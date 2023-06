La salvaje saña de la sucia salamancha

(Música)

(RÍEN)

"Estos son Jorge Betanzos y Berto Henares.

Jorge a la izquierda, con bañador rojo y pelo cepillo.

Berto, a la derecha, con bañador verde y pelazo.

Recordadlo, porque están a punto de bañarse

en el lago del campamento o no".

El lago está cerrado.

Tenemos un asunto pendiente

con esos millonarios del campamento Alta Sociedad.

¿Se refiere al de los niños ricos y cosas lujosas?

(Música)

Ese mismo.

Y nos han desafiado a una regata.

¿Qué es una regata? Bueno, es una...

(TOSE) Ni idea.

Lo que sí sé es que vamos a ganar.

Y vamos a enseñarles que no son mejores que nosotros

por tener los mejores coches

y obras de arte falsificadas

y setas supercaras y por ser mejores.

¿Qué? Así que le daré al campamento

que derrote a esos vaqueros del caviar,

el uso exclusivo del lago.

El otro pasará el verano más seco que la mojama.

Campamento de verano en el lago

contra campamento del lago en verano.

¡Una competición por el lago del campamento

entre campistas! Todo suena igual.

Una preguntita, ¿qué es una regata?

Es una carrera navegando.

Me encanta navegar, surcar el ancho mar.

¿Cómo vamos a ganar una carrera así?

No tenemos barcos. Fácil.

Ah... ¿Estamos esperando la melodía del inicio o...?

# Jorge y Berto hacen tebeos. #

Es molón. Uy, qué bien.

# Están de campamento # y Carrasquilla está también.

# Movieron, pues, un hipnoanillo # y le hicieron bailar.

# Y en Capitán Calzoncillos, # sin querer, se convirtió al final.

¡Tatatachán!

# Con un chasquido se transforma # y se pone a volar.

# Y recordad que, si se moja, # volveremos a empezar.

# Poniendo todo junto, # ¿qué podría salir mal?

# Aquí, la canción # del Capitán Calzoncillos

# va a acabar. # De Jorge Betanzos y Berto Henares.

¡Tatatachán!

"Capítulo uno: a barco regalado..."

"¿Cuál era el plan de Carrasquilla?

Un concurso de ensayos de la revista "Barcos Gratis".

El premio, barcos gratis".

Sinceramente, no quiero ningún barco,

pero me obliga a escribir esto el...

Señor Carrasquilla. Borra eso, empieza de nuevo...

(GRITA) El señor Carrasquilla

es un peligro para nosotros.

Por favor, envíen... ¿Cazadores de rinocerontes?

No soy un rinoceronte, soy uno hombre.

Escribe sobre ¡barcos!

(GRITA)

"Los chicos estaban hartos.

Si Carrasquilla iba a amargarles el verano,

ellos le amargarían el suyo".

Solo faltan 20 segundos.

¿Cómo sabes que come a la misma hora todos los días?

Conoce a tu enemigo, mantén secos tus calcetines

y ve al baño antes de la peli. Ahí está.

¿Crees que una salamandra le dará bastante asco?

Está más que comprobado.

Mmm... ¿A cuántos de vosotros les ha dado asco una salamandra?

Listo para empezar.

Entra en mi boca. Ah...

(GRITA) ¡Salamandra de sándwich!

(GRITA) ¡Salamangüita!

(GRITA) ¡Ay, no!

(GRITA) (RÍEN)

(GRITA) ¡Está intentando robarme el alma por la boca!

¡Quitádmela! ¡Quitádmela!

Es mucho mejor de lo que esperaba.

¿Lo estás grabando? Todo.

Esto es oro Carrasquilla.

(GRITA)

(SUSPIRA) Por fin. ¡Quitádmela!

(GRITA) ¡Quítadmela!

(AMBOS) Oh.

¿Qué?

(AMBOS) ¡No!

Seguro que ha sobrevivido.

O sea, es una salamandra.

Ya, merece un homenaje. Oye, ¿montamos un desfile?

Buena idea, pero necesitamos un permiso.

¿75 pavos?

¿Qué te parece un tebeo como recuerdo?

La intención es lo que cuenta.

"Por favor, lleven los paquetes grandes

a la ventanilla." Podemos hacerlo mejor. (RÍE)

"Por favor, traigan su ira a la ventanilla de los besos".

Les va a dar que hablar.

"Capítulo 2:

El Capitán Calzoncillos y la sucia Salamancha.

De Jorge Betanzos y Berto Henares".

