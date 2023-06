El grotesco galimatías del gigantesco Gustavon

(Música)

"Estos son Jorge Betanzos y Berto Henares.

Jorge es el de la izquierda, con corbata y el cepillo.

Berto, el de la derecha, con camiseta y pelazo.

Recordadlo en silencio, porque están a punto de seguir

con el campamento de verano de sus sueños."

Este es el plan, nadaremos hasta el centro del lago

e invocaremos a la tribu perdida de los orcanades.

(HACEN RUIDOS)

Sí. Y luego jugaremos a aguaball con tiburones ninja.

Seguido de una barbacoa con los anguilarios,

si te da tiempo.

(AMBOS) Ah...

(RUGE) -(GRITAN)

-Algas, no os metáis ahí, a no ser que os gusten las algas.

¿Tenis?

¡Ah! ¡Esos bichos son una plaga!

El primero que ponga la pelota en órbita, gana.

La pista ha desaparecido.

Pero extrañamente la red sigue aquí.

¿Esquí a caballo? Solo si hay grava fresca.

(FORCEJEA) ¡Necesito más manos para matarlas!

El campamento en el lago está muerto.

Qué aburrido.

Más manos. ¡Ah!

# Jorge y Berto hacen tebeos. #

Es molón. Uy, qué bien.

# Están de campamento # y Carrasquilla está también.

# Movieron, pues, un hipnoanillo # y le hicieron bailar.

# Y en Capitán Calzoncillos, # sin querer, se convirtió al final.

¡Tatatachán!

# Con un chasquido se transforma # y se pone a volar.

# Y recordad que, si se moja, # volveremos a empezar.

# Poniendo todo junto, # ¿qué podría salir mal?

# Aquí, la canción # del Capitán Calzoncillos

# va a acabar. # De Jorge Betanzos y Berto Henares.

¡Tatatachán!

"Capítulo uno: campamento sociedad anónima."

(GRUÑE) Imanes de nevera, llaveros, cepillos de dientes...

Es increíble que la gente compre esta basura hecha a mano.

(GRITA) Una "aguafunda".

¿Una funda de aguacates para mantener calientes

mis aguacates? Oh... Sí, sí, sí.

¡Tengo que comprarlo!

¡Oh, no! Necesito 80.000

para comprarme una isla hinchable en Ociolandia.

¿Cómo que no hay ninguna reserva a nombre de Carrasquilla?

Pero si llamé hace meses.

(Pitido)

Así que nada de gastar. Solo ahorrar.

A ver... No, no, no. Eso no es.

Una pelusilla. ¿Qué?

Oh, un centavo y un botón.

Ya debería de tener 80.000.

Vamos, hucha publicitaria de Pizza Saurio,

enséñame el dinero.

¿32 centavos y 67 botones?

¿Pero cómo puede haber más botones que dinero?

¿Qué queréis? Este campamento está todo mal.

Queremos uno que esté todo bien. Pero primero queremos

que se ponga una camiseta. ¡Eso intento hacer!

(GRUÑE) ¡Oh, no, hay un tornado aquí dentro!

¿Mejorará el campamento? ¿Mejorar?

Este campamento es perfecto. Aquí hay aire y tierra y bichos.

¿Qué más queréis?

El campamento con el que soñábamos.

Que tiene # nadar, pescar, esquiar,

# jugar a voleibol y boomerangs, # paintball, béisbol, barcos,

# herrones y saltos de altura, # arco y flecha, kayak,

# barbacoa y un buen dominó, # láser, pilla-pilla y tartas

# y también un show. #

Jamás y nunca voy a cambiar de opinión.

Tiene que darnos algo o nos aseguraremos

de que no duerma el resto del verano.

Oh, ¿y cómo lo pensáis...?

Solo tenéis eso. (GRITA) ¡Basta ya! (GRITA)

Ahora pregúntese... ¿Cuántos más tenemos?

Eh, tenemos que darles algo para poder dormir.

¿Carrasquilla feliz?

-Uhhh, ¿y si hacemos una sonrisa? -¿Qué? ¡No!

¿Carrasquilla hambriento? -¿Dejo de comer tartas?

-¡No! ¿Carrasquilla triste?

