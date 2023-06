El bizarro batiburrillo del bestial vomitisco

(Música)

"Estos son Jorge Betanzos y Berto Henares.

Jorge a la izquierda con corbata y pelo cepillo,

Berto a la derecha con camiseta y pelazo.

Recordadlo, pero en silencio,

porque han entrado en la cabaña de Carrasquilla

para llevarse la comida que confiscó a los niños".

Esto para mí, esto para mí. Esto para mí, esto para mí.

Esto para mí, esto para mí.

¡Oh! ¡Ah!

¡Ajá! El premio gordo, mi chocolatina Premio Gordo.

Tío, se lo ha llevado todo. Sí,

aquí está mi chocolatina Todo

y toda la comida que confiscó Carrasquilla.

Incluso las Papas sospechosas que retiraron del mercado.

"Prueba el nuevo sabor de Papas sospechosas: marea baja".

¿Que si hubo errores con el sabor?

Sí.

Hay que coger todo esto y largarse antes de que Carrasquilla...

(GRITAN)

No estamos haciendo lo que parece que hacemos.

(BOSTEZA)

Un momento, es sonámbulo.

Vamos a hacerlo.

(Música)

¡Otra vez no!

¿Has sido tú?

(Grito)

# Jorge y Berto hacen tebeos. # Es molón.

Uy, qué bien. # Están de campamento

# y Carrasquilla está también.

# Movieron, pues, un hipnoanillo # y le hicieron bailar.

# Y en Capitán Calzoncillos, # sin querer, se convirtió al final.

¡Tatatachán!

# Con un chasquido se transforma # y se pone a volar.

# Y recordad que, si se moja, # volveremos a empezar.

# Poniendo todo junto, # ¿qué podría salir mal?

# Aquí, la canción # del Capitán Calzoncillos

# va a acabar. # De Jorge Betanzos y Berto Henares.

¡Tatatachán!

"Capítulo 1: El alijo de un hombre es el tesoro de otro."

(GRITA) ¡Me han picoteo robado!

¡Alguien me ha robado la comida que robé!

(GRITA)

(GRITA)

(GRITA)

Daos prisa en comer, chicos.

¿Hay que comérselo todo ahora?

Sin pruebas no hay delito. ¿Qué magdalenas, señoría?

Caso desestimado.

Mola pero un campamento no debería ser esto.

No, lo normal es acción a tope, pescar, montar a caballo,

búsquedas del tesoro. En eso somos los mejores,

es hora de ir a hablar con el señor Carrasquilla.

(RONCA)

¡Bu! ¡Búsqueda del tesoro!

Queremos buscar tesoros.

Por supuesto que no. ¿Qué es buscar tesoros?

Nos da una lista de cosas y las buscamos.

Somos expertos en búsquedas. ¿Eh? ¡Por supuesto que no!

-Con eso bastará. -Te estás equivocando, tío.

-Explícate, Carrasquilla vago.

-Es una manera de que hagan nuestro trabajo, tío.

Les damos una lista y ellos se ocupan, tío.

Los aperitivos, la cabaña, toda la enchilada, tío.

Y con por supuesto que no, quiero decir sí.

Silencio. No habla nadie.

Hoy haremos una búsqueda del tesoro.

Cada campamento recibirá la lista de cosas a buscar

en la mejor búsqueda del tesoro del mundo, o una "Bustesco",

"copyright" Carrasquilla. El "copyright" no funciona así.

Guau, ha juntado tres palabras, qué listo.

Gracias. Espera, ¿eso era ironía?

No, estoy impresionada, de verdad.

Vale, sigo sin saberlo porque eres un poco...

¡Me da igual!

Quien encuentre más cosas de la lista

se lleva la caja misteriosa, que podría ser cualquier cosa.

(TOSE) Bueno, aquí tenéis las listas.

Que empiece la "Bustesco", marca registrada Carrasquilla.

Así no se registra una marca. Eso lo dirás tú.

Y la ley Federal.

Otra búsqueda del tesoro que dominar.

Ganaremos la caja misteriosa.

Seguro que contiene las llaves de un piso

en una comunidad de jubilados.

(Música)

(JADEA)

¿Quién es el campeón del viejo estanque ahora, Carl?

