El peligroso zipizape de la pintoresca taponadora

(Música)

"Estos son Jorge Betanzos y Berto Henares.

Jorge es el de la izquierda, con corbata y pelo cepillo.

Berto, el de la derecha, con camiseta y pelazo.

Recordadlos bien."

Y entonces, Taponadora dice:

"¿Te apetece un poco de desatascador?".

Tienes razón, es un asco.

Yo he dibujado desatascadores. ¿Mejor?

(SUSPIRA) Ya, son pequeños.

Tienes las tuberías atascadas de crimen.

¡Ah! Es horrible. Venga, Jorge.

¿Y si ponemos un desatascador gigante?

¿No? ¡Ah! ¿Qué estoy haciendo? Soy un fraude.

¡Ah!

¡Ah! Me retiro.

Estúpido.

¡Ah! ¡Jolín!

¡No! ¡Ah!

Imposible. ¡No!

(GRITA) (GRITA)

Sí.

Sí, por fin. Aceptado.

# Jorge y Berto hacen tebeos. #

Es molón. Un montón.

# Y había un viejo director # que les decía...

# Cogieron pues, un hipnoanillo # y le hicieron bailar

# y en capitán Calzoncillos,

# sin querer, # se convirtió al final. #

¡Tatatachán!

# Con un chasquido se transforma, # aunque no es genial.

# Y recordad que, si se moja, # volveremos a empezar.

# Poniendo todo junto, # ¿qué podría salir mal?

# Aquí, la canción # del Capitán Calzoncillos

# va a acabar.

De Jorge Betanzos y Berto Henares. ¡Tatatachán!

"El peliagudo zipizape de la pintoresca taponadora."

"Capítulo uno:

El Capitán Calzoncillos y el catastrófico Atascarretretes.

Con la aparición de Taponadora.

De Jorge Betanzos y Berto Henares, y Erica.

Había una vez un gran partido en un gran estadio,

y cuando los fans quisieron ir al baño,

todos los retretes estaban atascados.

'Tenemos que entrar'. 'Es una urgencia'.

Y una voz profunda dijo: 'Qué lástima'. Mal rollo.

Solo los malos ponen 'mua' antes del 'jajaja'.

Entonces, salió un musculoso atasco de las tuberías.

'Soy atascarretretes' y nada puede evitar que atasque cosas'.

Y empezó una ola de atascos. El chico de los cacahuetes,

la tienda de recuerdos donde venden esas manos carísimas

que son solo de espuma.

Por suerte, el Capitán estaba comentando el partido,

aunque nadie se lo había pedido. Gritaba: '¡Touchdown!', '¡canasta!'

y '¡gol!'.

Porque no sabía de qué iba el partido.

Entonces, vio a Atascarretretes. 'Deja de fastidiar'.

Aunque no podía empujarlo porque era como una sombra, pero diferente.

Atascarretretes le arreó un gancho y le dejó KO.

Los fans decían: 'Date prisa, aquí aún tenemos que ir al baño'.

Entonces, otro héroe pisó el montículo. Metáfora de béisbol.

Tenían garras desatascadoras.

'Soy Taponadora y te vas a ir por el desagüe'.

Esa era su frase.

Se lanzó a por Atascarretretes

hasta que tuvo el tamaño de una pelota.

Taponadora lanzó a Atascarretretes y el capitán,

que se despertó con sales y una media de bateo pasable de 227,

lo bateó como Nelson Rodillas Locas y lo sacó del estadio.

¡Home run!

Luego recorrió las bases y dijo:

'Oye, Taponadora, ¿quieres entrar en mi equipo?'

Encogiéndose de hombros, respondió: 'Supongo'.

Para celebrarlo, el Capitán le tiró encima bebida isotónica

de esa que no le gusta a nadie.

Ella le arreó con sus desatascadores

y todos pudieron ir al baño. Fin."

Tienes razón, taponadora es una heroína genial.

Lo sé. Incluso mejor que el Capitán Calzoncillos.

(GRITAN)

Venga, el Capitán Calzoncillos es el mejor. En gayumbos.

No sé yo, hace falta sangre nueva.

Ya visteis qué le hizo Taponadora a Atascarretretes.

Porque el Capitán se lo dejó a punto.

Si Atascarretretes fuera real,

el Capitán necesitaría a Taponadora para deshacerse de él.

