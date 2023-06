(Música)

"Estos son Jorge Betanzos y Berto Henares.

A la izquierda, Jorge, con corbata y pelo cepillo.

A la derecha, Berto, con camiseta y pelazo.

Recordadlos bien porque van a ver el lado oscuro

del trabajo en equipo."

Escuchad, el circuito de cuerdas de este campamento

es una actividad grupal, así que solo la pasaréis

si todo el mundo la pasa.

Y hasta entonces, no se podrá realizar

ninguna otra actividad.

¿Y dormir? Salvo dormir.

¿Y comer? Y comer.

¿Y qué pasa con ir al servicio? -O ducharse.

-O arreglarse el pelo.

Oh, me refiero a cosas divertidas.

Nada de diversión.

Venga, empezad. (PITA)

Venga, Gustavo. Sube.

Ya estoy subiendo, par de zafios.

Venga, Gustavo. Cruza.

Estoy cruzando, pedazo...

¡Ah!

Venga, Gustavo. Salta.

No, nunca.

Tendréis que llamar a los bomberos y bajarme de aquí.

Anda, qué rapidez. Bajarme de aquí.

Habéis acabado todos menos uno.

O sea que ninguno ha terminado y no haréis nada divertido

hasta que acabéis, excepto yo.

(GRUÑE)

(GRUÑE)

(GRUÑE)

# Porque el lector de tebeos... # Es molón.

# Huy, qué bien. # Están de campamento.

# El Carrasquilla está también. # Cogieron su mismo anillo

# y le hicieron bailar

# y el Capitán Calzoncillos # sin querer se convirtió al final.

# Con un chasquido se transforma # y se pone a volar

# y recordad que si se moja, # volveremos a empezar.

# Poniendo todo junto, # ¿qué podría salir mal?

# Aquí la canción # del Capitán Calzoncillos

# va a acabar.

# De Jorge Betanzos y Berto Henares. #

"La confusa confección de la caliente 'Combitata'."

"Capítulo 1. Finge por el equipo."

"El circuito dejó a Gustavo destrozado

como un puesto de tacos sin vigilancia."

Ay, mi cuerpo no aguanta estos trotes.

¿Qué queréis, par de disquetes?

¡Ja! ¡Un insulto obsoleto!

No nos dejarán divertirnos

hasta que acabemos el circuito en equipo.

No habrá actividades,

ni actividades de exterior ni de interior.

Ni nadar ni pescar ni tiro con arco ni torneos ni venta ambulante

ni camiseta ni zapatillas.

Ya lo pillo. Vale.

Y ya que eres, perdona la expresión, Gustavo...

Y sabemos que no juegas en equipo hemos pensado una solución.

¿Qué es esta ridiculez? Es un doble tuyo.

No he accedido a esto pero vale.

Leoncio hace el circuito por ti. Terminamos y todos contentos.

Es absurdo. Nadie se va a creer que soy yo.

Hola, Gustavo.

Segundo Gustavo.

¿Creéis que podéis reemplazarme?

Pues yo os reemplazaré por clones.

Clones que me adorarán.

-Ya están listos, su "Gustestad". -Su cetro, "Gustaveza".

(VITOREAN)

(VITOREA)

Que viva, que viva Gustavo.

Gustavo, te queremos.

¿Lo hacemos sin él? Operación excluir a Gustavo

del plan en marcha. Vamos, Leoncio.

¿Leoncio? Uy, pensaba que era Gustavo.

No pinto nada en este juego.

(GRUÑE)

(GRITA)

Sí, esto era café caliente.

(GRITA)

Ah, venís a por más.

Lástima que la vayáis a pifiar y me quede toda la diversión.

(RÍE)

¡Ah! Maldita cuerda.

Espera, Gustavo, ¿por qué estás diferente?

Me he cortado el pelo y no soy Gustavo

pero no se enterará porque nadie me escucha.

Tu peluquero se ha lucido, Gustavo, pero no todos pueden tener

un pelo precioso y natural como el mío.

