(Sintonía inicial)

(GRITA)

¡El Gato!

(MAÚLLA)

"LAS AVENTURAS DEL GATO CON BOTAS"

(GIMEN)

¡Ay!

Pero ¿qué son?

(GIMEN)

¡Atrás, zombis!

Si no, os enfrentaréis a la ira del Gato con Botas!

¿Gato...

con Botas?

Pero... estás muerto.

¡Estáis todos muertos!

¡Son fantasmas!

No, no, no, no, no, fuimos al inframundo y...

Un fantasma diría eso.

¡Cavamos vuestras tumbas!

Eh... ¿y os fijasteis si estábamos dentro?

¡No escuchéis su lógica de fantasmas,

tiene demasiado sentido!

¡Cogedlos! (TODOS) ¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah! -¡Ah!

¡Ah! -¡Uh!

En serio, debéis salir de aquí

antes de que os convirtáis en fantasmas.

-Desde que El Moco y sus ladrones nos echaron de San Lorenzo,

hemos vivido en el bosque

¡como animales!

La corteza es mi sabor favorito.

¡Oh, y el mío!

Hemos vivido aquí sin nada, ni papel higiénico tenemos.

Ni os cuento lo que hemos usado como sustituto.

¡Palos!

¡Hemos usado palos!

¡Puaj!

¡Puaj!

¡Puaj!

(VOMITA)

Bien, esa monstruosidad termina ahora.

¡Gente cuyas caras conozco

pero cuyos nombres están muy,

pero que muy muy lejos de mi lengua!

¡He jurado devolveros a todos a San Lorenzo de inmediato!

(TODOS) ¡Sí! ¡Bien!

Id a San Lorenzo y nos reuniremos allí muy,

pero que muy muy pronto.

¡Juntos lucharemos contra los ladrones,

os lo jura el Gato con Botas!

(TODOS) ¡Sí! ¡Bien!

Y hay que hacerlo de inmediato

porque el pueblo está lleno de explosivos y lo volarán mañana.

(TODOS) ¡Bien!

Espera, ¿explosivos? -¿Ha dicho volar?

Tranquilos, tengo un plan sencillo.

¡Obtendré la receta de la miel de un ogro

y conseguiré las hortalizas de los osos!

Aunque ahora veo que suena a locura, me voy.

Bueno, parece que lo tiene todo controlado.

(LLAMA A LA PUERTA)

¿Señor alcalde? ¡Ah, Gato!

Eh... quiero decir...

Bienvenidos a la mansión solariega de Tranche,

quien, como debo deciros, es duque o algo.

Limpiaos los pies, por favor.

Me alegro de que no estéis muertos.

Es el único motivo que tengo para ser feliz, la verdad.

¿Veis mi sonrisa de felicidad?

(TRANCHE) -¡Ven aquí, siervo Temeroso!

-Voy, su excelencia.

Eh... señor alcalde, ¿ahora trabaja para Tranche?

El el único trabajo que pude encontrar

cuando hui de San Lorenzo.

Son muchísimas horas, pero, al menos, la paga es algo.

(TRANCHE) -¡Chico! ¡Temeroso! ¡Ven aquí, inútil!

-Pero lo bueno de tener el peor trabajo del mundo

es que, ahora, ya no le tengo miedo a nada...

porque la muerte sería una bendición.

¡Diantres!

¿Sabéis? Creo que esperaré aquí.

Ah...

Ah.

(Ronquido)

Gato, gato, gato, gato, gato, gato.

Gato, gato.

-Sé que "gato" es lo único que sabes leer,

pero no significa que todas las palabras que leas sean "gato".

-Ejem...

¡Hola, viejo amigo!

¡Oh, he dicho "gato" y el gato ha aparecido!

¿Leer es mágico?

Ah...

Uh.

¡Hola, gatitos!

-No, no, no.

¿Es así como un aristócrata elegante recibe a sus invitados?

¡Oh! ¡Ah!

Eh... quiero decir, es un placer volver a veros,

¿qué motivo es la causa de que haya sido agraciado

con vuestras presencias felinas?

¡Venimos a visitar a nuestra mejor amiga!

¡Ay! ¡No, no, no, no, no, no!

Mi querido amigo Ogro,

tenemos una misión importante.

Hemos venido porque necesitamos un libro.

