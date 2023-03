El remojado rescate del torbellino tsudornami

(Música)

"Estos son Jorge Betanzos y Berto Henares.

Jorge es el de la izquierda con corbata y pelo cepillo,

Berto el de la derecha con camiseta y pelazo.

Recoradlos bien. Y no les gustan nada esos pupitres".

El señor Carrasquilla siempre nos chincha,

pero estos pupitres nuevos son pasarse.

Ya no siento la nalga izquierda.

"Carrasquilla los encontró en un catálogo titulado:

Inadecuado para niños. La fuente de material escolar anti alumnos.

De ahí sacó también la idea de las alarmas anti aéreas en los recreos".

(RÍE) "Las tasas de váter congeladas".

-Hace frío. (RÍE)

"Y las taquillas electrificadas". (RÍE)

# Jorge y Berto hacen tebeos.

# Es molón. # Un montón.

# Y había un viejo director que les decía

# Bla, bla, bla.

# Cogieron, pues, un hipno-anillo # y le hicieron bailar.

# Y en Capitán Calzoncillos # sin querer se convirtió al final.

# Ta-ta-chan.

# Con un chasquido se transforma # aunque no es genial.

# Y recordad que, si se moja, # volveremos a empezar.

# Poniendo todo junto, # ¿qué podría salir mal?

# Aquí la canción del Capitán # Calzoncillos va a acabar.

# De Jorge Betanzos y Berto Henares. #

"El remojando rescate del torbellino Tsudornami".

"Capítulo uno: Como sapos se viaja".

Me siento como una manguera doblada, odio los pupitres nuevos.

Ojalá pudiéramos convertir al señor Carrasquilla en buena persona.

O en una persona distinta. O en un delfín.

(RÍE) (RÍEN)

¿Os puedo ayudar?

¿A convertir al señor Carrasquilla en delfín?

No, hombre. Nadie nace mala persona.

Yo diría que el señor Carrasquilla sí.

Puede ser cierto.

Solo digo que en la vida de un abusón,

casi siempre hay un mal trago que lo convierte en un abusón.

Temperatura perfecta, Dante. ¿Este quién es?

Es Dante, mi nuevo asistente personal.

Y no hace falta levantar la mano. ¿Qué pasó con Parker?

No salió bien. Parker molaba mucho,

hacía brownies superricos.

(LLORA)

¿Por qué el señor Carrasquilla es un abusón?,

preguntad a quién lo sepa. ¿A su dentista?

¿A su cartero? ¿A su madre?

¿El señor Carrasquilla tiene madre?

Puede ser cierto.

Perdonad, tengo una videollamada.

(Música)

Sí, mola un montón más que Parker.

¿Imaginas la vida con un señor Carrasquilla majo?

Me apetece tomar un batido. Muy bien, aquí tienen, caballeros.

¿Os canto una canción?

(JUNTOS) No.

# Niños, niños, son lo mejor. #

"Encontraron la dirección de la granja Carrasquilla,

hogar de la ranchera Bernice Carrasquilla".

"Una señora muy dura con el ganado". Perdonad, creía que erais vacas.

¿Las vacas llaman a la puerta?

Toda la santa noche. (Mugido)

¿Usted es la madre del señor Carrasquilla?

Sí, es mi dulce caramelito, gran decepción. ¿Un filetetito?

Vale. Verá, somos alumnos...

Perdona.

Puedo preguntarle si hubo... ¿pasó algo para que se volviera un...?

¿Un tipo insoportable y gordo? Sí.

recuerdo que el concurso de talentos de cuarto curso no le fue bien.

Tengo una foto por aquí en alguna parte, donde estará la dichosa foto.

Juraría que la dejé en... sí, ahí mismo.

Lo hizo fatal, fue un desastre. ¡Hala!

¿De dónde salieron tantas frutas y verduras?

Los llevé yo y las repartí, él tenía que estar ayudándome

con las vacas, no se saca leche de un concurso.