-(LLORA) ¿Llorar mucho?

-¡Siempre tienes esa misma idea y es una porquería!

-¿Y hacer manualidades? -¡Detesto las manualidades!

-Claro, pero puedes hacer que las hagan los niños,

vender lo que hagan y usar el dinero

para comprar una Ociolandia.

-¡Me encantan las manualidades!

No está mal, Carrasquilla furtivo. ¡Eh! ¿A dónde ha ido?

¿Y dónde está mi cartera?

-He cambiado de opinión. Podréis hacer manualidades.

¿De veras? ¿Así como así? Sí. ¿Lo tomáis o lo dejáis?

Bueno, no salía en nuestra canción.

Pero es mejor que el tenis de socavón.

Aceptamos. Oh.

Hola, mano de obra...

O sea, campistas.

¿Qué es eso, un oso?

Ah... No, es Altidiente,

un monstruo de un episodio anterior. -(RUGE)

(RÍE) Diremos que es un oso. Hazme 20 de esos.

Vaya, una red de pesca guay.

Es un atrapasueños. # Atrapa sueños. #

Si tú lo dices... Hazme 30 de esas cosas.

Chicos, estás manualidades van genial, de primera.

Cuando acabéis, traedme la mercancí... (TOSE)

Los proyectos y yo los empaquetaré para guardarlos.

(GRITA) ¡Camisa! ¡Vuelve aquí!

Bonita casa del árbol.

Las manualidades están bien, pero no también

como las cosas que habíamos soñado.

Ay, ay, ay. Oh, no.

Gustavo, te está atacando un calamar robótico.

Te salvaremos aunque no nos caigas bien.

No, lentitos, este es el Espantabichos 2000,

sirve para espantarlos.

Usa la fuerza de los brazos mecánicos.

¡Ah! Copyright Lumbreras.

¿Por qué no usas un repelente? Porque no soy un troglodita.

Ah, la silicona ya se ha calentado.

Daré utilidad a las manualidades con mi acelerador

de partículas de papel maché.

Oh, no, un bicho se ha posado... (GRITA)

¡La silicona! ¡Oh! ¡Oh!

(GRITA)

(GRITA)

(Maullido)

(GRITA)

Algas. Oh, un monstruo marino de Gustavo.

Es mi peor pesadilla. Y la mía.

¿Estás pensando lo que yo?

¿Que deberíamos dormir con los ojos abiertos?

Sí y tebeo de manualidades.

"Capítulo dos: el Capitán Calzoncillos

y el gigantesco Gustavón. Por Jorge Betanzos y Berto Henares".

"Había un espectáculo de acrobacias en un volcán llamado Mac Magnífico,

donde los acróbatas y demás hacían acrobacias sobre un volcán.

Y era superguay y totalmente peligroso.

Y el Capitán Calzoncillos era la estrella.

Era vulnerable, malo con las acrobacias.

Y siempre se caía en la lava. -Ay, aloe vera.

-Lo que le encantaba al público. -¡Oh, no!

Desafortunadamente, cayó demasiadas veces

y despertó a Gustavón,

una molesta y gigante serpiente de muchos brazos

que vivía en el volcán.

Y Gustavón gritó: "¿Espectáculo de acrobacias?

Yo vivo aquí". Y el Capitán Calzoncillos dijo:

"Tampoco es que haya muchos volcanes".

Eso colmó el vaso. Gustavón desató el autopuñetazo,

que son ocho puñetazos a la vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

El Capitán se despertó en un laboratorio secreto,

porque el presidente de la Tierra lo salvó y dijo:

"Salvad eso, a ese".

Y metieron al Capitán en el programa mejor a soldados

mientras dormía. -(RONCA)

-Cuando se despertó en una nube de niebla, humo y demás,

era él: Capitán Ultracillos.

Tenía láseres, hachas, brazos robóticos de serpiente,

sonido envolvente y un bar de tacos, o sea, todo.

Gracias, contribuyentes.

El Capitán Calzoncillos voló al volcán

con sus nuevos cohetes que no necesitaba

ya que ya podía volar, pero estaban chulos.

Y todos le preguntaba: "¿Dónde has estado?

