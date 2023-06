El candente combate con el cósmico camuvater

(Música)

"Estos son Jorge Betanzos y Berto Henares.

Jorge a la izquierda con corbata y pelo cepillo.

Berto a la derecha con camiseta y pelazo. Recordadlo".

(Risa maléfica)

Ah... Guay. "Eso es una sirequilla, medio pez,

medio carrasquilla. Todo mal".

¿Te puedes creer que estemos haciendo una sirequilla

mientras Carrasquilla se pega la gran vida en su yate?

No es un yate. Javi está terminando su huaca mural.

Está pasando mejor verano que nosotros, o sea él tiene

un yate y nosotros no tenemos nada.

Podríamos ir en kayak o montar a caballo.

O jugar al paintball. Como en anuncios de paintball.

Paintball con el comandante Desastre.

Guerra divertida con pintura. Llevad protección en los ojos.

Lástima que el paintball sea tan caro.

Paintball del dolor y la pintura del comandante Desastre.

Te traemos la batalla y todo el equipo.

Primera batalla gratis. Así es como hacemos que piquen.

Espera, ¿sigues escribiendo? No pongas eso en el cartel.

Vaya, a eso lo llamaría yo publicidad sincera.

¡Valor! (GRITA)

¿Qué demonios? Oh...

(Disparos)

Soy el comandante Desastre.

¿Quién quiere luchar con pintura gratis?

(TODOS) ¡Yo! -No os oigo.

-(TODOS) ¡Yo! -¡Bum! ¡Vosotros voláis!

¡Vamos a pintar! -(TODOS) ¡Sí!

-En cuanto un adulto me firme la autorización para los estirados

del ayuntamiento empezamos. Eh... ¿Es su avión?

(Explosión)

(TODOS) ¡Sí! -¡Bum!

# Jorge y Berto hacen tebeos.

# Están de campamento # y Carrasquilla está también.

# Movieron, pues, un hipnoanillo # y le hicieron bailar.

# Y en Capitán Calzoncillos, # sin querer, se convirtió al final.

¡Tatatachán!

# Con un chasquido # se transforma y se pone a volar.

# Y recordad que si se # moja volveremos a empezar.

# Poniendo todo junto, # ¿qué podría salir mal?

# Aquí la canción del Capitán # Calzoncillos va a acabar. #

De Jorge Betanzos y Berto Henares.

¡Tatatachán!

"El candente combate con el cósmico Camuváter"

"Capítulo 1: Permiso para pintar"

Factura de la luz atrasada, mayonesa picante,

pelucas rebajadas, ¿está arrestado? ¡Oh, no!

¡Vendrán por nosotros! ¡Ya os había dicho yo!

(GRITA)

(GRITA)

¡Debo destruir todas las pruebas!

¿Pruebas de qué? (GRITA) ¿Qué hace usted aquí?

Llevo aquí todo el verano. (GRITA) ¡Ah...!

Señor Carrasquilla, ¿podemos jugar a paintball?

¡No! Venga, es gratis.

Nada es gratis. Es una trampa como todo lo demás.

Estoy bien.

Por eso, la policía viene de camino para llevarme al talego.

¿A dónde? ¡A la trena!

¿A dónde? ¡A chirona!

¿A dónde? ¡Al trullo!

¿A dónde? ¡A la penitenciaría!

¿A la cárcel? (GRITA) ¡Sí!

Está arrestado por la policía de la pizza.

Tan solo es un cupón para pizzas.

Uhm... ¿Podemos jugar a paintball?

(GRITA) ¡No! ¡Ayudadme a sacar todo del retrete!

¡Oh, no! (GRITA) ¡Ah!

(SE ESFUERZA)

(SE SORPRENDE) ¡Qué remojón!

(CANTA) El váter se ha atascado.

# Las cañerías

# se han vuelto a reventar. #

(AMBOS) Uhm...

¿Todos a favor de engañarlo para que firme la autorización?

