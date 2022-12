Amor parmesano

(Música)

(Bullicio)

Gracias, gracias.

Estoy encantadísima de volver a Ratonia.

¡Eh! ¡Señora Parmesani! ¡Diva Parmesani!

¡Diva, aquí! ¡Aquí!

¡Por favor!

Diva, ¿qué opina de la rosa Parmesani?

-De uno en uno, por favor.

Mi estrella de la suerte, nunca salgo a la calle sin ella.

Y en cuanto a la rosa Parmesani,

es un honor que le hayan puesto mi nombre a una rosa.

¡Diva Parmesani! ¡Oh!

¡Diva Parmesani! ¡Gerónimo Stilton!

(Murmullos de asombro)

Qué alegría conocerle en persona. Por fin. Soy gran admiradora suya.

Usted, ¿admiradora mía?

Leo todos sus artículos. ¿Podemos concertar una entrevista privada?,

¿solos usted y yo? (BALBUCEA)

¿Una entrevista?

Luego le llamo. Y ahora, si me disculpan...

Ah...

(GRITAN A LA VEZ)

(Música)

¡Espere!

¡Diva! ¡Diva!

(TITUBEA)

Será un placer.

(Música cabecera)

En Ratonia hay noticia, ¿quién irá tras la primicia?

¡Ge-ró-ni-mo!

Este ratón es prodigioso, si no fuera tan miedoso.

Él es el gran Gerónimo.

¡Sí!

La aventura ya va a comenzar.

(CANTURREA CONTENTO)

Hola, tío.

¿Qué sucede?

Ayer vino el Ayuntamiento a inspeccionar mi casa.

Dijeron que tenía demasiadas cosas.

Dijeron que si no se deshacía de algunas,

la casa se derrumbaría por el peso.

Así que, ¿puedo dejar estas cajas aquí?

Sí, de acuerdo. ¿Qué os parece mi corbata?

¿Demasiado chillona? ¿Demasiado sosa?

Voy a entrevistar a la Parmesani, y...

¡Ah! ¡Ay!

¿Vas a entrevistar a la Parmesani? Sí, me llamará de un momento a otro.

No sabía que te gustara la ópera.

No mucho, pero me gusta la moda, y la Parmesani es la famosa mejor vestida.

Dile que me pase algo que no quiera.

Una falda, una blusa, unas zapatillas...

Aceptaría lo que fuera.

Veré qué puedo hacer.

¡Ah!

Un momento. A Gerónimo le gusta la Parmesani.

Nada de eso. Mi interés es puramente profesional.

Pues pareces un poco nervioso. (RÍE)

¿Nervioso? No, no, no estoy nada nervioso.

Soy la imagen de la tranquilidad. Es más...

(Teléfono)

¡Ah!

¡Es ella! ¡Es ella! ¡Es ella!

¿Diga?

(RÍE BURLÓN)

(Música)

Creo que deberías tirar todas estas cosa.

¿Tirarlas?

¿Tirarlas?

Cada objeto que veis aquí es un tesoro.

Cada caja de estas es el cofre de un tesoro.

¿Incluso esto?

Si alguna vez me hago una piscina, esto me será muy útil.

¿Y esto?

Es para protegerme de las ondas cerebrales alienígenas.

¡Trampita! ¡No pienso tirar nada!

Trampita, deja de portarte como un niño.

¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No!

Lo reconozco, chicos, tengo un problema,

el síndrome de Ratógenes.

No puedo dejar de coleccionar cosas.

Bueno, solo hay una cura: tirarlo todo, y empezar de cero.

¿Sabes qué? Tienes razón.

Llevaremos todos estos trastos al vertedero municipal.

¡Bien dicho!

(Música)

¡Ah! ¿Eh?

¡Ah! ¿Eh?

(RÍE NERVIOSO)

Hola.

(CANTA ÓPERA)

(APLAUDEN, VITOREAN)

¡Bravo!

¡Bravo!

¡Bravo!

(APLAUDEN, VITOREAN)

-"Grazie".

