¡Dos culos! (RÍE) No, que tenga tres culos. (RÍE)

Infinitos culos.

¡O que tenga un culo gigante!

Hasta arriba de dinamita.

Y que eructe fuego para que no necesite una cerilla.

Y que tenga un soplete, por si las moscas.

Eres un genio.

"Capítulo 1. La obra maestra."

"Estos son Jorge Betanzos y Berto Henares.

Jorge es el de la derecha con corbata y pelo cepillo.

Berto el de la izquierda con camiseta y pelazo.

Recordadlos bien

porque esta es la noche que Jorge y Berto crearon

'¡El Capitán Calzoncillos y el potente petardazo

de la perversa panderapocalispis!'

De Jorge Betanzos y Berto Henares."

Y luego, Culo Petardo, que se llama así por su culo

y sus petardos, se tira un pedo

con dinamita. ¡Se la lanza al Capitán Calzoncillos y explota!

Y se estrella contra... ¡un árbol!

¡Y explota! Lo lanza por los aires

y choca contra un cóndor.

¡Y explota!

Es muy chungo que explote un pájaro.

Vale, ¡pues contra un camión de basura que explota!

Y vuela por los aires

hasta una fábrica de colchones gigantes de los caros.

¡Y explota!

(RÍE) Tío, esto va a ser... Una obra maestra.

Flipo con lo flipantes que somos.

(A LA VEZ) ¡Choque de nuevo!

(Puños chocando)

Espera, ¿no era mano, codo, brazo, rodillas, pies y luego un gritito?

(Tambores)

# Jorge # y Berto hacen tebeos.

# ¡Es molón! # ¡Un montón!

# Y había un viejo director # que les decía

# Bla bla bla bla.

# Tuvieron, pues, un "hipnoanillo" # y le hicieron bailar.

# Y en Capitán Calzoncillos,

# sin querer, # ¡se convirtió al final!

# ¡Tatatachán!

# Con un chasquido # transforma aunque no es genial.

# ¡Y recordad que si se moja

# volveremos a empezar!

# Ponedlo todo junto. # ¿Qué podría salir mal?

# ¡Aquí la canción del # Capitán Calzoncillos va a acabar!

# De Jorge Betanzos # y Berto Henares.

# ¡Tatatachán!

"La vehemente villanía de la vil 'vampirrisa'."

(RISAS)

"Era el mejor momento de Jorge y Berto."

Otra obra maestra en el bote. Si es que somos lo máximo.

Otra vez alitas de murciélago.

(Música)

-¡Hola, chicos!

Hola, Erica. ¿Qué te parece el tebeo?

¿Cuál es tu favorita?

¿Las explosiones del principio, las del final o las del medio?

A ver, voy a empezar por lo bueno.

"La invasión pedorreta" es muy guai.

Y cuando Culo Petardo se sacrfica por el bien de la humanidad...lloré.

Pero quiero daros un pequeño consejito.

A las chicas no les gusta.

¿Eso es un consejo?

Pero qué dices, a las chicas les encanta.

(GRITAN)

-Me enfada y me aburre a la vez.

¿Existe la palabra "enfurrida"?

Estoy "enfurrida".

Uf, mal rollo.

Mucho, pero esto lo arregla un personaje femenino fuerte.

Ya está la novia de Culo Petardo, Griticienta.

(GRITA)

Serviría si hiciera algo más que gritar.

Podría ser una abogada gritona. Hay muchas.

Berto, dejó los estudios para alertar a gritos

de la invasión de los "potarobots". Cierto. Me olvidaba de su historia.

Vuestras protas solo lloran,

van de compras y cepillan ponis.

¡Falta una con más peso!

¿Que se llame cómo? ¿Pesicienta?

Uhm, ah, no mola nada. ¿Y cómo la dibujarías?

Ya, no, dejadme pensar,

El Carromillo.

Directora del diario Jeronimo Chumillas.

Soprano principal del coro de ciencias.

Antigua presindenta del club de antiguos presidentes.

Qué cerebrito tan bonito de avena. Casi tanto como el mío.

Están hechos el uno para el otro.

Dos mentes de avena que piensan como una.

Eso es lo que les va a los niños. El jaleo, el caos y la acción.