¡No! ¡Mi pelo precioso y natural!

Pues tiene razón.

La lluvia deja mal el pelo.

Sofía uno, saca el paraguas.

Circuito de cuerdas del campamento. Juntos caeremos.

A Carrasquilla se le caen los pedos.

(RÍEN)

-Otra Sofía, eres un paraguas horrible.

-¿Sigo siendo Gustavo o vuelvo a ser yo?

-Sé como una catarata.

# Niágara. #

-No sé dónde acaba el sudor y dónde empieza la lluvia.

Tío, está diluviando.

Adiós, circuito.

Adiós, fiestas. Adiós, felicidad y adiós, música folk.

# Pájaros, tiestos # y nada de impuestos. #

¿Ni música folk?

# Ven a dormir, también compartir. #

Necesitaba otra palabra con la "F".

# En una furgo vivir. #

Lo bueno es que no está Gustavo. ¿Entonces no estoy?

No, el Gustavo de verdad. Ahora ya no sé ni quién soy.

Me estoy volviendo loco.

Y yo. Tenemos que buscar algo divertido

hasta que deje de llover o nos volveremos todos locos.

Bingo. ¿Eh?

Y un montonazo más de juegos.

"Mientras mataban el tiempo, Carrasquilla mataba pelos."

Humo capilar.

Seguro que es normal, bastará con abrir la ventana.

(GRUÑE)

La lluvia ha hinchado la madera.

(GRUÑE)

Ay, no.

Más madera hinchada. ¡Estoy atrapado!

Calma, Carrasquilla. No te pongas como si se te quemará el pelo.

(GRITA)

Listo. El "clanizador" 2000 está terminado.

Ahora podré reemplazar a los salvajes del campamento

por clones pro Gustavo.

Solo tengo que extraer todos sus ADN usando

mi nuevo "ADNizador" 2000.

Añadiré una pizca de Gustavo y un toquecito de Lumbreras

a cada clon y por fin tendré el respeto que merezco.

(GRITA)

"Capítulo 2. La patata de la trama."

Mientras, los chicos jugaban a los dados...

Sin dados."

Chicos, tengo los dados.

Oh, esperad. Son picatostes rancios.

¿Cómo puede ser que todos los juegos estén rotos

o les falten piezas?

¿De dónde has sacado eso? De mi huerto del sobaco.

¿De tu "sobahuerto"?

Qué buena. ¿Buena?

Están "patatásticas". Hasta las he cocido.

-Probad una. -(AMBOS) Eh...

-No me comería una patata corporal nunca.

-Hay cosas demasiado naturales.

# Dilema. #

(Truenos)

(BOSTEZA)

Menudo aburrimiento.

Hay que hacer algo antes de que los entre la locura.

¿Aprendemos otro idioma?

(LADRA)

¿Tutuba es un cocodrilo?

No, ha dicho: "El monzón está en quiebra".

Tío, el perruno es muy difícil.

Aburrimiento total.

Sofía uno, únete a mi enfado.

Otra Sofía, para la lluvia.

-Encantado, señora pared.

¿Cómo se gana la vida?

-Vas a necesitar más piel.

# Piel. #

-Esos "rotus" son permanentes.

Están al límite, tío.

Acabemos con la fiebre de la cabaña o acabaremos quemados.

¡Eh! ¿Os apuntáis a nuestro juego nuevo?

¿Qué juego nuevo?

Ah, sí, el juego nuevo. Tenemos uno.

Conocéis "La patata caliente", ¿no?

¡Ah, patata caliente!

Vamos a jugar a "La patata de la trama".

Es muy divertido. ¿Verdad, Berto? Sí, porque nosotros

ya hemos jugado y es muy "diver".

Nosotros empezaremos una historia y le pasaremos la patata a otro,

que contará la siguiente parte cuando se acabe la arena.

Jugaremos a la antigua usanza.

El turno acaba cuando Box se acabe una patata.

Así jugaban en la antigüedad.

Artufo, una patata de la trama.

