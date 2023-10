No soy... Yo misma

(Música tensión)

¡Sigo sin poder creer que mamá vaya a viajar al espacio!

¡Al espacio!

¡Al espacio!

¿Adónde dices que va?

(TV) "Faltan 25 segundos. Listos para el lanzamiento.

24, 23, 22, 21...".

¡Ay! ¿Por qué tarda tanto? Espero que al que pilota

se le dé mejor su trabajo que al de la cuenta atrás.

Tranquila, las posibilidades de un accidente

son menores que las de que un terremoto derribe nuestra casa

y el suelo nos trague. Y eso es imposible, ¿no?

No, nada es imposible.

¿Sientes algo?

¿Algún temblor?

(TV) "Cinco, cuatro, tres, dos, uno...

¡Y despegue!".

¡Sí! (RÍEN)

¿Cuándo hablaremos con ella?

Cuando su transbordador se conecte a la estación espacial.

Se me olvidó mirarlo.

Espero que haya activado el "roaming" intergaláctico.

¡Era broma!

Un astronauta se habría partido.

(Música animada)

¡Oh! ¿Cómo es posible que me pase esto?

(RÍE)

Muy gracioso.

¡Oh! ¡Oh, no! ¡No, no, no!

No pongas eso en la madera, deja marca. ¿Lo ves?

-Oye, si vas a salir, necesitamos leche.

-¡Oh!

(IRÓNICO) Oh, sí, claro, leche.

¿Hay algo más que pueda hacer por ti o me retiro ya?

Yo necesito un cable nuevo. Y yo, un adaptador.

Cables y adaptadores para los dos. ¿No podéis compartirlos?

(NIEGA) No somos compatibles. Tenemos puertos diferentes.

(SUSPIRA)

-Pero ¿qué hecho yo para merecer esto?

¿De verdad, papá? (SUSPIRA)

De acuerdo, traeré los cables y los adaptadores.

-¿Y la leche? -También.

(SUSPIRA) ¿Sabéis qué? No veo la hora en la que volváis a clase mañana.

(SUSPIRA) -Yo también. Así tendré más espacio.

Este sitio se me queda un poco pequeño.

-¡Oh, no, no, no!

No sé qué te dejaban hacer en WARPA,

pero si vives bajo este techo, irás al instituto.

Así que, chica androide, prepara tu mochila,

porque mañana será tu primer día de clase.

(RÍE)

(SUSPIRA)

Gracias por asistir a la reunión familiar.

Como líder de esta casa,

mi trabajo es hacer todo lo que mamá me dijo.

Esta es una lista de reglas redactada por mamá

que debemos cumplir en su ausencia.

¿Y qué es eso?

Una lista...

sobre la primera lista. ¿Hay dos listas?

En realidad, hay más de 20 listas.

(RÍE) Tu madre es muy minuciosa.

No entiendo por qué son necesarias. ¿No son las reglas que ya seguimos?

Oh, no sé qué lista enumera las reglas anteriores.

Lo bueno de la lista es que así no tengo que pensar.

Si dice que lo hagamos, lo hacemos.

Si dice que no, lo prohibiré con lista de hierro.

Quiero decir: "Con mano".

Bueno...

¿Todo claro?

(Música)

(ORDENADOR) "Decidme, ¿qué habéis descubierto tan urgente?".

-La IISC... -Que significa:

Instalación de Información Secreta y Compartimentada...

-"Sé lo que significa, yo la creé".

-Se ha visto comprometida.

Durante su fuga, Frankie y los chicos copiaron un archivo,

uno muy importante.

-"No es motivo de alarma,

nuestra encriptación es indescifrable.

Frankie nunca podrá abrirlo".

-Pero ¿y si encuentra el modo? Nos ha sorprendido antes.

-Lo descubrirá todo.

-"Sé a qué nos enfrentamos y sé exactamente cómo vamos a actuar.

Frankie estará bajo nuestro control

antes de que descubra cómo descifrar ese archivo".

-¿Cómo puede estar tan seguro?

-"Porque iremos tras su mayor debilidad

y lo convertiremos en uno de nosotros".

(Música cabecera)

(Música animada)

Así que esto es el instituto.

Sí. Te explicaré un poco.

