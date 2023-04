La fulminante ofensiva de las fastidiosas mariposas

"Estos son Jorge Betanzos y Berto Henares.

Jorge es el de la izquierda, con tirantes y pelo cepillo.

Berto, el de la derecha con pinganillo y pelazo".

Según el último informe del cuartel,

los aliens están llegando.

Por suerte, tenemos esferas de plasmazón para detenerlos.

¡Por la humanidad! ¡Por la humanidad!

(TODOS) ¡Por la humanidad! ¡Ah!

¿Cómo voy a concentrarme con tanto juego sin gracia?

El recreo es para hacer deberes, ¡no para divertirse!

Señor Carrasquilla, explótalas. (RÍE)

Los aliens nos quitaron las esferas de plasmazón,

pero no vieron el giroestruidor. ¡Por la humanidad!

(Retortijón)

Oh, me mareo. (VOMITA)

Carrasquilla, retira el tiovivo.

(RÍE)

Se han llevado todo el equipo visible.

Por suerte, también tenemos equipo invisible.

Preparados y...

¡Por la humanidad! ¡Por la humanidad!

¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum!

Carrasquilla, acaba con todo.

(RÍE)

# Jorge y Berto hacen tebeos. Es molón, un montón.

# Y había un viejo director que les decía "bla, bla, bla!".

# Tuvieron pues un hipno-anillo y le hicieron bailar.

# Y en el Capitán Calzoncillos sin querer se convirtió al final.

# Con un chasquido se transforma, aunque no es genial.

# Y recordad que si se moja, volveremos a empezar.

# Ponedlo todo junto, que podría salir mal.

# Aquí la canción del Capitán Calzoncillos va a acabar. #

"De Jorge Betanzos y Berto Henares".

"La fulminante ofensiva de las fastidiosas mariposaderas".

"Capítulo 1. Se acabó lo que se jugaba".

Año 2075, los aliens han arrasado el patio,

pero no han acabado con nuestro espíritu.

¡Por el recreo! (GRITAN)

¡Vosotros! Somos aliens.

Y yo la reina porque...

Nací para mandar y tal.

Sofíauno, conquista a los humanos.

Otrasofía, usa tu cuerpo de escudo.

¡Bombas de suciedad! ¡Bombas de suciedad!

(RÍEN)

Son incansables, como un comercial. ¡Debo detenerlos!

"Confuso y furioso por la diversión de los otros niños,

Gustavo decidió hacer algo al respecto: arruinarla".

Nada acaba con la diversión como el miedo.

Los cocodrilos son terroríficos.

Los murciélagos son temibles.

Así que usaré mi elige-la-fusión 2000 para crear "cocólagos".

¡El arma perfecta!

(RÍE)

¿Eso responde a tu pregunta, madre?

Solo te he preguntado si querías pastel de carne.

Hemos capturado a la reina alien y a sus comandantes.

Pero por alguna razón no está asustada.

Sí, porque voy a escapar y a atacaros...

Ups, "spoiler".

La era de la diversión se acabó. Descansa en paz, recreo.

Nada acabará con el recreo. Ni siquiera tú.

Cierto, no puedo acabar con él.

Pero ellos sí. ¡Cocólagos, atacad!

Aunque esté aterrorizado, hay que admitir que son increíbles.

Sí, será una anécdota genial si vivimos para contarla.

¿Director Gusta-borg?

Oh... ¿Qué quieres?

Oye, ¿qué has hecho con el armario? Es como una nave espacial.

Si quieres saberlo,

como medio-hombre medio-cyborg del futuro,

sé que habrá un ataque mutante.

Primero habrá una una brisa ligera; seguida de una matanza.

Pero gracias a esta habilitación, estaré seguro.

¿Cuándo va a ocurrir eso?

Conozco la fecha y hora exacta, pero no puedo decírtela

porque crearía una fractura en el continuo espacio-tiempo.

Oye, ese batido tiene muy buena pinta. ¿Me haces uno?

¿Sabes leer? "Solo Gustavos".

No eres Gustavo, así que eres un intruso.

Pero me encantan los ba...

Tenías razón, están consiguiendo acabar con el recreo.

Gustavo se ha pasado, tío. Se ha pasado de la raya.

Tenemos que encontrar la forma de deshacernos de los cocólagos.

Un colosal cacho de pan con trampa.

Un trabuquete atestado de cocólagos.

Un cohete colocado con cachos carcomidos.

Una pirámide destruida con bola pendulante.

