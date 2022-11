La desaparición de Nelson Chapurata

(Música)

¡Ya está aquí, primo!

Por fin ha llegado.

El último juguetito de Industrias Chapurata.

Me parece genial, Trampita. ¡Mira lo que has hecho!

Os presento al chapuratón, ¡tachán!

El director de Industrias Chapurata es un buen amigo mío.

¿Qué ha inventado ahora?

¡Jo! ¡Está superenvuelto!

Es una combinación de reproductor de música, teléfono móvil,

navegador de red, dispensador de palillos de dientes,

incensario y cortaquesos.

No me gustan mucho los productos de Chapurata, no funcionan muy bien.

Estás celoso porque no lo has pedido tú.

Los productos Chapurata son los mejores.

El chaputele, el chapulibro, el chapusaco...

Ninguno funcionaba, te lo advertí.

De todos modos, los compraste porque te gustan los anuncios.

¿Eso es un chapuratón? Quiero uno.

¿Has comprado el rosa? Yo quiero el rosa.

Vamos a probar este juguetito.

Tal vez deberías esperar a que volviera el tío Gerónimo.

Te preocupas demasiado, Benjamin.

¡Sí!

Ahora cortaré queso con una tecnología de última generación.

(SORPRENDIDO) ¿Ese es mi gruyelicioso?

Es solo un queso.

El gruyelicioso es el queso más escaso del mundo.

(GRITAN ASUSTADOS)

(Música)

¿Eh?

Está muy bien fundido. ¿Quién quiere oír música?

(ASUSTADOS) ¡No!

(Música cabecera)

En Ratonia hay noticia, ¿quién irá tras la primicia?

¡Ge-ró-ni-mo!

Este ratón es prodigioso, si no fuera tan miedoso.

Él es el gran Gerónimo.

¡Sí!

La aventura ya va a comenzar.

Este trasto no vale para nada.

Primo, deberías llamar a tu amigo Nelson Chapurata y quejarte.

Supongo que como amigo, debería llamarle para hacerle saber

que su producto es defectuoso.

(MARCA)

Buenas tardes, me llamo Gerónimo Stilton.

Quisiera hablar con el señor Chapurata.

¿Eh? No me diga. ¡Eso es terrible!

¿Cómo?

Ya veo. Gracias, adiós.

¿Qué pasa, primo?

Nelson Chapurata ha desaparecido.

Desapareció sin dejar rastro en el Triángulo de las Bermudas.

¿El Triángulo de las Bermudas?

¿No es el lugar donde desaparecen barcos y aviones siempre?

Siempre he creído que no era más que ficción, pero a lo mejor...

Deberíamos ir a echar un vistazo. Podría ser una gran exclusiva.

Espero que no le haya ocurrido nada malo a Nelson.

Tal vez sí que deberíamos ir a las Bermudas.

¿Que vamos a las Bermudas? ¡Sí, cómo mola!

Allí está la mayor estrella del mundo,

mi cantante favorito Frankie Cremoso. ¿Eh?

¿Frankie Cremoso?

Yo soy superfan de él.

Primo, tenemos que ir allí.

¿Superfan? Lo dudo, porque yo soy superfan de él.

¡No me digas! Yo le sigo desde que estaba en Quesostreet Boys.

Y yo llevo siguiéndole desde que estaba en "Todos para un queso".

¡Ja! Eso es imposible. Eso fue antes de que tú nacieras.

¡Qué va!

Claro que sí.

(SUSPIRA)

Parece que tendremos que ir a las Bermudas.

¿Cómo puedes apreciar las canciones de Frankie Cremoso

si a ti solo te importa el queso?

Sus mejores canciones hablan del amor entre un ratón y su queso.

¿Quién puede saber más de eso que yo?

El queso es una metáfora. ¿Es que no sabes nada de poesía?

(CANTA) "Cuando la leche se agria, ahí empieza el queso, nena".

(CANTA) "Oh, mi amor, amor. Me fundes como la mozarela".

¡Me estáis volviendo loco! ¿Por qué uno es más fan que el otro?

¿Por qué no podéis serlo por igual?

¿Eh?

Tiene razón. (RÍE) Qué tonto soy.

(CANTAN) "Mi chica es como el brie, blanda por dentro, no por fuera".

