La estrambótica escaramuza del hediondo calcetinul

"Estos son Jorge Betanzos y Berto Henares.

Jorge es el de la izquierda con corbata y pelo cepillo;

Berto, el de la derecha con camiseta y pelazo.

Recordadlos bien.

Además, llegan tarde a clase".

¿Qué? ¡No fastidies!

# Jorge y Berto hacen tebeos.

# Es molón. # Un montón.

# Y había un viejo director # que les decía...

# Bla, bla, bla.

# Cogieron, pues, su hipno-anillo # y le hicieron bailar,

# y en Capitán Calzoncillos # sin querer se convirtió al final.

# Tatatachan.

# Con un casquillo se transforma # aunque no es genial.

# Y recordad que si se moja, # volveremos a empezar.

# Poniendo todo junto, # ¿qué podría salir mal?

# Aquí la canción # del Capitán Calzoncillos

# va a acabar.

# De Jorge Betanzos # y Berto Henares. #

"La estrambótica escaramuza del hediondo Calcetirulpo".

Oye, Erica, ¿qué haces?

¿No sabes que hoy hay colegio?

Para mí, no. Me han expulsado.

¡Hala!

¿Por qué? Bueno, por cosas.

¿Cosas?

Sí, las cosas son un "locurote".

Pues no parece que estés expulsada.

Parece que estés de vacaciones.

Ya lo sé.

Nos han mentido, que te expulsen es lo mejor,

mirad este montaje de las cosas que he hecho.

# Hoy montaña rusa # y un montón de helado.

# Mañana a esquiar # con un montón de helado.

# En el rodeo y más helado. #

Esos son muchos helados.

¿Has hecho todo eso?

Estoy expulsada, puedo hacer lo que me dé la gana.

¿Por qué no hacemos que nos expulsen?

No tenéis lo que hay que tener para que os expulsen.

¿Qué? Si ayer mismo nos expulsaron.

¡Ayuda, estamos los dos expulsados de la casa del árbol!

Yo también.

No, expulsados del colegio.

Oh.

Bueno... Eso está por ver.

Ahora en serio, ¿de dónde sacas tantos helados?

"Capítulo uno: expulsión de la incredulidad."

Maestro Jorge, maestro Berto,

su casa rascacielos del árbol

ya puede ir al espacio como pidieron.

Gracias, robo-ayudante.

¿Desean que los lleve?

La duda ofende.

¿Te das cuenta de que la expulsión ya casi ha acabado?

Sí, cómo han molado estos tres días.

Erica se equivocaba.

Tuvimos lo que hay que tener para que nos expulsaran.

¿Estáis oyendo?

(GRITAN)

"No, eso no era real".

¿Cómo que queréis que os expulse?

Bueno, sabemos que está deseando echarnos.

Continuad...

Por eso, hemos pensado que querría disfrutar

de un adelanto expulsándonos hoy mismo.

Abro la sesión de emergencia

del Consejo cerebral de Carrasquilla.

Jorge y Berto quieren que los expulsemos,

¿qué respondemos?

¿Carrasquilla Feliz?

-(RÍE) ¡Sí!

¡Y 100 veces sí!

-Qué entusiasta. -(GRITA)

-Carrasquilla Hambriento.

-Sí, y la salsa también.

-Me repugnas.

Carrasquilla Llorón. -Yo solo quiero irme a la cama.

-Pero ¿qué porras te pasa?

¡Deja de llorar y recoge esos pañuelos!

¡Yo también voto sí!

¡Es unánime!

¿Qué ocurre, Carrasquilla Paranoico?

-Os estáis reuniendo otra vez sin mí.

-¡No, estás medio paranoico!

-No me fio de vosotros, ni tampoco de Jorge y Berto.

¡Voto que no!

-¡Lo fastidias todo!

Y que sepas que te vigilan.

-¡Lo sabía!

-Lo sabía.

¿Hola?

¿Avisamos a alguien?

Mi respuesta es no, rotundo, no os expulso.

¿No? No.

¿No? No.

No... ¡No!

(AMBOS) ¿No, no, no?

No, no, no. (AMBOS) ¿No, no, no?

No, no, no. (AMBOS) ¿No, no, no?

¡No! ¿Por qué?

Porque estáis tramando algo.

No solo no os voy a expulsar ahora,

sino que no os pienso expulsar en la vida.

(Pájaros)

Esos pájaros...