Atenta. ¡Guerra de comida!

¡Guerra de comida!

-¿Alguien ha pedido helado?

(Comida aplastada)

Qué asquito me da.

Erica y yo. Una mente colmena de amor.

¡Lo ves! Sabemos lo que les gusta.

Somos unos expertos, unos maestros.

¡Cargaréis con la culpa aunque no sea vuestra!

Os venís conmigo a...

¡No lancéis salchichas! ¡Oh!

"Capítulo 2. A toda carrastilla."

Cómo se sujeta ahí, ¿con celo?

¡Silencio! (SUSURRANDO) Lleva dos.

Va a conjunto, tío.

El Señor Magarazas dice que no soportais hacer ejercicio.

¡Pues saldremos a correr!

¡No te preocupes! Él se queda sin aire con solo eructar.

(Eructo)

(SUSPIRA)

Sí, vamos. ¡Ay!

(SUSPIRA) (SE QUEJA)

(Eructo)

¿Saluden al órden?

Paseo de las pedorretas.

(RÍEN)

(GRITA) ¿Qué estáis haciendo?

Uy, creía que no nos vería durante el flashback.

(GRUÑE)

Vale, yo empecé la guerra de comida pero solo porque lo dijo Erica.

Tiene el don de quitarle la gracia a todo.

Así que ella empezó la guerra de comida

aunque no tocara ni un plato. Ya basta.

Chicos, os odio desde lo más profundo

de mi alma, pero os ayudaré porque lo último que necesito

en mi escuela es que enfadéis a las chicas

(Chatarra)

Luego vienen a mi despacho

y no pienso tolerarlo porque me desconciertan.

(Música de móvil)

Veis, ¿qué quería decir con eso? Eh... ¿hola?

Puede que sí o puede que no. ¿Quien lo sabe?

Nosotros. Era "hola" claramente.

A ver si este folleto os ayuda. "Cómo entender a las mujeres.

El folleto que los hombres nunca leen."

¿Es bueno? No lo leí, pero quizás os ayude

a solucionar lo de Erica.

Y más os vale,

porque como venga alguna chica a buscarme...

¡Os arrastraré conmigo!

"Capítulo 3. Ciencias antinaturales."

"Gustavo estaba tan colado por la mente de Erica

que no podía sacar su mente de su mente."

-¿Puedes pasarme el bisturí, cerebrito de mi amor?

(Música)

¿Empezamos la disección, cerebrito de mi amor?

Lo estoy deseando. ¿Primero en la cadena nerviosa central?

Uy, ¿por qué no el glangio subfaringeo?

Por eso me enamoré de ti.

Es mútuo.

"Cerebeso"

Oye, eso es el esqueleto de anatomía.

¡Ya lo sé!

(Sonido hueso)

Esqueletooo.

(RÍE)

¡Oh! Erica...

¡Esos vídeos son la monda!

Eres el mejor, Leoncio.

¡Ajá! Lo que la conquista son los vídeos graciosos.

(SE QUEJA)

Ha sido queriendo.

"Capítulo 4. El club de los metepatas."

¿Cómo vamos a contentar a Erica y a las chicas?

Tenemos que hacer un tebeo molón con tiranosaurios robóticos,

cuchillos vivientes y sin ponis.

(Relincha)

¿Sin ponis?

(Música)

Oye, ¿y si hacemos un personaje femenino fuerte?

¿No fue lo que dijo Erica?

Ni idea, no la escuchaba.

¡Oye, vamos a inspirarnos en Erica!

¡Sí! Será la estrella del tebeo

y le daremos poderes especiales de "aerica".

Eres un genio.

(Choque de puños)

"El Capitán Calzoncillos y el combate de Histérica Colmillo.

De Jorge Betanzos y Berto."

"Había una vez un personaje femenino fuerte llamado Histérica Colmillo.

Una sabionda con el don de quitar gracia a todo.

Solo decía: 'Te equivocas, el tomate es una fruta'.

Y: 'Comes demasiado queso'.

un murciélago se coló y empezó: 'No hueles bien'.

Y el murciélago: '¿Ah sí? Es porque soy un murciélago parlante'.

Luego se puso triste, lloró y la mordió.