Debí decirle a Voltio que pusiera asientos eyectables.

No te preocupes, ya casi hemos llegado.

Estamos entrando en el Triángulo de las Bermudas justo ahora.

(Alarma)

(ASUSTADO) ¿Qué pasa?

No lo sé, nunca había visto nada parecido.

El Triángulo de las Bermudas debe de estar afectando al Metarratón.

¡A los salvavidas! ¡Salvad el queso!

¡Nos vamos a hundir! ¡Nunca conoceremos a Frankie Cremoso!

(LLORAN)

(SUSPIRAN ALIVIADOS)

Capitán de puerto, el Metarratón pidiendo permiso para atracar.

"Permiso concedido, Metarratón, y enhorabuena por haber traspasado

el Triángulo de las Bermudas". Capitán de Puerto,

le habla Gerónimo Stilton. Hemos pasado una perturbación

oceánica muy extraña. ¿Puede explicarnos qué ha pasado?

"Bueno, no soy ningún experto. Si de verdad está interesado,

hable con el sabio de la isla. Vive en una choza al final del muelle.

No tiene pérdida".

-Mira, esto lo acaban de colgar.

Hotel Fontainequesoazul. Debe de ser donde está alojado.

Seguro que sí.

¿Entramos?

Pandora y yo nos vamos. Tenemos un asunto urgente entre manos.

Hasta luego, pasadlo bien.

(Música tensión)

(CANTA EN SU IDIOMA)

Forasteros,

¿qué os trae por mi isla?

Estoy buscando a un amigo.

El Triángulo de las Bermudas nos arrebata a muchos amigos.

¿Qué puede decirnos del triángulo?

Conozco muchas cosas de él, pero no consigo acordarme.

A lo mejor, si me compráis unos trocitos de queso casero,

me volverá la memoria.

Dale algo de dinero.

Ahora empiezo a recordar.

Durante muchos años, nuestra isla ha recibido a muchos visitantes.

Y no solo de tierras lejanas, también de estrellas lejanas.

Los visitantes esperan agazapados en el cielo a que aparezca un barco,

y lo aspiran hasta su nave espacial.

Y no solo barcos, no, no. Aviones también.

Hoy en día, si te atreves a aventurarte en el triángulo,

podrás ver los esqueletos de esos barcos en el fondo marino.

(CANTA EN SU IDIOMA)

¿Crees que un ovni se ha podido llevar a Nelson Chapurata?

No lo creo.

Estoy un poco confuso con un detalle de su historia.

Si las naves espaciales aspiran barcos y aviones,

¿cómo pueden estar en el fondo del mar?

(DUDA)

¿Magia alienígena?

Y su voz me suena mucho. ¿No hemos hablado usted y yo hace un rato?

No...

Sí, me ha pillado. Soy el capitán de puerto,

hablé con usted por radio.

Hago el numerito del sabio para los turistas. Les encanta.

Y me compran mucho queso.

¿Qué le ha ocurrido a Nelson Chapurata?

La verdad es que nadie lo sabe.

Lo teníamos en el GPS, pero desapareció.

A lo mejor hay algo de verdad en lo del Triángulo de las Bermudas.

¿Tiene aún los datos del GPS? Sí, ahora se los traigo.

Pruebe otro trocito de queso, invita la casa.

(SUSPIRA)

(Música)

¿Qué vas a hacer? Ir a ver a Frankie Cremoso.

¿Y qué piensas hacer?, ¿pedir en recepción el número de habitación?

(RÍE)

Claro que no. Vale, sí, ¿por qué?, ¿qué pasa?

Una gran estrella como Frankie tiene guardaespaldas,

cuyo trabajo es echar a gente como nosotros. Hay que engañarlos.

Vale, engañarlos. ¿Cómo?

Según el GPS, la última posición conocida de Nelson fue justo aquí.

Iluminación de búsqueda.

(Música)

(TODOS) ¡Ay!

No se mueve.

Algo nos está sujetando.

(AMBOS) ¡Ay!

(Música dramática)

(Música)

Buenas tardes, señoras. Me pregunto si podrían hacernos un favor.

Nos gustaría alquilarles sus uniformes durante un ratito.

