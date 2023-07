(Música)

Caray, mirad qué pista.

¡Genial!

Esta excursión de esquí ha sido buena idea, Thea.

Gracias, me alegro de que os divirtáis.

Divertirse no es la palabra, yo estoy aterrado.

Ya sabes que odio las alturas. No está tan alto.

No lo sé, tengo los ojos cerrados.

(RÍE) Qué chistoso eres.

Oh, oh...

(GRITA)

¡Anda! Gerónimo es un crack del estilo libre.

(Música acción)

Oh, oh... ¡Eso es! ¡Sí!

(GRITA)

(SUSPIRA)

(Aplausos)

Tío, has bajado de espaldas. ¡Ha sido épico!

La próxima vez elegiré yo la excursión familiar.

Y será un lugar agradable, tranquilo y seguro.

Y no demasiado alto.

Por ejemplo, el teatro.

(GRITAN)

(Música terror)

(GRAZNA)

(Música cabecera)

En Ratonia hay noticia, ¿quién irá tras la primicia?

¡Ge-ró-ni-mo!

Este ratón es prodigioso, si no fuera tan miedoso.

Él es el gran Gerónimo.

¡Sí!

La aventura ya va a comenzar.

"EL BANTAM DE LA GALERÍA"

Esto sí es una excursión familiar, una noche en el teatro.

Eh, "Romano y Juliana". Una de las mejores obras

de William Shakesqueso, Benjamin. Vaya rollo...

Dicen cosas como "voisé" y "vos"

y los tíos van por ahí en mallas en plan...

(Música cortesana)

Oh, señora mía, gustarías de verme parlotear sin fin

durante tres horas o preferirías, en cambio, ir a echar unos bolos

y zamparte una pizza. Bah...

Ya sé que dije que nuestra salida al teatro sería algo tranquilo,

pero corren rumores de que una especie

de gallo monstruoso ha estado saboteando las funciones.

Y aquí huelo una gran noticia. ¡Pardiez!

(AMBOS) ¿Un gallo monstruoso?

¿Pardiez?

(Música intriga)

Hum... No hay mucho público. La gente debe de tener miedo

por lo del supuesto monstruo. ¡Mucho mejor para mí!

Más sitio para expandirse.

(RONCA)

¿Qué? ¿Ya ha terminado? Aún no ha empezado.

Ahora, siéntate bien y presta atención.

Es de mala educación poner los pies en las butacas.

(Música)

¡Mi amo es mejor que el tuyo! -¿Mejor? ¡Mientes, perro!

(FORCEJEAN)

¡Yuju! ¡Guau! ¡Dale! ¡Detrás! ¡Cuidado!

Esto es lo mejor que he visto en mi vida.

(CHISTA)

Parad, ciudadanos, dejad de luchar.

Doncella, ¿terminará esta riña algún día?

-Sí, señora, porque el amor es la fuerza más poderosa.

(Música tensión)

(GRITAN)

Que no cunda el pánico. ¡Que no cunda el pánico! ¡Ay!

Gerónimo, ¿estás bien? Sí, creo que sí.

¿Dónde está el gallo? Eh...

Se largó. Como el público.

Y, desgraciadamente, mis actores. Usted es Oliver Quesoburgo, ¿no?

El famoso director.

¿Y vos cómo os llamáis, bella dama? Eh, Enma.

¿Os tomaríais una pizza conmigo? Uh.

Oh, eh... No, gracias. Oh.

Señor Quesoburgo, me llamo Gerónimo Stilton.

Me gustaría intentar desenmascarar a ese falso monstruo.

¡Nada me gustaría más! Nuestro público y nuestros actores

están huyendo como ratas en un barco que se hunde.

-Yo no me voy a ir a ninguna parte, señor Quesoburgo.

-Ah, yo soy Patrick Parmesano, el agente de Enma, señor Quesoburgo.

No me importa que ella se quede, siempre y cuando

usted pueda garantizar su seguridad. -Sí, claro. Muchas gracias.

Ojalá el resto de tus compañeros pensara lo mismo.

Te lo ruego, Anne, quédate. Tú eres la estrella, te necesito.

-¡No! -Por lo menos, sal a ver

las bonitas flores que te he comprado.

-Oh, Anne, ¿dónde encontraré una artista tan maravillosa como tú?