Con poco vapor, porfa. Marchando una poco hecha.

Gustavo, ¿por qué entras en silencio como si no quisieras

que nadie te viera? Porque si quisiera que me vieran

no estaría entrando en silencio.

¿Le decimos a Gustavo que juegue?

No, "La patata de la trama" no es su estilo.

¿Cómo va esa patata, Artufo? A fuego lento.

Los cepillos son un hervidero de ADN.

¿Quién iba a pensar que una buena higiene bucal

sería vuestra perdición, Jorge y Berto?

Empieza el juego. Patata va.

"Capítulo 3. El Capitán Calzoncillos y la caliente 'Combitata'.

Edición especial "Patata de la trama",

de Jorge Betanzos y Berto Henares." "Pues el Capitán Calzoncillos

pues a una súper fiesta en lo alto de un rascacielos gigante,

pero cuando llegó, el único asistente era el doctor Tubérculo.

Un científico loco. Parecía alemán. Y le faltaban las patatas.

Y dijo: "'Fienvenido' a la fiesta, Capitán Calzoncillos,

porque las 'F' son muy alemanas".

El capitán pensó: "¿Qué fiesta es esta? ¿Era otro día?".

Y Tubérculo dijo: "No, hoy 'ez' el día".

Porque las 'Z' también son muy alemanas".

Y tiró de una palanca

y el capitán quedó enterrado en puré de patatas.

Gritaba: "No puedo moverme, tus patatas están como una piedra".

Tubérculo tiró de otra palanca que liberó su súper arma,

el 'Combitata'.

Un monstruo patata con las cabezas de los enemigos del capitán

sobresaliendo por su piel.

Estaba Natidientes...

Salamanja y Caramelindadiesteston. Y muchos que no da tiempo a nombrar.

Y el capitán dijo: "Ahora sí es una fiesta".

Y 'Combitata' respondió: "No, es un funeral. ¡El tuyo!

Y el capitán pensó: "De Peyo".

Descansen, patatas. "Patatachiste".

Y Tubérculo dijo: "Qué divertido. ¡Muere!".

Estiró de otra palanca pero se equivocó

y soltó al capitán por tener demasiadas palancas.

Entonces, 'Combitata' placó al Capitán Calzoncillos.

-Ambos cayeron desde el edificio..." -(AMBOS) ¡Tiempo! ¡Siguiente patata!

Te toca, Flora.

Sigue desde donde nos hemos quedado.

Invéntate lo que quieras. ¿Lo que sea?

Lo que sea. ¿Lo que sea?

Lo que sea. ¿Lo que sea?

Lo que sea. ¿Lo que sea?

Lo que sea. ¿Lo que sea?

-(AMBOS) Lo que sea. -¿Lo que sea?

-(AMBOS) Lo que sea. -# Lo que sea. #

¿Patata lista, Artufo? Ya casi.

Una especial para ti, grandullón.

"Por si no os acordáis, Gustavo seguía recogiendo ADN

y sí, daba mucho 'yuyu'."

La taza de Flora.

Rebosante de su ADN y de hormigas. Qué asco.

Mientras que el capitán caía con "Combitata",

el perverso monstruo híbrido vegetal,

un grifo dorado que tiraba de un carruaje arcoíris

hecho de fuego apareció y los atrapó.

# Os espera el Edén. #

Bienvenidos a las nubes de la cooperación,

donde todos vivimos en armonía.

Para conseguir entrar,

deberéis pasar las pruebas de la unión.

Oh... Pero ¿seguimos peleando o...?

Tío, acaba de decir que aquí se vive en armonía.

-Debéis llevar el huevo a través de esta nube

como si ambos fueseis uno.

Sin problema, tengo la tripa pegajosa.

Qué asco.

Oh, no.

"Gracálogos" y encima hambrientos.

¿Águilas llevando tiburones?

He visto cosas más raras.

(GRITAN)

Lo habías pintado fácil. Exacto.

Habéis fallado como nadie antes pero habéis fallado juntos,

así que pasáis. Bienvenidos.