Esos pájaros están criticándome.

¡Dejad de criticarme!

Jo, no tenemos lo que hay que tener para que nos echen.

¿Quién lo diría? Erica lo diría, tenía razón.

(GRITA)

Yo siempre tengo razón.

¿Qué haces aquí?

Estoy expulsada, puedo ir a donde quiera,

el único sitio que tengo prohibido es el colegio.

(AMBOS) Guay. -Pero vosotros os quedáis aquí

por pringados, como este helado.

No, solo te tomamos el pelo.

Ah, ¿sí? Sí,

nos van a expulsar el doble de veces que a ti.

Vamos, Berto.

Eh, ¿me das un poquito?

Claro, si admites que no tenéis lo que hay que tener

para que os echen. ¡Nunca!

"Capítulo dos: pocas bromas."

# Quieres que te expulsen, # sé travieso y ya verás. #

Buen intento, chicos, pero no os voy a expulsar.

# Quieres que te expulsen, # sé travieso y ya verás.

# Que bromea, # que bromea y bromea, ¡sí!

# Quieres que te expulsen, # sé travieso y ya verás... #

(GRITA)

# Bromea, sí. #

(Música)

¡Parad la música!

"Atención, alumnos.

Para celebrar vuestros éxitos...

¡Llevad vuestros calcetines sudados del gimnasio a la lavandería!"

Pero ¿qué hay que hacer en este cole para que te expulsen?

Ya, verás como antes nos arrestan que nos expulsan.

Estos calcetines son del colegio, señor Magrazas,

son su responsabilidad y están sucios.

Debería haberlos llamado hace meses.

(TARTAMUDEA) ¿Qué? Pero si están bien.

¿Ve? Como una patena.

Se ha desmayado por el olor.

No es verdad, mire.

Perfectos.

Lo ha vuelto a hacer.

No. Mire, se lo enseño.

¿Ve? ¿El qué?

Esto.

No pasa nada.

Sí que pasa.

Tengo una idea, cuando acaben, nos llevaremos los calcetines.

¿Cuánto rato crees que aguantaran?

Como la semana pasada.

"'Capítulo tres: todo por los calcetines'.

Carrasquilla estaba a punto de recibir una oferta tan tentadora,

que no iba a poder resistirse."

(Vibración de móvil)

"Salga a la calle,

ha ganado una pizza gratis por ser genial.

Está en su coche".

¡Mi madre, pizza en el coche!

¡No me pase llamadas, hay una pizza en mi coche!

"Muy buenas, soy Lucio Lustroso,

bienvenidos a un nuevo episodio de 'La vida con lustre'.

Hoy, aprenderemos a acabar con las manchas de betún,

un toquecito...".

Lo llamaremos "La operación festi-expulsión".

Me gusta más "vaca-expulsión".

Ya pensaremos el nombre.

¡Vaya peste!

¡Sí!

(RÍEN)

(SUSPIRA) Qué precioso y apestoso.

A esconderse.

Cuando venga Carrasquilla,

saldremos para que sepa que hemos sido nosotros

y, entonces, nos iremos de "vacapulsiones".

Venga.

Es como un museo de pelucones.

¡Mira!

Abrillantador de pelucas.

(AMBOS) ¡A desmelenarnos!

(RÍEN)

¿Por qué tarda tanto Carrasquilla?

Este tufo a pies me dan ganas de...

(GRUÑE)

¿Dónde han puesto la pizza?

(GRITA)

(Intermitentes coche)

Anda, ambientador.

(TOSE)

Eso no es ambientador, es antitranspirante.

Pues me lo voy a quedar, por si luego nos viene bien.

Oye, esto nos ayudará a respirar.

¡Guay!

Me siento como un perro.

Oye, qué bien tener un descanso.

Sí, tiempo para pensar y relajarse.

(GRITA)

¡No aguanto descansar!

Ni yo, ¿hacemos un tebeo?

Sí.

"'Capítulo cuatro:

el capitán Calzoncillos y el hediondo Calcetirulpo'.

De Jorge Betanzos y Berto Henares."

"Había un calcetín alienígena que aprestaba tanto

que todos los pies de su planeta Pietón estaban hartos.

'Se acabó, calcetín, te exiliamos y tal'.

Le dieron la patada al calcetín apestoso, tal cual,

un 'patadón' hacia el espacio.

