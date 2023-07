(Música suspense)

Ah...

(Música tensión)

(Música cabecera)

En Ratonia hay noticia, ¿quién irá tras la primicia?

¡Ge-ró-ni-mo!

Este ratón es prodigioso, si no fuera tan miedoso.

Él es el gran Gerónimo.

¡Sí!

La aventura ya va a comenzar.

"EL CAMPEONATO DE MONOPATÍN"

(Teléfono)

¿Diga? Soy Gerónimo Stilton.

Wila, qué sorpresa, ¿en qué puedo ayudarte?

¿Té?

Ay, vaya, vaya...

¿Tim Pockerat, el arqueólogo? Sí, lo conozco.

¿Un robo? ¿Qué han robado?

(TARAREA)

Trampita, ¿qué haces?

Creo que te vendría bien un buen masaje.

(TARAREA)

Ahora no, estoy al teléfono.

Ah, vale, pues cogeré mis aceites y mis cremas

y me largaré a otra parte.

Esto promete ser una gran noticia. Gracias por el soplo, Wila.

¿Qué tal un corte de pelo y un afeitado?

¡Revitalicemos esos bigotes! Pero ¿a ti qué te ha dado hoy?

Es como si... intentaras ser útil.

Exacto, por esto.

Mi esfera de la fortuna, predice el futuro

con un 50% de probabilidades de éxito, garantizado,

la decía en el paquete.

Esta mañana le pregunté:

"¿Gerónimo va a necesitar mi ayuda hoy?"

Y la esfera dijo: "Muy probablemente".

Ay... ¿Cómo se va a equivocar una bola de plástico

que predice el futuro? ¡Exacto!

¡Vuelve! ¿Necesitas que te limpie los zapatos o los calcetines?

¿Llevas calcetines?

(Música suspense)

¡Yuju!

(RÍE) Perdona, tío, se acerca el campeonato de monopatín

de Ratonia y tengo que participar.

Ajá, ¿y tienes que practicar justo en la puerta del edificio?

A ver qué dice...

La, la, la, la, la.

Sí, sin ninguna duda. Trampita, así no me ayudas.

Y tú, Benjamin, prefiero que practiques

en algún lugar seguro, por ejemplo, en el parque.

Oh, Thea, me alegro de que estés aquí.

Mi vieja amiga Wida Winslade,

la directora del museo de Ratonia, me ha llamado,

por lo visto han robado un objeto muy valioso.

¿Ha habido un robo en el museo?

No, pero la pieza la descubrió recientemente en Ratonpotamia

un tal Timothy Pockerat,

la tenía en su casa a la espera de entregársela al museo.

¿Timothy Pockerat, el arqueólogo millonario?

El mismo, ahora mismo voy a su casa, ven conmigo.

Ajá. ¡Esperadme!

Es muy probable que me necesitéis hoy.

¿Qué tal la práctica? (SUSPIRA) No muy bien.

La primera ronda de la competición es mañana

y tengo que buscar un sitio donde practicar

y alguien que me entrene.

Ah, verás, en realidad yo tengo...

algo que hacer, me tengo que ir, sí.

Ah, porfa, Pandora, todo el mundo está superocupado.

Pero es que ver montar en monopatín es aburrido,

salvo que sea la leyenda del monopatín Joey Radzinski,

es megabueno.

De lo contrario, es un rollo.

Solo tienes que cronometrarme y darme indicaciones.

Está bien, iré a... casa a por mi cronómetro.

No hace falta, yo tengo uno, mira.

(SUSPIRA)

(Música suspense)

¿Eh? (RÍE)

Trampita, no lo toques, no lo mires siquiera.

Ah, está bien, esperaré aquí al lado de esta torre de bloques.

¡Ah, Gerónimo Stilton! Bienvenido a mi casa.

¿No irá a publicar una noticia embarazosa

sobre cómo dejé que me robaran un artefacto antiguo

delante de mis narices, verdad? (RÍE)

No lo redactaré así.

Oh, bueno, en ese caso, señor Stilton,

bienvenido a mi casa. Gracias.

Bien, ¿qué puede decirme de la estatuilla robada?

La descubrí hace unos meses en una excavación de Ratonpotamia.

Se iba a exhibir en el museo

junto a otras piezas encontradas por mí.

