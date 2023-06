La increíble histeria de la insaciable hipnocantan

(Música)

(Explosión)

Qué suerte tener un amuleto que nos convierte

en gigantes espaciales.

Sí, y jugar a bola-planeta.

Has comprobado que estén deshabitados, ¿verdad?

¿No lo habías hecho tú?

(Grito)

(SUSPIRA) Falsa arma.

"Estos son Jorge Betanzos y Berto Henares.

Jorge es el de la izquierda, con corbata y pelo cepillo.

Berto, el de la derecha, con camiseta y pelazo.

Recordadlo, porque no son gigantes espaciales,

es un sueño.

Están en criostasis,

una especie de siesta congelada.

¿Por qué? Lo explicaré con unas diapositivas.

Todo empezó cuando consiguieron que el Programa de la orden

de profesionales interplanetarios secretos,

alias PedoPis,

enviara a su colegio de viaje al espacio.

Vaya, son mi mujer y mi hija en Maui.

¿Qué hace esto aquí?

En fin, el director de PedoPis, aquí le estimo,

tenía intenciones ocultas,

quería que los niños recuperaran una nave alienígena

para explotar su tecnología.

Y esta es una tortuga marina con la que nadé.

Se han colado fotos de mis vacaciones.

(RÍE) Qué gracioso.

Los niños encontraron la nave, pero unos alienígenas gigantes

la robaron y se llevaron a Gustavo.

Ahora, la nave escolar va a rescatar a Gustavo,

a pesar de ser Gustavo.

Y esta es la tienda de "Llama o nada",

donde me compré otro móvil porque la tortuga se comió el mío.

Tardarán tres meses en llegar hasta Gustavo

y tanto tiempo en el espacio puede causar locura espacial.

(GRITAN)

Significa que te vuelves loco de estar en el espacio mucho tiempo.

Fácil.

Así que los congelaron a todos para el viaje.

A todos...

menos a Carrasquilla".

Ha funcionado. ¡Sí!

# Jorge y Berto hacen tebeos. #

# ¡Espacio!

# Y había un viejo director # ¡Espacio!

# Cogieron, pues, un hipnoanillo # y lo hacen de volar.

# Y en Capitán Calzoncillos, # sin querer, se convirtió al final.

¡Tatataespacio!

# Con un chasquido se transforma. # Espacio.

# Y recordad que, si se moja, # volveremos a empezar.

# Poniendo todo junto, # ¿qué podría salir mal?

# Aquí, la canción # del Capitán Calzoncillos

# espacial. # De Jorge Betanzos y Berto Henares.

¡Tatataespacio!

"Capítulo uno: uno y no más.

Las criocápsulas se programaron para tres meses".

(RÍE) "Pero Carrasquilla programó la suya

para tres horas. ¿Por qué?" Ahora que todos duermen menos yo,

¡soy el comandante!

Y cuando rescatemos a Gustavo bajo mi mando,

la gente me invitará a filetes a mí,

no a Yola Valiente.

¡A mí!

Eso me recuerda que tengo hambre.

"Mientras, Gustavo se va adaptando a la cárcel alienígena".

¡No soy un animal, gigantianos babosos!

Exijo un baño en condiciones.

(SUSPIRA)

¿Os importa? Si miráis, no me sale.

"Oh, claro. Perdona".

(RÍE)

(Música)

# El comandante. #

(GRITA) ¡Mis piernas siguen congeladas!

Listo. # El comandante.

# Puedo un baile inventar # y un romance disfrutar.

# De oreja a oreja sonreír. # Soy el comandante.

# Diez sándwiches me como yo # y lanzo el plutonio. #

Mmm... Alguien debería limpiar eso.

No seré yo.

# El comandante # ¡soy!

# El comandante.

# El traje yo voy a llevar # aunque pueda reventar.

# Estoy aquí para ganar. # Soy el comandante.

# Sin dudar, soy el mejor. # La comandante Yola, no.

# No hay nadie como yo, # soy el comandante. #

(GRUÑE) ¡Yo soy el comandante!

¿Eh?

Oye, métete ahí.

Basta.

¡Ay!

Sigo hambriento.

# Soy el comandante. #

Ohhh... Ohhh...

He comido demasiado.

En una montaña rusa como la de ese anuncio.

"La gran Gula Golosa de Gary,

el único parque temático donde se exige comer

¡en las atracciones! (GRITAN)

Los miércoles, salsa gratis. Y no miren a Gary a los ojos".

Ah...

¡Traedle algo a vuestro comandante!

Un poco de pan, salsa de tomate o una taza de queso derretido.