Pero el calcetín apestoso del espacio aterrizó en la Tierra,

en la cesta del colegio,

llena de calcetines malolientes de gimnasia.

El calcetín apestoso olfateó y se sintió como en casa

porque los otros calcetines aprestaban como él

e intentó hablar con ellos,

pero no respondían porque eran calcetines normales,

no calcetines con vida. Pero se puso en plan:

'Uníos a mí, hermanas y hermanos fétidos, y vivid y tal'.

El calcetín apestoso del espacio usó sus poderes alienígenas

para fusionarse con todos los calcetines

y se convirtió en el colosal y hediondo Calcetinulpo.

'Voy a convertir la Tierra en Nuevo Pietón,

un planeta molón'. Los niños gritaban:

'¡No!', pero ya era tarde,

Calcetinulpo iba por la ciudad aireando los calcetines

para apestarlo todo. Hacía que las rosas olieran

a furgoneta vieja

y que las tartas supieran a dedo gordo del pie.

'Eso es pasarse, Calcetinulpo. Dedos gordos no'.

Pero a Calcetinulpo no le importó,

porque los calcetines odian las tartas.

¿Alguien los ha visto juntos? Pues no, nadie.

Por suerte, el capitán Calzoncillos apareció.

'Tatatatufo.

¿Quién está cocinando pedohamburguesas y pispatatas?'

Y mientras el capitán se tapaba la nariz,

un calcetentáculo lo atrapó y lo apretó tan fuerte como su tufo.

Pero el capitán gritó: 'Meneo de cintura',

escapó y llevó a Calcetinulpo hasta el minigolf.

El capitán atrapó al monstruo en la bota gigante del último hoyo.

El capitán puso su calzoncillo

para hacer un tirachinas superelástico

con el que mandó la bota gigante al espacio,

donde el calcetín quedó encarcelado en el zapato

con los otros calzados rechazados del espacio

para toda la eternidad. O eso esperamos. Fin".

(RÍEN)

Me encanta. Qué bueno.

(GRITAN)

¡Erica, deja de hacer eso!

¿Por qué sigues aquí?

Es martes de tacos, nunca me los pierdo.

¿Asumís ya la derrota? ¿Podemos hacer eso sin hacerlo?

Venga ya.

¿Calcetines sudados?, qué triste.

Pero podéis salir de esta. Repetid conmigo.

Berto, no, es una trampa.

Yo... Yo...

Me... Me...

Rindo.

Oye, nos está costando lo suyo, pero no nos rendimos,

porque somos medio tontos y cabezotas, o sea, que si crees...

¿A dónde ha ido?

No sé, tío. Vamos a pillar unos tacos.

¿Y cómo sabrá Carrasquilla que los del tufo fuimos nosotros?

Haremos una nota. Coge dos pelucas.

"Y en aquel momento,

pasó algo cataclísmico que afectaría al resto de la historia.

¿Lo veis?"

Lamentamos informarle de que el delito de hostigamiento

hacia su negocio nos concierne a nosotros y solo a nosotros.

No tiene más opción que expulsarnos de forma inmediata.

Saludos cordiales, Jorge y Berto.

A ver, léemelo entero.

"Señor Carrasquilla, hemos sido nosotros.

Postdata: Jorge y yo".

Perfecto. ¡Vamos a por tacos!

(GRITA) ¿Por qué no está la pizza?

¡Dijeron que había!

Pizza...

"Capítulo cinco. Sarna con gusto pica.

Todos los martes de tacos son picantes, pero unos más que otros."

Hoy, pedos picantes. (RÍE)

Carrasquilla verá nuestra nota en cualquier momento.

Espero que este sea nuestro último martes de tacos.

Sí. Vamos a despedirnos.

"Y este valioso cuadro tiene una mancha de queso.

A ver si podemos quitarla".

No lloréis, chicos.

Nos van a expulsar.

(LLORA) Tranquilo, Berto.

Las despedidas no son fáciles.

Y no hay por qué avergonzarse de llorar como un bebé.

No estoy llorando,

es que los tacos pican tanto que sudo por los ojos.

"Jorge Betanzos y Berto Henares, ¡a mi despacho ya!"

Adiós a todo el mundo.

¿Dónde se han metido?

Es martes de tacos.

Oh, claro, en el baño.

Oye, ¿dónde están los calcetines?

¿Calcetines? Me dan igual los calcetines.

Lo que me tiene amargado es la pizza.

