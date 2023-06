(Música)

"Estos son Jorge Betanzos y Berto Henares.

A la izquierda, Jorge, con corbata y pelo cepillo.

A la derecha, Berto, con camiseta y pelazo.

Recordadlos bien porque el ordenador de la nave

acaba de despertar a todo el mundo de la 'criostasis'. ¿Por qué?

La nave escolar corre peligro." ¿Qué está pasando?

No lo sé pero seguro que Carrasquilla tiene la culpa.

¿Qué botones has apretado? Ninguno.

Mentira. Los apretó todos.

"Exacto, porque en el último episodio,

mientras todos estaban en 'criostasis',

Carrasquilla hizo esto."

# No hay nadie como yo. # Soy el comandante. #

Alguien ha fijado un rumbo de colisión con ese planeta,

tirado todo el combustible y desactivado los frenos.

Alguien al que le gusta el guacamole.

(RÍE) Eh... Pues ese no soy yo.

(RÍE) ¿Te lo vas a comer?

¿Qué significan las sirenas y las luces?

Que se avecina un impacto.

Por impacto te refieres a un aterrizaje movidito, ¿verdad?

No. Nos vamos a estrellar.

# Jorge y Berto hacen tebeos. # Espacio....

# Y había un viejo director. # Espacio...

# Cogieron, pues, # su mismo anillo antes de volar

# y en Capitán Calzoncillos # sin querer se convirtió al final.

# Ta-ta-espacio.

# Con un casquillo se transforma... # Espacio...

# Y recordar que si se moja, # volveremos a empezar.

# Poniendo todo junto, # ¿qué podría salir mal?

# Aquí la canción # del Capitán Calzoncillos espacial.

# De Jorge Betanzos # y Berto Henares. #

"El delirante dilema de los dobles disfuncionales."

"Capítulo 1. Nave estrellada."

Por estrellar entiendes un aterrizaje difícil, ¿no?

Creo que la nave va a explotar.

Tengo que salvar mi acuario.

(GRITA)

Ahora explota seguro.

¿Gritar servirá de algo? Probemos.

(GRITAN)

(GRITA)

(GRITAN)

Está tardando mucho.

Sí. Necesito agua para seguir gritando.

(GRITAN)

Uf, por qué poco.

¡Oh! No ha acabado.

(TODOS) ¡Hurra!

Venga ya...

¡Hurra!

Venga ya...

¡Hurra!

Venga ya...

¡Hurra!

Venga ya...

Valoraré los daños mientras se inician las reparaciones.

Bien, mientras hago una lista de...

Mientras hago una lista de...

Voy a hacer una...

Deje la cintita.

Como decía... Al menos ya está claro

que no ha sido culpa mía. Ay...

¿Sabes qué? Quédate aquí mientras hago la lista.

Nos hemos estrellado en un planeta alienígena.

¿Sabes qué significa? ¿Que harán una peli?

"Planeta colisión, porque las naves no tienen frenos."

Eso y que habrá alienígenas.

Espero que sean simpáticos con aspecto de patito

y laven coches gratis.

Ya, pero seguramente sean malvados con aspecto de tiburón

y conduzcan como locos.

Solo hay una forma de saberlo. Sí, con un tebeo.

¿Qué? No es la única forma.

"Capítulo 2. El Capitán Calzoncillos

y el asombroso engaño de los 'astropatitos'.

De Jorge Betanzos y Berto Henares."

"El Capitán Calzoncillos se compró un barco pontón en el puerto pontón

de Pedro para dar fiestas en el lago.

¡Pez a la vista! ¿Hacemos una carrera?

¿Es una trucha de verdad?

No sabía que las partes azules de un mapa eran agua,

así que se perdió y acabó en un planeta habitado

por adorables alienígenas que parecían patitos.

No hay nada mejor que una fiesta de patos alienígenas'.

Porque una fiesta de patos alienígenas tiene alas

y un barco de fiesta.