-Por favor, acepte este ramo de rosas Parmesani en prueba de mi admiración.

-Gracias, Teddy, es un gran honor.

(APLAUDEN, VITOREAN)

"Mi querida Diva...". No.

"Queridísima Parmesani...". No.

"Queridísima Diva, es un honor tan grande...". No. "Un privilegio...".

(Puerta)

Pase.

Queridísima Diva, es un gran...

¿Quién es usted? ¿Qué quiere? ¿Eh?

¿Cómo le ha dejado pasar seguridad?

Les dije que no quería más admiradores por hoy.

Ahora, si no le importa, debo hacer gárgaras

con mi zumo de limón después del concierto.

(SUSPIRA)

(OLFATEA)

Disculpe, ¿dónde estoy?

En el teatro de la ópera. Ah...

Disculpe, ¿dónde estoy?

Acabo de decírselo, en el teatro de la ópera.

¿Ya me lo ha dicho?

No lo recuerdo.

¿Esa es una rosa Parmesani? ¡Guau!

(OLFATEA)

¿Esa es una rosa Parmesani? ¡Guau!

(OLFATEA)

¿Esa es una rosa Parmesani?

-¿Quién es usted? ¿Qué quiere?

¿No recuerda haberme dado un autógrafo hace un momento?

Pues no. Y si me disculpa, tengo que hacer gárgaras.

¿Está loco?

Están en mal estado. No sé cómo, pero causan amnesia temporal.

Ah. (BALBUCEA)

¿Gerónimo Stilton?

Ahora me acuerdo.

El aeropuerto, la entrevista...

¡Ah! ¡Mi estrella de la suerte!

¡Ha desaparecido!

(PENSATIVO) La deben de haber robado.

Apuesto a que tiene algo que ver con esas rosas.

(LLORA)

¡No!

¡Mi carrera está acabada!

Calma, calma. Es un hermoso rubí, pero solo es una joya.

La estrella de la suerte no es una joya cualquiera.

Es mi amuleto de la suerte, todos mis éxitos se los debo a ella.

Sin ella, no puedo cantar.

Eso no puede ser cierto.

(CANTA ÓPERA)

¿Lo ve? Sin la estrella de la suerte, no soy nada.

(LLORA)

(BALBUCEA)

No se preocupe, Diva, yo le ayudaré a recuperar su rubí.

¿De verdad? ¿Haría eso por mí?

No pararé hasta encontrar su rubí, y lo primero que hay que hacer

es interrogar al florista ese, Teddy Tulipanes.

(SE LAMENTA) Mi ajedrez de cáscara de coco.

Mi colección de ruedas pinchadas.

Mis cajas de pizzas de todas partes del mundo.

¿Cómo podré vivir sin ellas? ¡Ay!

Sabemos que esto es muy duro para ti, pero así es mejor.

¿Eh?

(RÍE)

(Música)

Esperadme aquí. Volveré antes de que podáis decir chedadífico.

(Música)

¡Abra! ¡Abra!

(SUSPIRA) Ay.

¿Es usted el dueño?

Sí. Está cerrado.

Ya lo sé, ya lo sé, pero necesito esa nariz de bruja. Porfa.

(Música)

Y ya puestos, ¿me enseña esos amuletos de la suerte superguays?

¡No! No importa.

Era justo lo que necesitaba para completar mi colección

de narices de mentira. ¿Verdad que es una preciosidad?

(ENFADADO) Trampita, se trata de tirar cosas, no de que compres más.

Ya, tiene narices la cosa.

¿Lo pillas? Narices.

¡Ah!

¡Eh!

¿Y mi nariz?

Trampita, basta de tonterías, esto es por tu bien.

Si quieres tener casa mañana, tira todo esto esta noche.

Supongo que tienes razón.

Vamos al vertedero. (SE LAMENTA)

¿Mis rosas Parmesani, defectuosas? ¡Eso es ridículo!

Son una obra maestra de la perfección, véalo usted mismo.