¡Oh, si libros necesitáis, tengo montones!

Y no echaría uno de menos

porque aún no sé leer todos los garabatos. Eh...

(RÍE) Quiero decir, las palabras. (RÍE)

¿Qué libro necesitáis?

Eh... sé que te sonará a locura,

pero ¿uno con una receta para hacer miel?

¡Ah! Creía que solo yo conocía esa receta.

La idea de que se necesitan abejas

es propaganda difundida por el lobby de la miel.

¡Oh!

¡No creáis las mentiras de las grandes mieleras!

¡Gracias, Miguela!

¿Sabes? Me siento fatal

por todo aquello de convertirme en una tarada y secuestrarte. (RÍE)

Oh... yo ya me había olvidado.

Uh.

¡Excelente! ¡Nos vamos!

Vamos, amigo, le devolveremos a su legítimo puesto

como alcalde de un pueblo que está a punto de explotar.

Oh... esta es mi cara de emoción.

¡Mi siervo se queda conmigo!

¡Pero, Tranche, es nuestro amigo!

¡Debe volver a casa con nosotros!

Pues no debería haber firmado un contrato de un millón de años.

Ah... no leí la letra pequeña.

Por favor, Tranche.

¿Podemos hacer algo para que cambies de opinión?

Bueno, podría olvidar el contrato si...

Ay, déjame adivinar.

Si te diésemos algo a cambio.

¡Sí, señorito!

Los aristócratas elegantes coleccionamos cosas, ¿sabéis?,

y yo colecciono... ¡estos muñequitos!

Tengo un montón.

Pero hay un problema. Que me falta el más raro de todos,

el muñequito dorado.

Traédmelo y podréis llevaros al alcalde

y... el libro.

Ah... un muñequito dorado.

Sé adónde tenemos que ir.

El mercado de los ladrones.

¡Eh, tú!

¡Devuélveme eso! -¡Ah!

¡Buenos días, amigo!

¡El Gato!

Creía que habías muerto.

Bueno, no te creas

todas las leyendas que hay sobre mí.

¿Qué te trae por aquí?

Quisiera comprar...

un objeto de colección.

Todas las compras deben gestionarse con la señora de los ladrones,

pero ten cuidado,

quien enoja a la señora se enfrenta a una muerte inmediata...

y a una multa moderada.

-¡El muñeco es mío, lo he robado yo!

-¡No, el muñeco es mío, lo he pagado con monedas!

-¡Es lo más bonito que tengo!

-¡No puedo dormir si no lo abrazo!

-¡Ya basta!

-(SUSURRA) Cortad el muñeco a la mitad.

-Ajá.

¡La señora decreta que el muñeco sea cortado a la mitad!

¿Puedo quedarme las piernas? -Vale.

¡Ah!

¡Oh! -¡Bien!

-¡Sí!

¡Señora de los ladrones! ¿Eh?

¡Muéstrate!

¡Ah! ¡Ah!

¡Ah! ¡Ah!

¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!

¡Hola, gatito!

(GRITAN) ¡Ja!

¿Esme? ¿En serio?

¿Esta cría es vuestra señora?

¡Es una dictadora despiadada!

¿Tembláis ante los pies colgantes de una muerdetobillos?

¿Eh? ¿Muerde? (GRITA) ¡Oh!

Esme, necesitamos el muñeco dorado

parar poder llevar a todos a San Lorenzo

antes de que explote mañana.

¡Vale!

La señora de los ladrones

no puede entregarte sin más el muñeco dorado,

la haría parecer débil

y, en el mundo de los ladrones, los señores débiles acaban...

¿Con collares?

¿Qué? ¡No!

Ja, ja.

¿Tú lo has pillado, no?

Sí, sí, el... ha sido muy claro.

Han pasado cosas interesantes mientras no estábamos.

Sí.

(SUSURRA) El Señor Osezno.

A cambio del muñeco dorado,

debéis ofrecer a la señora de los ladrones

un juguete comparable

y el único de su calibre es...

¡El Señor Osezno!

Ah... ¿tu osito de peluche? ¿En serio?

¿Y dónde está ese tal "Señor Osezno"?

Encuentra a Gregor y encontrarás mi osito.

(SUSURRAN)

(SUSURRAN)

(SUSURRAN)

(SUSURRAN)

¡Este lugar es maravilloso!