"Había una vez una señora malvada

que llevaba una peluca que todos sabían que era falsa

y en lugar de tirar las cosas a la basura,

las tiraba por el retrete como si fuera un portal mágico.

Las sobras, el goulash alfombras viejas y a su fontanero.

-Ronnie, que tenía poca paciencia.

-Una vez, hasta tiró una salamandra.

Pero es que su retrete era un portal mágico. Increíble.

Y convirtió a la salamandra en Salamancha.

Una salamandra monstruosa con menos paciencia que Ronnie.

¿Posible? Sí.

Salamancha encontró a la señora y la asustó tanto

que puso su casa a la venta.

Aunque era mala época para vender.

Salamancha quería vengarse de toda la gente

que le había llamado asquerosa o no apta para el puesto.

Así que se volvió loca en el centro de la ciudad.

Por suerte, el Capitán Calzoncillos estaba

en una esquina vendiendo gyros, le hacía favor a su colega Dimitri

porque lo llamaron para un jurado popular.

El capitán gritaba: "Compren aquí sus gyros".

Porque no sabía pronunciar "kyro".

¡Gyros! Y, sorpresa, una furgoneta cayó sobre el puesto

y el capitán se quedó "tatagyrado". Dimitri va a flipar.

Salamancha golpeó con su cola al capitán y atravesó un banco.

-Din, din, monedas.

-Después de que le negaran un préstamo

para pagar el puesto de Dimitri,

el capitán le puso una trampa y atrapó la cola de Salamancha.

Pero la cola se le cayó y le salió una nueva,

porque así se las gastan las salamandras.

-(RUGE) -El Capitán Calzoncillos le dijo:

"Nos la has colado a todos".

A Salamancha le pareció lo más bonito

que le habían dicho nunca.

Dejó de derribar edificios y empezó a derribar

barreras entre humanos y salamandras, fundando la IPSA,

Instituto de Prevención de Salamandras Airadas.

Vale, fin".

No lo entiendo.

¿Cómo ganan dinero regalando barcos?

Es un cebo. ¿Se puede saber

qué demonios está pasando aquí?

¿Por qué no oigo el tiqui, tiqui, ti, de las teclas?

Queremos un descanso o no escribiremos

ni una palabra más. Vale, cinco minutos.

¡Pero nada de lago!

(SUSPIRA) Esto sí que es vida.

¿Cómo va nuestro video? Genial.

Es nuestro video de torpezas de Carrasquilla más popular.

"Torpezas de Carrasquilla".

(Silbato)

¡He dicho nada de lago, no todos al lago!

¡Fuera del agua y volved a darle a las teclas!

¡Oh! ¡Ahhh!

¡Eh! ¿Quién ha puesto esto aquí?

(FORCEJEA)

(GRITA) ¡Es un fantasma!

(COGE AIRE)

Es mi flujo de oxígeno, ballena terrestre.

¿Y por qué no respiras agua como los delfines?

Además, ¿qué narices haces ahí abajo?

Entré en la página web del lago.

"Porque todos los lagos tiene sus secretos".

Y dice que hay una base naval secreta

justo bajo este lago con un montón de tecnología coleccionable,

incluido el primer prototipo de submarino nuclear, Atómica Eva.

"El marinero Saúl lleva flores a su amiga Atómica Eva.

Pero no la beses, porque esa chiquita funciona

con uranio y te derretiría la cara". (LLORA)

A no ser que ese submarino sea experto

en ensayos sobre barcos, se te ha acabado el buceo.

Tu ensayo es mi mejor oportunidad de ganar un barco gratis.

Atómica Eva es su mejor oportunidad.

Y yo voy a encontrarlo.

Tú te lo has buscado.

O sales de ahí o entraré yo a sacarte.

Me quitó los zapatos...

¡Ah! Vamos.

Vale, uno fuera.

Demasiada sal en la comida.

Hecho. Y los calcetines.

(Música)

He calentado, he enfriado

y han pasado 20 minutos desde mi segundo desayuno.

El gorro de nadar.... (GRITA)

Podríamos llamarle la Sirenota.

Vale. Prepárate, Gustavo Lumbreras.

(GRITA)

¡No sé nadar!

(GRITA) ¡Yate fantasmas!

Hala, menudo barco.

Sí, Yate Jack. Soy Jorge, colega.

No, es el nombre del barco. (RÍE) Yate Jack.

¡Ah del barco! He visto que necesitaba ayuda

y he acudido al rescate.

Guárdate tu caridad para tu torneo de yoga caritativo,

Gaspatrimonio.

Bonito nombre. ¿Es millonario?

No. O sea, sí.