Claro, o quizá algo mejor. Vale, lo primero es una mopa,

después un cubo y luego agua con jabón.

No sé yo, esta lista es tan sospechosa como las papas.

"Papas sospechosas, ahora con un 100% menos de sabor".

¿Deberían tener sabor las papas?

Ahora que lo dices, sí.

Erica, Berto y yo sabemos de búsquedas.

Diría que somos expertos.

Así es, quizá los objetos sean raros pero es normal

en una búsqueda del tesoro.

Perdona, ¿me estáis contando lo que son las búsqueda del tesoro?

(A LA VEZ) No, nunca.

Sí. Lo sentimos.

Me vale. Genial, porque vamos a ganar.

Vamos a ganar y lo que haya en esa caja misteriosa será mío.

Eso es, el poder del pensamiento positivo hace que todo sea posible.

Corrijo, la ciencia lo hace todo posible

y mi "Buscaencuentra 2000" nos permitirá encontrar

todo lo de la lista antes que esos mendrugos.

¿Nos hace falta eso? Podemos encontrarlos solos.

¿Cómo? Sin tecnología estamos perdidos.

Pero mira, una escoba y está en la lista.

Eso no es una escoba, yo encontraré una.

¡Ajá, una escoba! Es la que te he dado yo.

Según la ciencia, no.

"Capítulo dos: El arte de la caza."

¿Cómo vamos a encontrar aquí un suelo limpio?

Yo sé cómo, ¿por qué no usamos las cosas de la lista

que ya tenemos para limpiar el suelo?

Acabas de ganarte el despacho en la esquina

en cuando tengamos despacho.

Creo que es la lista de tareas del señor Carrasquilla.

Erica, igual que puedes pensar, puedes limpiar.

Vale, me pondré con mis kanjis hasta que acabéis.

Pone una bañera reluciente y eso no brilla nada.

Tú frota mientras busco el objeto siguiente.

¿Desinfectante? Está bajo la pila...

¡Tonterías! Deja que la ciencia haga su trabajo. Está bajo la pila.

Erica, ¿qué hacemos en el bosque?

Aquí no hay leña, solo un puñado de ramas caídas.

Tres, dos, uno... ¡Usemos las ramas como leña!

¡Din, din, din!

¿Cómo que es la fila de pasaportes? Necesitamos sellos.

Y rápido porque Gustavo nos está cogiendo.

Me tenéis justo detrás y con mi "Buscaencuentra",

los sellos pronto serán nuestros.

Es la fila de pasaportes. La ciencia ya lo sabe.

¿No hay algo un poco raro en esta búsqueda del tesoro?

Sí, nos pide mucho salami. ¡Guau!

¿Sabías que la estrella Lee Dingman

va a dar la vuelta al mundo en moto de agua?

Vaya fanfarrón. Berto, no tenemos tiempo para eso.

Gustavo nos está pisando los talones.

¿Cómo habéis podido adelantarnos? Llevamos a la ciencia de copiloto.

¡Guau!

¿Sabías que Lee Dingman se ha perdido en el mar?

Espera, esto está mal.

¿Hemos separado la ropa blanca de la de color?

No, ¿por qué le hacemos la colada a Carrasquilla?

Porque no es una búsqueda del tesoro, es su lista de tareas,

como os dije cuando empezamos. ¿Qué te hace pensar eso?

Mirad la lista.

¡Sí, tachó "lista de tareas" y puso "búsqueda del tesoro".

¡Tío! Debimos mirar eso en lugar de revistas.

O podríais haberme escuchado cuando os lo advertí.

Es hora de la venganza.

En cuanto acabemos la colada.

Berto.

Es verdad, pero antes,

"no nos hacemos responsables de las pérdidas o daños

por el uso de las máquinas".

"Gane un masaje de jamón deshuesado"

(RÍEN)

¿Qué reís?

Y ¿quién te dicho que pares, madre?

¿Lista de tareas? ¡No! Esto es una búsqueda del tesoro,

no una lista de cosas que quería que vosotros hicierais por mí, no.

¿Me habéis traído el salami?

Claro que sí. ¿Lo quiere?

Qué ganas.