Ayudó a subir a bordo a los patitos. Tiró de la palanca.

Encendió la barbacoa y puso 'pontúsica',

que significa música en lenguaje naval.

Al rato: '¡Mirad el sol! ¿Por qué está todo mojado?

¿Quién ha pinchado la pelota? ¿Por qué hay tanta pluma?'

Y: 'Mirad la luna'.

Al capitán le entró sueño y se hecho una "ponsiesta",

que significa siesta en lenguaje naval.

Los patitos alienígenas pensaron: 'Por fin. Qué plasta'.

Y se convirtieron en tiburones alienígenas terrestres.

Estaban a punto de comérselo cuando se despertó gritando...

'Nunca he ido a Cartagena'.

Porque tuvo una pesadilla de confusión de identidad.

Al ver que sus amigos eran tiburones terrestres,

supo que lo habían engañado; pero también recordó

que los delfines eran los enemigos de los tiburones.

Así que hizo sonidos de delfín como: 'Wii' y 'Soy un delfín'.

Los tiburones pensaron: '¿Qué está pasando?'.

Y el capitán bombardeó las bocas de los tiburones alienígenas

con calzoncillos porque el otro el enemigo natural

de los tiburones es la ropa interior.

El capitán llevó a los alienígenas a 'delfinvasión',

el festival de delfines de campo que dura una semana.

Gran error porque eran tiburones. Vale, fin."

(SILBA)

La buena noticia es que estamos vivos.

Y otra mejor es que hemos hecho un tebeo.

Nuestro mejor tebeo de alienígenas, que es mucho decir.

Y la mala es que esta es la lista de las cosas que hay que arreglar.

No parece para tan...

Oh, no se acaba nunca.

Pero la súper noticia es que Berto y yo lideraremos

la expedición para traer lo que haga falta.

Ni hablar. Mandamos los adultos, no los niños.

Exacto.

Yo lideraré la expedición porque yo soy un adulto.

Tú no tienes cerebro. ¡Ah!

La lideraré yo y por mucho que no quiera

que vengáis, vendréis igualmente, ¿verdad?

Sí. (ASIENTE)

(GRUÑE)

(JADEA)

Guau, mira esas hojas alienígenas.

Y esas piñas alienígenas.

¿Eso es un ardilla alienígena?

(JADEA)

¿Eso es basura alienígena?

Ah... Me duelen los pies.

¿Por qué los árboles son azules? ¿Vamos a por helado?

¡Eh! Vamos a ciegas.

Tendremos suerte si sobrevivimos y encontramos lo que necesitamos.

¿Qué? ¿Por qué no lo has dicho antes de salir?

No habría venido.

Si no encontramos combustible y todo lo de la lista,

nos quedaremos atrapados para siempre.

(AMBOS) ¿Para siempre?

Feliz setenta y cuatro milésimo tricentésimo

quincuagésimo tercer cumpleaños.

-Seguiremos buscando hasta encontrarlo.

(JADEA)

(AMBOS) ¡Lo encontramos!

Mirad, es como si fuera Piqua pero de otro color.

"No lo hemos hecho para ahorrar dinero.

Es una ciudad alienígena de verdad."

Bienvenidos a...

¿Utopiqua?

Mirad, alienígenas.

Como personas pero de color azul.

Creo que es una versión alienígena de Piqua pero mejor

y mira las tiendas.

Está "El buffet goloso", un buffet libre de golosinas.

"El mar de juguetes", donde puedes nadar entre juguetes

y "El banco de bromas de Bertín".

¿Un banco que vende bromas? Qué flipe.

¿Y no hay una tienda de helados? Está allí.

Al lado de otra tienda de helados, al lado de otra tienda de helados.

Genial pero ¿y todo lo que necesitamos para la nave?

Quizá en la tienda de todo de Stewart, como en Piqua.

Tienen de todo.

Menos chicles. Stewart odia los chicles.