¡Es como una utopía de esqueletos!

(SUSURRA) Ay, ay, ay, ay, ay.

(GRITA)

Eh... ¿Gato?

¡Gregor, mi viejo amigo!

¿Viejo? ¿Joven? Es difícil saberlo.

En fin, que necesitamos al Señor Osezno

y debéis volver a San Lorenzo de inmediato.

¿De acuerdo? Vale.

¿Que nos daréis al Señor Osezno y volveréis con nosotros?

Maravilloso.

(RÍE)

¡Ah!

(RÍE)

(GRUÑE) (MAÚLLA)

¡Por San Lorenzo!

(TODOS) ¡Por San Lorenzo!

(Espadas chocando)

(GRITAN)

¡Ah! ¡Uh, uh!

¡Y no volváis!

Vaya, pues sí que había un montón de ladrones.

Ay...

Supongo que tendré que firmar otro contrato de un millón de años.

Los osos no estaban tan mal.

(LLORA)

¡Pero escuchaos!

¡No podéis rendiros!

¿Qué vais a hacer? ¿Volver con los duendes?

¿Con los osos? ¿Al bosque?

¿A vuestro maravilloso oasis junto al lago?

Vale, mal ejemplo.

¡No pueden echarnos de nuestro hogar

un puñado... de ladrones!

No sé qué pelea has visto tú, señorita,

pero eran muchos más que "un puñado de ladrones".

Sí, eran más de un puñado

y sí, haría falta un ejército para derrotarlos.

¿Y dónde sugieres que consigamos ese ejército?

¡Ah!

No hay tiempo para sembrar un ejército.

Esos ladrones pretenden demoler el pueblo en breve.

¡Me refería a Eames!

¿El hombretopo con el que he jurado no volver a hablar?

Si convences a Eames de que le pida al rey Topo

que nos deje su ejército,

podremos derrotar a los ladrones y recuperar el pueblo.

(TODOS) ¿Eh? ¡Ah!

(MURMURAN) Eso podría funcionar,

pero tu plan tiene un defecto:

¡requiere que yo hable con Eames!

Gato, debes intentarlo por ellos.

Por ellos y por ti.

Dices que no te importa San Lorenzo,

pero yo sé que sí.

Ah...

Es cierto.

Los otros tal vez puedan seguir sin su pueblo,

pero yo no puedo seguir sin ellos.

San Lorenzo...

es el primer lugar al que este nómada puede llamar...

hogar.

¡Lo haré!

¡Seré un héroe...

y hablaré con Eames!

(TODOS) ¡Sí! ¡Bien! ¡Bravo!

¡Pero la próxima vez que muera,

escribiréis algo mejor en mi lápida!

"Un tío estupendo, hizo cosas guais".

¡Patético!

(Risas)

¡Oh, Eames, eres el mejor!

¡Ejem, ejem!

¡Ah! ¡Ay!

¿Puedo ayudarte?

Eh... Eames... he venido... a hablar contigo.

Oh, ¿en serio?

O sea, ¿que vienes a disculparte?

¿Qué? ¿Disculparme? Yo no me... ¿Gato?

Yo...

Yo... te he tratado muy mal en el pasado.

Eso estuvo mal... y ahora...

me... disculpo...

ante ti.

¡Oh, qué bonito!

Y yo acepto sus disculpas.

¡Excelente! Pídele al rey Topo su ejército

para ayudarnos a derrotar a los ladrones.

Uy, uy, uy, uy, uy, uy.

¡Para el carro!

¿Por fin te disculpas y me pides al momento un favor?

¡Esto no funciona así, amigo!

Tendrás que suplicarme.

¿Qué? ¡Oh, oinc, esto es genial!

¡No te suplicaré! ¡Yo nunca suplico!

¡Gato! Necesitamos esto.

Ah...

Eames... yo...

No, no, no. Corrígeme si me equivoco, rey Topo,

pero ¿la gente cuando suplica no suele arrodillarse?

¡Sí, ya te digo!

Ah... vale, me arrodillaré.

Eames, yo te suplico...

Eh, eh, eh, eh, ¿y no suelen hacerlo también en forma de canción?

¿Qué? ¡De eso nada!

¡No, ya lo has oído, quiere una canción!

(GRUÑE COMO UN CERDO)

Por favor, tienes que hacerlo.