(GRUÑE)

(Música)

¿Me lo dais?

Claro, cuando nos dé una búsqueda del tesoro real.

(GRITA) ¿Condiciones? No hay trato.

Vale, hecho. Tendréis búsqueda del tesoro mañana.

Ahora, ¿qué tal un adelanto de mi salami?

Que sea mañana o nunca más volverá a ver su salami.

A no ser que vaya a comprar más.

Salami, ojalá pudiera comerte lento, pero ¡no puedo!

¡Fuego a discreción!

Me gusta tanto el salami que siempre me lo como deprisa.

Si pudiera frenar un poco quizá no tendría intolerancia al salami.

¿Ha probado masticar?

¿Tú has probado...?

¿Crees que será una buena búsqueda del tesoro?

Con el señor Carrasquilla al mando, ni de broma.

Si la planeamos nosotros... Sería fantástica.

Y la clamaríamos porque somos buscadores expertos.

Y tendríamos ventaja, habríamos elegido qué buscar.

Lo siguiente de la lista es... Lo tengo.

Vale, ahora necesitamos... ¡Lo tengo!

Por último... Lo tengo.

¿Tebeo sobre la búsqueda? Ya he empezado.

¡Es mío!

(Puerta)

(Eructo)

¡Vuelve aquí!

"Capítulo tres: El Capitán Calzoncillos y el bestial vomitisco.

De Jorge Betanzos y Berto Henares".

"Había unos niños en una búsqueda del tesoro,

que es como haber perdido el mando de la tele

y buscarlo bajo el sofá, pero divertido.

Tenían que encontrar un huevo de avestruz,

que es como una avestruz pero sin haber nacido, en un huevo.

Se fueron al bosque,

porque ¿dónde sino iban a encontrar un huevo enorme?

Y Bárbara dijo: 'no hay duda, es un huevo de avestruz.'

'Lo que tú digas, Bárbara.', pero el huevo se abrió

y de él salió un pequeño monstruo lagarto.

(GRAZNA)

Entonces, dijo: 'no hay duda, es un huevo de vomitisco.'

Diría cualquier cosa para tener razón,

y advirtió mandona: 'no lo miréis a los ojos

o vomitaréis un arcoíris.'. Todos: '¿En serio?'

Y empezaron a vomitar arcoíris.

Madre mía, incluso Bárbara tiene razón a veces.

De pronto, apareció la madre del bebé lagarto

y todo se oscureció. ¡Flash! ¡Pum!

Luces fuera.

Por suerte, el Capitán Calzoncillos andaba por el bosque

buscando su mando a distancia.

'Suena a que unos niños han cogido un huevo de vomitisco.'

Fue volando y dijo: 'no puedes hacerme vomitar, porque...'

¡Toma arcoíris!

El Capitán Calzoncillos supervomitó en sus calzoncillos con tanta fuerza

que envió al espacio a la madre del vomitisco

pero el capitán no quería criar a otro bebé de vomitisco,

porque su casero le dijo: '¡nunca más,

y deja de aparcar en el sitio del dueño!'

Así que fue al espacio a traer a la madre de vuelta

para el reencuentro de vomitiscos.

Todos lo pasaron bien, menos Bárbara,

que nunca disfruta del momento,

y los niños perdieron la búsqueda del tesoro.

El fin".

"Capítulo cuatro: Un as de despropósitos".

Una vez acabe la búsqueda del tesoro

y tenga por fin ese salami, me lo voy a comer muy lentamente.

¿A quién quiero engañar?

Me lo voy a comer como si huyera de la policía.

"¿Qué te hace pensar que Jorge y Berto te darán el salami?"

Dijeron que lo harían. "Y ¿confías en ellos?" ¡No!

"Entonces debes coger ese salami".

Sí, pero ¿cómo?

"Mándalos a una búsqueda absurda y mientras no están,

lo buscas y te lo llevas".

Sí, ¡sí, el salami es mío!

Señor Carrasquilla, ¿está bien?

¿Con quién está usted hablando?

¡Con nadie!

"Deja de hacer preguntas, chico".

(GRITA) (GRITA)

"Y así fue como Carrasquilla tuvo la idea".