Me pidieron que la custodiara mientras acababan

con las reformas de las galerías.

Debe de ser una pieza muy valiosa.

La verdad es que no, es una estatuilla de terracota,

nada valiosa en realidad.

Otras piezas de mi colección, que valen una fortuna,

ni las tocaron.

¿Tiene la Policía alguna pista? Aún no, por desgracia.

Es muy curioso que un ladrón ignorara

tantos objetos valiosos y se llevara algo que, según usted,

no vale nada. Tiene que haber algo más.

Juzgue usted mismo, esta es la foto de la estatuilla.

Parece que le falta un trozo.

(CARRASPEA) Sí, la encontré así.

¿Y todas esas cavidades del interior para qué servían?

Mm, lo ignoro. Desde luego es una pieza curiosa.

Me gustaría quedármela,

algo me dice que aquí hay gato encerrado.

Es muy probable que la respuesta a eso sea sí.

Eh... (RÍE) Sí, claro.

Gracias, señor Pockerat, hablaremos pronto.

(RÍE) No, Trampita.

¡Oh!

(Música)

Bien el 50-50.

¡Ah!

Tu 5-0 es inestable.

Un kickflip decente.

Eso no es entrenarme, me estás diciendo lo que yo ya sé.

La primera ronda es estilo libre y es mi punto débil,

necesito que me ayudes a descubrir qué es lo que hago mal.

Lo que haces es aburrido, aburrido.

Cualquiera puede ir y venir con el monopatín

y hacer un par de giros patéticos.

Tienes que ser diferente.

¿Diferente, cómo?

(GRITA)

(GRITA)

¡Ah!

(Música)

¿Qué hay, primo? Habla a la esfera.

Tengo la sensación de que he visto este objeto antes.

La, la, la, la.

Es pero que muy probable. Pero ¿dónde?

¿Nos puede decir eso tu esfera? (RÍE)

La, la, la, la, la.

Siento demasiadas interferencias aquí,

no me puedo concentrar.

Tal vez necesites agitarla más fuerte.

Eh, buena idea.

Ah, ahora me acuerdo.

Recuerdo haber visto una pieza así

en la colección del museo.

Aquí está, el Anzurratón. Guau, buena memoria.

Otra criatura con cabeza de águila, y también está rota.

Me pregunto si las dos estatuillas rotas

forman parte de una estatua más grande.

Mira eso.

(GRITA)

(Teclas teléfono)

Hola, ¿el señor Pockerat?

Soy Gerónimo Stilton, ¿qué es un Anzurratón?

¿Se refiere al león-ratón potámico con cabeza de águila?

Eso es, creemos que la estatuilla robada

era la mitad de un Anzurratón

y la otra mitad está en la colección del museo.

¡Por supuesto!

¿Cómo no se me había ocurrido?

Ah, aquí dice que el mítico pájaro era muy venerado en la antigüedad.

Los antiguos pensaban que esas estatuillas

tenían poderes mágicos.

Y una estatuilla antigua muy venerada es muy valiosa,

ya sea mágica o no, el ladrón debe de saberlo,

por eso no tocó el oro ni las joyas

y solo se llevó la escultura de arcilla.

Lo que significa que su próximo objetivo será...

(SUSPIRA) La otra mitad del museo de Ratonia.

Gracias por su ayuda, señor Pockerat,

lo mantendremos informado.

Ay, creo que necesito sentarme. ¡Ay!

(Música)

¡Guau!

Una ronda flipante del increíble Joey Radzinski, 78 puntos.

-Guau, Joey Radzinski... ¿Nervioso?

Sí, pero estoy listo... gracias a ti.

Gracias.

37, me toca. ¡Allá voy!

(Música)

¡Vamos, Ben, dale, yuju!

-Eh, eh, el novato Benjamin Stilton parece que conoce sus ruedas.

¡Sí, un aplauso para Benjamin Stilton!

-¡80 puntos! ¡Sí!

¡Te has clasificado! ¡Has pasado a la final!

-Una gran actuación, respeto. ¿Quién es la chica?

¿Ella también compite? (RÍE) -No.

Es Pandora, mi entrenadora.

Vaya, ¿y cómo una crack como tú no participa en la competición?

-Es que realmente no...

(GRITA)

¡Ah!