(TODOS) ¡Sí! ¿Cómo es que estamos aquí?

Compartimos cerebro, ¿recuerdas? Ah, sí.

Está en un lío, señor. En un gran lío.

Si los padres se enteran de esto, arrasarán en este lugar

y harán un centro comercial. Y será el director de hacer

perritos calientes. ¿Qué vamos a hacer?

Tranquilo, tendremos a los chicos mientras arregla el retrete.

Tan solo firme esto. Es una renuncia de responsabilidad

que nos da autoridad en el campamento.

"Y de nuevo, Jorge y Berto consiguieron que firmara algo

que no había leído". Sí, esa es mi firma,

pero yo no he pedido un elefante.

Ahora, haced que esos niños se callen.

Y ya tenemos autorización para jugar a paintball.

Qué bueno. (BEBE)

Ah, ¿estáis listos? -(TODOS) ¡Sí!

-Sigo sin oíros. -(TODOS) ¡Sí!

-¿Pueden bajar un poco el volumen? Intento pedir un jetpack

para mi hermano. Eh... Sí, entrega en un día, por favor.

¿Un jetpack? ¡Alucinante! ¿Es su cumpleaños?

(BEBE)

No, nos peleamos hace años. Yo juego rápido y sin pensar.

Él es más lento y seguro, pero es hora de tender puentes

y sin duda el primer paso hacia la reconciliación es un jetpack.

¡Venga! ¿Quién quiere jugar a paintball?

-(TODOS) ¡Todos nosotros! -¡Paintball!

Por fin va a pasar. Este verano acaba de hacerse

estival... Total. (BEBE)

Sin pintura, no hay pistura. ¿Qué es pistura?

Primero, repasemos las reglas. -(TODOS) Oh...

-¿Creéis que me gustan las reglas? Bueno, es comandante.

El comandante Desastre es una estrategia de marketing,

pero sin reglas me quitarían la licencia.

"Capítulo 2: Desafío total"

"Carrasquilla llamó al único al que le confiaría

una urgencia de retrete". No será grave, señor Misteriosi.

"El señor Misteriosi es el conserje del colegio.

Fue antiguo agente secreto de retretes y supervillano,

pero eso es agua pasada".

Es peor que grave. Las cañerías se han roto.

Hay que cambiarlas todas. Suena caro.

Debe haber un modo más barato. Lo hay, pero es arriesgado.

¡Hágalo! No conoce los riesgos.

(GRITA) ¡Hágalo! Es su retrete, jefe.

(GRITA) ¡Ah! ¿Puedo volver ya a mi escritorio?

¡No! (GRITA)

Regla 27. Proteger los ojos en todo momento.

-Oh, ya casi puedo tocar la pintura. -¿Debemos repasar todas las reglas?

-¿Crees que me gusta, chica? ¡Son demasiadas!

Escuchad. Es por vuestro bien, ¿vale? Sigamos.

Protéjase los sobacos en todo momento.

(SUSPIRA) El paintball no debería incluir lectura.

Bueno, si tenemos que leer, leamos algo divertido.

"Capítulo 3: El Capitán Calzoncillos y el cósmico Camuváter"

"De Jorge Betanzos y Berto Henares".

Pues, era la fiesta de cumpleaños de Keith con paintball

porque las de bolera ya están pasadas. (VOZ AGUDA) ¡Adiós!

Pero los niños debían saber las reglas de seguridad

y estaban gruñendo y bostezando.

-Habría preferido hacer deberes. -No sé yo.

El Capitán Calzoncillos estaba allí aunque no lo habían invitado.

Keith le dijo ¿te conozco?

Eres un adulto. Pero el Capitán estaba ocupado

comiéndose la tarta. Aunque todavía no era la hora

y arrasando con litros de ponche de frutas.

¿Qué? ¿Litros?

Luego, el Capitán empezó a jugar al paintball porque era una fiesta,

y a los niños les encantaba. ¡Pintura!