Qué raro. Pero cierto.

Jamás lo superó, ha sido un gruñón malhumorado desde entonces.

Vete a saber qué problema tiene. ¿Usted tal vez?

¿Una chuleta? Claro.

(Timbre)

(Mugido)

Silencio, son las vacas.

"Tras identificar el momento exacto en que el señor Carrasquilla

se convirtió en un abusón. Los chicos secuestraron, digo,

cogieron prestado el Turbosapo temporal 2000 para ir al pasado

y ver qué podían arreglar". (RONCA)

¿Qué crees que estará soñando?

Ese asteroide aniquilará la vida del planeta, nada puede salvarnos.

Nada salvo la ciencia. Te adoro.

Eso mola.

(Música)

(RONCA)

Entremos antes que despierte.

"Una pregunta: si coges prestada una máquina del tiempo

y la devuelves antes de haber partido, ¿llegaste a cogerla?"

Confiemos en Erika.

"Capítulo dos: El efecto Carrasposa".

El cole está igualito del todo. Sí, es un antro.

A ver, ¿dónde está el señor Carrasquilla?

Tíos, soy DJ Carrascaloca.

# Me llamo Carrascaloca # y he venido a deciros

# que me gustan las normas, # sobretodo las que me invento

# yo mismo. # (ABUCHEAN)

Uno, dos.

Qué mal.

¡Benjamín, tienes que cuidar el ganado!

Mamá, estoy rapeando.

Fuego a discreción, niños. Le toca ordeñar.

(LLORA) ¡Dejadme en paz!, se acabó.

De ahora en adelante seré borde y gruñón

y me haré director de este colegio

para que todos los niños se sientan peor aún que yo.

(RÍE)

"Retrocedieron 5 minutos para una repetición

que cambiaría la vida del señor Carrasquilla".

Tíos, soy DJ Carrascaloca. Y yo DJ Jorge Jazzero.

(Música)

Y yo DJ Berto Rockanrollero. Toma, toma.

(Música)

Y vamos a daros caña a tope.

(Música)

"Y así Jorge Jazzero y Berto Rockanrollero

volvieron guay al niño Carrasquilla".

No sé quié nes sois, pero gracias. De nada. Sienta bien, ¿verdad?

Sí, me siento capaz de todo.

De pegar a osos, de volar o hasta de abrir un negocio.

Sí, eso es.

Voy a ser el mejor empresario del mundo.

Misión cumplida.

"Capítulo tres: Una pedorreta en el tiempo".

(GRITAN)

Espero que hayamos cambiado al señor Carrasquilla.

¡Hala!

(JUNTOS) Corporación Carrasquilla.

Algo seguro que hemos cambiado.

¿No tienes la sensación de tener dos robots malvados detrás?

A todas horas, ¿por qué?

Ah, por eso.

Alto, no robots.

(GRITAN)

La obstrucción es fútil. (GRITA)

Por aquí, Jorge.

Por si morimos,

¿recuerdas que te juré que un fantasma se comió tu helado?

Pues fui yo.

Lo sé, por eso te suscribí a todos esos catálogos de muebles.

(RÍE) Muy buena.

Los robots que te gayumbean son lo peor que hay.

Berto, una fábrica de juguetes.

Y nuestros compis de clase trabajan aquí.

Parece un taller clandestino de juguetes.

Venga, más trabajar y menos sonreír.

Esto pinta... Maleducados.

¿Dónde os habías metido?

Si dejáis vuestros puestos, nos metéis en líos. Sobre todo a mí.

¿Por qué a ti? Porque soy jefa de sección.

Si os volvéis a ir, los robots nos gayumbearán a todos.

Estamos en el chollo de los patitos de goma, no hay nada mejor que esto.

(Música)

Y como no, Gustavo está en el lago.

Sí, no me sorprende nada.

Gracias, Gustavo.