Según esta nota habéis sido vosotros.

¿Dónde está?

(Gritos)

Este gimnasio parece una selva.

Sí, una selva llena de queso rancio sin duchar.

Y de fábricas de salchichas podridas.

¿Qué narices es eso?

Ahí están los calcetines.

Y parecen el hediondo Calcetinulpo.

¿Cómo es posible?

"¿Has visto esta serie?"

(GRITA)

¿A dónde va?

"Los chicos lo siguieron por su olor".

¡Te tengo!

¿Pescado?

Esa pista falsa ha sido una distracción total.

"Pero Jorge y Berto se olieron

que había algo raro en el cuarto de calderas,

y allí nunca pasa nada bueno".

Calcetinulpo tiene que estar aquí.

Creo que el pestufo le da poderes chungos.

Un calcetín complicado. Ya te digo.

Están todos envueltos en calcetines.

Creo que lo he encontrado.

Le dije que lavara los calcetines.

¡Está goteando!

Lo veo claro. Que venga el capitán Calzoncillos.

Aguántese el sudor, Magrazas.

Está tan mojado por el sudor de Magrazas,

que no puede transformarse.

Tomad otro taco superpicante.

-Pues estos calcetines no están tan mal,

nos están dando tacos gratis.

-Para que os suden los pies y los calcetines apesten.

Odio los zapatos sudados.

Son cárceles que te siguen a todas partes.

Me alimento de calcetines sudados y crezco y crezco.

Es hora de vengarse.

Los humanos perecerán y esto será Ciudad Calcetín.

Seguid comiendo y comiendo, y sudando y sudando.

¿Los calcetines hablan? ¿Qué ha pasado?

Aquí, Suela Cordona. Hoy, en "Secretos de calcetines",

entramos en el armario de Carrasquilla

para un especial de calcetilladas.

Resulta que el tercer ingrediente de este abrillantador

que se derramó en los calcetines es maldad.

Devolvemos la conexión, Jorge y Berto.

Eso es lo que pasó. Para vencer a Calcetinulpo,

necesitamos algo que seque a Carrasquilla,

y así convertirlo en el capitán.

Algo que combata el sudor, también llamado transpiración.

¿Algo como... esto?

¡El antitranspírante!

Te dije que nos sería útil.

Más tacos sudorosos.

¿Qué dices, machote, que quieres un taco apestoso?

No pongas palabras en mi boca. ¡Ni tacos!

Vamos. ¡Espera!

Antes, hay que distraer a Calcetinulpo.

Robemos los tacos.

¿Y mis tacos apestosos?

Tienen que estar por aquí.

Ahora tenemos tiempo.

Cierra la boca un momentín.

¿Por qué? (GRITA) (TOSE)

Lo tengo en la boca.

(TOSE)

Un momento, alguien está intentando distraerme.

(TOSE) ¡Para!

¡Basta!

Allá va.

¡Tatatachán!

Uh, qué ambientillo más cargado.

¿Ya es temporada de mofetas?

(GRITA)

Os espera una paliza apestosa a todos.

¿Qué he hecho yo?

Acabo de llegar.

"'Capítulo seis:

El capítulo de la violencia supergráfica',

presentado en lucha de 'pinrrelorama'.

La siguiente lucha es demasiado violenta, en su lugar,

haremos luchar a estos dos pies."

Dedo gordo jaja.

-(GRITA)

-Dedo danza.

Más vale meñique que fuerza.

-Hasta nunca, calzones.

Tenemos que ayudarle.

Oye, ¿no ha dicho Calcetinulpo que odia los zapatos?

(GRITA)

Eh, ¿quién ha lanzado esos zapatos?

Chicos, he tenido un sueño rarísimo sobre un calcetín gigante...

¡Calcetines!

Anda, no era un sueño.

(GRITAN)

¿Y ahora qué?

Necesitamos una zapato gigante para atraparlo.

Sí, y atarlo bien fuerte.

Capitán, necesitamos un zapato gigante.

Iré a la tienda de zapatos gigantes.

No puedes, cierra los martes.

Prueba en el minigolf.

Aún mejor.

¡Tatatachán!

(GRITA)

Ha llegado el momento apestoso.

¡Eh!

¿Qué? Ya podéis correr.

-(JADEAN)

Final del camino apestoso.

Es nuestro último zapato, aprovéchalo.

Buena puntería.

Atrás, o tiro este calcetín.