Pero de pronto necesitó un retrete con urgencia por el ponche

y encontró un lavabo portátil que en realidad era

un alien de vacaciones. ¡Qué locura! ¿No?

Pues, supéralo, todos los cuerpos son hermosos.

Y el Capitán, o sea Keith, que no es un capitán.

Keith llamó al alien Camuváter porque era un maleducado,

no el alien, Keith, pero también el alien porque Camuváter

se hizo invisible como un mago, pero de verdad.

¿A dónde ha ido? ¿A dónde ha ido? ¿Dónde está?

Y empezó a cazar a los niños y a decir (BALBUCEA)

ve tú a saber porque ¿quién habla alien?

Entonces, el Capitán Calzoncillos cargó

su elástico con bolas de pintura y la pintura salió disparada

y Camuváter se volvió visible como una valla.

Y luego el Capitán le hizo una llave abrazo de buenas noches

como la que te hace mamá cuando te arropa.

Buenas noches, mami. ¡Abrázame otra vez!

¡Por favor! ¿En serio?

Los niños volvieron a pasárselo bien y el Capitán se fue porque

tenía tres fiestas más que arruinar. Vale. Fin.

¿Qué es eso? Usted, ¿qué cree?

Un váter portátil. Hasta que nos ocupemos de ese atasco

es su única esperanza. ¡No! En el depósito.

¿Qué hay ahí? Caca.

Esto ha sido un error. No. CACA significa

Control y Aseo de Cañerías Averiadas.

Limpia las cañerías aunque es experimental.

Ya, ya, pero es barato, ¿no? Sí, pero todo tiene un precio.

Oh, no. Un flashback no.

Después de que la Cisterna Anticuerpos y Objetos Tremendamente

Alarmantes o CACOTA se fundiese, sabíamos que era necesario otro modo

de acabar con un atasco, así que hicimos la CACA

para complementar la CACOTA. Una fórmula muy potente.

Mi compañero era impaciente.

Le dije que la caca no estaba lista,

pero no me escuchó y la echó toda.

(Explosión)

Cuando se disipó el humo ya no estaba.

Aquella fue la última vez que lo vi.

¿Para siempre? Hasta acción de gracias,

pero ya no era lo mismo.

En fin, yo seguí trabajando en la caca por mi cuenta,

en privado y está lista aunque no se puede tomar a la ligera.

Sí, sí, sí, blablablá. Usted hágalo.

"Mientras tanto todo el mundo descansaba del manual de reglas

leyendo el último tebeo de Jorge y Berto,

incluido el comandante Desastre. -¿Cómo he podido estar tan ciego?

Me he convertido en el enemigo imponiendo normas.

El paintball no va de reglas. ¡Es divertido!

Coged vuestros manuales y partidlos por la mitad.

-Imposible. Necesitaría un soplete.

Estas hojas son de polipropileno. -(GRITA) ¡Sí! ¡Soy un Dios!

¿Me he pasado? Sí, no, me he pasado.

-Así, vamos, partidlos. (SE ESFUERZA)

¡Partidlos! (SE ESFUERZA)

¡Sí, vamos! ¡Partidlos!

¡Así! (SE ESFUERZA)

Pensándolo bien, ¡tiradlos! -(TODOS) ¡Sí!

-Yo ya no puedo evitar las reglas. Soy esclavo de la burocracia.

-(CANTA) # Mira a la burocracia con cinta roja. #

-Pero vosotros no, chicos. Pasáosla bien.

Arriesgaos, cometed errores y lo más importante ¡vivid!

Vive por la pintura, muere con la pintura.

Mejor solo vive por la pintura. ¡Wu!

Yo también voy a vivir despreocupado...

En cuanto salga del baño.

"Ese tío sí que bebe café". -No, no.

"Pero Carrasquilla había atascado los baños".

-Oh, no. -Ahora, aléjese.

Voy a lanzar un montón de caca en ese retrete y ya veremos.