Y gracias por no hablar nunca, sin duda eres el subordinado perfecto.

¿Aquí Gustavo no habla?, este sitio no está mal del todo.

(RÍEN)

Contemplad, el nuevo anuncio de la corporación Carrasquilla.

Es un carrasquimoco de juguete. Pringue pegajoso que se estira,

serpientes abrasables y Risi el risitas.

Corporación Carrasquilla: nosotros fabricamos, tú compras.

(RÍE)

Es una carrasquitástrofe, lo hemos transformado de director

gruñón en empresario aún más gruñón.

Igual sí que nació gruñón.

Puede ser cierto.

Hora del Capitán Calzoncillos,

¿tienes cargado el dedo de chasquear?

Pues a chasquear se ha dicho.

(Música)

(CHASQUEAN)

¿Por qué me chasqueais los dedos?, ¿lo hacéis en señal de admiración?,

¿sois vicnix?

Espera, ¿nos hemos deshecho del Capitán?, ¿otra vez?

Robots, gayumbead a esos vicnix fuera de aquí.

El gayumbeo es el peor medio de transporte.

Era mejor salir andando.

(Música)

-Erica, ¿crees que algún día nos darán cuencos

para que no nos quememos las manos? -Algún día, pequeñín.

(Campana)

-Venga, a la cama.

-Cántanos una canción, Erica, por favor.

-Bueno, vale.

(Música)

# El sol quiere brillar, # gayumbeos no hay,

# robots no te controlarán.

# En un plato comer # y poder jugar,

# sin licencia # poder orinar.

# Y vivir en libertad,

# sin robots ni gayumbear. #

-Eso debe de ser el paraíso.

-Se han dormido. ¿Una partidita a las cartas?

Claro, pero antes de jugar dinos cómo pasó todo esto.

Vale, por suerte tenemos tiempo.

Empezó cuando el señor Carrasquilla triunfó en un concurso

y ganó confianza para ser el mejor empresario de la historia.

Ups.

-Compró de saldo un colegio fracasado,

lo convirtió en un taller clandestino de juguetes

y logró derogar las leyes contra le explotación infantil

para hacerse rico con nuestro sudor. Típica historia perversa

de un hombre hecho a sí mismo. -Cuenco, cuenco.

-Y ahora estamos aquí atrapados. A no ser que escapemos.

Conozco bien este sitio, es imposible escapar.

Conmigo no contéis. Tenemos que escapar.

Volver al Turbosapo y cambiar esto.

Pero no podremos salir si Erica no nos ayuda.

Tenemos que encontrar la forma de motivarla.

¿Qué tal con un tebeo?

"-Capítulo cuatro:

El Capitán Calzoncillos y la fantástica inundación de libertad.

De Jorge Betanzos y Berto Henares.

-Había un gato malo y gordo con sombrero de copa

y monóculo llamado Carrasqui P. Bigotines tercero no sé qué más

con un montón de dinero. Pero era tan avaro que quería dinero

multiplicado por el infinito, así que obligó a niños a trabajar

en una fábrica para producir muebles de jardín e impuestos, los niños

decían: 'qué horror' y el Capitán calzoncillos dijo:

'los niños no tendrían que trabajar, tendrían que correr por ahí

y tocar la trompeta'. Fue a pegar a Carrasqui P. Bigotines

pero no pudo porque era monísimo, los héroes no hacen daño a lo mono.

El Capitán estaba bloqueado, pero se fijó en cuanto sudaban

los niños porque dijo: 'estáis sudando mogollón'.

Voló a súper velocidad en círculos tan rápidos que convirtieron

su sudor en un tsudornami que partió las paredes.

Sacó a los niños de la fábrica hacia la libertad.

(Trompeta)

Me duelen los labios. Los niños se cobraron

lo que les debía Carrasqui grabando videos en los que se caía,

abrazaba rinocerontes o tocaba el piano.