Todos los ricachones sois iguales.

Con vuestro caviar, vuestros monóculos

y vuestros calcetines.

Yo no llevo calcetines. Exacto.

Soy el director del campamento Alta Sociedad.

(Música)

Qué día tan increíble.

Ideal para la regata anual del Alta Sociedad.

Muy hábil, Gaspatrimonio, con ese truco de fondo fiduciario.

Pero la regata no es hasta el día 17.

Hoy es día 17.

¿Por qué los calendarios son tan confusos?

No lo son, está todo ahí.

El mes, el día y ya está.

Ah, vale. Nos veremos en el agua.

Perfecto. Me muero de ganas.

Quizá este año alguien que no seamos nosotros

se lleve la copa regata.

¡Sí, y tu reloj y tu sombrero y tu cartera!

Bueno, la regata es solo por diversión, pero por qué no,

tengo espíritu deportivo.

Esto me lo quedo para sobrevivir.

¿Y cómo vamos a ganar una carrera en barco sin barco?

Fácil.

Ah... ¿Vamos a empezar un nuevo capítulo o...?

"Capítulo tres: el profundo mar azul".

De acuerdo, escuchad.

Como no hemos ganado el concurso de ensayos

y sigo necesitando un barco gratis, vais a construirme barcos.

¿Haremos barcos con basura? Sí,

porque la basura de un hombre es un barco

para otro hombre de basura.

Aplastemos a esos ricachones como peces

que tuviéramos más de una casa.

¿Por qué odia tanto a la gente rica?

Ese parecía majo. Y le ha salvado la vida.

Bueno, todo empezó cuando era un huérfano.

# Tus cosas deja ya,

# las vamos a quemar.

# Ahora eres rico y lo serás.

# Aquí está el millonario # que te ha adoptado,

# papá Saco de Dinero. #

-No, señorita Primpi. Devuélvalo.

Eso fue un sueño, nunca ha sido un huérfano.

Conocimos a su madre.

"Bernice".

La cuestión es que vamos a enseñarles

a esos ricachones por qué no se merecen ser ricos

y yo sí.

¿No podemos saltarnos lo de la regata e ir a nadar?

Si tu campamento derrota al Alta Suciedad,

(RÍE) podrás estar en el lago cuanto quieras.

Pero si ganan ellos, llenaré el lago de basura. (RÍE)

No dejaré que entierre valiosas antigüedades navales.

Tenemos que ganar.

Campamento del lago en verano, vamos.

Dejadle la basura a la... basura.

Debemos ganar. No es un campamento de verano

si no hay lago. Ya, pero construir un barco

nos llevara una eternidad. ¿Hay algún modo de acelerar esto?

Podríamos hacer un montaje musical.

# Vamos a preparar

# un gran barco # y ya veremos si flotará.

# Hay que correr y ganar, # pues si no castiga,

# el lago va a querer llenar

# de basura. #

Gustavo lleva mucho tiempo ahí abajo.

Mis datos eran correctos.

Mirad, Atómica Eva.

¿Quieres competir con eso?

Está oxidado y no me he vacunado contra el tétanos.

-¿Por qué no has inventado un nuevo submarino?

O sea, eres Gustavo.

Si esto es una maravilla.

Única en su especie, un clásico,

como el Tiria Bigote de 1983.

"Fenomenal, masculino, aparatoso.

El nuevo Bigote, siempre contigo."

Solo se hicieron seis Bigotes, cinco explotaron.

O seis. A lo nuestro.

(Explosión)

Con un poco de aceite.

"Capítulo cuatro: ¿a qué tanta prisa?"

Tenía mis dudas, pero la lancha Lucy

ha quedado muy bien.

Yo ni siquiera noto la basura.

(Gaviotas)

A no ser que la mire o la huela.

Cierto.

Hay un olorcillo a toalla vieja en el aire.

Ja, bonito barco de basura.

Os queda como un guante sucio y roto.

Gracias, ¿qué basura habéis usado vosotros,

una tubería oxidada?

El Atómica Eva es un clásico.

Único en su especie.

Como el Dilia Bigotes del 83.

"Atrevido, distinguido, perturbador."

Le da 1000 vueltas a vuestro vertedero flotante.

Todos los secretos del lago serán míos.

¿Qué? ¡Más aceite!

¿Qué demonios se supone que habéis hecho?

Estos barcos son una basura.

Eso es porque están hechos con basura, ¿recuerda?

El mío no es basura. Es un clásico.

No, el sofá a cuadros es un clásico.

"Atrevido, distinguido".