(OLFATEA)

Tiene razón. Claramente, las rosas y el señor Tulipanes

no tienen nada que ver con el robo de la estrella de la suerte.

Entonces, ¿quién la ha robado?

Desgraciadamente, no tengo ni idea, pero no me rendiré.

Acabaré descubriéndolo.

¿Y si se enteran los periodistas de que me han robado el rubí?

Supongo que tendré que llevar la copia,

eso les engañará hasta que encontremos el original.

¿Tiene una copia?

Sí, casi no se distingue del original.

¡Oh!

Perdóneme, pero es que me ha dado una gran idea.

Esto no me convence nada.

Solo lo hago porque he comprobado mi horóscopo,

y dice que hoy puedo confiar en los ratones con corbatas rojas.

No se preocupe, solo tiene que leer esto.

Confíe en mí. ¿Lista?

(LEE) "Alguien ha intentado robar mi estrella de la suerte.

Pero por suerte para mí, la joya que robaron es una copia sin valor.

La joya original se encuentra en una caja fuerte de seguridad

en el Banco Central de Ratonia".

(Música tensión)

¿Cree que funcionará? Pronto lo sabremos.

Por aquí no se va al vertedero municipal.

Claro que sí. Estamos volviendo a tu casa.

¿Eh?

(TITUBEA)

Sí... Ya que estamos volviendo a mi casa,

podemos volver a descargar mis cosas.

Trampita, para el coche.

¡Trampita! ¡No puedo hacerlo!

(LLORA)

(Música)

No llores, intenta ser fuerte. ¿Eh?

¡No!

Es por tu bien.

(AMBOS) ¡Trampita!

Aún no hay rastro del ladrón. Espero que le engañemos

con nuestra estratagema. ¡Oh!

(FURIOSA) ¿Qué ha hecho con mi rubí? ¿Dónde está?

-¿Qué? ¿Yo...?

Por favor, Diva, este señor no sabe nada de su rubí. Suéltelo.

Pero mi horóscopo dice que un ratón miope con pajarita me desea mal.

(Derrape)

¿Trampita?

¿Qué diablos está haciendo?

(Música acción)

¡Te alcancé!

Nada personal, solo quiero recuperar mis cosas.

(CONTENTO) Mis cositas...

¿Cómo iba yo a deshacerme de vosotras?

(Música)

Me temo que es demasiado tarde.

¡Oh, no!

-¿Cómo ha podido pasar? No recuerdo nada.

Otra vez las rosas.

¿A qué estamos esperando? Persigámosle.

¡Detengan al ladrón!

Es inútil, está muy lejos. Mi plan ha fallado.

Ha sido culpa mía. ¡No! No es culpa suya.

Solo ha sido mala suerte.

¿Mala suerte? Claro, sin la estrella de la suerte,

es lo único que puedo esperar a partir de ahora.

(LLORA DESCONSOLADA)

Has sido tan bueno conmigo... Pero no puedo permitir

que la mala suerte también te arrastre a ti.

¡Diva! (CHISTA)

¿No creerás eso de verdad? No hables.

(Música)

Es increíble. Ha recuperado todas sus cosas del camión de la basura.

Primo, ¿cómo te fue con la diva?

Le han robado la estrella de la suerte. Se me ocurrió un plan

para atrapar al ladrón, y adivina quién me lo echó a perder.

¿Quién? Lo tengo delante de mí.

¡Ay! Benjamin, creo que te la has cargado, chico.

¡No, Benjamin no! ¡Tú, Trampita!

Debido al revuelo que has causado, nadie se fijó en el ladrón.

¡Au!

Lo siento, pero es que está convencida de que sin la estrella

de la suerte no puede cantar, y ahora no quiere verme.

Es muy bonito de su parte, piensa que la mala suerte es contagiosa.

Ya sé dónde puedes comprar amuletos de la suerte.

Gracias, Trampita, pero no es tan sencillo.

Sí que lo es. Ella piensa que tiene mala suerte,

pues regálale algo que le dé suerte. Este lugar tiene miles de amuletos

de la suerte. Seguro que alguno funciona.