Esas son las taquillas para guardar tus cosas.

(Timbre)

Ese es el timbre. Cuando suena, hay que ir a clase.

A lo mejor no has visto esto, pero se llama suelo.

Y eso son paredes.

Ja, ja, ja.

Bueno, me largo. Tengo Mates.

O Lengua. O algo así, no sé.

Que te diviertas. Es broma. En el instituto no lo harás.

Está de broma.

Dayton, la chica a la que estaba buscando.

Ah, ¿sí? ¿Me buscabas? Sí. ¿Sabes?

Tengo la cabeza llena de buenas ideas para la obra.

¡Oh! Hola, soy Zane, dirijo la producción de Dayton.

-¡Oh! Hola. Soy Simone.

Estos son taquillas. Para guardar cosas.

(RÍE) -Eres rara. Me gusta.

Verás, estoy pensando en un decorado para la obra.

Algo que refleje que es un científico loco.

Así que tenemos que conseguir una de esas cosas

que usan en las pelis para que salten chispas.

Y frascos llenos de cosas y bichos raros.

¡Un montón de frascos!

Y también una mesa para los monstruos.

Tiene que parecer enorme.

Estoy pensando en un fondo que transmita mucho espacio.

¿Qué opinas? ¡Me encanta! Hagámoslo.

Ya verás, va a ser algo increíble.

(RÍE) Igual que tú.

Quiero decir... ¡Claro!

(RÍEN)

(RÍE)

Dayton Reyes, ¿de dónde piensas sacar todo eso?

¿Sacar qué?

Como productora, eres responsable de la gestión de la obra,

lo que incluye conseguir vestuario, atrezo y decorados.

Pero... yo no sé nada de decorados, atrezo y eso.

No soy una productora de verdad, ¿recuerdas?

(Timbre)

¡Eh! Es el timbre. Cuando suena, hay que ir a clase.

¡Oh! ¡Espera! Escucha, Simone,

cuando estés en clase, no hagas como Andrew.

Sé una buena estudiante, como Frankie.

De acuerdo.

-Los tres primeros artículos de la Constitución mencionan...

-La separación de poderes. -Sí. Así es.

Los artículos 4, 5 y 6...

-Los artículos 4, 5 y 6 afianzan el federalismo,

describiendo la relación de los Gobiernos estatales

con el Gobierno federal. -Eso también es cierto.

Eh... Simone.

Simone es nueva en el Sepúlveda,

y me gustaría darle la bienvenida a nuestra clase.

(Rotulador)

¡Oh! Y ahora parece que intenta escribir toda la Constitución

en la pizarra.

Vale. Impresionante. Pero no te he pedido que hagas eso,

así que puedes sentarte.

-De acuerdo.

(IRÓNICO) -Por favor, ponte cómoda.

(RÍE) (GRUÑE)

¡Gracias! Lo devolveré en cuanto acabe la obra.

Si nuestro monstruo no quiere aplastarlo.

No, tranquila. Era una broma.

¿Quién te crees que eres, jovencita?

-Soy Simone. -¿Te estás haciendo la lista?

-Si hacerse en la lista

es tener un equipo con un procesador de 36 núcleos

y una velocidad de 16 GHz, entonces, sí.

Señor Miffler, creo que puedo explicarlo.

¿Qué tiene que ver esto contigo, Reyes?

Buena pregunta.

Sí.

Buena pregunta.

Vete a tu clase, Dayton, vamos.

Y en cuanto a ti,

es hora de hacerle una visita a la señora Hough.

-¿Es la ingeniera? ¿Va a reprogramarme?

Porque, la verdad, eso no me gustaría.

¡Hola, Dayton Reyes! (CHISTA)

La lleva el despacho de la señora Hough.

Casi le dice que es un androide.

(SUSPIRA)

(Música animada)

¡Hola! ¡Jenny! ¿Qué haces en casa?

¡Espera, no me lo digas!

Eh...

(LEE) "Jenny, media jornada". Por eso has vuelto.

Cada vez dominas mejor la lista de mamá.

Casi he terminado las tareas, y son 75.

(Música animada)

Eh... Creo que te has dejado esta parte.

La lista dice: "El suelo", no menciona la alfombra.

Conozco bien a tu madre, y si no habla de la alfombra,

debe haber una buena razón.