Eso es un naufragio seguro

y si no son más rápido de lo que parecen,

nadaréis en el lago apartando esas bandejitas del supermercado

que tiramos con restos de jugo de carne.

Esa es basura muy específica.

¡Bonitos barcos, chicos!

Estamos ante una verdadera regata.

No, Club de Campo, no estamos ante una verdadera regata,

porque tus campistas no han venido. Así que ganamos.

Vaya, ¿Bolsillo Profundos?

Ese barco se mueve como un guepardo a propulsión.

"Estos Jorgiano Betantes III y Bertino Henareston III.

Jorgiano, el de la izquierda, con fabular y un fondo de inversión.

Berto, a la derecha, con familia adinerada y fular.

Recordadlo".

Así es como seríamos si fuéramos ricos.

Y tuviéramos un futuro prometedor.

Ah, eso es un barco.

Nos van a hundir.

-A lo mejor nos dejan probar su barco después de humillarnos.

-¿A que son unos barcos increíbles, Florencia?

Tan creativos, tan libres...

¿No podríamos hacerles una oferta?

# -Oferta. #

-¿Quién de vosotros ha puesto mayonesa en mi crema capilar?

Le gastan bromas al Gustavo rico.

El dinero lo cambia todo, menos a nosotros.

Yo, Gustavicol Lumbrecele III, estoy esperando.

¡Estoy esperando!

"Capítulo 5: un barco a babor".

(Gaviotas)

(MEGÁFONO) "¿Listos, marineros?"

(Bocina)

"Y ahí van, en directo

desde el lago campamento de verano

en la regata del campamento Alta Sociedad.

Patrocinado por papel higiénico Pipi,

el número uno para esos momentos."

Oh, no. Han vuelto las voces.

Es Chat Parloteos, nuestro comentarista deportivo.

¿Quieres subir para ver la carrera, señor Carrasquilla?

Ja, ¿y meterme en una vida de lujos como un pez gordo?

Jamás. Bien, como usted guste.

Ahhh.

¿Eso es guacamole?

Sí, hecho con amor con los mejores aguacates peruanos.

Acompañados de un exquisito puré de beicon

y espuma de cilantro.

Mi chef de guacamole lo trae recién hecho cada cuarto de hora.

(Delfín)

(HACE RUIDOS)

(MEGÓFONO) "Sin sorpresas, Bolsillos Profundos

ha tomado la delantera. Y hablando de sorpresas...

papel Pipí, si todavía mancha, dale otra pasada".

Colega, no te canses.

Tu remo es una raqueta de tenis rota.

Además, estamos sobre un puñado de basura

y ellos tienen un barco del futuro.

No, tiene que haber un modo de ganar.

Lo hay.

O sea, coged un montón de bolsas de plástico

y una vez unidas, ¡todo a estribor!

¿Desde cuándo sabes navegar? Desde el episodio 10.

O sea, navegamos.

Gracias pirata.

Pero llevamos demasiado peso.

Otra Sofia...

Mejor.

(MEGÁFONO) "Parece que esa montaña de basura flotante

está apretando para ganar la regata.

Y hablando de apretones, papel Pipí, porque pipí nunca traspasa".

Uno de sus barcos va en cabeza. (TODOS) ¡Sí!

Doble o nada.

Si gano yo, me llevo tu barco y al tipo del guacamole.

No creo que... Hecho.

Y entonces seré mejor que tú. (RÍE)

(JADEAN)

¡No! Esos chanclas con calcetines no pueden ganar.

¡Más velocidad! ¿Más?

Vamos a velocidad máxima.

Pues lo pondré a velocidad extrema.

(Pitidos)

(Alarma)

(GRITA)

Oh, ah... Hola.

-Tiene mala pinta. Para nada.

Estamos acelerando. Nada impedirá mi Gustavictoria.

(Pitidos)

(MEGÁFONO) "Y el depósito oxidado se pone en cabeza.

Van muy igualados".

(Música)

(RUGE)

Guau.

Es la salamandra que tiró Carrasquilla.

(HACE RUIDOS)

Primero me tiran por el retrete

y ahora soy un monstruo gigante.

¿Podría empeorar más el día?

¿Por qué se parece a la Salamancha de nuestro tebeo?

"He aquí la repetición. La salamandra pasó del retrete

a una planta de tratamiento de aguas,

a una gaviota, a un camión de basura que iba al campamento,

donde se unió a la lancha y luego al lago,

donde nadó entre vertido del reactor nuclear.

¡Si no crees en la magia,

ahí la tienes!

¡Abracadabra!"