Venid a la tienda de todo de Stewart.

Tenemos de todo menos chicles. Odio los chicles.

¿La tienda de todo de Stratrew? ¿Quién es Stratew?

Yo soy Stratew.

Esta es mi tienda. Tenemos de todo.

Menos chicles, ¿verdad? Claro que sí.

Me encantan los chicles.

Mola. Esta tienda es aún mejor que la de Stewart.

Vosotros debéis ser de otro planeta.

Bienvenidos a "Utopiqua".

-¿En qué puedo ayudaros? -Necesitamos todo esto.

-¿Eh? Vale.

Le estaba hablando a los niños pero te ayudaré igualmente.

-Seguidme. -Estad alerta.

Hay algo extraño en este lugar. ¡Ah!

Sí, como su doble azul.

Oh, veo que eres mi yo de otro color.

-¿Yola? -Yo soy Yalo.

Estoy haciendo unos recados. ¿Te vienes?

Los adultos tenemos que apoyarnos.

-Iré a por las cosas con mi yo azul.

Carrasquilla, llévatelos a la nave. Directo. Sin desvíos.

Por supuesto. ¿Crees que está capacitado?

-No, ni un poquito.

¡Hora de comer golosinas!

Luego iremos al "Mar de juguetes". ¡No!

Estoy al mando porque soy un adulto.

Volveremos a la nave como ha dicho Yola

en cuanto me compre un helado.

Es verdad, Yola es la comandante. Tiene que obedecer sus órdenes.

No puede hacer nada, a menos que ella le dé luz verde.

Ah, ¿sí? Mirad esta luz verde.

(GRITAN)

¡Era una luz roja!

Guau, es la doble azul de Erika.

Me llamo Arice. Sois de otro planeta, ¿eh?

Vigilad al adulto. Hay mucho tránsito.

¿Mucho tránsito?

Llevo cruzando calles desde antes de que nacieras.

¡Ah!

Deberíais castigarlo. ¿Que lo castiguemos?

¿Cómo? ¿Cómo que: "¿cómo?"?

Él es un adulto y tú un niño.

Los niños están al mando. Harán lo que digas.

¿Aquí los niños están al mando?

Sí, ¿no lo están en todas partes?

¡No! (AMBOS) ¡Sí!

¿Y los niños? Coged un kart y seguidme,

pero él tendrá que andar. No es muy joven para conducir.

Ah...

(GRITA)

¿Escuela Joreni Mochimullas?

¿Tenéis una escuela?

Sí y también un cambio de tacos.

Un momento.

Si los niños están al mando, ¿por qué existe la escuela?

Porque la educación es esencial. Además, la escuela es lo más.

Era demasiado bonito para ser verdad.

Sí, como la democracia.

Un gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo.

-"Cállate, Lincoln. Es una utopía."

-¡Oye!

-Si no me creéis, comprobadlo vosotros mismos.

(JADEA)

¡Cuántos escalones!

Necesito...

Necesito un segundo...

para recobrar...

el...

el aliento.

(JADEA)

"Capítulo 3. La escuela yupi."

¿Los niños se lleva bien con los profes?

¿Por qué no iban a hacerlo? Es tan...

Antinatural.

Creo que voy a vomitar.

¿Pepperoni?

-Ahora que hemos acabado la unidad sobre los videojuegos

y los tebeos, ¿qué queréis aprender?

-Videojuegos. -Y tebeos.

-Perfecto.

Volveremos a repetir la unidad. ¿Para qué cambiar?

¿Quién está ahí?

(GRITAN) -Oh...

Tenemos visitantes de otro planeta.

Adelante.

No puede ser. ¡Son nuestros dobles!

Soy Grejo, el de la izquierda con corbata y pelo cepillo.

-Y yo soy Borte, el de la derecha con camiseta y pelazo.

Ya lo pillo.

Borte es un anagrama de Berto. Y Grejo es un anagrama de Jorge.