Han pasado tres meses". Y el Capitán Calzon...

Ah... Y el Capitán Ultracillos contestó: "No llevo reloj.

Además, ¿qué es el tiempo?". Gran pregunta.

Y el Capitán desató todas las armas que poseía a la vez.

Sonidos de bar de tacos. Y noqueó a Gustavón.

Cuando recobró la conciencia, dijo:

"Me marcho y con eso me refiero a que me mudo".

Entonces lo convirtieron en un espectáculo de Broadway

y perdió algo de su magia. Fin".

Mira todos estos pedidos.

Esas manualidades se venden como rosquillas.

Ociolandia ya es como si fuera toda mía.

He oído que el filete de aquí es excelente.

(RÍE) Delicioso.

¡Eh! ¿Por qué no estáis con las manualidades?

Ya estamos hartos de manualidades.

Sudor y purpurina es una mala combinación.

Sí, y estamos listos para la siguiente actividad,

como el bobsleigh.

Que sea el bobsleigh, que sea el bobsleigh.

-No, necesito un spa.

(TODOS) Bobsleig, bobsleigh, bobsleigh...

(GRITA) ¡Nos hundimos! ¡Sálvese quien pueda!

-Contrólese, marinero Carrasquilla.

-Hazles una oferta que esos niños no puedan rechazar

y hazme un bocata de pollo al parmesano

extra de queso para llevar. -Sí, sabio Carrasquilla.

¿Y quién me ha robado el reloj?

-¿Quieres comprar un reloj?

-¿Entonces estáis hartos de esto, eh?

Sí. Ya no queremos hacer más manualidades.

Ahora tendréis que hacer manualidades.

El primer campamento que fabrique mil manualidades,

podrá salir de esta habitación. ¿Y el otro campamento?

El otro campamento podrá fabricar 2000

y no os estoy poniendo en contra solo para beneficiarme yo.

(RÍE) No, no. Para nada.

(GRITA) ¡Camisa!

"El campamento de verano en el lago

contra el campamento del lago en verano.

Empezad a crear".

Seguid así, chicas. Sean lo que sean, son geniales.

Sofía 1, tus boas de plumas son perfectas.

Otra Sofía, encuentra un pájaro y tráenos más...

(ESCUPE) plumas.

Estás haciendo collares a toda pastilla, Leoncio.

¿Cómo va el departamento de piñas, colega?

Los compiñeros ya están casi listos.

Esta es la última ratiña. Esto ya lo tenemos casi hecho.

Eres una máquina, Flora. (RÍE)

Una frívola máquina que solo hace basura,

pero una máquina. Me encanta hacer atrapasueños.

# Atrapa, pa, pa, pa, sueños. #

El campamento de Gustavo nos mata poco a poco.

Nunca saldremos de aquí. No, a no ser que frenemos a Flora.

"Dijo con un brillo en su mirada".

-Así y así y así.

# Así. Sí, sí, sí. #

No lo pillo. ¿Puedes hacerlo otra vez?

Sí. Y un poco más despacio.

¿Y nos explicas para qué sirven los atrapasueños?

También despacio. Claro.

(LENTAMENTE) Los atrapasueños...

No tan despacio. Dejan pasar los buenos sueños

y evitan los malos sueños. # ¡Malos! #

Lástima que no sea un incubasueño,

incubaríamos el campamento de nuestros sueños.

Sí, y nunca dejaríamos que nada lo arruinara.

Lo siento. Todavía no existe esta tecnología.

# To, to, todavía. #

Vale, soñar es gratis.

Pero, bueno, ¿puedes explicarnos esto otra vez?

¿Con más palabras innecesarias?

Dejad de molestar a mi compañera, inútiles.

No va a funcionar.

Saldremos de esta fábrica de souvenir

y os dejaremos mordiendo el polvo casero.

Ahora soltad ese atrapasueños.

Oblíganos. Vale.

Preparaos para el ataque final.

(Música)

Oh... Demasiadas manos.

¡Lunático, nos vas a matar a todos!

Siempre pensé que mi vida acabaría en un vórtice.

-Para mí, estaba el segundo de la lista después de un concurso.

(GRITAN)

"Capítulo tres: más allá de tus sueños más infantiles".

¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos?

¿Qué hemos hecho?

Has abierto un vórtice a la dimensión de los sueños

y nos ha arrastrado. # Arrastrado. #

"Y eso explica qué está pasando. Más o menos".

No es real. ¡Despierta, despierta!

"Bienvenidos a la dimensión de los sueños

donde los sueños son realidad".

¿Pellizcos? ¿Conoces a ese tío?

Sí, es Pellizcos, el pingüino morado.

Era mi amigo imaginario hace tiempo.

¿Tienes cambio de 10?

Solo tengo de 20. Hecho.

El viejo Pellizcos.

Vaya, es el aereodeslizador de mis sueños.

Todo lo que hay aquí forma parte de vuestros sueños,

porque ambos sujetabais el atrapasueños cuando ha ocurrido.

# Ocurrido. #

¿Entonces son todo cosas buenas?

De momento, pero nada es seguro aquí.

Algunas cosas ocurren por una razón. Otras solo ocurren.

Los sueños tienen mucha flexibilidad.

# Flexibilidad. # ¿Cómo sabes todo eso?

Iba a clase de sueños.

"Ahora conoces los sueños". # Certificada. #

-¿Entonces por qué seguimos en el campamento

y no en un sitio mejor como un spa?

Porque Berto y yo hemos soñado siempre

con venir al campamento.

¿Cuál de los dos ha soñado esto?

(AMBOS) Los dos. -Guay. ¡Eh, soy estéreo!

(AMBOS) Como nosotros.

¿Este lugar es nuestros sueños hechos realidad?

Sí. # Sí, sí, sí. #

No, ¡no!

Prepárate, tío, porque el campamento de nuestros sueños

acaba de empezar, ja, en nuestros sueños.

Y nada nos va a parar.

"Dijo con autoridad".

"Los pedos de vaca son muy ventosos."

(RÍEN) Igual que en mis sueños.

# Nadar, pescar, esquiar, # jugar a voleibol y boomerangs,

# paintball, béisbol, barcos, # suecos y saltos de altura... #

(SUSPIRA) ¿Estás bien?

Dame un segundo. (SUSPIRA) Vale.

# Arco y flecha, kayak, # barbacoa y un buen dominó,

# láser, pilla-pilla # y tartas y también un show. #

(Flauta de pan)

(SUSPIRA) Esto es vida.

Sí, podría quedarme aquí para siempre.

Yo también. Nuestro pelo está increíble aquí.

Espera, ¿dónde está Otra Sofía?

"Mientras tanto, en el mundo real,

Otra Sofía seguía buscando las plumas

que Jessica le había mandado traer".

-(GRAZNA) -(GRITA)

"Y de vuelta a los sueños".

Me encanta surfear el cielo.

# Cielo. #

-¿Alce Beach?

¿Tienes que ser miembro para entrenar aquí o solo un alce?

-(GRUÑE) Ahhh.

(GRITA) -Toma ya.

Alce Beach fue un sueño raro.

(Música)

A todos les gusta el campamento de los sueños.

A mí no me gusta. Lo odio. ¿Cuánto nos vamos?

¿Y por qué me persigue este mosquito gigante?

Esta es la dimensión de los sueños de Jorge y Berto.

Así que tienen que soñar con irnos.

Pues, venga.

Sí... No.

Queremos que lo pases bien. Quizá esto te ayude.

¿Creéis que un gorro me ayudará? ¡No!

¿Qué tal este otro? ¡No!

Oh, ¡no! ¡No más gorros!

¡Gorros no!

Deberíamos seguirle.

Si no es feliz aquí, podría arruinarlo todo.

Son nuestros sueños, no es como si los pudiera poner

en nuestra contra. "Dijo precipitadamente".

Incluso las piedras son molestas.

Tengo que salir de aquí. Eh, ¿quiere salir de aquí?

Sí. Acabo de decirlo.

Puedo sacarte, pero, primero, ¿tienes cambio de 10?

Solo tengo uno de 20. Hecho.

¡Eh! ¿Y qué hay de lo de salir de aquí?

Ah, eso es fácil. Haz que Jorge y Berto se quieran ir.