Se hicieron ricos y usaron el dinero para cosas buenas como carreteras,

puentes, hospitales, parques, montañas rusas,

locales de ensayo para trompetistas, estadios para combates de helado.

Y así obtuvieron su libertad, igual que nosotros si nos ayudas, Fin".

"¿Funcionó?, no aguanto tanto suspense".

Vale, contad conmigo. Bien.

En primer lugar, tenemos que ocuparnos de los robots.

Qué pena no tener a un súper tipo desnudo como él.

Pero podríamos. Solo hace falta un hipno-anillo.

Un hipno-anillo, ¿y de dónde lo sacamos?

Yo puedo haceros uno.

"Gimieron porque nadie nunca había oído hablar a Gustavo.

Por eso y porque el aire no era de mucha calidad".

(TOSEN)

Puedo hacer cualquier cosa, todo esto lo inventé yo.

Los robots, las máquinas, la fábrica,

el señor Carrasquilla dijo que me recompensaría,

pero me ha convertido en su mobiliario.

Su reposa pies, su perchero, su maniquí de pelucas.

Lo pillamos, mobiliario.

Perdón, es que...llevaba tiempo sin hablar.

Os haré ese anillo y entonces seremos libre de ese cazurro.

Vale, pues mientras Gustavo hace el anillo.

Nosotros haremos esto.

"Capítulo cinco: Que la libertad hipno-anille".

Estaba pensando, ¿qué te parecería que te ascendiera...?

Y entonces, el orangután dijo: "no, en mi piscina, no".

(RÍEN)

El sonido de niños felices es como arañar una pizarra.

¡Parad de ser felices! ¡Robots!

Venga, funciona. Alejos y dispersad a los robots.

(GRITAN)

Gustavo, danos el anillo.

¡Tomad!

Gustavo, puedes hablar. Serás traidor.

¿Qué es eso? Te está entrando sueño.

No, estoy...

(GRITA)

Muy bien, ahora o nunca.

Cuando chasquee los dedos te transformarás en el Capitán.

(CHASQUEA)

¡Ta-ta-cham! Anda, estoy en una nube de sapos.

Capitán Calzoncillos, tenemos que escapar.

¿Podemos llevárnoslos? No tan deprisa.

Tengo el gran libro de normas empresariales,

invoco la norma empresarial 36JX47.

Si el presidente de un negocio se convierte en un tipo loco desnudo,

quien lo acuse pasa a ser el nuevo presidente.

¡Yo lo acuso! ¿Qué?

Gustavo, ¿por qué nos has ayudado? No, me habéis ayudado a mí.

Tontos, ahora yo estoy al mando.

Robots, a por el tipo desnudo de la capa.

Un momento, no tiene poderes.

Se nos ha olvidado el superpoder. Pero puede que lo haga bien.

(GRITA)

"Capítulo seis: El capítulo de la violencia súper gráfica.

Presentado en Tiendovision,

que es seguro mientras no pilles la fiebre consumista.

-Esta es la pajilla del aporreamiento,

con bellas ilustraciones de un robot dando

una tunda a un hombre en ropa interior.

Clásica, eterna, puede ser suya por solo seis cuotas de 19.95 y miren,

la bola aplastante: robots comprimiendo a un caballero

parcialmente vestido. Puede ser suya por solo 12 cuotas de 35.93.

De excelente diseño y sofisticación, la encantadora camiseta para hombre

muestra robots arrojando a un bufón casi desnudo a su perdición".

(GRITA)

¡Viva, una piscina de yogur!, qué guay.

Un momento, el yogur no quema.

"Porque en realidad ese yogur es plástico tóxico".

El yogur no suele quemar.

¡Llamad a la policía de yogur!

Capitán Calzoncillos, ¡no! Ha sido inquietante, da igual.

Por la presente nombro esta empresa "Taller Lumbreras".

Capitán. Calzoncillos.

¡No!

"Taller Lumbreras:

no mereces nuestros productos, no nos mereces a nosotros".