No, esas ideas no valen.

¿Y si usamos el turbo-sapo temporal

y mandamos a los cocólagos lejos en el tiempo para salvar el recreo?

Perfecto. Haber empezado por ahí. Tenía que calentar.

Pues hay que meterlos en el turbo-sapo de algún modo.

¡Hora de comer!

¡Contemplad!

Por fin he encontrado un uso a tu pastel de carne, madre.

Uy, están hambrientos. Prepararé más.

Salvados por el pastel. Eso me ha dado una idea.

"Capítulo 2. Dale la vuelta al pastel".

¿De veras se ha escapado?

¿Otra vez? ¡Debe llevar frío!

"Una vez vieron cómo gustó el pastel de carne a los cocólagos,

Jorge y Berto se dieron cuenta de que podían usarlo

para meter a los mata-recreos en el turbo-sapo

y mandarlos al olvido. El puesto de pastel de carne

fue un éxito entre los cocólagos, y entre los hípsters".

Eso es, cocólagos, pastel de carne gratis por aquí.

Por aquí, "per favore".

(ACENTO ITALIANO) El mejor pastel de la ciudad.

Deberíamos dejar lo de los acentos. Oye, pero funciona.

Chicos y mutantes, estáis acabando con todo el pastel de carne.

Gracias por dejarnos hacer nuestro proyecto de restaurante

mientras Gustavo va a por... Cosas del proyecto.

Que no paren los pasteles, O estos cocólagos se nos comerán.

(RÍE) Pero en serio, que no paren.

Ese era el último, el recreo está a salvo.

Y además dan buenas propinas.

Seguro que enviar a un puñado de terribles mutantes

a una jungla remota en el pasado, funcionará genial.

"Pero los cocólagos sobrevivieron millones de años

y siguen por aquí hoy en día. Así es como hicieron a la Otrasofía

su reina en un episodio anterior".

Mira. Creo que es lo que Gustavo usó para crear cocólagos.

Hora de la revancha. ¿Qué podemos hacer que volviera loco a Gustavo?

Un lobo y un águila. Una "lóguila". Suena a sándwich.

Dos "lóguilas" con queso y un zumo de "armadillaranja".

¿Y un "gatoperro"? ¿Qué? No.

¿Es que intentas acabar con el mundo?

(Música rock)

¡Sí, está por todos lados, tío!

No, no queremos hacer nada tan peligroso como los cocólagos.

¡Ya lo tengo! Dibuja un culo. Con gusto.

(RÍE) Va a odiar esta cosa.

"Capítulo 3. Problemas traseros".

Un culo y una mariposa hacen una "mariposadera".

(RÍE) Qué bueno. Por lo del culo.

(GRITA)

¿Qué son esos bichos? ¿Por qué están aquí?

¿Y dónde están mis cocólagos? ¿Coco qué?

No sé de qué habla. Un momento.

¿Habéis usado mi elige-la-fusión 2000 para crear esto?

¿Elige la qué? No sé de qué hablar.

Estáis mintiendo. Nos habéis condenado.

¿Cómo? Si son culos y vuelan. ¿Qué hay mejor que eso?

No, no lo entendéis, el ADN es muy delicado.

Si se juntan dos cosas incompatibles,

la mutación resultante puede ser catastrófica.

Oye, yo solo veo culos voladores.

¡Culos voladores con colmillos y en plan agresivo!

¿Qué hemos hecho?

(GRITAN)

"Primero habrá una brisa ligera; seguida de una matanza".

¡Oh, no, una brisa ligera!

(GRITAN)

¡Corred, corred! ¡Nos vemos, culo-dianas!

¿Adónde va? Qué más da.

Hay culos asesinos en nuestros culos.

Por fin está recto.

Ahí van dos horas de mi vida que nunca recuperaré.

Oh, creía que esto solo pasaba en los dibujos.

¿Qué haces aquí? ¡Brisa ligera! ¡Mutantes!

Madre mía, está ocurriendo.

Ahora nadie podrá entrar. Estamos a salvo.

Sí, pero ahora estamos atrapados indefinidamente.

¿Eso significa para siempre? Es posible.

¡Ayuda!

Vale, los hemos despistado.

A no ser que entren por las ventanas y tal.

"¿No me digáis que no lo están pidiendo?"

Rápido, a la cafetería. Sí, allí no hay ventanas.

(Pitido)

¿Eh?

(Pitido)

¿Eh?

(Pitido)

¡Déjame entrar! ¡Hay una culo-invasión!