-¡Esta Pandora es flipante, qué estilo, qué garbo!

-¡Yuju!

Oye, esto es divertido, la verdad, y no tan difícil como parece.

¡Toma ya, 81!

¡Los dos nos hemos clasificado para la final, sí!

(SUSPIRA) Sí, que gane el mejor.

¡Taxi, taxi, taxi!

¿Es el taxi el modo más rápido de ir al museo?

La, la, la, la, la.

¿Eh? Está claro que no. Esperad, no cojáis el taxi.

No hace falta, gracias. Trampita, ¿qué estás haciendo?

Tenemos que llegar al museo rápidamente

antes de que roben el segundo artefacto.

Exacto, iremos en autobús.

¿Porque tu esfera de la fortuna lo dice?

Aún no se ha equivocado. Venga, venga.

Pero, Trampita.

(Tráfico)

Con que aún no se había equivocado, ¿eh?

Es por la competición de monopatín, hay atascos por todas partes.

¿Lo veis? Sé que he tomado la decisión correcta.

(Estruendo)

Vayamos andando.

(Ovación)

Gerónimo Stilton, soy Grayton Pathfood,

director de conservación del museo. Encantado de conocerlo.

Lo mismo digo. Gracias por advertir.

He doblado la seguridad dentro y fuera del museo.

Así que, como puede ver, su presencia es bastante innecesaria.

Bueno, estamos aquí como periodistas,

si el ladrón intenta dar el golpe, queremos poder cubrir la noticia.

¿Ha tomado alguna otra precaución, además de los guardias?

Se lo mostraré.

Me sorprende que no supiera que tenía la mitad

de una estatuilla de Anzurratón en su colección.

El museo posee más de dos millones de objetos en su colección,

haría falta un verdadero genio para conocerlas todas.

Bueno, gracias.

¿Eh?

Como ven, hemos metido al Anzurratón dentro de una urna.

Ningún ladrón podrá tocarlo y, si alguno lo intenta...

(Alarma)

Con su permiso, me gustaría echar un vistazo por la zona,

por si acaso.

Como quiera, pero yo debo volver al trabajo.

(Ovación)

Ya está aquí, amigos y amigas,

lo que todos hemos estado esperando,

la carrera de monopatines de Ratonia.

¿Eh?

¡Adelante!

¿Qué estamos buscando aquí fuera?

Está un poco confuso, pregunta más tarde.

Trampita... De hecho, tiene razón,

no estoy seguro de lo que estoy buscando.

(RÍE) ¿Lo oyes, esfera? Has vuelto a acertar, chócala.

Vale, no tienes manos, da igual.

Mi olfato de periodista me dice que todo este público

y la atención que suscita la carrera, podría ser justo...

¡Ahí está, te pillé, cabeza de queso!

(GRITA)

Haciéndote pasar por guardia de seguridad, ¿eh?

¡Guardias, lo pillé, tengo al ladrón!

¡Stone! Pero ¿qué hacéis?

No le hagáis caso, le he visto ponerse la chaqueta

para hacerse pasar por guardia. Soy un guardia.

He tenido que cambiarme de chaqueta porque se me ha manchado de café.

(RÍE)

¡Eh, no puedes pasar ahí, el museo está cerrado!

¡Uy!

(TOSEN)

(Música tensión)

Ah, pero bueno.

Puede que el ladrón haya entrado en el museo,

pero de él no saldrá, ¡cierren todas las salidas!

Dentro o fuera no puede haber ido muy lejos.

Thea, tú busca en el museo, Trampita y yo miraremos fuera.

(Música)

¿No decías que el monopatín era un rollo?

¡Dije que mirar era aburrido!

Además, no sabía lo buena que soy.

Todas las salidas están bloqueadas, es imposible que el ladrón salga.

¡Ah!

Yo no estaría tan seguro.

Por una vez creo que tu esfera puede que sepa algo.

¿Qué estás mirando?

Esto es un póster de Ratawami,

mira, los otros pósters son viejos y están desgastados,

pero el de Ratawami es nuevo.

Sí, el de Ratawami es nuevo.

¡Despierta, Trampita!

¡Ah!

¡Se escapa!

(Música acción)

¡Alto, al ladrón!

¡Alto!

Ah, se ha escapado.