¡Tenía veneno melancólico!

Y la convirtió en una 'vampirrisa', una vampiresa

que chupa la alegría. ¡Sí, palabra nueva!

Y dijo: 'Soy Histérica Colmillo,

estoy triste y chuparé alegría'. Y voló por las clases

mordiendo y chupando alegría.

'¡Ay, no tengo alegría!'

Se hizo más grande, más fuerte y destrozó el colegio.

El Capitán Calzoncillos salía del centro 'calzomercial'.

'Niños, he comprado ropa interior y un caimán albino'.

Los niños lloraban. Histérica dijo: 'Les he quitado

su alegría y ahora, a ti'.

Y él dijo: 'Quieta o verás'. Y ella dijo...

'Pues veré'.

¡Y le atacó! El Capitán Calzoncillos no quería

tirar su ropa interior.

'Está limpia y huele bien'. Así que le tiró el caimán,

pero se le pegó.

'Tu caimán albino no puede contra mí'. '¡Muy bien!'.

Lo meditó y le lanzó su ropa interior nueva al estilo ninja.

Parecía un muñeco de nieve de calzones

y daba tanta risa que los niños se tronchaban.

El Capitán les devolvió su alegría. Se rieron tanto que la contagiaron.

'Basta' (RIE) 'Mi deposito de alegría se está llenando'.

Se hizo grande y redonda y los niños saltaban

como en un hinchable.

¿Veis? Todo salió bien. Fin.

'Capítulo 5. ¿Y qué tal las críticas?'

No muy buenas."

Esto es un desastre. Lo reconozco, es malo.

Pero no nos hemos pasado de la ralla.

¡Os habéis pasado de la ralla!

Os habéis pasado.

Burlarse de Erica no tiene gracia.

(GRUÑE)

Ay no, ¡va a matarnos!

¡Corre!

(SE QUEJA)

Erica, ¿no te has enfadado por el tebeo, verdad?

Yo no me enfado. Me vengo.

Es broma.

O no.

No, era broma. ¡Seguid así, chicos!

(GRUÑE)

(RÍE)

(Música de suspense)

"Menuda montaña rusa de emociones."

Yo entiendo de risas. ¡Le ha encantado!

Oh, sí. Hiciste ese curso de internet.

"Enhorabuena, ya entiende de risas."

"Capítulo 6. Ciencias requeteantinaturales".

"Como Erica le dijo a Leoncio que era el mejor cuando le enseñó

esos vídeos graciosos, Gustabo construyó

el 'Gota Bazuca' 2000 para acribillar la mente de Erica

con sus vídeos preferidos.

Así, pensaría que él era el mejor."

Cuando bombardée indiscriminadamente su cerebro

con chistes, Erica y yo haremos

experimentos juntos para toda la eternidad.

¡Ah! O quizá más.

"Esperemos que este giro no afecte al episodio."

Me muero por afectar al resto del episodio.

(RÍE)

"Capítulo 7. El purgatorio del patio."

Mucha gente piensa que los delfines pueden sonreír,

pero no. (GRITA)

¿Qué ha pasado? Nada, estoy bien.

¿Y por qué ha gritado?

Ha aparecido un murciélago y le ha mordido en todo el codo.

(GRITA)

¡Puaj! Los murciélagos del comedor. Echo de menos el pollo.

Este murciélago era diferente.

¿Llevaba traje? No.

Estaba llorando.

(GRITANDO) ¡Llorando!

(Órgano)

¿De dónde viene ese sonido?

(órgano)

"¡Chaval!" ¡Devuélveme la maquina de efectos!

"Capítulo 8. Me muero por morderte."

Estamos en un buen lío. Erica es una vampirrisa.

No es una vampirrisa. Todo eso nos lo habíamos inventado.

Berto, ¿no lo ves? Me quivocaba. No le gustó el tebeo.

Por eso se venga de nosotros con esa broma. Te lo demostraré.

Osea, llevo catorce alitas de murciélago

y ni siquiera me gustan. Me estás dejando divina, Sofia 1.

Otra Sofía, tu corte de pelo es muy feo. Espeluznante.

(RÍE)

"Gustabo estaba inquieto por apuntar con un arma experimetal sin probar

a su posible alma gemela Erica.