¿Por qué no me oye?

Es tu tercer batido, ¿por qué no te sirves un cubo?

Oye, ¿dónde tienes el baño? Porque necesito ir con urgencia.

Se me olvidó instalar un baño.

¿De qué sirve esta habitación si no la puedes usar

cuando entras en pánico?

(GRITA)

Lo conseguimos. Sí.

En cuanto hayamos cerrado esta puerta, nadie podrá entrar.

¡Esperad!

¿Le dejamos pasar?

No sé, acabó con el recreo...

Sí, pero nosotros creamos las mariposaderas.

Ya, pero era su máquina.

Es un verdadero el dilema.

Hagamos una lista de pros y contras.

Ah, hola, Gustavo, has entrado...

No gracias a vosotros, cerebros de chorlito.

Estamos atrapados. Tranquis, pediré ayuda.

Vaya, no hay cobertura, ni una sola barra.

¿Cómo sabes si tienes barras? -Qué desastre, no tengo barras.

Oh, es como el fin del mundo...

(Música rock)

-Ya no hay barras, me las comí.

-¿Qué es ese ruido?

¿Por qué suena a que las mariposaderas

se comen las paredes? Eso me paralizaría de miedo.

Oh, no, las mariposaderas se están comiendo las paredes.

¿De qué están hechas estas paredes? "Buena pregunta".

Oh, fíjese. Estas paredes de néctar son una ganga.

Dos cositas.

Si alguna vez inventan un teléfono inalámbrico,

estos paneles bloquearán la señal.

Pero los cables no irán a ningún lado. (BALBUCEA)

Ah, y atraen a las mariposas.

Es algo extraño, pero es cierto. Como rocas; mariposas.

¿Recuerda la escena de "con las mariposas"?

No es nada comparado con esto. ¿Pero qué daño pueden causar?

¿Qué daño pueden hacer unas mariposas?

Tenemos que llamar al Capitán Calzoncillos

antes de que esos culos hambrientos entren

y nos conviertan en su postre. Pues yo no pienso salir.

Yo tampoco pienso salir. Ya nos encontrará él.

Sí, optemos por ese plan.

¡Ah! No tengo las herramientas

para reparar el teclado que te has cargado.

Estamos encerrados; tendremos que llevarnos bien.

Vale, ¿te gusta la música?

(Música country)

Odio la música country.

¡Yo también!

¡No!

"Capítulo 4. Culo-culpables".

¿Sabes? No creo que el Capitán vaya a venir.

Y la pared es cada vez más delgada.

Hay que pensar en un plan para salir de este lío.

Nada de esto funcionará. ¡Escuchad!

Necesitamos que alguien salga ahí fuera y se lo merienden

para salvar al resto, y para salvar mi "peo".

Como Gustavo.

Esto es su culpa por ser listo y por lo de la ciencia y tal.

Como una bruja, pero...

En plan... Chico.

O sea, un brujo. ¿Lo veis? Es por su culpa.

Tu cerebro es una amenaza para noso...tros.

Sofías, echadlo fuera.

No podemos dejar que pague por nosotros, tenemos que confesar.

Oh... Cavamos un túnel, encontramos al señor Carrasquilla,

dejamos que el Capitán Calzoncillos nos salve,

y nadie tendrá que pagar. Podría funcionar. Me apunto.

Uf, ¿qué es ese pestazo?

Es como un sobaco mojado en jugo de col.

¡Oh, no! Las mariposaderas intentan ahogarnos con humo.

Pero en lugar de humo, usan pedos.

(TODOS) ¡Gustavo fuera!

¡Atrás, panda de futuros sin techo!

Olvida el túnel, hay que arreglarlo,

o lo pagaremos todos. Vale. Cavar es muy duro.

¡Chicos! No fue Gustavo, fuimos nosotros.

Creamos las mariposaderas.

Queríamos que el recreo volviera a ser díver, pero la liamos.

Y ahora hay que trabajar juntos,

o nos comerán, nos freirán, o las dos.

Aplauso lento...

Porque es lo que hacen en la tele y en las pelis cuando algo apesta.

Como la Otrasofía.

Sin ofender, Otrasofía, pero hueles como un animal de jungla.

En fin, buen intento.

Os gusta ser el centro de atención, pero no hacéis ciencia.

Solo hacéis tebeos.

Supongo que habrá que hacer un tebeo.

Sí, y rápido. O Gustavo lo pagará.