No, no, suelta ese calcetín apestoso.

¿Lo quieres?

Ve a por él. ¡Para!

¡No!

¿Y el Capitán Calzoncillos?

¿Por qué tarda tanto?

Un momento, si yo tenía que hacer un recado.

Si el Capitán no trae pronto ese zapato,

estamos perdidos.

¿Alguien ha dicho mi nombre?

¿Y el zapato gigante!

¿No habíais dicho un molino?

¿De qué va a servir?

De nada. Pero he hecho un hoyo y he ganado un silbato.

Estamos acabados.

¿Cómo paramos ahora a Calcetinulpo?

"¿Problemas con calcetines que huelen?

Lavamos con jabón y frotamos".

¿Cómo no se nos ha ocurrido?

El pestuzo lo hace malo.

Sí, vaya par de atontados.

Qué fallo. "Hasta que haga espuma".

Esperad, quiero ver cómo acaba.

"Capítulo siete: De la cabeza a los pies."

Madre mía, qué te pestazo echan mis pies, justo aquí.

¡Hala! Qué pies, menuda joya olorosa.

Dame esos calcetines, cabeza bolo.

¿Los quieres? Pues vas a tener que arrancarlos

de mis dedos sudados.

¿A que no me pillas?

Ya casi están aquí.

La piscina es para nadar,

no para lavar, tontorrones unicelulares.

¿Japón en la piscina?

(GRITA) ¿Por qué sigues haciendo eso?

Por pena. Habéis tocado fondo.

Nunca os expulsarán.

Admitid que tengo razón y salvad la dignidad que os queda.

Ahora no, estamos salvando el colegio

de un calcetín monstruoso. ¿Con detergente?

Sí, claro.

Igual tiene razón.

Es una apuesta arriesgada.

Ya no nos quedan apuestas seguras,

pero maldad es el tercer ingrediente

del abrillantador de Carrasquilla,

¿has visto el tercer ingrediente de este detergente?

Es bien.

Así es, colega, y el bien siempre gana.

Bueno, casi siempre.

Ya viene Calcetinulpo, ¿qué hacemos?

(AMBOS) ¡Tírate! A la orden, comandante.

(GRUÑE)

(GRITA)

Era broma.

¿Agua con jabón?

¿Creéis que así vais a vencerme?

La lleváis clara, clarísima.

Calcetines.

Ay, no, no hemos frotado.

Capitán Calzoncillos, tienes que convertir la piscina

en una lavadora gigante. ¿Utilizando algo así?

Hora de bañarse.

¿Qué?

Buen intento, pero me apestan hasta los huesos.

Capitán Calzoncillos, aumenta a tope la potencia.

¿Damos una vueltecita de centrifugado?

Qué buena.

¿El qué? ¡Tatatachán!

Solo quería respeto para los calcetines.

Me estoy limpiando.

Ponedme en pie.

Ponedme en pie.

No sé qué es peor,

si ver morir a ese monstruo calcetín

o ese chiste.

(GRITA) Sigo aquí dentro.

¡Ah, porras!

"Mientras el Capitán ponía a Gustavo en dique seco,

Calcetinulpo lo volvió a arrastrar al agua, que como ya sabemos,

lo convierte en...

el señor Carrasquilla."

Vosotros dos, a mi despacho.

Pero antes sacadme de aquí.

"'Capítulo ocho: Ajuste de pestes'.

Llegó el momento para Jorge y Berto,

el momento de la expulsión, o no."

Bien, Carrasquilla Paranoico.

-Vale, hagámoslo.

-(TODOS) ¡Sí!

-¡Toma ya, sí!

-He cambiado de opinión, estáis expulsados.

¡Somos libres! (RÍE)

Necesito una ambulancia.

"Jorge y Berto estaban encantados con la expulsión,

pero sus padres no,

y les hicieron cortar el césped con las manos".

Esto no era lo que nos imaginábamos.

Jo, ¿de verdad habéis hecho que os expulsen, y a propósito?

Soy una auténtica crack. Toma ya.

¿Qué? Si fue idea tuya.

Sí, ha sido todo un bromazo.

Que te expulsen es lo peor, los bromistas cazados.

Premio gordo para mí.

Pero a ti te expulsaron.

No, no me pueden expulsar,

voy a ser senadora, pero sin rencores,

no olvidéis votar.

¿Por qué estás contento? Por fin tengo helado.

¿Qué?