Bueno, supongo que no pasa nada por comprobarlo.

¿Qué desean?

Echar un vistacito.

Se le ha caído una cosa. Sí, es cierto.

Démelo.

Gracias.

(SUSURRA) Entretenedlo, echaré un vistazo a la trastienda.

¿Por qué?

Ese papel era una entrada para el concierto de la diva.

¿Tiene bombas fétidas extrafétidas?

-¿Extrafétidas?

¿Y confeti de sabores?

¡Cuidado, la estantería está un poco...!

¡Ay!

Desvencijada.

(Música suspense)

¡Ay!

(Bocina)

¿Eh?

¿Qué pasa ahí?

¿Qué os parece?

¿Qué hace usted aquí?

Estoy buscando una joya. Tal vez usted la haya visto.

¿La estrella de la suerte?

No sé de qué me habla.

Es inútil que lo niegue, he visto la entrada de la ópera.

Usted estuvo en el recital de la diva, y esto...

Es un ambientador.

¿Un ambientador?

¿O el espray de amnesia temporal de Joe Artero?

Roció las rosas con esto, ¿verdad?

Tapones para la nariz. Los mismos que lleva usted, ¿verdad?

(Música acción)

¡Te pillé! ¡Suéltame!

¡Ah!

¿Dónde estoy?

¡Trampita, detenle!

(Música acción)

¡Tomad!

¡Oh, no!

¡Ah!

(RÍE) -¿Os gusta mi confeti extrafuerte?

(Música acción)

¡Ah!

(RÍE) Ya lo tengo.

Pero, ¿cuál es?, ¿la copia? (RÍE)

Buen intento.

¿Dónde estoy?

¿Lo ve? No son del mismo color, esta es la copia. Le engañamos.

La verdadera estrella es la que robó del camerino de la diva.

(SE LAMENTA) Lo sabía, toda mi vida he tenido mala suerte.

Nunca me sale nada bien, por eso no tuve elección.

¿No lo entiende? Tenía que robar ese rubí.

Señor, lo que hizo estuvo mal.

Además, eso de la mala suerte son todo imaginaciones.

No me diga. Entonces, ¿por qué fui tan tonto de tirar el verdadero

rubí a un camión de la basura cuando me dirigía al banco?

¿En un camión de la basura?

¿Qué estás haciendo?

¡La estrella de la suerte!

¡Cayó en una de las cajas de Trampita!

Qué suerte.

(RÍEN)

-Mi rubí, lo has encontrado.

(CANTA ÓPERA)

(SUSPIRA ALIVIADA)

¿Lo ves? Te dije que tu voz no tenía nada que ver con la suerte.

¡Claro que tiene que ver!

He recuperado la estrella de la suerte, y con ella, mi voz.

¿Me permites? Mira.

¡Ah! No temas.

Este es tu verdadero rubí.

El rubí no tiene nada que ver con tu preciosa voz.

La voz se debe a ti, y a tu talento.

Tienes razón, ahora lo entiendo.

¿Cómo puedo darte las gracias?

Concediéndome la entrevista que me prometiste.

(TITUBEA)

Nunca concedo entrevistas con luna llena, da mala suerte.

Pero haré una excepción por ti.

(RÍE)

Así que recuperamos el rubí, y se lo devolvimos a su propietaria.

Y en cuanto a Gafado, su suerte ha cambiado.

Ha firmado un contrato para escribir un libro sobre su vida,

y tendrá mucho tiempo para escribirlo en la cárcel.

Esto ha sido todo, amigos. Se despide Gerónimo Stilton.

Pandora, casi se me olvida, tengo una cosa para ti.

Ropa de la diva, que quiere que tengas tú.

¡Ah!

(SUSPIRA) Ay.

Hola, flotador de aleta de tiburón.

¡Cuánto te he echado de menos!

Y aquí está mi horno de minipizzas. Tú, ponte ahí.

Mi mayordomo robot por control remoto.

(Chirrido)

¡Ay!

¡Ay!

¡Ay! ¡Ay!

¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!