"El Capitán Calzoncillos y la chapuza de los cocólagos

y las mariposaderas. De Jorge Betanzos y Berto Henares".

"El recreo es un rato de diversión para correr y saltar, y... ¡Cuidado!

Y frena. ¡Tocado!

¡Pásame el balón!

¡No, es mío, cómprate uno!

Y rodillas sangrientas, y tiza, y tal... Qué díver.

Pero un día apareció un niño que amaba la ciencia

y odiaba la diversión. Llamémosle Justapo.

Y gritaba: '¡Parad la diversión!' Palabras que nadie conoce.

Y creó una máquina que hacía cocólagos,

medio-cocodrilo, medio-murciélago. Alucinante.

Pero acabaron con el recreo atacando con sus colmillos.

Por suerte, el Capitán Calzoncillos pasaba por ahí.

Y pensaba: 'Temo a los cocodrilos y a los murciélagos;

pero, por alguna razón, los cocólagos me dan igual'.

Así que se abalanzó a por ellos. Agitó unos calzoncillos tan rápido,

que abrió un agujero de gusano y arrastró a los cocólagos

hacia el agujero como un vaquero. ¡'Yeehaw'!

Y se fueron a algún lugar muy lejano.

Así que no os preocupéis por ellos. Y los niños estaban muy contentos.

Jorge y Berto eran geniales. Hacían tebeos y querían celebrarlo.

Tomaron prestada, no robaron, la máquina de Justapo

y combinaron los culos y las mariposas

para crear mariposaderas.

Pero aunque las mariposaderas eran desternillantes,

también eran peligrosas y estaban locas,

y siguieron a los niños a la cafetería.

Y los niños decían: 'Estamos seguros por cerrar las puertas'.

Pero las mariposaderas se comieron las paredes

como cortacéspedes hambrientos. Pero todo salió bien

porque el Capitán Calzoncillos también acabó con las mariposaderas.

Así que no hay nada de qué preocuparse

si todo el mundo se tranquiliza y no pierde la cabeza.

Jorge y Berto lo sentían, aunque era la máquina de Justapo.

Pero no hay razón para culpar a Gustavo, eh... Justapo.

Aunque nada habría ocurrido sin su máquina.

Jorge y Berto se sentían tan mal que regalaron helados a todos

y una tabla de surf, cuando todo terminó.

Así que menos mal que les perdonaron

y no les entregaron a los monstruos culones. Fin".

-Oh, mi "peo". Jorge, Berto y Gustavo

tienen la culpa de los culos voladores y el gas tóxico.

Así que tenemos que echarlos a todos.

(TODOS) ¡Todos fuera, todos fuera!

¡No! Me han quitado la culpa. ¿Es que no lo habéis pillado?

(GRITA)

Vaya, el tebeo solo ha medio funcionado.

Como un avión con un ala.

"Bienvenidos a bordo del Air 'A ningún lado'.

Hoy volaremos en círculo". Qué bueno.

(TODOS) ¡Todos fuera!

-Muy bien, esto debería solucionar nuestro problema.

Que todo el mundo coja una bolsa para poder respirar.

Y...

Viva...

Mi... ¡"Peo"!

"Capítulo 5. Un cuescondite".

"Entonces, a Jorge, Berto, y Gustavo se los comieron las mariposaderas.

Es broma".

Ni un culo se tragaría estos disfraces de taquilla.

Hay que encontrar ya al señor Carrasquilla.

¿Por qué? Es más inútil que un apéndice.

Porque el apéndice no se necesita. Oh, bueno...

Es un cobarde, así que estará en algún lugar seguro. Sí.

Conozco un lugar seguro.

Vosotros me habéis ayudado, así que supongo que debo ayudaros.

Seguidme.

¡Berto, espera!

"Intenta alcanzar el cielo y siempre fallarás".

"Grita como un sapo funky".

Ha merecido la pena. (RÍE)

Esto es mucho más fácil sin culos intentando comerme.

Basta con reprogramar el sistema de arranque de la RAM, y luego...

No necesitamos un comentarista. Sí, hazlo y ya está.

Y...

Soy brillante.

(CANTAN) "Qué duro es ser el director,

si quieres orden, ponle valor..."

¿Es una habitación del pánico?

(CANTAN)

¡Oh! No, no estamos haciendo eso.

Exacto. Y no nos ha gustado.

Qué bueno.

(SUSPIRA) Necesito un nuevo futuro.

Tenemos que dejar solo al señor Carrasquilla

para convertirlo en el Capitán Calzoncillos.