Aprendí hace mucho que es un error

no seguir sus instrucciones al pie de la letra.

Papá, ¿puedo comer en mi habitación? Tengo que trabajar con el ordenador.

Deja que lo vea.

Aquí está. Regla número 67:

"Jenny no debe comer en su cuarto mientras trabaja en el ordenador".

Lo siento, la lista lo dice.

Vale.

Pero ¿puedo comer en mi habitación usando mi "tablet"?

A ver...

No dice nada de "tablet", así que, adelante.

(RÍE)

(Música animada)

"De todo el círculo de amigos de Frankie,

el chico es al que menos conocemos, pero es la clave para conseguirla.

Tenemos que ordenar a Gilroy que lo espíe".

-No sé, no nos ha dado mucha información útil.

-"Pues triplicad del protocolo de vigilancia.

La controlaremos tres veces por hora".

-Pero eso también podría sobrecargar a Tammy.

-"Perdona. ¿Tammy?

¿Ahora sois amigos?".

-Podría causarle graves daños.

-"Ese no es mi problema".

¡No se oye nada!

Déjame a mí.

¿Le has dicho al señor Miffler

que tienes un procesador de 16 núcleos?

-No. De 36 núcleos. Es más del doble.

-Verás, suelo estar al tanto de vuestra jerga,

pero esto es algo nuevo. Yo creo que fue una falta de respeto.

-Veo que usted tampoco me cree, pero puedo demostrarlo.

Si examina mi nuca, lo verá.

(Música tensión)

¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo?

Le va a enseñar su puerto a la señora Hough.

¡Ah!

(Música tensión)

¡Espera!

Déjame oler estas flores.

Una lección importante para todos, ¿no cree?

¡Reyes! ¡Gaines! ¿Por qué irrumpís así en mi despacho?

¿Para matar mis flores? ¡No, señora Hough!

Puedo asegurarle que esa no era nuestra intención.

Estábamos buscando a Simone, y la hemos encontrado.

(RÍE) Se ha estado comportando algo...

Yo nunca diría eso de una estudiante.

Es su medicación para el acné. Puede causarle confusión.

Yo no tomo medicamentos.

Lo siento mucho, directora, pero tenemos que irnos ya.

¡Eh! ¡Volved aquí! ¡Y devolvedme mis hibiscos!

(Música acción)

¿Hay algún problema? ¿Qué?

Si sigues diciendo a todo el mundo es un androide,

tendremos muchos problemas. Problemas con WARPA.

Frankie, voy a necesitar tu capacidad mental.

Me encantaría darte mi cerebro. O mejor, mi procesador.

Pero si me lo quitara, no podría seguir funcionando.

Me refiero a tu experiencia.

Eres la más adecuada para mostrarle cómo comportarse.

Con mucho gusto, Dayton Reyes.

Eres la mejor para eso.

Me encantaría quedarme,

pero ese decorado no se va a construir solo.

Podemos empezar con nuestra primera lección mañana.

Ahora, mi mejor amiga necesita mi ayuda.

(SUSPIRA)

Te vendrían bien un par de manos más.

¿Frankie? ¡Oh! Eres mi salvadora.

(RÍE)

(Música animada)

¡Ah!

(Continúa la música)

Frankie, mira esto.

¡Vaya! Me encanta. ¡Qué bonito!

Pero no me toques, Dayton Reyes. ¡Oh!

Bueno, suficientes emociones por un día.

Me voy a casa.

Me gustaría ir contigo, pero tengo trabajo que hacer.

Muy bien. Te veo mañana.

Y, Frankie... Gracias.

(Música animada)

"Laboratorio gótico".

(Continúa la música)

Bienvenida a "Lo que puedes y no puedes hacer en el instituto".

¿Eso está bien?

Eso es un selfi.

No debes mostrar tu inteligencia, fuerza

y otras capacidades que sean de androides.

Pero puede ser muy divertido.

(RÍE)

¡Eh!

(RÍE)

Andrew LaPierre, intento enseñar a Simone.

Otra cosa, y es muy importante,

nunca muestres a humanos tus circuitos.

A menos que quieras asustarlos.

Pero no queremos asustar a nadie.

