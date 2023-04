Los pedos a propulsión del pompis pomposo

(Música)

(Música)

"Estos son Jorge Betanzos y Berto Henares.

Jorge es el de la izquierda, con corbata y pelo cepillo.

Berto, el de la derecha, con camiseta y pelazo.

-¿Qué? -Recordadlos bien.

Son alumnos de la escuela elemental Jerónimo Chumillas,

hogar de los amigos cantarines del dragón morado,

donde los describen como...

-¡Gamberros!

-¡Desobedientes!

-Pero para nosotros son astutos y adorables.

-¡Ya sabéis mi norma, no hagáis el guarro!

-Y un poco bobos.

Sus boberías los meten en muchos problemas".

¿Huélete los pies apestosos?

(GRITA) "Con él, el director del colegio,

el señor Carrasquilla". (GRITA)

(GRITA)

¿Me ha llamado? No.

Es que creía que... No.

Ha llamado su madre. ¡Estoy en una reunión!

# Jorge y Berto hacen tebeos. #

Es molón. Un montón.

# Y había un viejo director # que les decía...

Bla, bla, bla.

# Cogieron, pues, un hipnoanillo # y le hicieron bailar.

# Y en Capitán Calzoncillos, # sin querer, se convirtió al final.

¡Tatatachán!

# Con un chasquido se transforma # aunque no es genial.

# Y recordad que, si se moja, # volveremos a empezar.

# Poniendo todo junto, # ¿qué podría salir mal?

# Aquí, la canción # del Capitán Calzoncillos

# va a acabar. # De Jorge Betanzos y Berto Henares.

¡Tatatachán!

"Los pedos a propulsión de Pompis Pomposo".

"Capítulo uno: deporte = caca".

(Reloj)

¿Hemos... Hemos venido a hablar? ¡No!

Andáis por ahí molestando a todo el mundo

cuando deberíais estar en Educación Física.

(Silbato)

Ah... Tenemos una nota del médico.

Esa nota es del veterinario.

Tenía memoria de pez.

Tenía la piel de gallina.

Estaba haciendo el perro.

Tenía lombrices.

Tenía la edad del pavo.

Era un elefante. (RÍE)

Eso... no cuela. No.

"Perdón por los chistes malos.

Si queréis recuperar esos segundos de vuestras vidas,

llenaos la boca de chuches.

No pasará nada, pero comeréis chuches".

(MASCULLA)

Ajá, regla número 6324:

"Está prohibido que los estudiantes voten un búfalo

o cualquier tipo de bisonte en el..." Espera.

Ajá, "hacer pellas en Educación Física

puede ser motivo de castigo indefinido los sábados".

Lo acaba de escribir. ¡A clase!

Es que el entrenador

no nos soporta. ¡Nadie os soporta!

Nosotros sí. Y yo.

¿Hay alguna posibilidad de que fuera posible librarse

de Educación Física a ser posible?

"Capítulo dos: no, no la hay".

¡Ah! Cuidado, pompis pomposos.

Si queréis aprobar la asignatura, sí, sí, sí,

tenéis que llevar la flecha a aprobar Educación Física.

(Música)

Si no lo conseguís, vuestros...

pompis pomposos, sí, sí, sí,

podrán repetir hasta 22 años.

¿22 años más? ¿O en total?

Oye, estamos en gimnasia, no en mates.

Ah... No creo que podamos quedarnos 22 años

en el colegio. ¿Por qué no?

Yo me quedé y no restáis.

Bueno, Erika, empiezas tú.

-Señor Magrazas,

mientras examinaba las normas con la intención

de impartir justicia,

descubrí que mi deporte extraescolar,

o séase, clases de danza moderna,

podrá y me excluirá de dichas actividades propuestas.

Me piro.

-Muy bien, Jessica, te toca.

-Verá, señor Magrazas,

(RÍE) es que estoy en el concurso de peo bonito

y mi peo están genial que...

-¿Peo? -Peo.

-¿Peo? -Peo.

-Pelo.

-Peo.

-¿Peo? -Peo.

-¿Pelo? -Peo.

-¡Pelo!

-Peo.

