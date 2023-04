(Música)

"Estos son Jorge Betanzos y Berto Henares.

Jorge es el de la izquierda con corbata y pelo cepillo,

Berto el de la derecha con camiseta y pelazo.

Recordadlos bien."

¿Qué crees que le pasa en las cejas?

(SISEA) Creo que pueden oírnos.

¿Son cejas de felicidad? Puedes jugarte el trasero.

Solo 24 visitas más y estaréis expulsados,

¿a que es genial? ¿24?

Podemos estar tranquilos, tenemos margen.

¡484! (RÍE)

Nos estamos quedando sin margen. ¿Y si hacemos menos "bromazos"?

¡491! (RÍE)

Está claro que hay que hacer menos "bromazos".

¡Sí! ¡497! (RÍE)

¿Por qué no hemos hecho menos "bromazos"?

(AMBOS) Jorge y Berto hacen tebeos.

Es molón. Un montón.

(AMBOS) Y había un viejo director que les decía...

"Bla, bla, bla".

(AMBOS) Cogieron un "himnoanillo"

y le hicieron bailar, y en el Capitán Calzoncillos,

sin querer, se convirtió al final.

Con un chasquido se transforma aunque no es genial.

Y recordad que si se moja, volveremos a empezar.

Ponedlo todo junto, qué podría salir mal.

Aquí la canción del Capitán Calzoncillos acabar.

De Jorge Betanzos y Berto Henares.

"Los fétidos gases de Flatulencio Genialez".

"Capítulo 1, Estancados."

¿Qué es lo que nos pasa?

Matar con "bromazos" y morir con "bromazos".

Choca, pero tenemos que entretenernos con algo

y no meternos en líos, o al final, nos expulsarán.

Pero ¿cómo? Ni que las ideas nos cayeran de la nada.

Lo siento, voy a dar una charla del mañana

sobre lanzacamisetas y se ha activado sin querer.

¿Charlas del mañana?

¿Discursos educativos sobre el futuro?

Hala, esto sí que es una camiseta informativa.

¿Cuándo es? Mañana.

¡Berto, así nos entretendremos, con una charla del mañana!

(Música)

Nuestra charla del mañana de hoy

va de algo que les cambiará la vida,

diles qué es, Berto. Eh...

Pues es algo tan alucinante y tan genial

que no se lo podrán creer, adelante, Jorge.

Es algo tan increíble

que solo Berto puede hacerle justicia.

Oh... Solo de pensarlo me quedo sin palabras,

por eso me gustaría que empezara Jorge.

Mmm... Mejor no. Sí, no...

Pero ¿cómo vais a hablar del mañana

si no podéis hablar ni del presente?

¡Ja! Zasca temporal. (RÍE)

Hasta sus zascas son repelentes.

Vale, tenemos que hacer otra cosa.

# Tres clics más para soñar.

# Sus malas decisiones # me liberarán. #

(TARAREA)

¿Oh? (SE SORPRENDE)

¡Señorita Tifárrez! ¿Me ha llamado?

¡No! Espere... ¡Sí! Míreme el coco.

Otra vez no. No, esta vez es de verdad.

Hay un pelo. Un pelo. ¿Se lo puede creer?

Es un milagro capilar, señor.

Mis folículos vuelven a la carga, pequeña.

Y es gracias a la inminente expulsión

de Jorge y Berto. Imagínese mi melena

cuando se vayan para siempre.

(Música)

(Bocina)

¡Eh! Fuera de mi yate.

"Capítulo 2, Rajando."

Tenemos que entretenernos con algo para no meternos en líos.

Hasta ahora, hemos descartado jugar al golf,

hacer punto y construir un acueducto.

¿Y si hacemos un tebeo? Pero ¿qué dices?

Los tebeos siempre nos meten en líos.

¿Eso es un sí? ¡Oh! He tenido una idea flipante.

(Pedo)

(RÍE) Eso sí que es buena idea.

(SE QUEJA)

(TOSE)

Jo, vamos a tener que comprar más "Pedo pastel".

(AMBOS) "Pedo pastel".

El ambientador que convierte los pedos de Jorge en pasteles.

"Pastelástico".

(AMBOS RÍEN)

A lo que vamos.

"El Capitán Calzoncillos y Flatulencio Genialez,

de Jorge Betanzos y Berto Henares.

Había un científico loco que no estaba loco en plan malvado,

sino loco como un pato que se cree que es un tractor.

Raro, ¿eh? El caso es que trabajaba solo

en su trabajo solitario,

y empezó a hablar con sus pedos, como todo el mundo,

pero un día, tuvo una idea.