Mi calorizador 2000 logra la imposible

tarea de reunir el líquido en un solo lugar.

Líquidos en la horma de tu zapato.

O sea, ¿cómo una copa o un vaso o una jarra o un cuenco?

Anda, un cuenco. Calla, silla.

(GRITA) Estoy vivo,

aunque me hayas tirado de la plataforma y te dé igual.

Voy a vender juguetes y el sudor con que se crearon.

¿Quieres que parezca que haces ejercicio sin hacerlo?

Sudor de pega.

Parece sudor, porque es sudor. Sudor de pega.

Dos pájaros de un tiro, voy a hacerme millonario.

(RÍE)

Esto es culpa nuestra, no me puedo creer que Capitán ya no esté.

Era un auténtico héroe. Adiós, dulce príncipe inepto.

Ya no puede salvarnos, estamos perdidos.

Qué calor, cómo sudo.

Jorge, un momento. ¿Y si creáramos nuestro Tsudornami?

Sí, puede funcionar.

Volved al trabajo. ¡Robots, a por ellos!

(Música)

¡Que rueden! ¡Salta!

Ha funcionado.

Esto va a ponerse muy feo.

¡Tsudornami!

Rápido, coged un flotador delfín y surfead hacia la libertad.

(Música)

Conseguido y no ha sido tan difícil.

"Capítulo siete: Se acabó el sudor".

(Música)

Tenemos que encontrar el Turbosapo temporal.

Jorge, espera. Mira.

Sí, no podemos dejarlo pasar.

Taller Lumbreras: Nuestros productos son una caca.

(RÍEN) Muy gracioso.

¿Por qué estás tan tranquilo? Sí, no puede ser bueno.

Tienes razón, porque ahora voy a hacer esto:

(Música)

Abigatrón 2000. ¿Qué os parezco ahora?

He sacado la frase de una peli que vi.

(GRITAN)

¿Podemos convencerte de que pares? No, no es nada personal.

Es que no os aguanto.

(GRITAN)

(GRITA) ¿Qué?

¿Qué es eso? Está dentro.

Estas luces no me gustan. ¡Ta-ta-cham!

¡Está vivo! Capitán Calzoncillos.

Anda, sapitos.

"¿Cómo ha sobrevivido el Capitán Calzoncillos?

Os lo diré porque soy el narrador y es mi trabajo.

El extraño potingue tóxico tenía la combinación exacta de

productos químicos y plástico para dar al Capitán poderes elásticos".

Me estiro como un loco, tronco.

Puedo saltar a la conga usando los brazos.

¿Qué tal si los usas para apalear a ese robot?

Puedo intentarlo. ¡Ta-ta-cham!

Modo tope. (RÍE)

Eso también es de una peli, acción.

Tienes que intimidarlo. Puedo intentarlo.

Robot, ¿por qué no te metes con alguien con piernas elásticas?

Vamos al Turbosapo, larguémonos antes de que esto se ponga feo.

Al suelo.

Vamos al pasado para intentar volver majo al señor Carrasquilla.

¿No lo ves?, al intentar mejorarlo, empeoramos todo.

Tenemos que dejar las cosas como estaban,

nuestro señor Carrasquilla es el mejor que vamos a tener.

Ahí está el Turbosapo.

(GRITA)

Tú eres caca. ¡Yo no soy caca!

(Música)

# Me llamo Carrascaloca # y he venido a decir

# que me gustan las normas. # Sobretodo las que me invento

# yo mismo. #

"Y así, Jorge y Berto consiguieron dejarlo todo igual de desastroso

que estaba antes".

Dijiste que los abusones se hacen malos por culpa de un mal trago.

Casi todos, el señor Carrasquilla no.

(RÍE)

El nació así y ya está y no se puede pedir que cambie.

Gracias, Dante.

Por cierto, os lo dejasteis en el Taller Lumbreras.