¿Un huevo de vomitisco?

"¡Ah!"

¿Estáis listos para otra búsqueda del tesoro?

Porque hay dos rondas de la "Bustesco",

todos los derechos reservados.

No tiene validez legal. Eso lo decidirá el juez.

Hoy tendréis hasta el anochecer para encontrar...

Que sea algo bueno. ¡Lo es!

Hoy tendréis hasta el anochecer para encontrar...

Porque si no, no hay salami. ¡Lo sé, déjame acabar!

Tenéis hasta el anochecer para encontrar un objeto.

¿Cuál?

¡Estaba haciendo una pausa dramática!

¿Ha acabado? Casi.

¿En serio? ¡Sí!

Interrumpirme solo hace que la pausa sea más larga.

Hora límite, el anochecer, y el objeto es...

¡un huevo de vomitisco!

¿Cómo vamos a encontrar algo que nos hemos inventado?

Pensaba es que erais los expertos en buscar cosas.

Expertos en búsquedas y encontramos cosas que existen.

A mí me parece que sois unos gatos asustados.

¡Miau!

¿Qué ha sido eso? Un gato asustado.

Deberíais saberlo, porque lo sois vosotros.

¡Remiau!

Seguro que encontramos antes un huevo de vomitisco

que usted aprende lenguaje Gatuno. ¡Remiau!

Nunca encontraremos un huevo de vomitisco.

Lo haremos o Carrasquilla nos lo restregará siempre

y porque nosotros somos los capitanes

de "mira lo que he encontrado".

Muy forzado.

Ya, pero hay que conseguir ese huevo.

¿Qué es ese ruido?

"No cabe la menor duda de que vamos a averiguarlo

tras un breve mensaje de Papas sospechosas".

Todos cometemos errores,

pero merecemos una segunda oportunidad.

"Papas sospechosas", con un nuevo sabor: moho negro.

Mmm. Mohoso.

"Pueden causar somnolencia, aburrimiento, pérdida de cabello,

padrastros hiperactivos, pies sudorosos, palmas sudorosas,

tobillos sudorosos, dolor articular..."

Observad, tornillos desenroscados.

Mi "Impresinadora 2000" puede imprimir cualquier cosa,

incluso el absurdo vomitisco

que se inventaron esos memos de Jorge y Berto.

Cuando esta abominación ponga un huevo para mí,

tendrán que admitir que soy superior en todos los sentidos.

Y ¿si lo encuentran antes?

Y ¿si te callas?

¿Habéis visto un salami por aquí?

Gustavo no necesita buscar el huevo, va a crearlo.

Entonces, nos adelantaremos.

Sí, pondremos nuestro propio huevo.

Casi, colega. Casi.

Ya veo que dependen de mí otra vez.

¡Bomba de humo!

(GRAZNA)

Ahora, hay que esperar a que ponga un huevo

y la victoria será nuestra. Con nuestra, quiero decir mía.

¿Por qué no has impreso un huevo de vomitisco?

Y ¿si te callas la...?

(GRAZNA)

Esperaremos a que esta monstruosidad

ponga un huevo, como dice la ciencia.

Una monstruosidad muy mona.

No la mires, ese tebeo dice que el contacto visual te hará...

Vomitar arcoiris como acabas de hacer.

"En lugar de buscar un huevo,

los chicos decidieron buscar algo que se le pareciera".

¿Esto? No, muy pequeño.

¿Y esto?

¡Suéltalo, suéltalo!

¿Esto? Caliente.

¿Esto? Frío.

¿Esto?

¡Exacto!

Cuando Gustavo pierda por esta roca le explotará el cerebro.

(Graznido)

"Y eso llevó a un montaje decorativo".

(Música)

# Purpurina a tope, falsifica.

# Basura por doquier, falsifica.

# Decoración bestial, falsifica.

# Y con crustáceos podrás, # falsifica. #

(Música)

Se lo llevaremos al señor Carrasquilla y ganaremos.

Todavía no hay huevo.

¿Por qué no pone un huevo de una vez?

¿Alguien ha dicho huevo? Nosotros tenemos uno.

¿Qué?

Eso es imposible.

Aún así, aquí está. Y bailamos con él.