-De eso, ni hablar. Vámonos, Berta. Vamos a la tienda.

Le prometí a mi sobrina uno de esos chismes de Chapurata.

Espero que no estén agotados.

(RÍE)

Señoras...

Les propongo un pequeño negocio.

(Música)

"Por todos los cheddar, ten cuidado".

Me has dicho eso ya siete veces.

¡Ah! ¡Gran Gouda!

"¿Qué ocurre?".

Es una especie de trampa para submarinos.

Puedo liberar el Metarratón, pero me llevará tiempo.

(Música dramática)

¡Ah!

(FORCEJEA)

"Thea, ¿qué pasa?

¡Thea!".

(Música dramática)

¡Thea! ¡Thea, aguanta!

(Continúa la música)

¡Cuidado, podría explotar el motor! Tendremos que asumir ese riesgo.

(Música dramática)

¡Ah!

(Continúa la música)

¡No consigo ponerlo en marcha de nuevo! ¡Tenemos que salvar a Thea!

Tranquilo, Benjamin. Thea es fuerte, y tiene muchos recursos.

Nosotros, en cambio, tenemos un problema grave.

Es aquí. La habitación de Frankie Cremoso.

Tenemos mucho que hacer. Empezaré por el baño, haz la cama.

Trampita, que no somos de la limpieza de verdad.

Es cierto. ¿Qué hacemos ahora?

¿No nos meteremos en un lío si alguien nos pilla aquí?

Tienes razón.

(AMBOS) ¡Ah!

-¿Hay alguna otra cosa?

Lo que sea que pueda hacer por usted, señor Cremoso.

-No, gracias. Estoy bien.

(RÍE)

Ay, ay.

¿Qué hace eso ahí?

-Las de la limpieza deben de habérselo dejado.

Lo siento mucho, me lo llevaré.

-Pon el cartel de "No molesten" cuando salgas,

porque es hora de que Frankie Cremoso se eche su siestecita.

(RÍE)

(RONCA)

No sé lo que estarán haciendo Gerónimo y Benjamin,

pero no puede ser ni por asomo tan guay como esto.

Ese pulso electrónico tiene que ser de origen ratónico.

O alienígena. Tiene que haber alguien cerca.

Escanearé la zona en busca de una señal.

¡Tengo algo!

Hay que encontrar la fuente de esa señal, pero para eso

tendremos que hacer algo que detesto enormemente.

Esto es alucinante.

Estamos presenciando la siesta pre-actuación de Frankie.

Lo sé.

No se lo va a creer nadie, a no ser que...

(Música)

Ahora, tú.

(Continúa la música)

¿Eh?

(Pasos)

Aquí hay más movimiento que en la estación central de Ratonia.

(Música tensión)

A lo mejor son ratonraptores.

Vámonos de aquí. No, hay que salvar a Frankie Cremoso.

(Música tensión)

(Música)

(SORPRENDIDOS) ¡Ah!

(Continúa la música)

Hola, Gerónimo.

(SORPRENDIDO) ¡Nelson!

(RONCA)

(Música tensión)

Estamos en el mar. Vamos a despertar a Frankie.

Aún estamos cerca de la costa como para escapar.

¿Y qué pasa con su siesta pre-actuación?

Señor Cremoso. Frankie, despierta.

(BALBUCEA)

No puedo creer lo que ven mis ojos, Nelson.

Me alegro de que estés bien, pero no puedo creer todo esto.

Estarás preocupado por Thea. ¡Thea!

Como puedes ver, está perfectamente.

(RÍE)

Ya conoces a mi CRA, Cefalópodo Robótico Avanzado.

Lo llamo Bans para abreviar.

Por favor, sentaos. Cocina muy bien.

No entiendo qué pasa aquí.

Parece que mi amigo ha orquestado su propia desaparición.

(ASIENTE)

¿Porque le daba corte que sus productos no funcionaran?

¿Qué? No. Los productos Chapurata funcionan bien.

Bueno, la mayoría. Entonces, ¿por qué?

Soy un manitas, me gusta experimentar.

A veces, mi curiosidad se torna en algo maravilloso, y a veces, no.

Como jefe de Industrias Chapurata, se espera de mí que haga algo grande.