(JORGE Y BERTO) ¡Tiempo!

Siguiente patata.

Tienes mucho trabajo por delante, Artufo.

¿Qué? No puedo seguir el ritmo, es mucha presión.

-Me están saliendo cebollinos. -Están muy ricos con patatas.

-¿Me dais un rato para pensar?

Claro, te damos hasta que Box se coma una "patatota" alargada.

Vale, "paredo paredina", necesito comentar algo con vosotros.

"Capítulo 4. Jabón a montón."

"Carrasquilla estaba atrapado en el baño

pero cuando la cosa se enturbia, los duros se enjabonar o algo así.

Ya estoy enjabonado. Me colaré por debajo de la puerta

como una anguila y entonces seremos libres, Harry.

¡Libres!

(GRITA)

¡Harry! ¡Hombre al suelo!

Llama a alguien.

¿A quién quiere que llame? (GRITAN)

Señorita Antipárrez, ¿lleva aquí desde el principio?

Sí. ¿Y por qué no ha dicho nada?

Estaba ocupado. Ese no es una escusa para...

Espere, ¿estoy aquí atrapado con usted?

Sí. (GRITA)

Toda la litera de Artufo es una prueba de ADN.

¡Ah!

Entonces, la nube en la que estaban el capitán

y "Combitata" desapareció y cayeron.

Como las cosas que caen

hasta que llegaron al salvaje oeste.

Sí.

¿Qué hay, Capitán Calzoncillos el niño?

Se rumorea que "Combitata" el niño

va a saltar el "Pony Express" muy pronto.

Nuestra banda te necesita.

Yo soy Jorge el niño. Ensilla, vaquero.

Yo soy Berto el niño, deberías ponerte unos pantalones.

¿Ahora es una peli del oeste? ¿Dónde está la mujer pájaro?

Hemos pasado a la historia de Artufo.

Intenta seguirla. Vale. ¿Para qué darle vueltas?

Como todos los villanos del oeste, Voy a desvalijar ese tren.

(GRITA) (RELINCHA)

(RELINCHA)

Más rápido.

"Combitata" el niño está subiendo al "Pony Express".

¡Oh! Mi caballo no va bien.

Si puedes volar.

Es verdad.

Cualquiera pensaría que lo recordaría pero no.

Solo hay sitio para uno de los dos en este tren.

Oh, bonito lazo, "idiotazo",

pero ¿a qué no sabes bailar claqué como un avestruz?

Ah... "Pony Express".

Ya lo pillo. ¿Pillar qué?

¿Por qué hay polis en un tren? ¡Tiempo!

¡Siguiente patata!

Típico pero muy bueno. Te toca, Jessica.

Ay, mi...

¿Cómo es que Jessica no está tan calva

como el señor Carrasquilla?

O sea, el tren paró en el instituto popular

y dejó al Capitán Calzoncillos y al monstruo raro de la patata

-para las clases. -Soy Jessica.

Somos las "popuestrellas" y tenéis una oportunidad de uniros.

Dale caña.

# Sí...

# "Popuestrellas", qué gran boom.

# Jessica y las Sofis # somos mejores que tú.

# Cuidamos "outfit", no como tú.

# Si a nosotras queréis uniros,

# debéis luciros. #

Esperad, esperad, ¿aún estamos peleando

entre nosotros o con estas divas? Tío, nos acaban de desafiar.

Creo que primero tenemos que soltarles un "temazo"

de los buenos.

# A mí me llaman Calzoncillos # por mi ropa interior

# y no soy capitán # pero el queso es lo mejor.

# Somos un colectivo.

# Tenemos ADN de monstruo y patata.

# Nos cuesta entender # las costumbres.

# Aceptadnos. #

¿Qué? Nunca jamás.

(JORGE Y BERTO) ¡Tiempo!

Siguiente patata. Qué pasada de letra

para una canción, tíos.

Te toca. ¿Como Gustavo o Leoncio?

Leoncio. Dadme un minuto para encontrarlo.