Suena bien. ¿Qué podría ir mal?

Fuego a discreción.

-¡Oh, por fin!

(GRITA)

No acabará bien.

(GRITA)

Guau, ¿qué me ha pasado? Ahora tengo poder.

Tengo poder de camuflaje.

"¿Que cómo ocurrió? Preguntemos al doctor calcetín".

-(CANTA) # La caca desatasca retretes más pintura de desastre,

más váter portátil es igual a soldado váter de camuflaje.

-Tengo el poder de pintar sobre cualquier regla

hasta borrarlas todas. ¡Soy un Dios! ¡Dios de la pintura!

(Risa maléfica)

-Bien, chicos. La regla es que cuando te dan, estás fuera.

(Disparos)

-Mis bajas expectativas estaban justificadas.

(Disparos)

-Mi piel quizás sea verde, pero mi ira es roja.

(CANTA) # Roja... #

-¡Nunca te metas con un Dios! ¡Oh, au!

Esto es diver. ¡Esto es el verano!

¡Esto es paintball! Espera. ¿Estás seguro de que están todos?

Siento como que nos falta alguien. ¡Ericka!

(Música)

(RÍE)

Os he sacado los colores. ¡Sí! Llevo horas esperando decirlo.

Ah... Vale, Ericka gana. Otra partida.

(TODOS) (VITOREAN)

-Su llamada ha sido transferida a un buzón de voz automático.

-Soy yo. Tu hermano.

Quiero que sepas que he cambiado y ahora voy a cambiar el mundo.

Crearé un ejército de quebrantanormas

¡para derrotar a los que las imponen!

¡Y espero que ese jetpack que mandé se pierda por el camino!

¡Me garantizó que funcionaría! Le dije lo contrario varias veces.

Y ahora, ¿qué hacemos? Ahora a limpiar el desastre.

¿Cómo? ¿Con una mopa?

"Capítulo 4: No sé qué pinta esto aquí"

Sofía 1, lleva esto para camuflarte.

Otra Sofía, ponte esto para que te vean.

(RÍE)

-Mandona, talentosa y mocosa, volveos locas.

-Vamos a disparar a todo lo que...

¡Queramos! -¡Sí! ¡Romped todas las reglas!

Pero relajaos con la pintura. Es cara.

-Has hecho bien en formar una alianza conmigo.

Solo hay una pega. (DISPARA) ¡Traición!

-Me lo tengo merecido por confiar en otro ser viviente.

-Arma instantáneo.

-Luz de luna, gafas, pasadla bien. (RÍE) Sí, balas perdidas.

Bola de cañón. Las reglas son para lelos.

-¡No! ¡Por favor, no! -¡Guarda energía!

Pero hay que guardar esa pintura para... (TOSE)

Suelta la pintura, Erika. -No. Soltadla vosotros.

¿Y si todos soltamos la pintura? Vale. A la de tres.

Una, dos, tres. Todos vamos a ser pintados.

-¡Así es! ¡Por mí! ¡Guau!

Es el comandante Desastre, pero parece nuestro camováter.

¿Camováter? Me gusta. Un nombre nuevo para un nuevo yo.

No más rangos, no más reglas y no más esperar media hora

para nadar después de comer. ¿Por qué lleva un lavabo portátil?

¿Cómo se hace invisible? Responderé a todas vuestras

preguntas cuando os unáis a mi ejército.

-Yo no haría eso. Somos tres contra uno, superioridad numérica.

-¡Falso! Uhm...

Creo que son más que nosotros.

¿Qué le ha hecho a nuestros amigos? Los he convertido en crueles

máquinas de pintura y sois los siguientes.

Nuestro ejército acabará con las reglas para siempre.

Odio las reglas como él, pero este se pasa, tío.

Y los ejércitos no funcionan sin disciplina.

Falso. Red de tropas, ¿listos? Apuntad.

(Disparos)

No he dicho fuego. ¿A dónde disparáis?