Eres la actriz más hermosa, talentosa e increíble de la historia.

-Seguiré en la obra por ahora.

Pero si esa horrible criatura vuelve a interrumpir mi actuación,

¡me marcharé! Después de todo, soy Anne Rathaway.

¡He hecho cine!

Buscad pistas por todas partes. No dejéis piedra por remover.

Yo buscaré en la galería.

¡Ah!

Eh, oye, las escaleras están ahí.

¿Seguro que no te apetece una hamburguesa? Te invito.

Lo siento, no me gustan las hamburguesas

y tengo que hablar con mi agente. Oh...

Hum... Estas plumas son la única pista.

¡Más plumas aquí arriba! ¡Rojas!

Eh, cotejándolas con las de la base de datos de plumas,

no encuentro coincidencias con un gallo de verdad.

¡Sabía que ese monstruo era un impostor!

Ah.

Lo sé, las escaleras, pero esto es más rápido.

Parecen plumas artificiales de algún tipo de disfraz.

Miren todas estas historias sobre ese maldito pájaro,

los periódicos lo han apodado el Bantam de la Galería.

¿Qué es un bantam? Es una raza de gallinas.

Pero la cuestión es quién es el Bantam de la Galería en realidad

y qué es lo que quiere. ¡A saber!

Pero yo les digo lo que hace, arruinarnos.

El público nos pide que le devolvamos el dinero.

(VOZ LEJANA) ¡Quesoburgo!

Oh, no... Es el dueño del teatro.

(GRUÑE) He oído que ese monstruo ha vuelto a detener la función.

Es cierto, señor Cheddarlambers, pero...

-Si tengo que devolver una entrada más,

tendré que cerrar y convertir este lugar en un centro comercial.

No se preocupe, llegaremos al fondo de esto

y demostraremos que no existen los monstruos.

(LLORA)

Ah.

¿Qué estás haciendo?

Ah, buscando pistas. ¿Y tú qué haces?

Autocompadecerme.

(SOLLOZA) Enma dice que no quiere saber nada de mí.

Oh, eso no es culpa tuya, Trampita. Es solo que no tenéis nada en común.

¡Eso es, tía! ¡Eres un genio! Ella es actriz.

Adora el teatro, igual que yo.

(RÍE) ¿Desde cuándo?

Desde que conocí a Enma. La amo tanto...

Voy a hacer una audición para la obra ahora mismo.

¡Alto, caballero! Os clavaré mi fingida espada.

¡Ay!

Oh, me habéis herido en el corazón. Estoy gravemente herido.

Tan herido... ¡Ah!

(TOSE)

Vale, ¿me coge para la obra? Por supuesto.

Al irse tantos actores, contrataría a un mono y a su madre

si les valiera el vestuario.

¡Sí!

Estoy en peligro.

Guardias, protegedme.

¡Guardia 3!

¿Dónde estás? ¿Dónde está el número 3?

¡Perdón! He perdido mi casco, no pasa nada.

Enma, ¿qué pasa? ¡Huy!

Ay, ay... No pasa nada.

¡Ya está!

(RÍE) ¿Cuál es mi frase?

Hum... Más plumas rojas. Me recuerdan a algo,

pero no consigo recordar qué. ¿Qué más estamos buscando,

además de las plumas? Por aquí es por donde el Bantam

hace su entrada, luego, tiene que haber una trampilla

o panel oculto. Normalmente, hay un tirador disimulado.

Intenta tirar de las cortinas, de los reposabrazos,

de los apliques de la pared...

¡Benjamin!

Benjamin... ¿Estás bien? Estoy bien.

Y he encontrado algo, más plumas.

¿Bajamos? Supongo.

Iré yo primero. Ah, ah...

¡Puaj! Las cloacas...

Estos túneles deben de recorrer toda la ciudad.

Claramente, el Bantam los usa para acceder al teatro.

Pero ¿de dónde vendrá?

(Ruido)

Uh.

(Música intriga)

(Música romántica)

Eh, eh... Apúrate, la guardia de mi padre

se aproxima. Eh, eh...

Oh, oh. -¡Ah!

-Oh... -¡Oh!

Escuchad, yo... he olvidado mi texto. ¡Pardiez!