Qué listo, ha huido mezclándose con los participantes

de la carrera de Benjamin.

Oh, Benjamin podría correr peligro.

Oh, no. No...

(Teléfono)

Benjamin, un ladrón acaba de robar una estatuilla en el museo,

ha huido en un monopatín y se ha unido a la carrera.

Ten cuidado, podría ser peligroso, no te acerques a él.

Entendido, tío G, gracias por el aviso.

¿Eh? ¡Es él!

¡Pandora, hay un ladrón en la carrera!

¿Intentas distraerme para que no te gane?

El tío Gerónimo acaba de advertirme,

un tipo ha robado en el museo, tenemos que detenerlo.

No creo que Gerónimo quisiera que hiciéramos esto solos.

Somos los únicos que pueden detenerlo.

Por favor, escucha, siento haberme portado mal contigo.

Supongo que estaba celoso.

¿Ahora me perdonas y me ayudas a pillar a este tipo?

¡De acuerdo! ¡Sí!

Reconocería al ladrón en un instante.

Si hubiera un modo de moverse por estas calles...

¿Y si no fuéramos por ellas, sino por encima?

¿El helicóptero? Eh...

La, la, la, la, la.

Esperad, esperad, esperad, no, no, no es.

(GRITA)

¡Ah, se escapa! Tenemos que pararlo.

¡Luego se lo pagamos!

(Música acción)

¡Ah!

No sirve, los hemos perdido. La, la, la, la, la.

Ya te digo, no me dice nada.

(Señal aviso)

Allí está, parece que se dirige al aeropuerto.

Dime, Benjamin. Hemos seguido al ladrón.

Se dirige al aeropuerto. ¿Qué? Te dije que...

"Que no me acercara a él". Y no lo he hecho.

Solo le estamos vigilando. Thea, al aeropuerto. ¡Ay!

Ya le tengo. Buen trabajo, Benjamin.

Me sé un atajo para el aeropuerto. ¡Vamos, Pandora!

Listos para despegar.

Vamos. Estamos en un aeropuerto, ¿no?

¡Pues volemos! (RÍE)

¡Ya!

El plan de Ratawami debe de ser escapar con su cómplice

y la estatua completa, pero ¿dónde está?

¡Bingo!

Se escapa. Aún me queda un truco en la manga.

¡Oh!

-Una entrega algo accidentada, pero ya está hecha.

Ajá.

Se escapa. No según la esfera.

¡Ay!

La esfera vuelve tener razón.

(Sirenas)

¡Sí!

¿Puede creer que nunca había visto eso en mi vida?

No, ni el juez tampoco se lo creerá, Ratawami y...

señor Pockerat. ¡Señor Pockerat!

¿Cómo lo ha sabido?

El hecho de que lo único que robaran de su casa fuera la estatuilla,

demostraba que el ladrón tenía que ser un experto,

y tener que custodiarla en su casa sin que fuera suya

fue demasiada tentación. No sois policías,

sois perros, perros pulgosos.

(TODOS) ¿Eh?

¡Oh! Parece que ha llegado mi transporte de repuesto.

Si me disculpan... (RÍE)

-¿Y yo qué? -Lo siento, Pockerat,

solo hay sitio para uno.

¡Hasta la próxima, Stilton!

(SE QUEJA)

¡Ay!

¡Hasta la próxima, Ratawami!

Aunque los ladrones habían planeado todo minuciosamente,

no contaron con la intervención

de dos intrépidos campeones de monopatín.

(RÍEN)

Pero queda la duda de por qué querrían

Ratawami y Pockerat tan desesperadamente

dos mitades de una estatuilla rota. No eran muy bonitas

y, siendo robadas, no podrían venderlas.

¿Podrían realmente poseer poderes mágicos?

Averigüémoslo.

(Música)

Bueno, no es de sorprender, supongo.

(TOCA UNA MELODÍA) (SE ASOMBRAN Y RÍEN)

En los tiempos antiguos,

la gente pensaba que la música era mágica.

El poder de la estatuilla no es sobrenatural,

radica simplemente en la capacidad de la música

para alegrar a la gente. Es como una armónica.

¿Puedo probar? ¿Puedo probar?

La, la, la, la. ¿Eh?

Ni hablar. (RÍEN)

Eres tan graciosa que no me importa.