'No me sentiría tan solo si mis pedos pudiesen contestar.

Es genial'.

Cogió uno de sus pedos

y lo transformó de pestuzo a pensante

y lo llamó Flatulencio Genialez. Claro está.

El científico hablaba a Flatulencio de cosas inteligentes,

como la basura molecular atómica, Volteur,

su infancia frustrante y su sueño de dirigir un corto para Sandance,

pero al científico loco le esperaba un locurote de sorpresa.

Flatulencio Genialez era un genio.

¿Qué?

No porque estaba hecho de pedo,

y los pedos están hechos de alubias, tonterías,

peste, azufre, huevo y estupidez, y así era Flatulencio,

un monstruo idiota en forma de nube de pedo

que decidió aterrorizar la ciudad con su apestosa idiotez.

Los ciudadanos estaban enfadados con Flatulencio y decían:

'Que alguien pare a ese bulto de pedos'.

'No podemos respirar'. 'Nos ahogamos'.

Y Flatulencio solo decía: 'Mi gustar los buzones',

y entonces, apareció el Capitán Calzoncillos,

que probó a aguantar la respiración.

Aguanta...

Para ir a buscar perlas. "Tatatachán".

El Capitán intentó atizar a Flatulencio Genialez,

pero no se puede golpear a un pedo. Normal.

Flatulencio se puso furioso y trató de enviar

al Capitán Calzoncillos al espacio.

Una vez sopló, y otra sopló...

Pero el Capitán le echó valor y dijo:

'Hoy no, pedorro, de eso nada'.

Vio que podía acabar con Flatulencio

con su superaliento que acababa de desarrollar.

¡Hala, superaliento!

Inspira... Es super.

Y todos pudieron volver a respirar. Y fin."

¿Y qué? Es un tebeo, ¿dónde está el delito?

En el uso no autorizado de una grabadora.

¿Esa norma existe?

De acuerdo... Grapadora escolar.

¡Sí! Y con esta van 498.

Dos visitas más y os doy la patada.

Me he comprado una bota nueva para la ocasión.

Qué bota tan chula. Esto no cuenta como una visita,

ni siquiera estamos en su despacho. Hace muy buen día

como para quedarse dentro, pero cuenta igualmente.

¿Eh? ¿Eh?

¡Señorita Tifárrez, otro pelo!

"Capítulo 3, Siempre en burbujas."

Estos plásticos de burbujas son lo más.

Imposible meternos en líos así.

Oh, no, balón prisionero. Ay, no...

(AMBOS SE QUEJAN)

Chicos, esta no es buena solución.

No tenemos más. Pendemos de un hilo.

(GRITA) Mi dignidad.

Tenemos que deshacernos de Carrasquilla.

O se deshará él de nosotros.

Pues el único que puede echarlo es el superintendente del cole,

el doctor Bill Matarrivales. ¿Matariles?

Matarrivales. ¿Marchatimbales?

No, Matarrivales. ¿Masticasales?

Matarrivales. ¿Mascanimales?

Matarrivales. No nos ponemos de acuerdo.

Pero nos parece bien, ¿nos liberas?

Claro, pero dadme un segundo. Necesito un escáner cerebral.

(GRITA)

Lo hemos pasado bien juntos. Topeca, Liberal, Sidarapid...

Pero hasta aquí hemos llegado, peluquitas.

¡Tifárrez! ¿Me ha llamado?

Lleve estos peluquines a Gatos Lampiños,

no volveré a necesitar peluca jamás.

(RÍE)

Excepto esta, estamos muy unidos.

(SE SORPRENDE)

¿Flatulencio Genialez?

Gas inteligente.

Oye, no es mala idea,

es el tipo de idea que podría meterme

en la academia Éliteplusi, y se lo debo a Jorge y Berto.

¡No! ¡Ni pensarlo!

Oh, o sea, que este es el famoso doctor Mataribetes.

-Matarrivales. -(AMBOS GRITAN)

¡Pedo pastel!

Os estaba esperando, Jorge Betanzos y Berto Henares.

¿Sabe nuestros nombres? Me habéis llamado.

(CONTESTADOR) "Estos son Jorge Betanzos y Berto Henares.

Jorge es el de la izquierda con corbata.

Berto el de la derecha con..." Sí, bueno,

nuestro director Carrasquilla ha escrito una norma en el libro

que dice... ¿Qué? Para.

¿Ha escrito una norma en el libro de normas?

¿A mano? Sí.