¿Te lo puedes creer?

Está ninguneando al Capitán Calzoncillos.

Ya sabes lo que significa.

¿Que tenemos que hacer la tontería de crear un monstruo atascado

para que el Capitán pueda salvarnos y demostrar que es mejor?

¡Din din din!

Échale mucho pegamento.

Vale.

Y ahora, el ingrediente secreto

¿Spray o jamón?

"¿Te encanta el jamón pero no tienes tiempo para masticar?

Tu jamón en spray."

Me flipa haber atascado todos los váteres del colegio.

Si esto no crea un Atascarretretes de verdad, nada lo hará.

Entonces, el capitán nos salvará

y demostrará que es el héroe que necesitamos.

Y ahora, esperar que tiran de la cadena.

Genial. A por Carrasquilla.

¡Ah! La convención de directores.

Qué placer estar lejos del colegio

y debatir con mis colegas temas de directores como directores.

(RÍE) Director Gustaborg, fichando.

Director Carrasquilla, fichando también.

Él es subdirector.

No, no, es la entrada de directores.

La de subdirectores está por ahí.

Con el resto de la basura.

(SILBA)

Está retrete está atascado.

Voy a tirar de la cadena.

¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no!

Será la primera vez que tengamos razón y Erica no.

Sí. Haremos historia.

Buenos días, latas de atún vacías.

Qué raro está el director Gustaborg.

Sí. ¿Gafas nuevas?

No. Es Gustaborg Borg,

porque Carrasquilla y mi yo del futuro están en la convención.

Es mitad robot y mitad robot.

O sea, robot.

¿El señor Carrasquilla no está?

¿Es que tenéis el cerebro de vacaciones?

Sí, es lo que acabo de decir. Vamos.

Sin el señor Carrasquilla, no hay Capitán Calzoncillos.

Qué desastre. Tranqui, tío.

Igual crear un Atascarretretes no ha funcionado.

¡Soy Atascarretretes!

(RÍE)

(GRITAN)

Digo "mua" antes que "jajaja" porque soy malo.

Y ahora que soy superfuerte, apareceré para destrozar cosas.

(RÍE)

Necesitamos que nos salve otro héroe.

Ya lo tienes, chaval.

Soy Taponadora, y tú te vas a ir por el desagüe.

Es Taponadora de verdad.

Y acabo de decir mi frase.

(GRITA)

Reducción por succión.

(Música)

Vaya, es la última vez que voy al baño.

-Estos retretes ya han quedado limpios y desatascados.

Hasta el tapón.

¡Guau! La taponadora real es alucinante

y el héroe sustituto ideal.

Sí, Erica tenía razón, otra vez.

Espera, ¿no será Erica la Taponadora?

Sería lo lógico, pero estoy aquí, así que no puedo ser yo.

No. Además, Taponadora era mucho más alta y tenía otra voz.

A ponerse zapatilla de investigar.

Eso ayudara si te vas al "green", porque son zapatos de golf.

Berto, si Erica no es Taponadora, tal vez lo sea una de las profes.

Por última vez, no soy Taponadora.

Pero puede que lo sea la doctora Mentora. Va mucho al baño.

Los nervios me van al estómago.

Demasiado, diría yo.

Os lo he dicho, son nervios. Hablad con la señorita Antipárrez.

¿Una superheroína?

Eso no va para nada conmigo, pero ¿sabéis a quién le pega?

¿Entonces no es usted una vigilante desatascadora

que lucha por la justicia en la sombra?

Bueno, soy un hombre y era atascarretretes, así que...

Mire, ya hemos hablado con todas las mujeres.

O sea, que usted es Taponadora. Sabemos que es usted.

¡Suéltelo!

Dicho y hecho.

Niños, no puedes vivir con ellos ni meterlos en el calabozo.

Aún. (RÍE)

Humor de director.

No hay nada mejor.

Ya toca retirar mi plato.

¿Dónde está mi subdirector?

Estás encima de mí.

Ah, sí.

¿Listo para participar en la competición de subdirectores

para la diversión de tus superiores?

¿Tengo que hacerlo?

Sí. Y si ganas,

me regalan un viaje a mi parque acuático preferido.

"Villa chorreante del viejo Tom."

¿Y qué gano yo?