Ahí está. Cuánto tiempo sin verte.

Nos va a tocar reiniciar a Leoncio.

La verdad es que mi madre nunca me quiso,

solo me quería para ordeñar las vacas

y si alguna vez salimos de aquí, le diré que estoy muy dolido.

Mi madre pasea perros y resulta que...

Me había olvidado de usted. Es el turno de Harry, no el suyo.

Adelante, Harry.

¿Las pelucas hablan? (CHISTA)

Harry.

Ah... ¿No conoces la lavadora, Leoncio?

Es lo que nos distingue de los animales.

Las "popuestrellas" no aceptaron al Capitán Calzoncillos

y a "Combitata" pero el Comité de decoración

del gimnasio sí y ese fue su primer error.

(GRITA)

(GRITA)

¡"Touch down"!

(JORGE Y BENZO) ¡Tiempo!

¡Siguiente patata! -Esa payasada, ¿va en serio?

-Si no me gustan las payasadas, soy más complejo de lo que pensaba.

-Pero ya no queda nadie y aún no tenemos un final.

# Decepción. #

-Chicos, todavía falta Box.

Oh, oh. Creo que Box no está para cuentos.

Pues necesitamos un final o nos iremos todos al garete.

(GRITA)

-Tranquilos, he venido a terminar la historia.

¿Cómo sabes lo de la historia? Lo sé todo.

Al grano, el caos del gimnasio se consideró negligencia criminal

y la fiscal Erica Romillo llevó el caso.

-Tengo una pregunta para ustedes dos.

¿Lo hicieron ustedes?

Sí. No.

No. Sí.

-No hay más preguntas.

Fin.

¿Ya está?

¿A nadie más le parece como que a ese final le falta algo?

(TODOS) ¡Sí!

-Vale.

Pues ahí os quedáis.

-Ay, me va a dar algo. Mi madre.

Si no consigo un final para la historia,

me explotará la cabeza. Sofía uno, sujétamela.

Otra Sofía, trae una mopa.

- # A taquitos. #

-"La patata de la trama" me dio esperanza

pero ahora el mundo es gris y la comida sabe a arena.

No nos queda elección. No, eso no.

Sí, Gustavo.

Las reglas de "La patata de la trama" dicen

que si no hablan todos, el juego no vale.

Nos hemos inventado el juego. No hay reglas.

Ahora las hay.

"Capítulo 5. Una extraña mezcla."

Y para terminar, extraeré el ADN de Erica de mechón de su cabello

que guardo en mi medallón junto a mi corazón.

# Loquito.. #

Solo falta marcar la secuencia de activación

en este arcaico teléfono rotatorio.

Nueve...

Nueve...

Nueve...

Oh, ¿por qué usaría tantos nueves?

¡Eh, Gustavo! ¿Qué es esa cosa?

Es una cabina. Lo vi en la "Dudapedia".

Es como un móvil que es solo un teléfono.

¿Y eso para qué sirve? ¿Qué queréis, zapatos usados?

Jugamos a contar una historia por turnos

y tienes que acabarla. Es "Patata de la trama". ¿Juegas?

No des la lata, patata. Marchaos.

Oye, hicimos mal en reemplazarte. Eres parte del equipo.

No hay un Gustavo en el equipo pero nos hace falta.

Así que si tú no acabas la historia,

nosotros tampoco lo haremos.

Hemos aprendido algo del circuito de cuerdas.

# Educativo. #

-O sea, que no nos caigas bien no significa que no te necesitemos.

Las historias se te dan mejor que los circuitos.

Esto es un truco. Solo queréis burlaros de mí.

Llevaos vuestra historia incompleta y disfrutar de la insatisfacción.

¡Oh! Idiota.

¿Sabéis lo que habéis hecho? ¿Nosotros?

Pero si lo has hecho todo tú. ¿Cómo hay rayos?

Si estamos en el interior.

¿Qué ha pasado? ¿Por qué tenemos esta voz?

¿Por qué somos una patata? Es "Combitata" con nuestras caras.