Ellos son Ob, Lionceo,

Flaro, Artofu, Jescassi y las Safíos.

Bo, Leoncio, Flora, Artufo, Jessica y las Sofías.

Sí.

Todo cuadra. Y cualquier doble mío es amigo mío.

Sí, lo mismo digo.

Sí, sí, el doble de problemas.

¿Y mi doble azul?

¡Grejo, Borte!

Mis dos alumnos favoritos.

¿Y a quién tenemos aquí?

¿A visitantes de otro planeta?

Si se parecen a vosotros.

¿Y quién es este hombretón tan apuesto?

(RÍE)

¿Qué tal?

¿A ti te caen bien estos críos? ¿Si me caen bien? ¡Los adoro!

En Joreni Mochimullas somos una gran familia.

¿Puedo bajar el aire acondicionado? Hace un poco de frío.

¿Un adulto pidiéndole permiso a un niño?

Oh, creo que volveré a vomitar.

Puedes usar esto.

Y estás muy equivocado, otro yo. Son todo unicornios y caramelos.

# Me gusta que los niños # me digan qué hacer.

# ¿Qué puede haber mejor? # No hay nada, ya veis.

# Si los niños mandan, # la vida es genial.

# Los adultos no deben opinar.

# Los niños mandan, # los adultos tragan.

# Qué pasada. #

¡Cogedme!

-Tenemos que ensayar más.

-Y pesas demasiado para nosotros. -Tenéis razón. Culpa mía.

Me da igual cuántas canciones pegadizas cantes.

Es una abominación. Los niños son lo peor.

(RÍE) Sí, ya.

Muy gracioso.

Deja que te enseñe la escuela, otro yo.

Los niños mandan, los adultos tragan.

Es una pasada. Sí.

Esto sí que es Utopiqua.

Congelados en el aire.

Nunca pensé que lo diría pero... Lo sé.

A mí también me encanta la escuela. Esto solo acaba de empezar.

# A los niños nos gusta decir # qué hay que hacer.

# ¿Qué puede haber mejor? # No hay nada, ya veis.

# Si los niños mandan, # todo es genial.

# Y los adultos no deben opinar.

# Los niños mandan, # los adultos tragan.

# Qué pasada. #

Recuerden: "Los adultos deben estar supervisados

por niños en todo momento".

Recuerden: "Los adultos son tontos y tienen que comer colmenas".

Los adultos son más tontos que los bebés.

-Choque congelado.

Quiero quedarme aquí para siempre.

"Y así será si Yola y Yalo no encuentran todo lo que necesitan

para reparar la nave."

-Un momento, ¿en tu planeta los adultos están al mando?

Eso es imposible. ¿Cómo puede funcionar?

-Somos más grandes, fuertes e inteligentes.

Y llegamos al estante de arriba.

-Guau, me dejas alucinada.

-Sí, imagina cómo sería Utopiqua con los adultos al mando.

¿Cuánto café te has...?

(Timbre)

-Eh, Lionceo. Bonitas gafas.

Artofu, cómo sudas.

Ob, ¿has vuelto a crecer?

Oh, Jescassi y las Safíos.

(RÍE) Radiantes. Excepto tú, otra Safío.

Flaro, cantando penas o apenas cantando, ¿eh?

No entiendo que mi otro yo se lleve bien con los niños.

Me das asco.

Deberías castigarlos a todos, no reírles las gracias.

¿Por qué? Los niños molan.

¿Puedo hablar contigo un momento? ¡Ah!

Si no cierras la boca, harás que nos maten.

¡Ah!

-Llarrascaqui, ¿qué haces aquí con tu doble?

-Le estoy enseñando las fregonas nuevas.

-Qué raro. Bueno, ¿me prestas tu cartera?

-Por supuesto, la he llenado de dinero esta mañana.

Cómprate todo lo que quieras, ¿vale? ¿Eh?

"Capítulo 4. Se acabó lo bueno."