-Así que el lago está cerrado hasta que se haga justicia

o retre... retricia.

Retri... Retretricia.

Ah... Ohhh, es muy difícil decirlo.

(GRITAN)

(COGE AIRE)

¿Dónde está el tipo XXL que tiró de la cadena?

Se va a enterar.

Oh, oh...

Puedo sentirlo "guacarrejuveneciéndome", Javi.

Sigue untándolo.

(Rugido)

Ahhh.

(RUGE) (GRITA) ¡Vamos a morir!

Hoy no. El Yate Jack está equipado con...

(GRITA) Genial,

porque Javi y yo nos largamos.

Adiós, Patridemonio. (RÍE) Chistes de ricos.

Chócala, Javi.

Necesitamos al Capitán Calzoncillos.

¿Y cómo llegamos a Carrasquilla sin un barco?

Ni idea.

Eso valdrá. ¡Eh, Salamancha,

el que tiró de la cadena está por ahí!

Yate Jack.

¿Qué estás haciendo?

Carrasquilla es mala persona,

pero no queremos que lo "salamanchen".

Confía en mí.

¡Agárrate!

Quieto ahí, ataque de pánico XXL.

Ahora es mi turno. No.

Si me quieres tendrás que enfrentarte a Javi.

¿Verdad, Javi?

¡Javi, no! ¡Eres mi guacahermano!

¡Tatalargarto!

"Las salamandras no son lagartos".

¡Capitán Calzoncillos, tienes que ganar a esa salamandra!

En cuanto me coma este donuts gigante.

Es un neumático.

Mmmm, gomoso.

Acércate a mí. Se acabó la diversión.

Hagamos una fiesta en la playa.

¡Yija!

"Capítulo seis: el de la violencia supergráfica.

Presentado en fiesta en la playorama.

Porque pelearse es peligroso y las fiestas en la playa solo más".

¡Venid todos¡ ¡Mientras se cocinan las almejas,

se busca una pareja! ¡Ay!

Estoy algo mareado, pero aun así sigo encantado.

Dadme lo que sea menos almejas.

Oh, ¡uh!

Esas almejas no me han sentado bien.

Pero estoy bien, creo. Espera, ¿eso es un tiburón?

(GRITA)

(GRITA) ¿Dónde está mi precioso cuerpo?

Oh, aquí está. Un tesoro enterrado.

Salamancha es un lagarto duro.

"Y dale, no es un lagarto".

No debiste tirar de esa cadena.

De eso nada, "salamonada".

Yo no tiré de la cadena, porque no lo hago nunca.

No te librarás con palabras.

Ojo por ojo, váter por váter.

Ahora conocerás el dolor de que te tiren por el retrete.

Él... Él ya conoce ese dolor. Te lo enseñaremos.

(GRITA)

Es el mejor video de Carrasquilla.

(RÍE) Qué gracioso.

Bueno, ¿en paz? Supongo.

O sea, no me quedo satisfecha.

¿Y ahora qué?

Ahora tenemos una regata que ganar.

Tú no tienes motor. Ni nosotros barco.

Pero todos queremos usar el lago. Podemos ganar juntos.

¿Qué dices?

Vale, me apunto.

Vamos a ganar esta carrera.

(MEGÁFONO) "Y la regata se reanuda".

(Música)

Funciona. No podemos perder.

No, mientras el viento aguante.

¡Eh, viento! ¿Cómo lo llevas?

Genial.

¿Vamos ganando?

No veo nada. Me lo tapa el pelo.

Claro que estamos ganando, porque yo os empujo.

(AMBOS) ¡Más rápido!

(Música)

"Gana el campamento Alta Sociedad.

Sin sorpresas, porque son ricos".

Oh, con tanto soplar, me he mareado.

(GRITA) ¿Dónde está mi ropa?

¿Y Javi?

¿Y tierra? ¡No sé nadar!

(MEGÁFONO) "Agárrese, señor Carrasquilla".

Oh, genial.

¿Has venido a regodearte por tu victoria,

Patridemonio?

En realidad, para que no haya rencor,

he venido a regalarle este yate.

Tenemos unos cuantos. A no ser que no lo quiera.

Oh... (RÍE)

Oh, Javi... Mmmm... (RÍE)

Mmmm... El mejor "gua" del mundo.

Parece que todos salimos ganando. Todos menos Gustavo.

¡Aceite, aceite!

El mejor descanso de mi vida.

Hala, ¿y qué se supone que pasa conmigo?

Tranquila, lo tenemos todo controlado.

# Aquí está el millonario # que te ha adoptado. #

Bienvenida a casa.