¡Estáis fuera de control! ¡Han desaparecido!

Eso es lo que hago yo. Red de tropas, buscadlos y

¡dejad de gastar pintura!

-Perdonad el humo. No iba a tolerar la emboscada que

os ha tendido ese retrete andante. Es el comandante Desastre.

Entonces es un militar. No, es el tío del paintball

y probablemente no sea comandante. ¿Pintura? Es lo que me temía.

Todo empezó hoy mismo.

Estaba llenando con caca el váter de Carrasquilla.

-No, nada de flashbacks de retretes.

Además, no puede hacer un flashback de hoy.

No, los flashbacks tienen sus reglas.

CACA significa Control y Aseo de Cañerías Averiadas.

-Debería mejorar sus siglas. -El caso es que la caca combinada

con su pintura lo ha convertido en un arma de camuflaje con vida.

Tan solo es ciencia.

-(CANTA) # ¿Qué miráis? Soy un calcetín. #

Necesitamos la ayuda del Capitán Calzoncillos.

Vosotros traed al Capitán mientras el señor Misteriosi

y yo nos llevamos a Camováter a dar una vuelta.

¿Vais a pasear? No, porque el agua da vueltas.

Ay, ¿sabéis qué? Olvidadlo.

Tierra firme. Sé que estáis fuera y voy a encontrarla.

¡Voy a encontrarla! ¿Señor Carrasquilla?

Espera, Beto. Mira.

Por favor, no entren. Baño inundado. ¿Lo mejoramos?

Carrasquilla huele a pies rancios. (RÍE) Me gusta.

¡Caca líquida! Capitán, hay un dios superretrete

que se vuelve invisible y está formando un ejército.

¿Ya es martes de váter? Tendríamos que ir a la Torre

del váter de Tara y comer todo lo que podamos.

Ah, eso no existe. "Se equivoca".

¿Ya ves todos los retretes calientitos?

Pásate por la Torre del váter de Tara.

¡Ya mismo! Porque tener váteres es...

¡Totalmente normal! "Toma".

¡Detenlo! Oquei maquei, aquí está el rey,

porque si hay algo que puedo detener es un váter.

¿Ya puedo dejar de ser una balsa?

-Ni les hemos dado tiempo a Jorge y Alberto

y estoy harta de huir de un retrete. -Pues, dejemos de correr y a pintar.

(AMBOS) (GRITAN)

(Disparos)

-Vuestra pintura nos hace visibles, pero nuestra pintura os hará...

Ay, no puede, no puede... ¿Toilet? -¿Lavator? ¿Eres tú?

-¿Se conocen ustedes, señor Misteriosi?

-Sí, es mi hermano. -Espere, ¿su nombre es

Lavator Misteriosi y el suyo es Toilet Misteriosi?

-Se pronuncia "tualét". Nuestros padres eran francocanadienses.

Y les encantaban los baños.

-También éramos compañeros de investigación

hasta que yo lo dejé debido a diferencias científicas.

-Destruiste la CACA. -¡Porque había demasiadas reglas!

Pero eso cambiará cuando pinte a los creadores de normas

con mis retretropas, a policías, profesores e incluso socorristas.

-No eres tú quien habla, Lavator, es la CACA.

-¡Es lo mismo! ¡Únete a mí, Toilet!

¡Juntos romperemos las reglas hasta que la única regla

sea que no hay reglas! -Pero eso es una regla.

¿Qué está haciendo? -No puedo luchar contra mi hermano,

pero corro más que él.

(Disparos)

-¡He fallado! ¡Oh! ¿Jugando a las cartas?

¿Por qué no habéis disparado?

Igual lo del ejército quebrantareglas no fue buena idea.

He venido a mascar chicle y tirar de la cadena

y me he tragado el chicle. Uh... Una fiesta de pintura.

No se te permite usar pintura, ¿recuerdas?