Esta escuela es otro cantar.

Falta algo.

Oh, ¡ya sé!

(SILBA)

Qué bueno este batido.

Lleva todas las chuches que existen.

Oh, y también nubes. ¿Las nubes no son chuches?

No según el Consejo de Chucherías.

-Denegado.

Eso ha sido muy raro, incluso para nosotros.

¿Qué queréis hacer después de la escuela?

-Ir a la casa del árbol. -Sí, después de meter a los adultos

en el calabozo. ¿Qué has dicho?

¿Vives en esta pocilga?

No está tan mal.

El señor Gurélez y la señora Anpatírrez

hacen la cena. La señora Picheto prepara las camas

y el señor Teremisor está arreglando el baño.

Menos mal porque el señor De la Maza necesita usarlo.

Pero ¿por qué? ¿Por qué dejáis que os hagan esto?

Son pequeños, son débiles.

Las apariencias engañan.

No son solo niños, son...

¡Ah! Oh, no.

¡Ya vienen! ¡Escondeos!

A ver si lo he entendido.

¿Aquí tratáis a los adultos como sirvientes?

Yo no lo diría con esas palabras pero sí.

-Es por su bien. No saben cuidar de sí mismos.

Se pasarían el día tomando café y viendo las noticias.

"Sorpresa. Durante las obras han encontrado

a una familia de patos bajo el puente."

-Les damos un motivo para levantarse cada día

y cosas que hacer antes de volver al calabozo.

-Hasta les damos tiempo libre si acaban el trabajo.

¿Queréis divertiros de verdad?

Haremos sonar las sirenas y les diremos que el mundo

se ha quedado sin café. Se volverán locos.

Nos partiremos de risa.

Pero eso no está bien.

Una cosa es hacerles bromas y otra ser crueles.

Sí, parecéis los adultos de nuestro planeta.

Y vosotros Gusbota.

(AMBOS) ¿Gusbota? ¡El doble de Gustavo!

-Sí, adora a los adultos.

-Por eso tiene una cafetería.

¿Sabéis qué?

Pensándolo mejor, la broma del café parece divertida.

Vamos a ver el calabozo.

(GRUÑE)

(GRITA)

A la tierra le falta sal.

¡Ahí estáis!

¡Sacadme de aquí ya!

Los calabozos son para niños, no para adultos.

(RÍE)

Muy bueno, otro yo.

Cierra el pico, ¿quieres?

Nos encanta este lugar, ¿verdad que sí?

Tranquilos, hemos venido a sacaros.

¡Oh! Nuestros sueños se han hecho realidad.

¿Tenéis las llaves? ¿Llaves?

¿Quién las necesita?

¡Ta-ta-chirona!

Es un sinónimo de cárcel.

Capitán Calzoncillos, abre la puerta.

¿Es una pregunta trampa?

No, no es una trampa. Ni una pregunta.

A la orden.

Primero, dejad que me estire.

-(AMBOS) ¡Toma! -¡Sí!

(RÍEN)

-Oh, tenías razón.

Nuestros dobles han tomado una mala decisión.

-Muy mala.

¡No! Merecen algo mejor, aunque sean adultos.

Vamos a sacarlos de aquí y no podéis detenernos

porque tenemos al Capitán Calzoncillos.

Y yo tengo un bol de tierra gratis.

Terroso.

No pasa nada porque nosotros tenemos a...

-Chan-ta-ta-tan...

Capitán Cilzolcayos, a vuestro servicio.

El mal es lo mío porque mi nombre es diablillo.

¿No era el Capitán Cilzolcayos?

Oh... ¿Puedo volver a empezar?

Tranquilo, amigo. Yo olvido mi nombre constantemente.

Yo soy...

¿Denis?

Vamos a luchar.

(GRITAN)

"Capítulo 5. El capítulo de la violencia supergráfica

presentado en 'espejorama', porque los espejos

no pueden hacerte daño pero si se rompen tendrás

-siete años de mala suerte." -¡Ya verás mi tirón de gallumbos!