Yo, a veces, sí. (RÍE)

Si necesitas recarga, hazlo cuando estés sola.

Las únicas personas que pueden verlo son Cole y Dayton Reyes,

Andrew LaPierre y yo.

(Música animada)

Vale. ¡Hasta luego!

Mira, es Dayton... Reyes.

Excelente uso de nombre y apellido.

Esa es una de las cosas que tú haces, y es... Eh...

Bueno, no importa.

Frankie.

¿Qué pasa, pavitas?

-¿Dónde rula Cole, troncas?

-¿Dónde rula Cole, troncas?

No lo hemos visto. ¿Necesitas algo?

No, estoy de lujo. Me las piro, vampiro.

(Música animada)

¿Se puede hablar así o también os suena un poco raro?

No, ni se te ocurra.

¿Por qué intentaba sacarnos información?

¿Y por qué habla así?

Veréis, es porque tiene un chip de WARPA en la nuca y...

(Música tensión)

¡Oh, no! ¡El chip!

Quien intenta sacarnos información es...

(AMBAS) ¡WARPA!

Hasta luego.

(Música tensión)

¿Por qué crees que Tammy Gilroy preguntaba por Cole Reyes?

A Tammy siempre le ha gustado Cole. No hay de qué preocuparse.

Yo me temo que sí.

Si Tammy Gilroy está controlada por WARPA

y pregunta por Cole Reyes, entonces...

¿WARPA está interesada en Cole? ¿Por qué?

No lo sé. Pero, por si acaso,

es hora de quitarle ese chip a Tammy Gilroy.

Estoy contigo, Frankie. La pregunta es: ¿Cómo?

(Música animada)

Hay miles de páginas sobre esos chips electromagnéticos.

Déjame probar.

Listo. Las webs más importantes sobre extracción de chips.

De acuerdo.

"Los de nueva generación pueden transmitir y recibir impulsos

desde y hacia partes del cerebro

que controlan el habla, el oído y la visión,

pero son solamente eso, transmisores-receptores".

Así que extraérselo no le causará ningún daño a Tammy.

Es un avance muy positivo.

Pero aún debemos encontrar el modo de quitarle el chip.

¿Sería posible decírselo?

¡No! Se pondría a hacer preguntas, y ya sospecha demasiado.

Tenemos que acercarnos lo suficiente

para sacárselo sin que ella se dé cuenta de que lo hacemos.

Eso parece muy complicado.

No. Será como arrancarle un pelo de la cabeza.

Si eres precisa y rápida, es...

indoloro.

(RÍE)

(Música animada)

¡Oh! ¡Tammy!

Puedes ponerte delante de mí, si quieres.

¿Cuál es el truco?

Pareces supersedienta,

y tienes los signos clásicos de la deshidratación.

Piel seca, ojos hundidos...

Vale. Tal vez, si os esforzaseis un poco,

yo no tendría que correr tanto detrás de esa pelota.

Irritabilidad...

(SUSPIRA)

(Música animada)

¡Uhm!

(Continúa la música)

(RÍE) Gracias.

(RÍE)

Encontraremos la forma de sacárselo.

¡Venga, que es para hoy!

Bueno, volveremos a intentarlo. Tengo que hacer el decorado.

¡Oh! No hace falta.

(Música animada)

Y... Ábrelos.

¡Ah! ¡No puedo creerlo! Frankie, ¿has hecho tú todo esto?

¡Estoy impresionada! (RÍE)

¡Oh! No sé qué decir. ¡Mira eso!

No puedo creer que hayas hecho todo esto.

No tienes que decir nada, Dayton Reyes.

Siempre estás ayudándome, y como tu mejor amiga,

yo siempre te echaré una mano.

¡Uhm! ¡Oh!

¡Uhm! Ah...

Ven aquí. ¡Oh, Frankie!

(SUSPIRA)

Tenemos que encontrar una casa para Andrew y Simone.

¡Oh! ¡Ya entiendo! Quieres echarlos. ¡Deja que yo se lo diga a Andrew!

No vamos a echarlos, solamente, a reubicarlos.

Papá se está volviendo loco con ellos aquí.

Pueden quedarse en mi casa. ¡No! No, esa no es una opción.

¿Por qué no puede volver él a su casa?