Bueno, ha escrito un montón. A ningún director

se le permite escribir reglas. Y encima no escribe muy bien.

Traedme ese libro y Carrasquilla se irá.

¿De vacaciones? ¿Al banquillo?

A la calle. Si le despiden,

no podrá expulsarnos.

Solo tenemos que colarnos en su despacho y coger el libro.

Pues hacedlo.

(AMBOS) ¡Plan A!

(RÍE) Soy el señor Magrazas, venimos para...

Sí... Sí, sí, sí... Sí, sí...

(Silbato)

Sí, sí, sí... Sí, sí, sí...

Sí, sí, sí... Sí, sí, sí...

(AMBOS) Sí, sí, sí...

Vámonos... Sí...

Hay un clon sí, sí, sí... Mío a la fuga. (GRITA)

(SE QUEJA) Sí, sí, sí...

(AMBOS) ¡Plan B!

¡Se ha producido un vertido tóxico,

evacúe y deje el libro de normas! ¡Jamás!

Lo protegeremos, démelo. (GRITA)

(AMBOS) ¡Plan Mar!

(TARAREA Y RÍE)

¿Eh?

(SE ESFUERZA)

(GRITA)

Otra victoria para el mar.

¿Seguro que esta caja fuerte es segura?

Porque tengo que mantener este libro

a salvo en una caja fuerte.

Por eso me he gastado el presupuesto para sillas

en una caja fuerte.

Fuerte.

Fuerte.

Si lo dices muchas veces, ya no parece ni una palabra.

Fuerte.

Fuerte... Fuerte.

Fuerte.

Espera, ¿quién la lleva al despacho?

¡Tifárrez!

Son muy fáciles de abrir, ¿verdad?

No tanto como esto.

(Pedo)

(SE QUEJA) Mi madre...

(AMBOS) ¡Pedo pastel!

Eres un "pedoartista", colega.

"Capítulo 4, Si no queda otro culo."

¿Cómo abrir una caja fuerte? Uno, explosivos.

Anticuado, ¿qué más?

Dos, ácido para disolver metales.

¿Habrá de eso en el laboratorio? No, pero igual en la cantina sí.

Bienvenidos.

"Esa voz de pito era de Gustavo. Está ensayando

porque ha invitado a la academia Éliteplusi

a su charla del mañana."

Bienvenidos, estimados miembros de la gran academia Éliteplusi.

Observen mi mejor invento, el Elevapor 2.000,

que da vida a los gases inertes.

Eh, esa idea es nuestra. ¿Coincidencia?

No.

Gracias, Palmeador 2.000.

Entrarás sin vida y sale una nube inteligente.

¿Por qué no funciona?

(SE QUEJA)

¡Me está "palmatontando"!

Esto es un "palmasecuestro". (SE QUEJA)

Berto, un gas podría entrar en la caja fuerte de Carrasquilla.

Sí, pero ¿de dónde sacamos gas? ¿En serio?

(RÍE) Pues claro, vaya pregunta.

Corre, antes de que vuelva Gustavo. Suéltalo.

(Pedo)

(Timbre)

-¡Saludos! -(AMBOS SE SORPRENDEN)

He sido bendecido con el regalo de la vida.

Es un regalo que no infravaloraré.

Berto, es Flatulencio Genialez del tebeo, pero listo.

Y es fétido como un baño.

Vaya giro más inesperado ha dado todo.

¿Y me llamo Flatulencio Genialez? Sí, es de un libro.

Oh, literatura, néctar para la mente.

¿Puedo leerlo? Primero, un jueguecito,

entrar en la caja fuerte.

Parece entretenido, ¿cómo se juega?

¿Con raqueta? ¿Con pluma de bádminton?

No, tío, hay un libro en la caja fuerte,

si lo consigues, ganas. Pero tienes que jugar

solo de noche, cuando no haya nadie.

(Música)

¡He ganado! Hurra por mí.

Hurra...

¡Saludos!

Estaréis jubilosos al descubrir

la obtención de vuestro deseado tomo.

-(AMBOS DUDAN) -(RESOPLA) Tengo vuestro libro.

¡Sí! Ahora, solo tenemos que llevarle

el libro al doctor Matasanos y no nos expulsarán.

Ya que ahora somos invencibles, antes, podemos jugar a otro juego.

¿Otro juego? Espero que este sea más estimulante.

Te encantará, se llama "Bromazo".

"Capítulo 5, El pedo de la fiesta".

(Música y pedos)

¡Silencioso, pero sí, sí, sí, mortal!