-No, tú verás mi tirón de gallumbos.

-No te copies de mí.

-No te copias tú de mí.

-Mamá, se está copiando de mí. -Él se ha copiado primero, mamá.

(GRITAN)

Son igualitos. Esto no va a acabar nunca.

No, vayamos a buscar ayuda.

Eso, dobles aburridos. Huid.

-Es lo que haríamos si fuéramos aburridos.

No. La respuesta es no. Aún no te hemos pedido nada.

Sois las versiones alienígenas de Grejo y Borte de otro planeta.

Ellos son mis enemigos.

Y los dobles de mis enemigos, también son mis enemigos.

De hecho, somos enemigos de tus enemigos.

Eso nos convierte en amigos. Sí.

No, espera, ¿lo repetís? Ayudarnos a derrotarlos

y a liberar a los adultos.

¿Moca "chocachino"?

-Eh, hola, chicos.

Me estoy tomando un café con mi otra yo.

Un momento. ¿Qué hacéis aquí?

Le dije que os llevará directos a la nave.

¿No estamos en la nave?

Tío, parece que nos hemos equivocado.

Ahora que lo sabemos, mejor nos vamos.

Adiós, Yola y otra Yola.

-(GRITAN) -Esto no va a acabar nunca.

-Claro que sí. Ya casi ha acabado.

Exacto. Vamos a acabar con esto y a poner a los adultos al mando.

No puedo creer que eso haya salido de mi boca.

Voy a vomitar.

¡Ja! Adultos al mando. Qué buena.

-Muy buena. Eh, ¿son moca "chocachinos"?

-Oh, no. -Eso es.

Gusbota ha vuelto, colegas, y es la hora de la venganza.

Cortesía del pastel de manzana chino 2000,

lo mejor del pastel de manzana y del capuchino juntos por fin.

¿Ese es tu invento? ¿Y qué queréis?

Llevo meses encerrado en una cafetería.

-Ha sido un grave error. -¿Bromeas?

¿Pastel bebible?

Qué pasote. Dame los dos.

Ahora tienes las manos ocupadas.

¡Y mis manos son puños!

(GRITAN)

-Sí, es como si lo hubiera planeado. Tal vez lo haya hecho.

Y ahora se acabó. Te equivocas, ahora sois la cena.

¡Eh! Son tiburones, como los de nuestro tebeo.

Tiene sentido.

"Tiburones-chan", porque empieza por "T",

pero no pasa nada.

Tengo muchos calzoncillos con agujeros,

una red perfecta para atrapar tiburones.

(GRUÑEN) Cazados.

-Huele a repollo.

Así es porque hace un mes que no hago la "ta-ta-colada".

(AMBOS) Oh...

Oye, ¿vais a beberos ese pastel de manzana chino?

Esta bebida tiene un ligero sabor a suelo.

"Después de eso, en Utopiqua el poder pasó de los niños

a los adultos." Señor Llarrascaqui,

ahora que los adultos están al mando,

¿promete no abusar de su poder? ¿Y que siempre tratarán bien

a los niños? Por supuesto. Somos adultos.

Vamos a empezar de cero.

-Genial porque la nave está reparada.

Así que nos vamos.

Me voy a echar mucho de menos.

Yo a mí también.

(AMBOS) Sí...

(LLORAN)

"Capítulo 6. De vuelta al espacio."

"Y la nave escolar retomó la misión de rescate de Gustavo."

Y pensar que les hemos dado el poder a los adultos...

Siempre me ha parecido una utopía que los niños estuvieran al mando,

pero no están listos para asumir ese poder.

Ya, el poder corrompe a los adultos pero aún más

a los niños. Sobre todo si son tiburones.

Hemos hecho lo correcto.

Quizá ahora sea una auténtica Utopiqua.

"O quizá no."

-¡Atacad!