-Peo. -(SUSPIRA)

Traigo una nota de mi "peuquera"

para no enredarme el peo. Así que, bueno...

Adiós.

-A ver, cómo se lee...

Solo quedáis vosotros a tres.

Ellos dos, en realidad.

Un servidor se irá en breve.

Te crees muy listo, sí, sí, sí,

¿verdad, Lumbreras? Sí.

"De hecho, Gustavo Lumbreras es muy listo.

Desde pequeño, presumía de un talento inmenso

para diseñar aparatos que traspasaban

los límites de la ciencia moderna.

Pero lo pasaremos por alto,

porque es un soplón y un pelota repelente".

¡Tienen una rana!

Os presento el Saca-cachas 2000,

para tener un cuerpo de escándalo.

(Música)

Muy astuto, Gustavo, nos ha salvado.

Quita tus sucias manos.

Tú puedes. Este invento

acelerará y prolongará

el crecimiento de mis células musculares

y alcanzarán... (AMBOS) ¿Eh?

Y alcanzarán...

(Timbre)

Una fuerza descomunal.

Eh...

¡Eh!

(Música)

-(CANTA)

-(GRITA)

-Soy libre.

(Música)

(Chasquido)

(Música)

¡Gustavo! ¡Espera!

¿Podemos usar el Saca-Cachas para aprobar Educación Física?

No. Ayer os cargasteis mi presentación.

El Turbo-Sapo Temporal 2000 es capaz de dar saltos

en el continuo espacio temporal

y se alimenta de un único elemento

que solo contiene la crema de cacahuete.

(AMBOS) ¿Crema de cacahuete? Mmmm.

La base molecular de un cambio aleatorio

en el motor de impulso gravitacional

se enfrenta a fuerzas desconocidas.

Y ahora se añade la crema de cacahuete.

¿Eh?

¿Qué pasa?

¿Qué?

¿Eh?

¡Ah!

(GRITAN)

No habíamos desayunado. Teníamos hambre.

(AMBOS) ¡Ah!

(Silbato)

Muy bien, pompis pomposos,

como el medidor de fuerza está roto...

¿Podemos irnos? Vais a correr llevando a Brunilda.

No. Vaya.

"Brunilda era un sofá muy pesado

que llevaba siglos siendo el castigo de los alumnos.

Algunos dicen que guardaba los cuerpos momificados

de los últimos 95 profes de gimnasia,

remontándose así a unos 400 años.

Otros, que estaba lleno de monedas, y así era".

-Dad 10 vueltas por el gimnasio y dejadlo...

¿Justo donde está? Ah, buena idea, señor Magrazas.

Ah... Sí, eso creo.

Lo ha clavado. No me extraña que dé Educación Física.

Ya... ¡Venga, al grano, sí, sí, sí!

Voy a por algo de beber. Esto...

va a ser duro.

Berto, no tenemos que moverlo. Ya está justo donde empezamos.

¿Justo donde empezamos?

Ohhh.

Oh, claro.

(RÍE) Entonces, buen trabajo.

"Jorge y Berto hicieron lo que siempre hacen

cuando encuentran una escapatoria o eluden alguna responsabilidad.

Hicieron un tebeo".

(Música)

"Había un tirillas llamado Pompis

con un culo enorme al que adoraba, era su mega mejor amigo.

Vamos de paseo.

Pero creía que los que apenas tenían culo

eran unos pringados. Qué bien nos lo estamos pasando.

Eres un pringado y un paleto.

Aunque Pompis era feliz con su culazo,

se reían de él y lo llamaban Pompis Pomposo.

El nombre le hizo gracia e hizo camisetas,

pero como nadie las compró, se enfadó

y fue a destruir las tiendas de camisetas.

Al llegar a la tienda de calzones favoritos

del Capitán Calzoncillos, ¿a quién vio?

Al capitán. No puedes destruir las tiendas,

y menos las de calzones.

Y Pompis dijo: "Sí puedo, míralas".

Ya basta, Pompis Pomposo.

El capitán intentó luchar contra él,

pero su culazo se lo impedía.

Yo sé qué haré, le daré unos macroelásticos.