Así que apuntó a Jessica.

Jessica, ¿te gustaría formar parte de la historia científica?

Eso me dará más volumen y brillo en el pelo?

No es muy probable

(GRITA)

Uhm, un sacrificio duro pero necesario por el amor.

Jessica.

¿Jessica? ¡Ah!

¡Yo ya no soy Jessica Carmona,

soy Jessica Gordona y quiero chupar tu alegría!

(GRITA)

"¿Qué salió mal? Resulta que el sentido

de humor de Gustabo es fatal y cargó el alma con estos

vídeos graciosos. (RÍE) La mitosis celular.

Me parto.

(RÍE)

Refrigeración nuclear sin alinear.

Un clásico.

El chiste de la naturaleza. Que se pudra.

"Esos vídeos pusieron muy triste a Jésica,

lo que unido a la alita de murciélago que comía,

la convirtió en una 'vampirrisa' de verdad.

Con una sed insaciable de alegría."

¿Qué me has hecho en el pelo?

"Y con un pelo desastroso tela."

Es el vestuario de los chicos. Nunca entró una chica normal.

No sobrevivirían a tantos pedos. Está persiguiendo a ese chico.

Berto, no es una "vampirrisa". Mira.

(GRITAN)

¡Berto, es una "vampirrisa! Sí, tenía razón.

Y otra cosa... ¡Corre!

Tío, cuidado con las pelotas de tenis.

No nos quites la alegría. Somos jóvenes para estar tristes.

Yo esperaba ser feliz hasta los 30 o por ahí.

(RÍE)

Qué bueno. Os la he colado del todo.

Ha sido una broma alucinante, de verdad.

¿Qué broma? Es una "vampirrisa" con colmillos.

Sí, en la mano. Son de plástico.

Vaya, nos la has colado del todo. Entonces, para aclararme,

las "vampirrisas" no existen, ¿no? Claro que no.

Las "vampirrisas" con seguridad 100% no existen.

¡Corred! ¡Los "vampirrisas" existen!

¡Y es culpa mía!

Tiene razón, existo y es por su culpa.

-Oh, qué casualidad.

-Oye, te has adelantado. Queda mucho capítulo.

Es buen momento para quien ya sabes haga lo que ya sabes.

Yo me apunto. Y no me digáis que me quede aquí.

Erika, quédate aquí. Es cosa nuestra.

Genial, ya me buscaréis para que os saque de la cárcel.

Tontorrones.

¿Dónde está?

Ay, no.

Lleva auriculares, no nos va a oír.

"Cómo amargar a los niños, capítulo cinco.

Jerséis que piquen."

Si no llamamos su atención, se acabó.

Qué bien nos ha venido.

"Pues sí."

¿Eh? ¿Quién...?

¡"Tachán"!

"Adiós picnic."

Capitán Calzoncillos, detén a la "vampirrisa".

Marchando. ¡"Tachán"!

Solos tú yo otra vez, chiquitín.

Ve olvidándote de los codos.

Y pide hora en la "pelu". ¡"Zas"!

Hola, soy el médico "Ro llazo", médico de familia.

Estas escenas son tan violentas, que están en un folleto aburrido

para que no se les derrita el cerebro.

Por cierto, en realidad no soy médico.

El Capitán Calzoncillos creía que Jorge había dicho

"vampiresa" en vez de "vampirrisa", por lo que falló en su ataque.

Ajo y agua.

El ajo fue un tratamiento ineficaz.

Vamos, plata.

Del mismo modo, la plata no resolvió el problema.

Estaca de vaca.

No fue la clase de estaca adecuada.

El diagnóstico fue el fracaso.

Ay, no.

¡Ah, mi codo!

¡A mí no!

(LLORA) Estoy muy tristón.

¡Pataleta! ¿Tenía que dolerme?

Pataleas como un bebé. No me juzgues.

Estoy luchando contra mis sentimientos.

Puño ñoño.

Siempre quise un perrito.

¿En serio?

Tus golpes tan flojos me harán llorar.

Gas lacrimógeno.

(Flatulencia)

Te has pasado de la raya. Te has pasado.

¿Por qué están todos en mi contra?

¡Solo soy un hombre en calzoncillos!