Lady Juliana, ¿podríais preguntarle

a vuestra doncella si le apetece salir conmigo?

Podríamos ir a comer unas hamburguesas.

¡Eres un actor nefasto! Gracias.

Tú tampoco lo haces mal.

(Graznido)

(Música tensión)

¿Eh? Oh, ah...

Ah.

(Música acción)

(GRITA)

Ah.

Ay.

(Graznido)

¡Esto es un ultraje! Soy Anne Rathaway

y ese monstruo volador está intentando hundirme.

¡Eh!

No es un monstruo volador. Es un ratón como usted y yo.

Hace trampas.

Vuela con un arnés suspendido de unos cables muy finos

que están sujetos al techo.

¡Yuju!

Ah.

Mola, la verdad. El supuesto monstruo

es alguien vestido de pájaro que vuela suspendido de un cable.

Sea lo que sea, yo me marcho ahora.

¡No! Te necesitamos. Y tú a nosotros.

Y el mundo necesita el teatro porque nos enseña el amor

y la bondad y cosas por el estilo. ¿Vamos a permitir que una rata

vestida de pájaro nos quite eso? ¡No! Porque somos actores.

(TODOS) ¡Sí!

(RÍEN)

Oh, vale... Me quedaré. ¿Me puedes bajar ya?

¡Genial! Vamos... a pillar un perrito caliente.

Ah, estos túneles son un laberinto. Ese Bantam podría estar

en cualquier parte. ¡Oh, mira!

¿Un monstruo con un móvil? Vamos.

(Música acción)

¿Adónde ha ido?

¡Por allí!

Oh, Benjamin, espera.

Ah, ah...

(GRITA)

(Música peligro)

(GRITAN)

Ah. Veo una luz.

(GRITAN)

Ay...

Creo que giramos mal.

Esto es lo que sabemos, el Bantam es un ratón disfrazado,

no un monstruo. Y usa las cloacas para entrar

en el teatro por el sótano sin ser visto.

Y utiliza cables para simular que vuela.

Pero seguimos sin saber quién es.

O por qué quiere fastidiar la obra. Oh, el dueño del teatro,

Cheddarlambers. ¿Os acordáis? Dijo que quería convertir el teatro

en un centro comercial. Sí, es una posibilidad.

¿Trampita? ¿Tú qué opinas?

¡Trampita! Ay, ¿qué, qué?

Oh, perdón, me estaba aprendiendo mi parte para la función.

(Música romántica)

¡Mi amo es mejor que el tuyo! Dale a tu perro pastillas de menta.

Eh... Quiero decir... ¡Mientes como un perro!

O lo que sea. ¡Venga, pelea!

¡Ah!

Oh, oh...

(RÍEN)

Guardia, ¿dónde está mi guardia?

Ah, ah...

Aquí estoy, señora, siento llegar tarde.

Se me ha atascado un barril en el trasero.

(RÍEN)

Uh, pardiez, ¿cómo lo has hecho? Creedme,

será mejor que no lo sepáis.

(SE ESFUERZA)

Muy bien, simpático bufón.

(Aplausos)

(Música)

¡Ahora!

Sonríe.

Ah, ay...

Oh, se escapó y no me apetece otra persecución inútil de pollos.

Bueno, veamos lo que ha recogido la cámara.

No lleva puesta la cabeza de gallo. ¡Párala!

Hum... No se le ve la cara, pero está claro que está calvo.

El empresario, el señor Cheddarlambers,

él también está calvo. Debe de ser él.

Puede... Fuera quien fuera, lo hemos asustado.

Por lo menos, esta noche. Veamos el resto de la función.

Espero que el público aún no haya abucheado mucho a Trampita.

(Carcajadas)

Magnífico... Trampita, eres una estrella de la comedia.

Y lo digo yo, que he hecho cine. -El teléfono de la taquilla

no para de sonar. Las entradas vuelan como queso.

-Pero... la obra no es una comedia. Eh, Enma,

¿te apetece tomar un kebab con un comediante?

¿Eh?

Olvídate de ella, Trampita. Oh, solo es tímida.

Ya me hará caso. Como William Shakesqueso dijo:

"Los cuajos del amor están siempre llenos de grumos"...

O algo parecido.

(Música)

Lo siento, no hay entradas.