El Capitán Calzoncillos sacó un calzón de repuesto

de la goma de su calzoncillo. Es muy pequeño.

Así que buscó unos más macroelásticos.

Por suerte, una tienda tenía una bandera

de un calzoncillo enorme.

El capitán estaba a punto de cogerlo

cuando Pompis se tiró un pedo enorme.

El Capitán Calzoncillos volvió a por el calzón,

pero Pompis lo estampó contra la viñeta del tebeo.

Lo vio que entraba por la siguiente página.

El capitán lo pilló por sorpresa

y lo atascó en la chimenea de una fábrica.

Pompis no pudo aguantarse un pedo y ¡PUM!

salió despedido al espacio y aterrizó en Urano,

donde los alienígenas adoraban los culos gigantes

y como el suyo era el más grande, era como un dios.

(RÍE) Y ahí se quedó. Fin".

(RÍEN)

Qué bueno. Sí.

Vamos a hacer copias. "Pero cuando salían del gimnasio,

Magrazas volvía con una olla de sopa llena de refresco que goteaba".

-Niños, no bebáis refresco de una olla de sopa que gotee.

-(ERUCTA) (TODOS) ¡Uy!

-¡Ah! (GRITA)

Me habéis tirado mi refresco.

Ha sido sin querer.

¡Directos al sí, sí, sí despacho del director!

Íbamos... ¡Ya!

¿Eh?

"El Capitán Calzoncillos y los pedos a propulsión

de Pompis Pomposo". (RÍE)

¡Ahhh!

"¿Conocéis a alguien que no acepte una broma?

Nosotros también.

Capítulo tres: cabreado, muy cabreado, cabreadísimo".

¿Venís a mi despacho dos veces en un día?

Eso es... ¿La media?

¡Fantástico!

Si llegáis a las 500 visitas en todo el curso,

podré enviaros a una granja a ordeñar cabras.

(ERUCTA) ¿Qué tenéis que decirme?

Ah... ¿Que eso da asco? ¡Ya he oído bastante!

Como en los juicios, sois culpables

hasta que se demuestre lo contrario.

Esto... Pensaba que era justo al revés.

¡No pienses! ¡Esto es el colegio!

Y si no aprobáis Educación Física, os castigaré todos los sábados.

Por favor. No.

¿Podemos hacer algo más?

Claro, podéis dar una vuelta alrededor del mundo.

Ja. Y traerme una bandera de cada país.

(RÍE) Eso son 46.000 kilómetros.

Y 196 banderas.

Dejad de fingir que aquí aprendéis.

¿Queréis meteros en más líos? Estáis metidos en más líos.

Sí, sí, sí. El protocolo, señor Magrazas.

Ah... Claro, sí, perdón.

-El señor Magrazas quiere verle.

Que pase.

¡Estáis metidos en más líos! ¡Sí, sí, sí!

¿Cómo? Os burláis de mí en vuestro tebeo.

¡Estoy cabreado! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh, alto ahí!

¡Yo soy el que está cabreado! Ah, ¿sí?

Pues mire lo cabreado que estoy.

Pues mire lo cabreado que estoy yo.

(GRUÑE)

(HACE RUIDOS)

(GRUÑE)

(GRITA)

(HACEN RUIDOS)

(GRITA)

"Capítulo cuatro: queda una esperanza,

pero por poco tiempo".

No podemos dar la vuelta al mundo.

¿Cómo aprobaremos?

Córtate el peo.

Tenemos que pasar la prueba de fuerza.

Eh, mira.

(AMBOS) El Saca-Cachas 2000.

¿Y si lo probamos en nosotros?

(Música)

Vamos a ponerlo a tope.

Cuanto más, mejor. Qué guay.

"Mientras, esto seguía igual".

(GRITAN)

¡Ohhh!

¿Pero qué?

Preparado. ¡Oh!

(GRITA)

(GRITAN)

(GRUÑE)

¿Qué? (GRITA)

¡No escaparéis de está!

¿Pero qué? (GRITA)

¿Señor...? ¿Magrazas?

Ay...

(GRUÑE)

¿Qué?

(AMBOS) Hala. (RÍEN)

Tiene un culo gigante. Un culazo gigante.