¿Sabéis qué? Mezcladlo todo y hacedme una pizza.

¿Qué? Estoy solo.

Ah, necesito tripulación a la que mandar

y conozco a los candidatos perfectos

sobre los que mandar. Ya me entendéis.

# Soy el comandante. #

No me hacíais caso como vuestro director,

pero ahora soy vuestro comandante

y tendréis que obedecerme en todo.

Es la ley espacial.

Hola, soy Amorfo, de Polis Cósmicos.

En el espacio, el que manda es el comandante,

es la ley espacial.

Y... corten.

Un zumo de uva y un montón de gofres, por favor.

(ERUCTA)

¡Despertados! ¡Despertaos y obedecedme!

(GRITA)

¡Despertados! (GRITA)

¡Ohhh!

(GRITA) ¡Uh!

(GRUÑE) Es hora de usar el martillo.

¡Este martillo! Contra esas cápsulas

para abrirlas. Ya me entendéis.

(GRITA)

(BOSTEZAN)

¿Ya es hora de despertarse?

¿Por qué los demás siguen durmiendo?

A por aventuras espaciales. Andando.

No tan deprisa.

Señor Carrasquilla, lleva la ropa de Yola.

Porque soy vuestro comandante y me visto como tal.

Vuelve a tu sitio. Ya vale.

¡En pie! ¡Ay!

Se ha quedado grogui. Tenemos toda la nave para nosotros.

Podemos hacer lo que queramos.

Pero antes, vamos a divertirnos.

Sí, vamos a marearle un poco.

"Capítulo dos: en el espacio nadie puede oírte gritar."

Ahora que soy el comandante, las cosas van a cambiar.

Cuando diga "saltad", vosotros diréis "cuánto".

Cuando yo diga "toc toc", vosotros diréis "¿quién es?".

Y cuando yo diga "sándwich",

diréis "¿cuánta mayonesa?", la respuesta es "todo el tarro".

(AMBOS) ¡Señor, sí, señor!

¿Qué, estáis de acuerdo?

(AMBOS) ¡Señor, la ley espacial, señor!

Bien, veo que lo habéis entendido.

Vale, es hora de desayunar por segunda vez.

Así que... traedme un gofre.

¿Qué es esto? ¡Señor, es un gofre, señor!

¿Seguro? Parece un neumático.

¡Señor, pone que es un gofre, señor!

Entonces será un gofre.

Pero huele a neumático.

Es duro como un neumático.

Y sabe a neumático.

¡Señor, es la comida del espacio, señor!

Señor, ¿quiere un poco de sirope, señor?

Ohhh, sirope, mi líquido favorito.

Puaj, pero este sabe a aceite de motor.

¡Señor, pone sirope, señor!

Señor, ¿quiere chispas de colores, señor?

Oh, me encantan las chispas de colores.

(GRITA) (EL GATO GRUÑE)

He dicho que me hicierais la cama,

no que hiciereis tartas.

¡Señor, falló nuestro, señor!

No pasa nada. Me gusta la tarta.

¡También sabe a neumático!

¡Señor, ahí pone tarta, señor!

Oh... (LLORA)

¿Por qué no tengo dientes de tiburón?

Oh, vale, ahora está claro.

Esto sí que son neumáticos.

¡Señor, si fueran neumáticos, pondría neumáticos, señor!

Señor, pero pone un informe, señor.

Oh, ay.

(LLORA) Ayudadme.

¿Promete dejar de darnos órdenes? Sí, vale.

Pero quitadme estos neumáticos.

Bien, le diré lo que vamos a hacer.

Dividiremos la nave en dos, usted se quedará en su lado

y nosotros tendremos carta blanca en el otro,

¿de acuerdo? De acuerdo.

Chocad la mano. Los contratos verbales

tienen valor jurídico.

¡Ohhh, ahora tengo saliva en la mano!

¿Y de dónde habéis sacado tanto neumático?

(Grillos)

Oh, el espacio está lleno. Sí, es un problema.

"Acordaos de ese neumático por si sale más adelante".

(Música)

"Baño espacial.

Mantenga la gravedad activada durante su uso o hulla".

"Carrasquilla va al baño en gayumbos". (RÍE)

¿El baño está en vuestro lado?

Veo que ir al baño ya no es una opción.

Ley espacial.

Ellos tienen su lado y tú el tuyo, es la ley espacial.

¿Hemos acabado?

Tengo que recoger a mi alce de la guardería

y necesito que me traigáis más salsa.

Esperad, "Carrasquilla va al baño en gayumbos".

Bueno, los carteles nunca mienten.