Las sobras que te llevas aunque pierdas.

(SILBA)

Este retrete sigue atascado.

(Cisterna)

¡Otra vez no!

Soy Atascarretretes.

¡A destrozar!

"Capítulo dos: Ideas por el retrete."

No paramos de darle vueltas a eso de Taponadora.

Es como estar en un columpio que gira.

Estamos en un columpio que gira. Pues no ayuda.

A ver, ¿qué es lo que lleva Taponadora?

Desatascadores. Bien.

Sigamos los desatascadores. De acuerdo.

Además, necesito bajarme antes de que me maree.

Ya es tarde.

"Llévese el desatascador antes de comprarlo".

Una tienda especializada.

Si Taponadora está en algún sitio, tiene que ser aquí.

"Un gordo hawaiano". Qué bueno.

(RÍEN)

# Gordo hawaiano. #

¿Ha aparecido ya? No.

Espera, ¿qué eres? Un conducto.

Estaban de oferta.

¿La señorita Antipárrez? Qué raro verla fuera del colegio.

Tan raro como la amistad entre una jirafa y una serpiente.

# Se llevan bien, # aunque no es habitual.

# Amigas son. Algo sensacional.

# Jirafa y serpiente. #

Tío, se compra tres desatascadores.

Ya está, ella es la Taponadora.

Seguro. ¿Quién más compraría tres desatascadores?

¿La seguimos por si acaso? Buena idea.

Pero busquemos disfraces mejores.

¿Para qué necesita Taponadora papel higiénico?

Fácil. Para luchar contra los atascos,

debes conocerlos.

El papel atasca los retretes y necesitas un desatascador.

¿Y quién desatasca más que nadie? ¿Un fontanero?

No, Taponadora. Una lógica infalible.

Igual que estos disfraces.

Lo tengo. Está aquí porque venden animales.

La serpiente es un animal.

Con la serpiente de fontanería se arreglan atascos.

Para un monstruo de atasco necesitas una serpiente real.

¿Y quién lucha contra los monstruos del atasco?

Taponadora. No habría podido decirlo mejor.

(GRITAN)

Por supuesto, aguacates, porque los aguacates son verdes,

el color del verano.

En verano se come sandía, y la sandía tiene muchas pepitas.

Las pepitas se convierten en flores

y con su polen las abejas hacen miel.

¿Dónde se pone la miel? En pasteles.

Si comes muchos pasteles, te empachas.

Un empacho es un atasco, y los retretes tienen atascos.

Necesitas un desatascador. Sin duda.

Lo que confirma... (AMBOS) ¡Antipárrez es Taponadora!

Rápido, se marcha. Tenemos que pillarla

antes de que desaparezca.

"Pero Jorge y Berto iban a cruzarse con un viejo amigo.

Mejor dicho, con un nuevo enemigo."

¡Soy Atascarretretes!

Y aparezco cuando menos se me espera.

Por qué poco.

Vamos a decirle a Taponadora que ha vuelto.

"Capítulo tres: Lloviendo 'atascántaros'."

¡Atascarretretes ha vuelto!

Póngase su disfraz y deténgalo.

¿Qué? Ya os he dicho que no soy Taponadora.

¿Y compra desatascadores?

Son para mi bañera, está atascada.

¿Ah, sí?

¿Y estos aguacates?

Son para el guacamole que el señor Carrasquilla

necesita para sobrevivir.

Bueno, vale, ¿pero cómo explica el papel higiénico?

Es papel higiénico.

¿Y las serpientes que compró en la tienda de animales?

No compré serpientes, solo comida de gato para mis gatos.

¿Se refiere a esto? Sí.

¿Para estos gatos?

(AMBOS) ¡Señorita Antipárrez!

Todo tiene sentido.

Más que nuestra versión. Está claro que no es Taponadora.

"Era incluso peor de lo que parece,

porque la extraña mezcla de papel higiénico, aguacates,

comida de gatos, gatos y productos de baño

transformo a la señorita Antipárrez en..."

(RÍE)

Soy la baronesa de los atascos,

la soberana de los residuos.

Yo controlo el poder de la obstrucción. Soy Atascanera.

# Atascanera. #

¿Otro monstruo de los atascos? Ya van dos en un episodio.

¡Silencio!

Atascaré esta ciudad y luego, el mundo.