(LLORAN)

No podemos ganar. Gané al conocerte.

Como no volveremos a ser felices,

quiero que sepas que fue el día más feliz de mi vida.

No tanto como los días pasados a tu lado.

(LLORA) Ay, no.

¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo aquí?

¿Por qué no luchas contra Jésica? Muy bien, lucharé contra ella.

¡Pero no me gustará!

Coscorrón tristón.

(LLORA)

Me quedé calvo en el instituto.

¡Golpe penoso!

Menos mal que este algodón es muy absorbente.

(RÍE)

Jorge, sé lo que necesitamos,

la ayuda de nuestro personaje femenino fuerte.

Nunca lo hemos probado, pero puede que funcione.

(AMBOS) Erika.

Erika, escucha.

Verás, resulta que... Hola.

Necesitáis mi ayuda, ¿no? Necesitar es exagerar un poco.

Sí, por favor. Perdónanos.

Ayúdanos a toda prisa.

Quieres decir a toda "vampi prisa".

Muy bueno. ¿Cómo no se nos ocurrió?

Porque estamos tristes para ser...

graciosos.

Vale, vale. Vamos a por Gustavo. Él lo empezó todo.

Gustavo no está aquí. Siempre está aquí.

Creo que sé dónde está.

No me escondo, analizo la serpiente por dentro.

Y luego la he bombardeado a vídeos desternillantes.

¿Estos vídeos de comida podrida?

Exacto. Algo falla en su cerebro. Estos chistes son infalibles.

¿Ibas a bombardearme con esto? Sí.

Pues ya está, solo hay que invertirlo

y bombardearla con vídeos graciosos de verdad.

Sí, sé unos vídeos perfectos.

"El ataque del pan."

Sí, pon los vídeos del ataque del pan.

Solo es un niño que va corriendo tirando panes.

Son muy buenos.

Hacen más gracias que la comida podrida.

Espero que el Capitán Calzoncillos esté bien.

(LLORA) Y para colmo, todo el mundo olvida mi cumpleaños.

¡Deja de llorar y pelea!

No tengo un buen ángulo.

¡Capitán Calzoncillos, aparta!

Nunca me he sentido querido.

Te queremos. Lárgate ya.

Gracias, me ayuda.

Pero no basta, necesito escribirlo en mi diario.

¡Ríe ahora! Retrete de la risa.

¡No!

Mi cerebro está lleno de vídeos del ataque del pan.

¡Estoy harta de verlos!

¿Cómo puedes cansarte de esos vídeos?

¿Ves? Me parto. Pues ella no.

Adivinemos lo que le hace gracia.

(RÍE) -Vaya desastre de pelo.

-Vídeos de peinados chungos.

"Capítulo nueve.

Para abreviar una historia tan larga, funcionó."

No sabía que hubiera tantos vídeos graciosos

de peinados chungos.

Sofía uno, vamos a verlos todos.

Otra Sofía, haznos palomitas. Pero no las toques.

(RÍEN)

El ataque del pan golpea de nuevo. Ya están todos.

Todo me ha dado una idea genial para un tebeo.

(LLORA)

"Básicamente, una lágrima es agua,

por lo que convirtió al Capitán Calzoncillos

en el señor Carrasquilla." ¡Eh!

¿Quién me ha vuelto a robar los pantalones?

(RÍE)

¿Qué te parece? Es perfecto.

Solo le falta un nombre. Taponadora.

¡Sí! ¡Genial!

Buenísimo. Y ya vale de abrazarnos.

Una pregunta, ¿por qué me pedisteis ayuda a mí?

El señor Carrasquilla nos dio esto. "Cómo entender a las mujeres.

El folleto que los hombres nunca leen."

¿Sirvió de algo? Aún no lo leímos.

Pero lo cierto es que... Tenías razón.

¿Nos ayudas con "Taponadora y la terrible tunda

del 'traserosaurus' tiquismiquis"? Seremos un equipo increíble.

Sí. No, los tebeos no son lo mío.

Pero esto me lo llevo.

Me piro.

Bueno, basándonos en lo que hemos aprendido

sobre las chicas en el capítulo, ¿qué hacen las superheroínas?

¿Golpear cosas hasta que explotan?