(GRUÑE) ¡No puedo hacerlo!

-Tal vez podamos ayudarte.

# (TODOS) Es difícil aceptar

# que uno ya no puede más,

# que lo acaba de asumir

# y, por eso, acude a ti.

# Es verdad, lo he de admitir,

# pide lo que quieras y lo haré por ti.

# Gato te ha tratado mal,

# eso ha quedado atrás. # ¿Qué?

# Besará tus pies y, así,

# él se puede resarcir.

# Qué bondad al pensar en mí,

# pero a mi ego acabas de abatir.

# No voy a huir,

# que acabe al fin.

# Aunque no haya "feeling",

# tengo que tragar la bilis

# y besar los pies

# de Eames.

# (TODOS) Besar los pies

# de Eames. # (LLORA)

¡Mua! ¡Puaj!

¡Puaj! ¡Puaj! ¡Puaj!

Mira y llora.

-¡El Moco no llora!

¡El Moco gana! -¡Oh, sí, claro!

¡El Moco gana! -¡Tú ganas!

(RÍE)

¡Juguemos otra vez! ¡A doble o nada!

¿Ah?

¿Vosotros otra vez?

¡San Lorenzo es nuestro!

(RÍE)

¡Estúpido gato!

¿Cuántas veces tengo que derrotarte?

(Una puerta se abre)

¿Eh?

¡La he abierto! -¡Por fin!

Un minuto, gatito.

¡Hombres, sacad el tesoro de ahí para que podamos volar el pueblo!

(RÍEN)

¡Por fin lo he conseguido!

(TODOS) ¡Bien, sí!

¿Eh?

¡Uh, corred, huid! (GRITAN)

¿Pero qué? -¡A por ellos, chicos!

¿Qué? ¿Cómo?

-¡Ah! Hemos usado la puerta trasera.

¡Amigos, atacad!

(TODOS) ¡Vamos, sí!

¡Ah!

¡Ay!

¡Ah! -¡Ay!

¡Ah! -¡Ah!

¡Ay! -¡Ah!

¡Ay! (RÍE)

¡Ah!

¡Ah! ¡Ay!

¿Eh? ¿Eh?

¡Oh! ¿Buscabas a alguien?

¡Ay!

¡Ay! ¡Somos demasiados, El Moco!

¡No puedes ganar!

¿Eh?

¡Ah!

No me hace falta.

Todo este pueblo va a explotar.

Sabes que tú aún estás en el pueblo, ¿verdad?

Pues claro.

Y si el pueblo revienta, volarás con él.

¡Ay! ¡Tenemos que apagarlo!

(Pasos)

¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay!

¡Oh!

¡Oh! ¡Ay!

¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!

¡Oh!

(AMBOS) ¡Ah!

¡Ah! ¡Ay!

(AMBOS) ¡Ay!

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

¡Chicos, detrás de vosotros!

(TODOS) ¿Eh? ¡Ah!

¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!

¡Ay! ¡Eh! ¡Ay!

Ah...

¡Ah!

¡Ah! -¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

¿Eh?

¡Ay! ¡Ay!

¡Ay!

¡Ah! ¡Ah!

¿Eh? Ah.

¡Ah! ¡Ay!

Uh.

¡Estoy vivo!

¡Sí! ¡Ah!

(TODOS) ¡Sí, bien!

(RÍE)

¡Ja! ¡Mi pueblo está a salvo!

¿Tu... pueblo?

¡Ja!

(GRITA)

¡El Moco ha sido derrotado, huid!

(TODOS) ¡Ah! ¡Huid!

¡Sí! -¡Ah!

¡Ah! ¡Oh!

¡Ah! ¡Ah!

(GRITAN)

(Trompetas)

(TODOS) ¡Sí, eso! ¡Sí!

Amigos míos, estaremos todos de acuerdo

en que, en efecto, no hay lugar como el hogar

y San Lorenzo no sería mi hogar

sin todos y cada uno de vosotros.

¿Incluso yo?

Ah... incluso tú.

(RÍE) ¡Yuju!

¡Sí, todos hemos vuelto al pueblo!

¡No falta nadie, ni uno solo!

¡Todos volvemos a estar juntos!

¡Todo el mundo!

¿Eh?

Nadie se acordaba de mí, ¿eh?

¿Nadie? ¿De verdad?