¿Y ya está? ¿He pagado 20 pavos por eso?

Este lugar es mi peor pesadilla.

La peor pesadilla.

"Dijo él para seguir con el lío". (GRITA)

Dios, deja ya de sazonarme.

Ja, 80.000 en pedidos por adelantado de manualidades.

Justo la cantidad que necesito para mi Ociolandia

y tal vez nuevos botones. (RÍE)

¿Dónde están todos? ¿Y las manualidades?

Oh, no. No, no, no. (LLORA)

¡No! (LLORA)

¡Estoy arruinado! (LLORA)

¡No, no, no!

Estamos demasiado cerca para rendirnos.

Cálmate, Carrasquilla. Uh, ah, ah.

Tienes que hacerlo tú mismo.

(GRITA) ¡Silicona!

"Capítulo cuatro: sueños agrios".

Gustavo, bienvenido.

¿Te apuntas a las justas de tiburones?

Coge una aleta, únete y no lo arruines todo.

O si no te atrae la diversión normal,

¿qué tal un poco de diversión de Gustavo?

Como esos tubos de mis sueños sobre el doctor ojibulto,

el científico loco. (RÍE)

Sí, este lugar está lleno de vuestros sueños,

pero ¿dónde están vuestras pesadillas?

Me pregunto.

Buena pregunta. No habremos pensado en ellas.

Quizá deberíais. Oh, vale.

Un momento, Berto, intenta que demos vida

a nuestras pesadillas. Despeja la mente.

Hecho, mi mente está totalmente despejada.

Sí, no penséis en vuestras pesadillas,

sino en vuestra peor pesadilla: Gustavón.

¡No! No mires.

(HACE RUIDOS) Ups.

(RUGE)

Eso es una pesadilla.

Apuesto a que nos destruirá. Primero a vosotros.

Berto, sueña que desaparezca.

Oh, no. Vive aquí.

Porque nadie controla sus pesadillas,

pero puedes soñar con sacarnos de esta absurda dimensión.

Tiene razón, es hora de dejar nuestros sueños.

No, vivir nuestro sueño no ha terminado.

Sube al caballo invisible.

Arre, galleta invisible.

(Relincho)

Venga ya, ¿caballo invisible?

Odio este lugar.

Y deja ya la mantequilla.

(RUGE)

¡Más deprisa, cobra voladora invisible!

¡Más abajo, submarino anfibio invisible!

¡Ah, más alto, canguro robot invisible!

(FORCEJEA)

Todavía podría liberarme si puedo morder estas cosas.

(FORCEJEA)

Menos mal que he soñado con una casa del árbol invisible.

Gustavón no nos encontrara aquí.

Espera, ¿por qué huimos? Es nuestro mundo soñado.

Si hemos soñado con eso, también podemos soñar con...

El Capitán Calzoncillos. O, mejor, podemos soñar...

Con el Capitán Ultracillos de nuestro tebeo.

"Dijo sin aliento".

Podemos hacerlo más rápido, más fuerte, más duro.

Con ojos de fuego. Y con un hacha láser.

Un brazo robot de serpiente. Y una máquina debatidos.

Sí, mejor hacemos una lista.

(RUGE) -(RELINCHA)

No me creo que hayamos añadido todo lo de la lista.

Oh, es magnífico.

(INTENTA HABLAR)

Quítate la ultravisera.

Apertura de pierna. Porque esto es bien pesado.

(Cacareo y golpe)

Guau, y confuso.

Puede que nos hayamos pasado.

No puedes pasarte en los sueños, Berto.

Capitán Ultracillos,

necesitamos que derrotes a Gustavón.

Destrozará el campamento soñado. Claro. Y aquí tenéis

un par de batidos de "piñacerdolipso".

Ups, ¿tenéis esto asegurado?

(Música)

Dejad de levantarnos.

Ojalá Otra Sofía estuviera aquí para hacer de cebo.

"De vuelta en el mundo real..."

(GRAZNA)

(GRITA) ¡Quiero salir!

¡Tengo que salir de esta cosa!

(HACE RUIDOS)

"Y de vuelta en el campamento soñado..."

¿Es vuestro campamento soñado?