(RÍE) Vale.

Siempre lo sospeché y ahora lo sabemos.

La mitad de la nave es nuestra, ¿qué quieres que hagamos?

De todo. Empezando por...

#Flotamos # libres qué emoción.

# Flotamos, # pero en casa no.

# Flotamos, # el café da asco.

# Flotamos. # Es mejor esquiar. #

Podemos poder música por los altavoces a todo volumen.

No te oigo, la música está muy alta.

¿Qué? La música está muy alta, no te oigo.

¿Qué? ¿Qué?

Qué bueno.

(Canto)

¿Quién canta? ¿Carrasquilla? No sé.

Qué mal rollo.

(Canto)

¿No te recuerda al final de la segunda temporada

de Polis Cósmicos? "Polis Cósmicos".

(CANTA)

-Eh, ¿qué pasa?

¿Os ha hipnotizado esa cantante alienígena?

-(CANTA)

-La nevera va mal y me he zampado todo lo que había.

Nos hemos quedado sin comida. "Polis Cósmicos."

No es el mejor episodio. Cierto,

pero tiene algunas ideas chulas. Hagamos que canten en el tebeo.

"Capítulo tres: el Capitán Calzoncillos

y la insaciable hipnocantante. De Jorge Betanzos y Berto Henares.

Pues, una vez, el Capitán Calzoncillos

fue al espacio porque todos los baños de la Tierra

estaban ocupados. Pero cuando salió del baño,

el resto de usuarios se habían quedado hipnotizados

por el cante de una insaciable hipnocantante.

Una malvada sirena espacial.

No una sirena de las de "ni no ni no".

# Una sirena de las que hipnotiza a la gente con su voz. #

Y luego se la come.

La hipnocantante vio al capitán y pensó: "Parece sabroso".

Le cantó una nana para convertirlo en su almuerzo

y meterlo en una bolsita para casa.

Pero él no oía su hipnocanción.

Había ido al concierto de Punk Force Mama

con su amigo Heavy Hank.

Su tío les había dado entradas.

Era la gira Pérdida Auditiva Permanente.

El capitán gritaba: "No oigo más que: 'Ah'

Punk Force Mama mola, no oigo más que: 'Uh'.

No oigo más que: 'Piii' Punk Force Mama mola."

Así que la hipnocantante voló a la tienda de megáfonos

del espacio,

al lado de la de carteras impermeables

con cadena, protege tu dinero y mantén lo seco.

-(CANTA) -Y cantó con el megáfono.

Pero el capitán pensó que era su canción favorita

de Punk Force Mama, explosión de oídos a todo volumen.

Y empezó a cantar. -(CANTA)

-Explosión. -(CANTA)

(CANTA)

(CANTA)

Cantaba tan alto que la hipnocantante

tuvo que forzar su voz y se cargó las cuerdas vocales.

Así que dejó de ser sirena

y pasó a ser profesora de canto en "La voz atroz",

un concurso de villancicos que no ve nadie. Vale, fin".

Perfecto. Sí,

lástima que nadie más pueda leerlo.

Oh, vamos a celebrar nuestra obra maestra

dibujando caras.

Eh, Jorge, mira esto.

Aquí siempre hay... Sí, sí, sí, luna llena

y sí, sí, sí, hombres lobo a todas horas.

Tengo ojos, ahora puedo ver mis objetivos frustrados.

Hola, desechos humanos.

Estoy en otra parte porque me han secuestrado

los alienígenas. Caray, imitas muy bien a Gustavo.

Gracias, es que su voz me persigue en sueños.

"Gustavo". Por cierto, espero que esté bien,

a pesar de ser Gustavo.

Sí, puedo ayudaros a activar el rayo inteligente,

pero antes tengo algunas peticiones.

(Timbre)

Luego hablar, toca almorzar.

Tú tener que dejar plato limpio, señor.

Ser ley espacial.

¿Esto es lo que hago en este episodio,

comer una megahamburguesa? ¡Me merezco algo mejor!

Es la ley espacial.

Oh, me estoy hundiendo al galope.

(Relinchido)

¿Y ahora qué? No es tan divertido hacer bromas

a gente dormida. No. Podríamos despertarlos.

No sé. ¿Sientes locura espacial?

(MAULLA) -(GRITAN)

No, mi mente está fresca como la menta.

Y la mía.

Igual nuestra imaginación nos hace inmunes,

pero ¿y a los demás?

(Música)

¡Sí! (RÍE)

Pensándolo bien, que duerman.

Sí. Y Carrasquilla es intocable por ley.

Ley espacial.