Andrew LaPierre cree que el doctor James Peters

lo traicionó en el Rombo.

Tenemos que hacerle ver que no es cierto.

Seguro que el doctor Peters puede convencerlo.

Bueno, si Andrew accede a hablar con él.

¿Qué? De eso nada. No pienso hablar con ese traidor.

Dice que no piensa hablar con ese traidor.

No, lo ha malinterpretado todo.

El doctor Peters dice que lo has malinterpretado.

Él intentó salvarte en el Rombo. Él nunca te traicionaría.

Dice que te quiere.

Él no ha dicho eso.

Dice que él no ha dicho eso. Yo no he dicho eso.

Vale, me he inventado eso último.

Dame el teléfono.

Admítelo, me vendiste.

Te juro que no lo hice, Andrew.

Ven a casa y verás lo importante que eres para mí.

Podrás jugar a todos los videojuegos que quieras

y no tendrás hora para ir a dormir.

Y tu habitación. ¿Qué? De eso nada.

Pues adiós. "¡Está bien!".

Te cedo mi habitación.

Simone también se viene.

¿Quién es Simone?

Es un androide.

Y una amiga.

Tus amigos son mis amigos.

Por supuesto que puede venir.

"Bien, estaremos allí en media hora".

¡Ah!

¡Oh! ¡Sí!

Y pon buenas almohadas, odio que tengan bultos.

¿A quién le gusta una...?

¿Hola?

-¡Oh! ¿Qué?

¿Se puede saber qué queréis ahora?

¡No, no! Esperad, vale, dejad que coja un boli.

Oh, no. Simone y yo nos mudamos.

¡Uh! ¡Oh! Gracias a Dios.

(RÍE)

(Música animada)

(Llamada)

¡Sí! (AMBAS) ¡Mamá!

-"¡Oh! No sabéis cuánto me alegro de ver esas caras".

-¿Qué se siente en gravedad cero? ¿Vomitaste en el lanzamiento?

¿Cómo es la biónica espacial?

¿Vomitaste en el lanzamiento?

"Solo tengo un momento para hablar antes de que la señal se apague,

pero quería saludaros.

Will, ¿cómo está la casa? ¿Te ha sido útil la lista?".

-Por supuesto. No sabría qué hacer sin ella.

(Timbre)

¡La cena!

"¿Habéis pedido comida?

Will, me gustaría que cocinaras, es más sano".

-Cocinaré mañana. Hoy toca El chico de las tartas.

-"¿La pastelería?".

-¿Qué? Llevan fruta. De limón, pera, melocotón...

Mamá, nos estamos limitando a tu lista,

y no pusiste nada sobre pedir comida.

(RÍE) "Will, ¿qué más habéis estado haciendo

que no estaba en la lis...?".

(A LA VEZ) ¡Oh! -¿Qué iría a decir?

Es imposible saberlo.

¿Empezamos?

¡Sí!

(RÍE)

(Llaman a la puerta)

¡Oh!

Mi pequeño.

(RÍE) Pasad. Pasad, pasad, pasad. Hola.

Pasad, pasad, pasad.

(RÍE) Este lugar ha sido como una morgue cuando no estabas.

Ya. ¡Oh!

¡Mira lo que tengo aquí!

Genial. ¿Son para mí? ¡Sí!

Pero solo tocarás entre las tres y las siete de la tarde.

Vale.

Quiero que los dos os sintáis lo más cómodos posible.

Simone, el cuarto de invitados es tuyo.

Si necesitas algo, lo que sea, dímelo, y lo tendrás.

Es mejor que la celda de WARPA.

Eh... Sí.

¿No nos encontrarán aquí?

Bah, no te preocupes.

Seguro que el doctor Peters tiene seguridad.

¡Oh!

(Música tensión)

Este lugar no es seguro para ellos.

Ese androide es una máquina de última generación,

y tengo que proteger lo que es mío.

¡Oh!

James Peters, eres un genio.

(RÍE)

Con Sigourney en órbita,

ha llegado el momento de mostrar a Andrew al mundo.

Voy a hacer que sea tan famoso

que WARPA no podrá utilizarlo nunca más para sus funestos planes.

Porque nuestra vida está a punto de cambiar para siempre.

(RÍE)

(Música créditos)