¿Cómo? ¡Ay!

(AMBOS) Hala. (RÍEN)

Un culazo supergigante.

Es culpa vuestra. Sí, sí, sí.

Se ha convertido en Pompis Pomposo.

Calla. ¿Por qué nos pasa esto a nosotros?

No le des vueltas. Ya os pillaré.

Voy a por vosotros. Así no conseguiremos aprobar,

pero creo que deberíamos... ¡Correr!

(Música)

(GRITAN)

(Golpes)

¿Dónde estáis?

De mí no os podéis esconder.

Os voy a encontrar.

¿Tenemos aula de música?

Ay, perdón.

Es horrible. Y tanto.

Por suerte, los efectos de sonido no son caros.

¿Crees que nos encontrará? Estáis ahí.

-(GRITAN)

(GRITAN) -(RÍE)

(RÍE)

-(MAULLA)

-(GRITAN) -(RÍE)

¿Por qué tiene esa risa de malvado?

¡Porque es profe de gimnasia!

¡Que viene!

"Capítulo cinco: todo se va al pedete, digo, garete.

Conforme Jorge y Berto huían de Pompis Pomposo,

se hacía cada vez más evidente que necesitaban una cosa especial".

Necesitamos una cosa especial. "Y esa cosa especial era..."

Un sabor de helado con nuestro nombre.

¡Sí! Y... (AMBOS) ¡Al Capitán Calzoncillos!

Tenemos que encontrar al señor Carrasquilla.

"Por si os lo perdisteis al principio,

Carrasquilla es el Capitán Calzoncillos,

lo dijimos en la intro, aunque os lo pondremos otra vez

a cámara rápida.

Carrasquilla más un chasquido es igual al Capitán Calzoncillos".

(Llanto)

Espera, alguien está llorando.

Lo que oís es el llanto del desconsuelo del pelo.

O debería decir el desconsuelo del peo.

Jessica. ¿Estás ah...?

¿Estás bien? No lo sé.

(SOLLOZA) ¿Cómo llevó el peo?

(Música)

Ah... Creo que te asoma un pelito justo...

¿Qué?

¡No, no, no, no, no!

Señor Carrasquilla. ¿Señor Carrasquilla?

No está.

"Sí que estaba,

pero estaba atrapado debajo del enorme armario de metal

que había agitado para demostrar su cabreo".

¡Jorge, Berto,

preparaos para que os comprima!

(Claxon y alarmas)

Al menos Pompis Pomposo no sabe dónde estamos.

Estáis ahí.

(AMBOS)¡Oh! Porras.

(HACE RUIDOS)

Sí.

¡Tatachán!

(AMBOS) ¡Capitán Calzoncillos!

¡Tata...

chán!

Necesitamos tu ayuda. ¿Con qué?

Con eso. ¡Preparaos para mis torpedos!

¡Oh!

Ahí va.

¿Dónde está el Capitán Calzoncillos?

(RÍE) Tatatachán.

En nombre de todo lo que es de algodón inencogible.

Larguémonos de aquí.

Mi pie. No puedo sacarlo.

(RÍE)

¡Pues sácalo!

Esas huellas se acerca muy rápido.

(RÍE) -(GRITAN)

(GRITAN) -(RÍE)

(GRUÑE)

"Interrumpimos para advertir que las escenas

son demasiado violentas y crueles para poder verlas.

Interrumpimos esta interrupción para informar

de que se mostrará en "fliporama" por vuestra seguridad.

Se pegaron cachete con cachete,

pero salió de culo.

Y le hizo cosquillas en los pies. -(RÍE)

-Y... (GRITA)

Después de que Pompis Pomposo le pateara el trasero,

el Capitán se dio cuenta de que tenía que ir más allá.

Así que buscó en la goma de sus calzoncillos

y sacó...

Y sacó... ¿Dónde está?

Y sacó..." La fuerza macroelástica.

Ajá.

Se parece un montón al tebeo. Somos unos cracks.

Recurriré a la fuerza macroelástica

para derrotar al villano.

Vaya, es demasiado pequeño.

La fuerza macroelástica no me afecta, pringados,

soy demasiado pomposo. Sí, sí, sí.