Y nadie podrá arrebatarme mi poder.

(RÍE)

¿Veis que digo "mua" antes de "jajaja"?

Porque soy mala.

(MAÚLLAN)

Estás acabada, Atascanera.

Sí. Mientras no te muevas y contraataques.

Prefiero atascar el mundo.

Empezando por vosotros.

(RÍE)

"Capítulo cuatro: Tarde de 'atascaperros'."

¿Qué es ese ruido?

Yo qué sé, estoy encerrado contigo.

(AMBOS) ¡Taponadora!

¿Qué os pasa hoy con los desatascadores?

Soy vuestra única opción de acabar con Atascanera.

¿Y con Atascarretretes? También.

Pero primero, necesitamos otro retrete.

Hola, vecina de la señorita Antipárrez.

Soy Taponadora. Necesitamos su retrete.

¿Dos lavabos? Qué baño tan guay.

Espero que no lo destrocemos.

Esperad fuera. Esto podría ponerse peliagudo,

en los atascos siempre hay pelos.

¿Seguro que puedes detener a esos malvados sola?

Acabé con un atasco, seguro que puedo acabar con dos.

¡Te tengo!

-¿Quién osa desatascar a Atascanera?

# Atascanera. #

Taponadora, tus tuberías necesitan un lavado.

Gran frase. No sé si el capitán podría con dos atascos,

pero ella sí. Ella controla.

Sus diminutos desatascadores no podrán con mi putrefacta porquería.

(RÍE)

Sigo diciendo el "mua" por el mal.

(MAÚLLAN)

Sin rival a mi altura,

seréis testigos del verdadero poder del atasco

cuando atasque toda la ciudad.

-Chicos, escondeos para que no os atrape.

-Porque soy la reina de los atascos.

Yo soy...

# Atascanera. #

¡Champiñones!

Atascanera ha atrapado a Taponadora. No controlaba nada.

No. Qué fiasco. Necesitamos un sustituto de héroe sustituto.

Llamemos al señor Carrasquilla.

Y perdone, vecina de la señorita Antipárrez.

Eres un chiste.

(RÍE)

Tú antes eras agua, director.

Ahora llevas un disfraz de conejo

y estás a punto de humillarte enfrente tus antiguos iguales.

(RÍE) ¡Un chiste!

Un chiste, chiste, chiste.

Mírate. Lo sé.

¿Qué quieres que haga?

No lo sé, soy un muñeco.

Estás loco, tío.

(Teléfono)

Perdona, tengo que cogerlo.

"¿Por qué va vestido de conejo?"

Qué va, debe ser un filtro.

¿Cómo habéis conseguido este número?

"¿Estás solo?" Sí.

"¿Quién es el pequeñajo?"

Nadie. No es nadie.

No hay tiempo que perder.

Tatata... ¡Eh! ¿Cómo habéis entrado en mi móvil?

"Capitán Calzoncillos, le necesitamos aquí."

¿En el móvil? ¿Crees que cabré?

"No, en Piqua."

Oh, genial.

Miraré el horario del bus.

"Si puede volar." Incluso mejor.

(Música)

Carrasquilla, ¿por qué tardas tanto?

Carrasquilla. "Señor Carrasquilla, le toca."

No. El espectáculo debe seguir.

¿A dónde habrá ido Atascanera? Dijo que quería atascar la ciudad.

En la ciudad hay ranas, las ranas saltan,

igual que los canguros que viven en Australia.

Australia era una colonia penitenciaria.

Y yo me tomé anoche todo un tarro de mostaza.

Chicos, se la tragó el retrete. Estará en las cloacas.

Pero si ni Erica, ni Antipárrez son Taponadora, ¿quién es?

No sé. Pronto lo sabremos

porque se está acomodando el capítulo.

¡Eh! ¡Una tapa de cloaca!

"Capítulo cinco: Perros de cloaca."

Pronto llegaré al núcleo central del sistema de cloacas de Piqua.

En cuanto lo atasque, se atascarán todos los retretes.

Mi "retretiranía" será absoluta.

-¡No! Yo acabaré con tu régimen "retretirano".

Has cometido un error fatal, Atascanera.

Has olvidado desdesatascarme.

Y ahora, te vas a ir por el desagüe, porque esa es mi frase.