¿Y por qué no se jubiló sin más? Lo intenté, pero el ansia del mundo

por nuevos productos es insaciable. Estaba en una espiral interminable.

Así que decidiste desaparecer, y qué mejor lugar

que el Triángulo de las Bermudas. Debería haber sabido que un viejo

sabueso como tú me buscaría. Me alegro de que estés bien.

Deberíamos volver, Trampita y Pandora estarán preocupados.

Ya conocéis mi escondite, me temo que no puedo dejar que os vayáis.

¿Qué quiere decir?

No puedo arriesgarme a que reveléis mi paradero.

Pero, si no podemos irnos, somos sus prisioneros.

Yo prefiero pensar que sois mis invitados para siempre.

(SORPRENDIDOS) ¿Eh?

Pero Nelson, eres mi amigo. No nos retendrías contra nuestra voluntad.

Gerónimo, viejo amigo, míralo desde mi punto de vista.

(RÍE)

Tenéis suerte, esta noche tenemos función.

Me encanta la música, y me he hecho una pequeña discoteca.

Teme que la gente se entere de que está vivo, ¿y se trae músicos?

Sí. Los traigo mientras duermen, y antes de que se vayan

les borro la memoria con un espray creado por mí.

¿Y no podría usarlo con nosotros?

No. Si borro vuestra memoria, Gerónimo seguiría buscándome.

Volvería a encontrarme, y estaríamos otra vez en el punto de partida.

(Música)

Es la hora, señor Cremoso. A escena.

-Llámame Frankie.

-¿Qué está pasando aquí?

Este sitio es igual que la habitación del hotel.

A lo mejor no quieren que sepan que lo han ratonraptado.

Y ahora lo van a hacer actuar como a un mono de feria.

No si súper T puede impedirlo.

¡A la carga! Vale.

(TOCA EL ARPA)

Deben de haber traído al cantante en un barco,

podemos usar ese barco para escapar.

(APLAUDE)

(RÍE)

Gracias, Bans. Y ahora recibamos a nuestra estrella de esta noche.

Por favor, un fuerte aplauso para Frankie Cremoso.

(Música)

(RÍE)

(Continúa la música)

Gracias, gracias. Estoy encantado de estar aquí, sea donde sea.

¡Se acabó la función!

Primo, ¿qué haces tú aquí? ¿Estáis vosotros en el ratonrapto?

-¿Qué ratonrapto ni qué nada?

Trampita. ¿Pandora? ¿Cómo habéis llegado hasta aquí?

¿Por qué vais de señoras de la limpieza?

¡Cerrad las puertas, que no salga nadie!

(Música acción)

Necesitamos un plan b.

No estoy muy seguro de eso. Mira.

¡Ah!

¡Basta ya, Bans! ¡Chico malo!

No entiendo por qué no responde.

¿Diseñó usted a Bans?

Sí, otra chapucilla mía.

(Alarma)

¡Oh, no!

¿Qué pasa?

Fallo crítico del sistema. Va a estallar todo.

Tenemos que salir de aquí.

(Música dramática)

¿Qué pasa, tíos?

(Continúa la música)

¡Ah! ¡Vamos!

(Continúa la música)

Es guay que me hayáis rescatado. Aunque casi la diñamos todos.

De nada. ¿Qué tal una foto?

Ahora, yo.

(Música suave)

(ARREPENTIDO) Lo siento, Gerónimo, te debo la vida.

Supongo que cuando se publique la historia, quedaré como un cretino.

¿Crees que yo te haría eso?

Y puedo asegurarles que Nelson Chapurata está sano y salvo.

Pero no puedo revelar su paradero, trabaja en un proyecto clasificado.

¿Qué tal nuestro nuevo mecánico?

-El Metarratón está como nuevo. Mejor, tiene un piloto automático.

Una pequeña chapucilla.

-Tranquila. Bans 2 es mucho más fiable que Bans 1.

¡Ah!

¡Oh! ¡Oh!

En cuanto al Triángulo de las Bermudas, aunque todo

lo que este reportero vio tiene una explicación científica,

puede que aún nos revele más misterios.

(ENFADADA) ¡Amigo, este trasto no funciona!

(GRITAN ASUSTADOS)

-¡Vuelve aquí! ¡No huyas, sinvergüenza!