¡Pruébatelo! No.

Prueba esto tú.

"Ahora os aconsejo bajar el olor de vuestro televisor".

(GRITA) ¡Ah!

No.

(Música)

¡Ou!

(GRITA)

No sé si puedo hacerlo.

Oye, ¿y si lo provoca a rabiar para que se tire un pedo tan fuerte

que le haga dar una vuelta al mundo

y mientras sigue de espaldas mirando a dónde ha ido

viene volando desde el otro lado del planeta

y lo deja seco? Justo así.

"Capítulo seis: para abreviar una historia taaaaan larga,

funcionó".

Oye, ¿no vamos a verlo? No.

Va a acabar el capítulo. Jo, tío.

"Venga, vale".

(Música)

(RÍE)

Eh, Pompis, demuéstrame qué sabes hacer.

"Y eso hizo.

Con un ruido tan grosero que no dejaremos que oigáis.

Bueno, vale.

(Pedo)

Fue algo así".

(GRITA)

(AMBOS) ¡No!

¡Uh! (GRITA)

¡Ahhh! ¡Oh!

Pompis está KO. El Capitán Calzoncillos también.

(RONCA)

Si no se despierta, no podrá volar.

¿Y si lo cogemos? No tenemos tanta fuerza.

¿Y si... nos vamos de aquí?

Espera, ¿y si avisamos a Gustavo?

Gustavo tiene unos músculos enormes.

(AMBOS) ¡Gustavo!

Mira, es Gustavo. (AMBOS) ¡Gustavo!

Te necesitamos para... ¿Y tus brazos?

Eso. ¿Y el Saca-Cachas?

Los efectos del Saca-Cachas son temporales, desaparecen.

Es un rollo tener esos brazos. No puedo hacer la cama.

Claro, es un buen motivo.

Está cayendo. Tenemos que usarlo.

Necesitamos la fuerza.

Una fuerza enorme. Tenemos que pillar...

una cosa. Ni lo sueñes.

Venga, Gustavo, es una emergencia muscular.

No, ni en sueños.

(FORCEJEAN)

(TODOS) ¡No!

-¡Mi peo! ¡Mi peo! ¡Mi peo!

(GRITA)

"De repente, el pelo de Jessica Carmona,

que nunca ha hecho nada por nadie menos por Jessica Carmona,

-¿Qué?

-Jugó un papel esencial en la historia.

Ya que su pelazo podría garantizarle al Capitán Calzoncillos

un aterrizaje seguro, firme y tranquilo".

(AMBOS) ¡Genial!

"Pero no fue así". (AMBOS) Jo, tío.

-Sofía uno y otra Sofía,

mirad qué peo. ¡Jessica, vuelve aquí!

No tiene dónde aterrizar.

La fuente. Vamos.

"Y, claro, el agua convirtió al Capitán Calzoncillos

en el señor Carrasquilla".

Ah... ¿Qué? ¿Qué?

Eh, ¿no deberíais estar haciendo Educación Física?

¿Dónde está mi ropa?

¿Dónde está mi ropa? Espere, señor Carrasquilla,

puede envolverse en esto.

Son las banderas que quería, las 196.

Hemos dado la vuelta al mundo. ¿Cómo?

¿Tenéis las banderas?

Sois... ¿Dónde está mi ropa? "Y aunque no le dijeron que fue él

quien dio la vuelta al mundo, aceptó las banderas

y les dio a regañadientes los créditos de Educación Física".

Un momento, ¿y el señor Magrazas?

(RÍE)

Estáis a punto de morir pedorreados.

¡Sí, sí, sí!

¿No iban a desaparecer los efectos? Eso.

"Y eso es justo lo que pasó".

-¿Uh?

(RÍEN)

-Venga, niños, seamos a razonables, ¿no?

Por favor, os aprobaré la asignatura si no nos hacéis una foto.

Ya tenemos aprobada la asignatura.

"Trabajo en equipo".

¿Crees que les importará?

Es un mensaje positivo.

Eh, chicos, ahora que tengo el mejor peo del mundo,

(RÍE) ¿puedo utilizar esto para secármelo?