"LA ESPADA DE RATUITOMO"

¡Ay, ay, ay...! ¡Casi lo tengo!

¡Falta! ¡No puedes levantarlo!

Tres puntos para el peluche. Ni hablar.

Solo lo he levantado un poquito.

¡Alto! ¡Falta técnica! Pisaste la línea.

Seis puntos para el osito. ¡Ay, ay!

¡Por los cuajos de Gouda! Trampita, ¿qué estás haciendo?

Perder contra un muñeco.

Estoy entrenando.

Vale, chicos, tengo algo que deciros.

Por fin he hallado mi verdadera y auténtica vocación.

Seré luchador de lucha libre. Ah...

La semana pasada dijiste que ibas a ser malabarista.

¡Soy malabarista!

Pero necesito más.

Necesito perseguir mi sueño y pelear.

Esto está genial, Trampita, pero tengo una gran noticia.

Acabo de recibir un mensaje de Hideyoshi Ratuitomo,

el último samurái.

Ha accedido a concederme una entrevista.

Y nos ha invitado a todos a quedarnos en su casa.

¡Japón! ¡Yuhu! ¡Wow!

Un momento. Lo veo ahora.

Mi verdadera vocación no es la lucha libre normal.

¡Es el sumo!

¡Uno, dos, tres! ¡Ganador: el oso!

(Música)

Ya casi hemos llegado.

La casa de Ratuitomo debe de estar pasada esa colina.

(RÍE) No puedo creerlo. ¡Japón! La tierra del sumo.

He querido hacer esto durante casi 24 horas

¡y por fin estoy aquí!

Pero si tú no sabes nada del sumo, Trampita.

¿Cómo puedes saber que es tu vocación?

Es un pálpito, es como una sensación punzante que me recorre las piernas

hasta el... Espera. Me he sentado en una piña.

Trampita, ¿sabías que el peso medio de un luchador de sumo es de 120 kg?

Tal vez estés demasiado flaco para ganar ningún combate de sumo.

Bueno..., por eso precisamente tengo que empezar a entrenar.

(Música oriental)

Arigato.

Mm. El entrenamiento empieza ya.

"Konbanwa". Ratuitomo les espera.

Oh. Wow.

(SUSURRA) Estamos en Japón, Trampita.

Tienes que inclinarte cuando saludas a alguien.

A un luchador de sumo. ¡Un verdadero luchador de sumo!

He encontrado a mi maestro. Por aquí, por favor.

Escucha, Trampita, no puedes asumir que alguien es luchador de sumo

solo porque sea grande. Es de mala educación.

Cierto, podría hacer lucha libre normal.

No, eso no es lo que quería de... O luchar contra caimanes...

¡O contra calamares gigantes! (SUSPIRA) Oh, Trampita...

Ah, bienvenido, Gerónimo San. Le estaba esperando.

Es un honor conocerlo.

Por favor, siéntense. Les presento a Ideo, mi mayordomo.

(RÍE) Mayordomo..., ya...

(TODOS) ¡Trampita! (RÍE)

Discúlpenos, a Trampita se le ha metido en la cabeza

que Ideo es luchador de sumo.

Ideo, ¿puedes traer, por favor, la espada?

Me gustaría pedirle que me sacara una foto para su artículo

con la armadura de mis antepasados y esta espada.

Es preciosa. (SUSPIRA)

Es la antigua espada de Ratuitomo, el tesoro del clan Ratuitomo.

Quien posea esta espada es el señor del clan

y también de todas sus riquezas. ¿Me permite?

Oh, sí. Por supuesto.

Ideo, ¿podrías servir el té a nuestros invitados?

Oh..., sé que eres luchador de sumo.

¿Me entrenarías para ser un sumotori? ¿Serías mi "sensei"?

Dame, deja que lo haga yo, "sensei".

Ay...

Oh, perdona, "sensei". Lo limpiaré ahora mismo.

Menos mal que estaba este paño a mano...

¡¡Oh, no!! ¡No, eso no es un paño!

Es un valiosísimo estandarte imperial del siglo XVI.

(RÍE) No, estoy de broma. Es solo un paño.

Por favor, disculpe a Trampita.

Es un gran admirador del sumo... desde ayer por la mañana.