Bueno, ¿y qué hacemos? Solo hay una opción,

las únicas víctimas posibles, nosotros.

Oh, me mola la idea.

"Betanzos, Henares, la batalla por la supremacía de las bromas.

Esto es muy serio. En exclusiva en Ojo Loco".

Parece que hay un empate. Sí. Bueno, era de esperar.

Porque compartimos cerebro.

(AMBOS) ¿Quién quiere pizza?

Yo, yo, yo, yo, yo.

(Canto)

¿Soy yo o Carrasquilla canta cada vez más raro?

Langostas, soltadme.

¿Y si Carrasquilla tiene locura espacial

y nos está buscando? (RÍE)

Para comernos. (LLORA)

Pues no dejaremos que nos encuentre.

(Canto)

Hora de irse.

"Capítulo cuatro: capitán nublado".

Escuchadme bien.

Estáis aquí porque sois los únicos en los que confío.

Yo soy el comandante.

Así que cuando yo diga "de", vosotros diréis "fensa".

Cuando diga "corred", diréis "me duelen las rodillas".

Cuando yo diga "me han visto, tengo que desaparecer",

me diréis "resbaladizo sal, tiene un piso franco,

pero te va a cobrar el doble".

(CON VOZ AGUDA) Tengo una pregunta:

¿por qué pareces una magdalena boca abajo

sobre otra magdalena? (HABLA NORMAL) ¿Cómo te atreves?

Insubordinación, al calabozo vas. (CON VOZ AGUDA) Oblígame.

(Canto)

(HABLA NORMAL) ¿Qué es ese canto tan raro?

(VOZ AGUDA) Puede ser un fantasma.

(HABLA NORMAL) Claro, ya, ya.

Vale, sí. (RÍE)

Ya, sí, claro. (RÍE)

Vale, sí, un fantasma. Claro que no.

Y para demostrarlo, no voy a entrar en pánico

ni a salir pitando. (GRITA)

(JADEAN)

(TODOS) ¡Ay!

Oiga, ¿por qué canta como un fantasma alienígena

espeluznante? ¿Yo? No. No soy yo, sois vosotros.

(VOZ AGUDA) No, estamos todos aquí

y el canto viene de fuera.

En ese caso, no hay tiempo que perder.

Tata... ¡Oh! ¡Oh!

¡Mirad mi mano!

¡Hay un hombre en ella! ¡Tengo una mano-hombre!

(RÍE) Falsa alarma. Ufff.

Casi se me va de las manos.

Voy a llevar esto con mano izquierda.

¿Quién quiere que le eche una mano?

Levantad la mano. ¡Manos!

¿A quién elijo? ¿Qué tal a ti?

¿Puedes averiguar dónde...? Perdona, a ti no, a él.

¿Puedes averiguar...? Perdona, a ti no, a él.

(CANTA)

# Tengo tanta hambre. #

¿Esa es Flora?

Ya sabemos de dónde viene ese canto tan raro.

¿Por qué eres verde? ¿Y qué les pasa a tus ojos?

¿Y por qué estás flotando si la gravedad está activada?

Giro inesperado. Oh, no.

Flora sufre locura espacial.

(MAULLA) -(GRITAN)

No sé. No creo que la locura espacial

te haga brillar. "No, tiene razón.

¿Sabéis el neumático que os he dicho que recordaréis?

Pues fue a parar al laboratorio de ciencias,

se manchó del plutonio que derramó Carrasquilla,

bajó, subió,

entró en la sala de profesores para tomarse un café,

pasó por el derby de demolición, atravesó un arrecife de coral,

cruzó la sala del Congreso y acabo en la criocápsula de Flora,

donde se infiltró plutonio.

Así es como Flora se convirtió... En la hipnocantante."

# -Voy a hipnotizaros # y luego a devoraros.

# Fritos, cocidos, qué más da.

# Vais a ser devorados.

# Puedes comerme con pan.

# Eso sí que es un buen plan. #

(CANTA)

¿Hoy es martes?

Oh, soñaba con un sándwich de carne,

pero la carne era yo.

Es la insaciable hipnocantante, como en nuestro tebeo.

# Esta salsa está muy buena.

# Sírveme con hierbabuena. #

Berto, ¿qué estás haciendo?

No lo sé. Creo que se llama marinar y no puedo parar.

No hay barbacoa sin salsa, nena.

Capitán Calzoncillos, tienes que darte prisa.

Oído, marchando uno con beicon y lechuga.

El beicon lo mejora todo. ¡No!

¡Digo que la detengas! Oh, bien pensado.

Más beicon para nosotros.