Pues eso es bueno porque nos gustamos.

¡No! Nos habéis convertido en un híbrido,

en una monstruosidad y ahora nos las pagaréis.

Que empiece el "papatalipsis".

"Porque los rayos, las patatas y una pizca de Gustavo

son una mala mezcla."

-Mirad el pelo de mi patata.

Está fatal.

(GRITAN)

¿Por qué "Combitata" tiene nuestras caras

y no la de los monstruos? Quería clonar versiones mejoradas

de vosotros con vuestro ADN hasta que lo habéis fastidiado.

Hay que traer al capitán. Y un pela patatas.

Harry y yo hemos decidido echarla de la alfombrilla.

Muy bien.

¿Qué? ¡La puerta ha estado abierta todo el rato!

Harry, ¿no te has dado cuenta?

¡Ta-ta-tachán!

Me refiero a la taza del váter, chavales.

Hay una patata mala suelta.

¿La habéis frito? Fritas hasta las malas están buenas.

No, tiene nuestras cabezas.

¿Una patata con vuestras cabezas? Este episodio está descarrilando.

Así que se dedican a montar en tren, ¿eh?

Eh, "papatamigo", búscate un patatón de tu tamaño.

¿Lo pilláis? Porque tengo "tipín" de patata.

Tú dices: "Patata", nosotros hacer puré.

"Capítulo 6. El capítulo de la violencia súper gráfica,

presentado en "patatograma". Cocinar es más seguro que luchar.

A no ser que cocines un tiburón vivo. Entonces, cuidado."

Bienvenidos al "Capitán Patata de palo".

No sé cocinar pero me han dado un programa y patatas.

Primero, haremos puré de patatas. ¿Dónde está el martillo?

Ahora patatas a la francesa. Primer paso, aprender francés.

(GRITA)

Ahora, patatas doblemente asadas.

Esperad, ¿cuánto es el doble?

¿Tantas?

A partir de ahora, pediré para llevar.

(GRITA)

¿Eh? ¡He salido del baño!

(RÍE) Pero... ¿Y mis pantalones?

¿Y dónde está Harry? ¡Harry! ¡Harry!

¡Harry!

Cómo lo siento.

Lo siento muchísimo.

Una patata, dos patatas, tres patatas. ¡Os haremos puré!

Esa es la señal para huir. (GRITAN)

Gustavo, ¿puedes deshacer lo que le hayas hecho

a ese monstruo patata? ¿Por qué?

Porque tú monstruo patata está a punto de freírnos a todos.

(GRITA) Es verdad.

Con algunos ajustes puedo extraer el ADN

de este tubérculo con mi "ADNizador",

pero la extracción llevará tiempo. Falta una distracción.

¿Una distracción para la extracción?

Qué bueno. Vamos al circuito de cuerdas.

Así irá más despacio. Y a mí me parará por completo.

No puedo cruzar esa trampa mortal. No, pero todos sí.

¡Juntos!

Cuando he dicho juntos no me refería a esto.

Tú lo has elegido. ¡Así que apechuga!

Y que sepáis que solo coopero para salvarme a mí mismo.

Ese espíritu de equipo.

Qué rápido para ser una patata.

Las patatas siempre vuelan.

¿Qué os parece este final?

"Combitata" es solo producto de la imaginación

del Capitán Calzoncillos. (NIEGAN)

¡Venga ya!

La patata ya se acerca.

¿Estás acabando de extraer? Sí, solo unos...

¡Ah!

(AMBOS) ¡Gustavo!

Sigue extrayendo, Gustavo.

Como si fuera a vida o muerte. Nos la jugamos.

(GRITAN)

Gustavo, lo has conseguido.

Sí y no gracias a vosotros.

Ese espíritu de equipo.

Pero aún seguimos sin final para la historia y Box está listo.

Chicos, he encontrado a Carrasquilla y lo he traído sano y salvo.

Ahora nos dejará divertirnos. ¿Qué os parece como final?

-(TODOS) Eh... -Oh, venga ya.