(AMBOS RÍEN)

No lo comprendo, no he hecho nada.

Sí que has hecho.

Oh... (RÍE)

(AMBOS RÍEN)

Me temo que no comprendo este reto. Lo estás haciendo genial.

(Música)

Sí, sí, sí... (SE QUEJA)

(AMBOS RÍEN)

(LEE) "Que sepas leer no significa que debas hacerlo".

Oh... ¿Cómo sigue abierto este colegio?

"Tírate un cuesco, que lo sepas".

Debería cambiarme a un buen cole.

-(AMBOS RÍEN) -(GRUÑE)

Vuestras insípidas e inmaduras travesuras

me parecen excesivas. ¿A que sí?

¿Qué?

(Pedo)

(GRITAN)

Oh... ¿En qué te has convertido?

Una nube llena de ruido y de furia

que no tiene sentido citando a Shakespeare.

¿Qué es esto?

¿Flatulencio Genialez? ¿Literatura basada en mi persona?

Entonces, debo leerla.

¿Tonto? ¿Estúpido?

¿Bulto de pedos? ¿"Mi gustar buzones"?

Qué indignante, ¿eso es lo que piensan de mí?

Esta estúpida sandez sensiblera es una falta de respeto.

Me las van a pagar por lo que me han hecho.

(Música)

Bienvenidos a las charlas del mañana,

prestad atención y no os durmáis.

Por cierto, ¿qué os parece mi pelo? Frondoso y brillante, ¿eh?

¡Menudo rollo!

¿Quién iba a decir que un pedo nos iba a salvar el culo?

Yo, ¿has visto nuestras vidas?

Pero solo hasta que Carrasquilla se largue.

Vamos a darle el libro de normas al doctor Matacallos.

¡Oye! ¿Dónde está el libro?

En la caja fuerte, donde debe estar.

¿Qué? He leído vuestro grosero panfleto,

¿creéis que soy un buzón gaseoso

al que podéis usar en vuestros juegos?

Pues ahora, vamos a jugar

a un jueguecito llamado "Expulsión".

¿Os cuento las reglas? ¿Podemos negarnos?

No. ¿Por qué preguntas?

Voy a revelar vuestras bromitas para asegurar vuestra expulsión.

No parece un juego. No, ¿no podemos jugar a bádminton?

Pues no, este es el precio a pagar por vuestra vil fechoría.

Adiós, cretinos malhechores.

Espera, hicimos el tebeo antes de hacerte a ti.

Ahora que te conocemos, nos pareces increíble.

Y podemos hacer que todos piensen lo mismo.

¿De verdad? ¿Cómo?

Lo siento, aún no he domado este potrillo.

Charlas del mañana. ¡Eso es!

Les diremos lo increíble que eres en las charlas del mañana.

Hoy. Mañana.

Hoy. ¿Las charlas?

Del mañana. ¡Hoy!

Tú ven con nosotros.

Observen, queridos invitados de la academia Éliteplusi,

y el resto de memos cavernícolas, hoy, revelo mi mejor invento,

el Elevapor 2.000, que funciona... A la perfección.

El aparato de Gustavo que hizo a este tío.

(TODOS SE SORPRENDEN)

Soy gas y pienso, luego existo. Y soy muy inteligente.

(Barullo y vítores)

¡Al fin el respeto y la adulación que claramente merezco!

No, no, me aplauden a mí, yo he hecho esto.

¡Sí! Celebrad mi genialidad.

Oh, ¿qué es lo que apesta? Él, está hecho de mi pedo.

(TODOS RÍEN)

¡No! Me habéis dejado en ridículo ante la academia Éliteplusi.

Mi futuro está en peligro. No es justo.

(GRUÑE)

¡Mentíais! Ahora, soy un hazmerreír.

Bien, pues a ver cómo os reís sin respirar.

(AMBOS) ¡No! ¡Flatulencio está descontrolado!

(Gritos)

¿Qué pasa aquí? Estoy intentando peinarme los rizos.

Y...

(SE QUEJA) Huele a un perro mojado comiéndose un pañal.

Justo a tiempo. Hora del Capitán Calzoncillos.

¡"Tatatachán"! ¡Eh!

Más pelos. Soy bellísimo.

Oye, huele a pedo.

¿Me estás tomando el pelo?

(GRUÑE)

Haré que te comas tus palabras y mis pedos.

Espera, a mí no me hacen falta los pedos de nadie

porque de pedos ya voy servido.

(Pedo)

(GRUÑE)

"Capítulo 6, El capítulo de la violencia supergráfica,

presentado en Gas-O-Rama.