(CANTA) # Voy a pintar toda la ciudad de color rojo

la voy a dejar. # (TARAREA)

¿Te gusta la pintura? Red de tropas, es vuestra oportunidad.

Pintura a discreción. Perdón, estoy en libertad

condicional. Mejor juguemos a esquivar pintura.

"Capítulo 5 de la violencia supergráfica

presentado en esconditeorama".

"Si te ocultas, es que no luchas".

Un arbusto. Escondite de la naturaleza.

¡Oh! Un puesto de perritos calientes,

ideal para ocultarse a no ser que seas un perrito.

¡Ouch! Uh... Un baño y un escondite.

Dos pájaros de un tiro. ¡Oh!

Es como una anguila obesa con patas. Ayer comí anguila

en el Tirano del atún. (MASTICA)

(ERUPTA) (GRITA)

(Música)

¡Guau! Es como mirarse en un espejo.

¡Oh, no! ¡Van a pintar la ciudad de rojo y yo soy la ciudad!

(TODOS) ¡No...! ¡No! ¡No!

¡No! ¡No! ¡No! ¡No!

Se acabó. Vais a ayudarme a pintar el mundo como un paraíso sin reglas,

como dijisteis, vive por la pintura, muere con la pintura.

-Sí, pero también decimos... Si vas a caer...

Cae pintado. (TODOS) (GRITAN)

(Disparos)

(VITOREAN) ¡Fiesta de la pintura!

-Estaría bien que no derrocharais tanta pintura,

pero sigamos adelante. ¡Aquí es donde acaban las reglas

y empieza la pintura! (GRITA)

¿Qué? ¿Eh? ¡Estás usando el jetpack sin casco!

Muy poco propio de ti. -Sí, Lavator. Tenías razón.

Las reglas están para romperlas. A partir de ahora seguiré

mi instinto. Nada de parar en los stops.

Nada de leer los manuales de instrucciones

antes de usar peligrosos jetpacks. -¡Sí! ¡Eso es lo que...!

¿No te has leído el manual? -Ni una palabra.

-Bueno, esa es la idea. Le has puesto combustible, ¿no?

-No, porque eso es una regla y yo ya no sigo las reglas.

-(GRITA) ¡Ah! ¡No todas las reglas son malas!

-Esto es lo que querías. Un mundo sin reglas, ¿verdad?

-Entonces, se acabó, ¿eh? -Sí, pero ya no hay ninguna regla,

¿verdad? -¡Oh! ¡Me equivocaba!

El descontrol es una pesadilla. ¡Trae de vuelta las reglas!

¡Tatatachán! ¿Queréis que vayamos de marcha

el sábado que viene? ¿Mediodía?

¿Por qué no te ha transformado la pintura?

-Porque está cubierto de CACO. CACO: Control de Abundancia

de Cromo Opulento. Es una variante de la CACA

para proteger las cañerías. Usamos el CACO para prepintar

el Capitán prepaliza de pintura. Vaya, esas son muchas Ps.

Estamos cubiertos de CACO. ¿No podemos llamarlo de otra manera?

¿Me lo puedo llevar para dar una vuelta?

¿No estaba sin combustible? Así es.

Tenemos que despintar a esta gente.

¿El CACO los devolverá a la normalidad?

Probemos. "Pero funcionó".

"Capítulo 6: En resumidas cuentas, funcionó".

-Retiro lo dicho, Toilet. Tenías razón.

Las reglas son importantes. -Sí, lo sé.

Casi hago que nos matemos para enseñártelo.

(TODOS) (GRITAN)

(Disparos)

(GRITAN)

"Y el Capitán Calzoncillos tampoco se leyó el manual de instrucciones.

Además, no tenía combustible".

(GRITA) ¡Ah! ¿Por qué estoy mojado? ¿Y dónde está mi Yate Jack?

¡Ay, no! ¡Mi Yate Jack chamuscado!

¿Eh? ¡Javi! ¡Estás vivo!

¡Guacamole! ¡Javi, eres un ángel!

(Música)