De hecho, tiene razón. Ideo fue en tiempo un sumotori.

Y como es muy importante para Trampita

y ustedes son mis invitados,

le autorizo a que le enseñe sumo durante su estancia aquí.

¡Au, au!

(Música de misterio)

Me parece que esos manuscritos no te pertenecen.

¡Ninjas! En fuga... Buen trabajo, Thea.

¡La espada no está...! Es imposible.

Creo que podemos estar de acuerdo todos en que esto

no ha sido un robo al azar. Sabían lo que buscaban.

Así que la pregunta es: ¿quién querría robar la espada?

Mucha gente. Cualquiera que quiera asumir el control del clan Ratuitomo

y todas sus riquezas...

Pero si reclamaran las riquezas del clan,

¿no se sabría entonces que han sido los ladrones?

Los ninjas también querían este manuscrito.

Huyeron antes de poder llevárselo.

¿Puede decirnos qué dice?

Describe la batalla entre los dos clanes rivales,

los Ratuitomo y los Ratshuda,

tras la cual los victoriosos Ratuitomo se quedaron con la espada.

El manuscrito se rompió hace muchos años y falta la mitad.

Como muchos textos antiguos, se escribía de arriba a abajo,

así que salvo por algunas frases fragmentadas,

no podemos saber qué dice el texto original.

Ya veo. ¿Y quién tiene la otra mitad?

Durante siglos se ha dicho que lo tenía el clan Ratshuda.

¡Gran Gouda! Los que han robado la espada

y han querido llevarse el manuscrito han de ser

descendientes de los Ratshuda. ¿Pero por qué?

Simple: usted ha dicho que su manuscrito está incompleto.

Los Ratshuda deben pensar que si juntan las dos partes

podrán demostrar que su clan ganó la batalla

y que la espada les pertenece. ¡Bah! ¡Pero no ganaron!

Ganó el clan de los Ratuitomo.

Por lo menos eso es lo que todo el mundo cree.

Esto podría ser un gran reportaje.

Y no se preocupe, lo ayudaremos a recuperar la espada.

¿Dónde podemos encontrar a los descendientes de los Ratshuda?

Nadie lo sabe.

(Música oriental)

Buenos días, Trampita.

Empecemos con el movimiento básico.

Tiene que levantar una pierna lo más posible...

y de pronto, dejarla caer. Y ponerse en cuclillas.

Ay, ay...

¡Un calambre! Probemos algo más sencillo.

Observe.

Venga. Ahora hágalo usted.

No, no. Debe hacerlo con más gracia.

(Música clásica)

Empecemos de nuevo. Tengo una idea mejor.

Pasemos al final. Me está entrando hambre.

Tal vez deberíamos pasar el almuerzo,

ya sabes, para ponerme al día con mi peso de luchador.

En sumo no es cuestión de peso, es cuestión de disciplina...

y técnica... Sí, ya, ya...

Disciplina y técnica, pero antes comamos.

Con esa actitud nunca será un sumotori.

Ten un poco de fe en mí.

Sé que he nacido para luchar y estoy listo para ello.

¿Qué hay que hacer para convertirse en un verdadero sumotori?

Un sumotori debe ganar un combate. Ah...

Pues eso es lo que debo hacer.

Pero antes, comamos.

Bien, como los ninjas seguramente trabajaban para el clan Ratshuda,

y puesto que ellos seguramente se llevaron la espada

para los Ratshuda, hay que empezar por encontrar

la residencia del clan. Vale. ¿Y cómo hacemos eso?

La opción más simple es, por lo general, la mejor.

Preguntar. (CARRASPEA)

Disculpe, señor, ¿sabe dónde podemos hallar al clan Ratshuda?

¿Mm?

Ratshuda.

Samuráis, ¿entiende?

Disculpe, señora, ¿conoce a los Ratshuda?

"Konnichiwa", ¿sabe dónde podemos encontrar ninjas?

¡Oh, ninja! Sí. Ninja.

Ninja.

Tú, tú y tú. Me llamo Trampita

y he venido a triturados, pandilla de debiluchos.

(Música oriental)

¿Quién es este? Se llama Ratshuke Kondo.

Está practicando para el torneo de esta noche.