La siguiente lucha es demasiado violenta,

así que en su lugar, vamos a activar el Gas-O-Rama,

pero recordadnos que lo apaguemos o se cargará demasiado el ambiente.

Gas, el destripador.

Soplo trasero.

Ráfaga peleona."

(SE QUEJA)

(GRUÑE) No puedo parar ese pedo.

(GRUÑE) Ni este.

(Pedo)

Eres muy simplón para enfrentarte a un gas.

Y tú muy gas para enfrentarte a un simplón.

Un momento... Capi, no uses los puños, sóplalo.

¡Ay, no, me lo he tragado y sabe a pedo!

Oh, no. (SE QUEJA)

Oh, será posible...

Ese niño grande y gordinflón me ha aspirado.

(GRUÑE)

(SE QUEJA)

Tenemos que sacar a Flatulencio del Capitán

antes de que reviente y salga. Qué asco.

Eh... ¿Saltamos encima? (SE QUEJA)

Tengo muchos gases, socorro.

¡Yupi! Sí, conseguido.

Si os referís a cavar vuestra tumba,

sí, lo habéis conseguido. Oye, ¿ese brillo es nuevo?

"Sí, porque como muestra este dibujo,

Flatulencio se había combinado con el super-ADN del Capitán

y se había hecho superpoderoso.

Nos hemos decidido por esta explicación."

Sí, tiene sentido. Bastante sentido.

Tu extraordinario poder "calzoncillero"

es ahora mío.

(AMBOS SE QUEJAN)

Qué asco.

-(RÍE) -(TODOS GRITAN)

Contemplad mi "pedosfera",

una prisión de tufo impenetrable de la que no hay escapatoria.

Creo que esto solo me apesta más la cara,

pero voy a seguir dándole. ¡No! Capitán,

utiliza tu superfuerza para ventilar a Flatulencio.

¡Vale!

(GRITA)

No funciona, este abanico es bonito,

pero no da aire. Usa algo más grande.

¡Más grande!

¡Más grande!

Personas no. (GRITA)

Chicos, estoy sin ideas. ¿Eh?

Aquí helicóptero volando a ciegas desde el colegio de los pedos.

¡Capitán Calzoncillos, el helicóptero!

Es como un ventilador gigante.

Espera. Dale un segundo.

(Pedo)

Eh... Un ventilador gigante. ¡Es la solución!

Ya ha caído. "Tatata..."

(GRITA) Los pedos me bloquean.

¿Cómo atravesamos la "pedosfera"?

Ni idea, tío, solo sé atacar tus pedos.

(AMBOS) ¡Pedo pastel!

Espera, Flatulencio es mío, el Pedo pastel funcionará.

Las locuras siempre funcionan.

(TOSE)

¡Oh! Afrutado imponente. ¡Pedo fuera!

¡Ha funcionado!

Ya ha llegado la ayuda. ¿Y sus pantalones?

¿Es para la tele? ¿Cuándo lo emiten?

Ya, estamos en directo. Porque haré una fiesta

cuando lo emitan, pasaros, traed vasos, y queso,

y una tele. Agarraos. ¿Qué?

(GRITA)

¡No! ¡Merezco un respeto!

Si me ventiláis, os aseguro que regresaré

con más poder del que podáis imaginar.

Me volveréis a ver por aquí...

¡Se ha ido! (SE QUEJA) Estoy molido.

Madre mía, le he dado una paliza.

"Aspersores...

Ya sabemos que el agua transforma al Capitán Calzoncillos

en el señor... Carrasquilla."

(GRUÑE) ¿Quién me ha quitado la ropa?

¡Vosotros!

Enhorabuena, estáis a una sola visita de la expulsión,

y yo a una sola calva de poder hacerme coletas.

Señorita Tifárrez.

Aquí tenéis 499 velas,

las he comprado con el presupuesto de la luz del colegio.

Adelante, sopladlas.

¡Esperad, no las sopléis!

(LEE) "Debido a su conducta impropia de Éliteplusi,

rechazamos su solicitud, no es nada personal".

Por más que lo lea, siempre pone lo mismo.

¡Camarero! Póngame otra. Lo siento, ya es suficiente.

No, yo le diré cuándo es suficiente.

Ya es suficiente, me duele la barriga.

Tranquilo, Gustavo.

Puedo ayudarte. Tu futuro está por escribir.

Pero yo tengo el bolígrafo. ¿Esperas que entienda eso?

¿Y cómo sabes mi nombre?