Suéltame!

¡Thea! ¿Qué estás haciendo aquí? Resolver tu misterio.

¿Eh? ¿Ha sido Tran-Loi Ho?

Los guardianes empezaron a cobrar vida cuando tú llegaste

y, desde entonces, has entrado a hurtadillas aquí.

Puedo explicarlo. Antes de cada combate,

vengo aquí a presentar mis respetos a los guardianes. Me traen suerte.

¿Pero por qué te cuelas por la puerta trasera?

Porque la primera vez que vino esto se llenó de periodistas.

Necesito privacidad para presentar mis respetos.

Pedí permiso y Hamilton Way me dio una llave.

Entonces, si no es Tran-Loi, ¿quién está detrás de este misterio?

Tengo una teoría, pero para demostrarla,

necesito la ayuda de todos.

¡Te pillé!

¡Que no se caiga!

¡Dale, Thea! ¡Apisónalo!

Métete con alguien de tu talla.

(Música)

¡Por aquí! ¡Debemos proteger las estatuas!

(Continúa la música)

No, no, ni hablar.

Es usted muy buen luchador

para ser un simple conservador de museos, señor Hamilton Way.

¿Cómo lo ha sabido?

Cuando encontramos las estatuas escondidas en la parte antigua,

me di cuenta de que aquello de que cobraban vida

era simplemente una tapadera muy elaborada

para encubrir su robo.

¿Pero cómo supiste que era Hamilton?

Bueno, Ben se dio cuenta de que los guardianes dejaban pisadas

de zapatillas de deporte.

Y sé a ciencia cierta que Hamilton es la única persona de Bigotistán

que he visto que las lleve.

Sí, perfectas para las astucias de una rata.

Y recuerdo que Hamilton llenó la tienda de regalos

con cascos para adultos.

Él ordenó su propio disfraz a la vista de todo el mundo.

No iba a gastar mi propio dinero. Pero todo esto era especulación,

así que monté una trampa para cazar al ladrón y usted cayó en ella.

¡Es un desperdicio exhibir esas estatuas con los turistas!

¡Iba a ganar una fortuna vendiéndolas!

-¿Qué está pasando aquí?

Bueno, puede que el museo

vaya a necesitar un nuevo conservador, Chen.

Me encargaré de recomendarte al rey.

Pero, de momento, tendrás que llamar a la Policía.

Bien, los guardianes vuelven a estar listos

para otro turno de vigilancia.

Y Hamilton Way pasará una larga temporada

con otro tipo muy distinto de guardianes.

Y ahora y en directo

desde el campeonato de karate de Bigotistán,

Thea la Apisonadora se enfrenta a Tran-Loi Ho.

(Gong)

Thea y yo peleamos juntos para salvar a los guardianes del rey.

Hoy no podemos pelear el uno contra el otro.

(Risas)

Es un empate. Dos dignos ganadores.

Bueno, Tran-Loi, ¿necesitas patrocinador?

Yo soy un ratón con un plan, el Trampas, a quien...

(RÍE)