Vaya, por lo siento por el chiflado que tenga que luchar contra él.

Yo también. ¿Quién es el pobre pirado?

Usted. Al entrar en el ring, le ha retado.

La gente aquí no es muy charlatana.

Estoy seguro de que los Ratshuda están por la zona.

Tenemos que seguir buscando. Ay, ay...

Trampita, hola. ¿Qué tal entrenamiento?

¿El entrenamiento? Genial. El problema fue la lucha.

Huyó del ring en cuanto vio a su adversario.

Pero tú lo viste, era del tamaño del monte Fuji.

Trampita, ¿no crees que ese albornoz te queda grande?

Tienes razón, debo de haber cogido otro.

Sí, es el albornoz de su rival. Ratshuke Kondo.

Es el único albornoz que puede haber cogido por error.

¿No querrá que se lo devuelvan? Ah...

¡Ay, socorro!

Espera un momento, trampita. Mmm. Interesante.

¿Qué es? Eh, chicos, ayudadme.

El dibujo parece una piedra, un trozo de pergamino y dos espadas.

Tengo la impresión de que he visto esto antes en alguna parte.

¡Fondue de queso! Mira, es exactamente el mismo dibujo.

Eh, chicos, sigo enredado aquí.

En el manuscrito dice que esto es la insignia del clan Ratshuda.

¿Crees que el Kondo este podría ser un Ratshuda?

Solo hay un modo de saberlo. Seguirle y ver a dónde va.

¿Qué dices tú, Trampita?

¿Quieres venir con nosotros ahora que has renunciado a la lucha sumo?

¿Y si en lugar de sumo le enseñará a pescar?

No, he nacido para la lucha. Además, ya soy un pescador experto.

Sigamos el entrenamiento.

Dese cuenta, Trampita,

de que si vuelve al ring tendrá que enfrentarse a Kondo.

Al huir le arrebató el honor.

Querrá recuperarlo y si puede ser,

convirtiéndolo a usted en pulpa de yuzu.

Ah...

Uy, caray. ¿Es él?

Eh... creo que sí.

(Música)

Esa debe de ser la mansión de los Ratshuda.

Rápido, entremos, antes de que cierren la puerta.

Espera. Aún no sabemos si es un Ratshuda.

¿Eh?

¿Y ahora qué hacemos? Bueno, llamaremos.

(TELEFONILLO) "¿Quién eres? ¿Y qué pretendes?"

Me llamo Gerónimo Stilton, soy periodista

y me gustaría hablar con el Sr. Kondo.

"Sr. Kondo no habla con periodista. Márchate".

Tendremos que encontrar otra forma de averiguar lo que pasa ahí dentro.

(PREOCUPADO) Ya me tenía que dijeras eso...

Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo...

Parece que hay guardias ahí arriba.

Ninjas. Esos son los que robaron espada.

Eso quiere decir que en manuscrito debe de estar en la fortaleza.

Vale, no saquemos conclusiones precipitadas.

Solo porque sean ninjas que guardan una fortaleza

no significa que...

Vosotros, adelantados, yo me quedaré aquí.

Y vigilaré la ruta de escape. Donde los ninjas te pueden ver, ¿eh?

Dicho sí...

¡Wow! ¡Qué sitio más grande!

Vale, si fueras el jefe de un antiguo clan,

¿dónde guardarías una espada robada?

Creo que en la sala principal,

donde normalmente se guardan los tesoros.

¿Y a qué esperamos? ¡Espera! ¡Suelo ruiseñor!

¿Qué? ¿Cómo dices?

los suelos de los antiguos castillos japoneses se construían

de manera que fuera imposible andar sobre ellos

sin que la madera chirriara...

Aprendí eso en mi entrenamiento de artes marciales.

Sé como andar sobre esto. Haced lo que yo haga, ¿vale?

Tiene que estar aquí. Es un señor del clan Ratshuda.

¿Pero dónde estará la espada?

Este banco pesará unos 40 kilos y parece que lo han movido,

como si alguien quisiera alcanzar algo al otro lado.

Ayudadme, por favor.

¡Ja! La espada no está aquí,

pero he encontrado la otra mitad del manuscrito.

Es un comienzo.

¡Ay! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Al ataque!