Creía que tendría más tiendas de rosquillas.

(HACE RUIDOS)

Gustavón se está cargando vuestros sueños.

¿Seguro que no queréis iros antes de que nos destruya a todos?

¿Y qué es eso, una cafetera innecesariamente complicada?

¡No, es nuestra arma definitiva!

Hola, soy el Capitán Ultra... Ohhh.

(RÍE) Espero tener otro de esos.

Y también hace batidos.

Entonces seguro que todo va bien.

(Música)

(GRITA)

Voy a rayocongelarte, Gustavón.

Lo haré en cuanto descubra qué botón hace eso.

"Capítulo cinco: el capítulo de la violencia

increíblemente gráfica en excesorama,

porque exceso significa demasiado

y, a veces, demasiado de algo bueno es algo malo".

(RUGE)

Ah, esta hacha láser pesa demasiado.

Toma una serpiente acompañada de puñetazo.

Usa el ataque del pan.

Oh, ay, ay. ¡Ohhh!

(GRITA)

¡Acabaré con ese tío en cuanto esto

se queden sin combustible!

Tenías razón, te puedes pasar en los sueños.

El Capitán Ultracillos es como poner tarta en un pastel,

en una galleta, en un brownie, en un donut y en dulces.

Continúa.

Sí, deberíamos ser realistas.

Este sueño queda cancelado.

(AMBOS) Demasiado real.

(Música)

Gracias por la capa, señor Crocólago.

Uh, esto está mucho mejor.

Todas esas cosas me estaban pesando.

Como un hipogórramo. (HACE RUIDOS)

Oh.

Vale, Capitán Calzoncillos, hazlo tuyo.

Justo lo que me gusta.

Voy a meter a ese tío bajo el suelo.

¿Habéis vuelto al modelo base?

¿No estabais perdiendo suficiente?

Ni siquiera tiene una visión perfecta.

(GRITA)

¿Quién era ese? Solo he visto una mancha.

¿Y desde cuándo tengo cohetes traseros?

No es una queja, solo pregunto.

¿Podemos hablarlo luego? Pues claro.

Estoy de servicio, que es justo lo que voy a limpiar.

¡Ataque de campamento!

(Música)

# Nadar, pescar, esquiar, # jugar a voleibol y boomerangs,

# paintball, béisbol, barcos, # suecos y saltos de altura... #

(RESPIRA) ¿Estás bien?

Tengo mucha sed. Toma un batido.

Mmmm, cerdo.

# Arco y flecha, kayak, # barbacoa y un buen dominó,

# láser, pilla-pilla y tartas y también un show.

# Algo más y todo, # todo tiene que venderse hoy.

# No puede quedar nada, # pues estamos de liquidación. #

Eh, tío, lo has conseguido. Ya puedes parar.

Oh, jé. Ha sido divertido,

pero creo que arruinado el cerdo.

Sí. (VOMITA)

Lo conseguimos. Ganamos. Por eso debemos volver a casa.

¿Qué? Aquí siempre ganaremos,

porque es nuestro mundo soñado. Las victorias no importan.

El problema es que aquí todo es bueno.

Y lo bueno sin lo malo, no es bueno.

Sí, sin la lluvia, no valoraríamos el sol.

Tampoco los calcetines secos.

Es como Sofía 1, que es mejor, pero por Otra Sofía.

"De vuelta en el mundo real..."

(Música)

(GRAZNA)

E incluso, a veces lo malo crea lo bueno.

Sí, sin el colegio, no habría Capitán Calzoncillos.

Exacto. Y eso es un golpe de realidad.

"¡Realidad!"

Siento que vuestro campamento soñado

haya sido destruido pero, oye, he ganado

un pulgar hacia arriba y nunca he salido

en un programa de tele, excepto en este.

"Dijo rompiendo la cuarta pared".

¿Dices que nuestro verdadero campamento soñado es...?

(GRITAN)

-Oh, este sitio huele como un baño para los pies.

Campamento, dulce campamento.

Eh, ¿quién juega al tenis de socavón?

(RÍEN)

(FORCEJEA)

¿Hola? ¿Dónde se ha metido todo el mundo?

Te han abandonado. ¿Tienes cambio de 10?