"Capítulo cinco: el de la violencia super gráfica.

Presentado en hamburguesa fliporama,

porque luchar es peligroso y las barbacoas, divertidas,

hasta que el tío Dan se hace con la parrilla."

"Esa hipnocantante le está dando una paliza al de los calzoncillos.

(GRITA) ¡Siguiente!

¡Toma ya! La cantante va a darle un martillazo en la cabeza.

¡Oh, siguiente!

Ay, mi madre.

Y este cerdito ha acabado en la parrilla.

(RÍE) Va a ser el plato principal.

¡Siguiente! Esto es la caña".

No puedo parar de untarme mantequilla.

Ni yo puedo parar de rebozarme.

Yo soy un delicioso helado.

# Un estofado vais a ser,

# pero el gordo va a costar morder.

# Como un zapato mi carne es. # (CANTA)

No quiero ser un estofado. Tenemos que hacer algo.

Berto, la música, ponla lo bastante alta para vencerla.

Como Calaveratimatum.

(RÍE) Esos tíos molan.

¿Es el disco de la calavera en la portada?

Las hay en todas las portadas.

(Música)

Allá va.

(Música)

(GRITA) ¡Oh, sí!

¿El grito eterno?

¡Mi canción favorita de Calaveratimatum!

(GRITA)

# ¡Aunque ruidosa, es un horror...!

# ¡No ha funcionado! ¡Aaah! #

(GRITA)

Rápido, Berto, más volumen.

¡Ah! ¡Oh, me encanta esta parte!

(GRITA)

Le ha puesto relleno de un golpe.

# Tú no me puedes derrotar.

# Yo me voy a devorar. #

Te daremos ardor de estómago.

(GRITA)

¡Ah! (GRITA)

Hala, no sabía que gritaba tan bien.

¡Toma solo!

(CANTA) ¡Ahhh!

(CANTA)

¡Ahhh! (CANTA)

¡Calaveratimatum!

Lo conseguimos. Somos el equipo grito.

Porque cuando uno grita, gritamos todos.

Eso es. Aunque todos los gritos eran míos.

# Tus gritos me han dejado loca

# y voy a convertirte en sopa. #

Oh, no, ha vuelto. Uh, ¿qué clase de sopa?

¿De langosta? ¿Sopa de almejas? ¿Gazpacho?

No, en sopa de pollo.

Capitán Calzoncillos, una última canción.

(Música)

(CANTA)

¡Ay! (CANTA)

¡Ah, uh!

(CANTA) (GRITA)

No saldremos de esta gritando.

Tranquilo, tengo otra solución.

¿Seguro que centrifugarla separará a Flora del plutonio

y volverá a la normalidad?

A mí me funciona cuando como plutonio.

Tienes que dejar de comer plutonio.

Me encantaría, doctor, pero no puedo.

Yo tampoco.

Vale, ya lleva un rato.

A ver si se ha curado. Eh, Flora, ¿cómo te encuentras?

# Mareada. #

Eso puede ser por el plutonio o por las vueltas.

Además, sigue brillando un poco.

Mejor prevenir que curar.

(GRITA) ¡No, una langosta me ha mordido!

¡Me ha mordido! (GRITA)

¿Por qué estoy mojado? ¿Y mis pantalones?

¿Y por qué me ataca una langosta?

Eh, Flora, ¿te encuentras mejor ahora?

(SUSPIRA) # Mejor. #

Flora vuelve a estar congelada.

Otra vez tenemos la nave para nosotros solos.

¿Y Carrasquilla? Tenemos un trato.

Él se queda en su lado y nosotros en el nuestro.

Lo respetará, es la ley espacial.

Si tenéis patatas, debéis compartirlas.

Es la ley espacial.

¿Va a comerse esas patatas, jefe?

Hola, Jorge y Berto. Iba a llevarme los tiburones

a dar un paseo por el agujero de las rosquillas.

¿Os importaría autobús, jamón, fontanero?

¿Qué? Oh, no, tiene locura espacial.

(MAULLA)

(Música)

Se ha vuelto completamente majara. No sé yo.

Creo que cámara, pepinillo, Luna, polvo, dedo.

(GRITAN)

Se acabó. Voy a apagarla.

"Así que Jorge, Berto y el señor Carrasquilla

volvieron a dormir una larga y congelada siesta

mientras la nave escolar se dirigía a rescatar a Gustavo.

Hablando de Gustavo".

Os he dejado el plato limpio. Bien, estas son mis peticiones.

Un momento.

Ser hora de cenar.

Tener que dejar plato limpio.

Ser ley espacial. Nosotros no inventar reglas.