¡Alto! ¡Se acabó el juego!

Aparta, cabeza de queso. ¡Con mucho gusto!

¿Esto es lo que buscáis?

Esta espada me pertenece

porque yo soy el heredero del clan Ratshuda.

Fueron los Ratshuda, no los Ratuitomo,

los que ganaron la gran batalla de los clanes.

Los Ratuitomo creen justo lo contrario.

¡Se equivocan!

De hecho, ahora que tengo la espada tengo la intención

de anunciar la verdad en el combate de sumo de esta noche.

Y reclamar la fortuna Ratuitomo que es mía por derecho propio.

¿Y nosotros?

Bueno, seréis mis invitados hasta que vuelva.

Por gritar y pedir ayuda todo lo que queráis.

(RISA MALICIOSA) Nadie podrá oíros.

¿Cómo voy a poder ganar a Kondo? Pesa cinco veces más que yo.

Como dije, sumo no depende solo de tamaño.

También tiene que ver con el tamaño de lo que tiene uno aquí.

¿La oreja? No. ¡Esto!

¡La nariz!

¿El pelo?

¿La otra oreja? Dime si me acerco.

El cerebro, Trampita. El cerebro.

Entonces, ¿piensas que soy lo bastante listo

como para ganar a Kondo? No.

Espera un momento. Ya lo tengo.

Ya sé cómo puedo ganar a Kondo.

¿Sabes dónde puedo encontrar una...? ¡Ah!

¿Pero estará de broma?

Oh, es inútil, Thea. Esos barrotes son demasiado fuertes.

Bueno, echemos un vistazo a los pergaminos.

Ya que estamos atrapados, al menos, aprendamos algo.

El 12 día del cuarto mes del primer año que "kanji",

se encontraron los dos ejércitos... ¿Desde cuándo sabes tú japonés?

¿Qué? Llevamos aquí dos días. Tenía que usar bien mi tiempo.

¿Y bien? Sí, ¿qué dice?

Tenemos que salir de aquí lo antes posible.

Demos llegar al "dohyō" antes de que Kondo haga el anuncio.

Por si no lo has notado, no podemos salir.

¿Por qué, tío Gerónimo? ¿Qué dice el texto?

¿Habéis oído eso?

Está hueco. Podría ser una trampilla.

¡Gran Gouda! Thea, tienes razón.

Hay que darse prisa.

(Música oriental)

¡Escuchadme todos!

Yo, Ratshuke Kondo, soy el heredero legítimo del clan Ratshuda...

¡Eh, tú! ¡Suelta esa espada, cabeza de queso!

(Risas)

Yo soy Trampita y te voy a liquidar.

Disculpen..., permiso. Disculpen.

Aja, en la lucha de sumo el tamaño no es solo lo que cuenta.

También tienes que tener técnica.

¡Es mía! ¡Esperen!

Tengo algo importante que enseñarles.

¡Luego!

Algo sobre esta espada y sus ancestros.

He reunido las dos partes del manuscrito

y se van a sorprender.

Según en manuscrito,

la antigua batalla entre los dos clanes

no fue una batalla en realidad, sino un juego.

Un juego de piedra, papel, tijera.

Sus antepasados eran amigos que preferían jugar y divertirse

a guerrear...

La prueba está en el escudo familiar del clan Ratshuda.

Tonterías. Nuestro escudo es una piedra, un rollo

y dos espadas cruzadas. ¡Exacto!

Piedra, papel, tijeras. ¿Piedra, papel, tijeras?

Entonces, nuestros antepasados ¿eran amigos?

-Pues honrémoslos como verdaderos samuráis.

Ay, ay.

-Y el ganador es... -¿Trampita?

Aquí Gerónimo Stilton informando en directo desde Japón,

donde durante un torneo de sumo ha tenido lugar

una reconciliación histórica entre 2 antiguos clanes rivales de samuráis.

Hasta en el mundo antiguo la gente sabía que era mejor

resolver las diferencias con juegos en lugar de con guerras.

Enhorabuena por su gran vitoria, Trampita.

¿Va a continuar su carrera como luchador de sumo?

No. Ya me he cansado. He encontrado mi verdadera vocación.

Oh..., ¿y cuál es?