¡Destrucción por succión!

(GRITA)

-¡Soy Atascarretretes!

Apareciendo de repente para destruir cosas.

(RÍE)

-Como he dicho, controlo todos los atascos.

Incluyendo los Atascarretretes.

-Esto me supera. Necesito ayuda.

Muchísima ayuda.

¡Eh, esa es mi frase!

Aquí tienes otra.

¡Tirón de gayumbos!

Te traemos refuerzos.

Gracias. Ya es hora de desatascar.

(Música)

Me gusta la frase.

Te la robaré en cuanto acabe contigo.

Oye, qué ruido más gracioso.

(GRITA)

Mis atascos no tiene nada de gracioso.

Ya veremos.

Sé un par de cosas sobre atascos. Como mucho queso.

Acabemos con esto.

"Capítulo seis: El capítulo de la increíble violencia gráfica,

presentado en 'Cloacorama'.

¿Por qué ver una lucha de cloaca

cuando puedes ver una carrera de cloaca?

No contestéis. El primero en llegar al centro gana.

Y empieza a moverse en el Capitán Calzoncillos.

Taponadora, Atascanera y Atascarretretes

también se han puesto en marcha.

El Capitán Calzoncillos se ha quedado bloqueado

en un rincón.

Podría girarse con facilidad, pero no lo hace.

Y ahora encuentra una serpiente de fontanería.

Es imposible que consiga remontar. Esperad, está usando la serpiente

de fontanería para atravesar las tuberías.

¡Va a ser un final ajustado!

¡Y explosión por alguna razón!"

(GRITAN)

Esta serpiente de fontanería parece de verdad.

Qué juguetona.

(RÍEN)

Ni mil serpientes de fontanería evitarán

que nos convirtamos en un superatasco.

(RÍE)

-Espera, ¿un superatasco?

(RÍE)

-Ahora soy el mayor atasco de todos.

¡Soy Atascanera!

# Atascanera. #

Tranquilos, yo me ocupo.

Si Giuseppe está de acuerdo.

¡Ay!

Dice que vale.

(GRITA)

Tío, es demasiado atasco para un solo héroe.

"Lección vital en tres, dos..."

-Entonces, actuemos unidos, como hicimos en el tebeo.

¿Te has leído nuestro tebeo? No.

Ayudé a crearlo, porque yo soy...

¡Erica!

# Erica. #

(GRITA) ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?

Ya fliparéis luego.

Ahora, tenemos que echar a ese superatasco por el desagüe.

Juntos. ¿Cómo te has vuelto tan alta?

Ya lo veis.

(AMBOS) Oh...

Nos quedan dos desatascadores.

Y una serpiente. ¡Ah!

Y tres mordiscos.

Berto, tú distrae a Atascanera mientras la desatascamos.

Entendido.

# ¡Tatatachán! #

¡Eh, Atascanera!

(GRITA)

(GRITA)

Este atasco necesita más presión.

Espera. La presión te hace sudar, el sudor es básicamente agua,

y el agua está en los retretes.

Y cuando tiras de la cadena,

el agua se va a la cloaca,

así que... Capitán Calzoncillos,

tienes que tirar de todas las cadenas de la ciudad.

Suena divertido.

# ¡Tatatachán! # Esto es un error.

(Cisternas)

Vaya, me he quedado tirado.

Mira, funciona.

Sí. Solo hay un problema.

¡Nos vamos a ahogar!

"Capítulo siete: En resumidas cuentas...

no se ahogaron."

Tenías razón, Erica,

el Capitán Calzoncillos a veces necesita ayuda.

Ah... Esto es más peligroso de lo que me imaginaba.

Colgaré mis desatascadores y dejaré

el trabajo para los héroes de verdad.

Venga ya, hacéis un equipo genial.

Oh, eso me acaba de dar una gran idea.

"Capitán Calzoncillos,

Sargento Boxers, Coronel Urinal,

Pedoboto, El Desagüe y Taponadora son los Retretásticos.

La justicia es un plato que se sirve mojado."

¿Retretásticos?

¡Sí!

Se acabó, no vuelvo a ir al baño.

Espera... ¡Necesito ir al baño!

-¿Se lo pasó bien en la convención?

Pues me he despertado en la cloaca sin pantalones, o sea que sí.

# Retretásticos. #