-¡Oh!

(GRITA)

Enma, ¿has visto a Anne? No, nadie la ha visto.

¿Dónde estará? ¿Qué pasa?

¿Por qué no ha empezado la función? Anne Rathaway ha desaparecido.

(A LA VEZ) Oh.

Hace un rato estaba aquí, de pronto... ¡buf!

No está. No te preocupes, Trampita,

la encontraremos. ¿Sí? ¿Cómo?

Tengo una idea, ven conmigo.

El espectáculo debe seguir. Enma, como suplente de Anne,

esta noche serás Juliana.

(RÍE)

Pero, tío, ¿cómo la vamos a encontrar?

Ni siquiera sabemos por dónde buscar.

Thea, esas plumas rojas que encontramos...

¿no te recuerdan algo? Hum...

¿Puedes darme una pista? ¿Recuerdas cuando solíamos ir

al viejo Cabaret Rouge? Sí.

"Rouge" es "rojo" en francés. Las vedetes llevaban

trajes de plumas rojas. ¿Crees que esto tiene algo que ver

con el cabaret? Ese sitio lleva años cerrado.

Sí, pero el edificio sigue en pie.

Oh, ay de mí, siento oprimido el corazón.

(RÍE)

Tú tendrás oprimido el corazón, pero yo, no veas, con estas mallas.

(RÍEN)

Mi padre espera. Acompáñame. Si quieres que vaya contigo,

voy a tener que quitarme las mallas.

(RÍEN)

¡Basta!

(SUSURRA) Cíñete al texto.

Bueno, aquí está, parece abandonado.

Puede... o puede que no.

No se ve nada. Bien previsto, Benjamin.

"¡Será mejor que me saques de aquí ahora mismo, pajarraco!

Si no quieres que te desplume y te ase vivo".

Eso viene del armario. "Ah, no soy eso...

¡Soy Anne Rathaway! ¡He hecho películas!".

¡Atrás! ¿Está bien, señorita Rathaway?

No, no estoy bien. ¡Estoy furiosa!

Viene alguien.

(Chirrido)

¡Tú!

Me has encerrado en un armario y me has hecho perder una función.

¡Me las pagarás!

-Ah, ah...

(Música acción)

Oh, no... No te creas que te vas escapar

tan fácilmente de mí. Oh, otra vez las cloacas.

Puaj.

¡Se dirige al teatro! No permitáis que escape.

(TARAREA)

(RÍEN)

¡Atención! ¡Estoy aquí!

(ABUCHEAN)

¿Qué? ¿Cómo os atrevéis? ¡Soy la estrella de la función

y merezco un respeto!

Ah, uh.

(Abucheos)

(A LA VEZ) Ah.

¡Parad ya! ¡Estáis estropeando mi gran noche!

(Música acción)

Oh, ah... ¿Alturas? Odio las alturas.

(GRAZNA)

(Música peligro)

¡Estáis todos celosos porque yo he triunfado

y vosotros sois unos mediocres! Vaya...

Empiezo a pensar que no quiero ir a tomar esa hamburguesa contigo.

¡Mirad! ¡Ah!

(Golpe)

(GRITA)

Oh...

(PÚBLICO) Oh.

¿Eh?

¡Tachán!

(RÍEN)

Ah. Idiota... Se supone que debías asustar a Rathaway

para que yo pudiera ser la estrella. ¡No haces nada bien!

Es hora de averiguar quién es realmente

el Bantam de la Galería.

(PÚBLICO) Oh.

Ah, ¡es el agente de Enma!

¡No! Cómo no se me ocurrió. ¡Patrick Parmesano!

Pero, en el vídeo, el Bantam era calvo.

(PÚBLICO) Oh.

Uh...

Supongo que el pajarraco de la galería

será ahora un pájaro enjaulado.

(RÍEN)

Enma y su agente intentaban asustar a Anne Rathaway para que abandonara

la obra y, así, Enma poder quedarse como protagonista.

Pero el único papel que Enma va a interpretar ahora

será en el concurso de talentos carcelarios.

Siento que no te funcionara con Enma.

No importa, he quedado con otra chica.

¿En serio? ¿Con quién? Hola, coprotagonista.

¿Listo para esa pizza? ¿O nos vamos a por un hamburguesa?