¿En serio? ¿Más ideas?

Un enorme cañón carrasquillense.

Una decepcionante y dolorosa detención.

Un pringoso baño de burbujas de barro.

Oye, ¿los no Gustavos pueden entrar aquí?

Eh... ¡No! ¡Largo de aquí! ¡Fuera!

Ha sido fácil. Siempre nos quedará la habitación.

Yo necesito ir al lavabo. Cabe mucho batido en un cubo.

¡Ta-ta-ta-chán!

Capitán, necesitamos que patees unos culos.

Claro, pero primero debo aliviarme.

(GRITAN)

Un momento, chicos.

(Puerta y cisterna)

¡Uh! Me siento como nuevo.

¡Muy bien, vamos allá, culos airosos!

"Capítulo 6. De extrema violencia gráfica,

presentado en mantequillorama.

Porque a nadie le daña la mantequilla,

a no ser que sea congelada, o envenenada".

"Una patada en el manteculo".

(Grito)

"Rayo de manteca.

Es difícil de decir".

"Mantecadas y fritas".

¡Sí! Culos pateados.

Ha sido genial. Rescatemos al resto antes de que lleguen más culos.

¿Más culos? ¿Pero cuántos culos hay aquí?

Un montón. Esta escuela es ancha de carreras.

(RÍE) ¡Por los culos!

Ese es el tipo de humor que me va. (RÍE)

Esperad, no lo pillo.

¿Lo veis? Solo porque te gaseen esos culos,

no significa que no puedas estar "peo" preciosa.

Está bien, ya me encargo yo de esto.

¡Ah! He llegado para salvaros el culo de esos culos.

O sea, seguid a ese bebé gigante que vuela.

¡Sí! Soy toda una heroína.

¡Continuad! Los detendré con una red de calzoncillos.

Solo tengo que juntar varios calzoncillos...

Hay demasiadas mariposaderas; debemos averiguar cómo detenerlas.

¿Qué puede con el culo? ¿Otro culo?

¡Ah!

"Touché".

Menuda palabra. Es francés. Creo.

Muy bien, chicos, es hora de bailar

culo con culo con culo con culo con culo con culo...

Con culo con culo con culo...

¡Eso es! Contra el culo, culos.

(Música)

Se llama "El choque".

Cualquier memo podría hacerlo. Incluso yo.

Pues baja, y a mover el culo. Pero déjanos primero.

¡Agito el trastero a la victoria!

(Música disco)

¡Sí! ¡Toma!

Lo has hecho, Capitán Calzoncillos. Has pateado el culo a esos culos.

¿Y ahora qué es ese ruido?

¡Aquí vuelven! Calienta el trasero, Capitán Calzoncillos.

Lo intentaré, pero a mis glúteos les queda poco gas.

Sí, eso era lo que quedaba.

Bueno, supongo que entonces nos toca a nosotros.

Te veo en el otro lado, tío.

¡Por el recreo! ¡Por el recreo!

Eh, a las mariposaderas les encanta la pared.

Oye, vamos a hacerles lo mismo que le hicimos a los cocólagos.

Vale. ¡Al turbo-sapo! ¡Al turbo-sapo!

"Al ver que a las mariposaderas les encantaba la pared,

las dirigieron al turbo-sapo mezclándolo con el pastel de carne".

Eso es, mariposaderas, pastel de pared gratis.

Buen día, macho, echa otro pastel a la "barbecue".

Un ajuste de los acentos.

Oh, chicos y mutantes, estáis acabando con el pastel de pared.

Tío, hay mucha pared en este pastel de pared.

Pastel de pared, pastel de pared...

Es difícil de decir. Es como culo con culo.

¿Crees que es seguro enviar a las mariposaderas al futuro?

No podemos enviarlas al pasado. Ahí enviamos a los cocólagos.

No pasará nada.

(CANTA) "Qué duro es ser el director..."

"¿Os habéis preguntado alguna vez

cómo Gustavo acabó medio-cyborg en el futuro?

Esta es la respuesta".

¡Oh, no!

¡Estoy medio bien!

Hoy se iza la calzoncillera.

Nos hemos enfrentado a los enemigos de la diversión

y hemos ganado.

(Vítores)

(Rugido)

Oh, no, vuelven los culos. Eso no son culos.

"Es cierto, son cocólagos, y traen a su reina a casa".

¡Oh! -¿Qué? ¿Otrasofía?

Entonces, ¿quién eres tú?