(Música)

(RUGE)

Vamos a ganar la búsqueda del tesoro con él.

(RUGE)

¡El vomitisco nos ha robado el huevo!

¡Igual ha creído que es suyo!

Porque lo hemos hecho muy bien

pero tenemos que entregarlo antes del anochecer.

Y lo harán los duques del descubrimiento.

Afloja con los apodos. Paso, basuras en oferta.

Yo le di la vida a ese vomitisco, así que es mío.

¡Tú, pon un huevo! No lo mires a...

(GRAZNA) (GRITA)

Le daré un segundo.

Esto es inútil y el sol avanza.

Sí, hora de la guardia costera.

O del Capitán Calzoncillos. Sí, eso.

He buscado en todas partes el resto de salamis,

¿dónde me los habrán escondido?

¡Oh, no!

¿Por qué no puedo dejarte?

Hemos llegado justo a tiempo.

¡Tatasalami!

Capitán Calzoncillos, necesitamos...

Relajaos, chicos. Sé lo que hacer.

¿Dónde taladro?

Estoy por encima de los arcoiris. ¿Dónde está el vomitisco?

Ha anidado en mi cabaña. Por lo tanto, vuestro huevo es mío.

A no ser que lo cojamos. Capitán Calzoncillos,

¿puedes distraer al vomitisco mientras lo cogemos?

Deja que lo piense.

Pensando, pensando... vale.

Ahora estoy pensando en la comida.

Vale, vuelvo a pensar en pensar.

Pensar, pensar, pensar.

Pensar... Espera, ¿cuál era la pregunta?

Venga ya, su estómago no aguantará ni diez segundos.

Falso, mi superestómago aguanta lo que sea,

excepto el picante, lácteos, carne, pescado, verduras y granos.

¡Ah, y líquidos! Vale, ¿qué queda?

Las nubes de azúcar.

Hola, tú debes...

¿Cuándo he comido arcoíris?

Es igual, ¿viste el partido de anoche?

Esos equipos se dejaron la...

(GRAZNA)

"Capítulo cinco: El capítulo de la violencia supergráfica.

Presentado en huevorama, los huevos son suaves y esponjosos.

Prueba el revuelto de algodón,

un huevo roto con una ración de calzoncillos.

O tómate un vomitisco a la benedictina,

un huevo no muy hecho, servido en el suelo.

Qué tal una tortilla auchi, un huevo sin ninguna posibilidad".

Tenemos el huevo. Ahora hay que dárselo

al señor Carrasquilla. Y rápido,

al sol se le acaba el gas.

(GRITA)

No me sentía tan mal

desde que probé las Papas sospechosas.

"Papas sospechosas con sabor a alquitrán".

Ya se pasó de la raya.

No podremos ganar si no estamos vivos.

Capitán Calzoncillos, sácanos de aquí.

(GRAZNA)

¿Puedo comerme unas tostadas?

(A LA VEZ) ¡No!

Vale, que sea un salami,

pero debo advertiros que tengo intolerancia

y lo que baja...

Luego sube.

(GRAZNA)

¡Guau!

Aquí viene.

Eso es, si le damos mucho salami al vomitisco

quizás lo ponga malo y será una lucha justa.

Sí, como dice el Capitán, lo que baja tiene que subir.

¡Al alijo de salami!

¿Cómo no lo ha visto el señor Carrasquilla?

Lo escondimos en su cocina. ¿Qué quieres?

Se le da fatal encontrar cosas.

¿Dónde estarán mis llaves?

Rápido, coge todo el salami que puedas.

¿Salami? Oh, no, no podría.

(GRAZNA)

Bueno, un poco para el camino.

(GRAZNA)

¡Tomad, coged!

¡Al ataque!

(GRAZNA)

(Música)

Está claro que le gusta el salami, pero no le sienta mal.

Tenemos que llegar antes del anochecer.

¡Rápido, dáselo todo al capitán!

¡Cargando!

Sobrecarga de salami.

¡Sigue cargando!

¡Rotando!

(A LA VEZ) ¡Fuego!

(Música)

(A LA VEZ) Guau.

¡Se está cayendo!

***.

El sol se va a poner ya.

¡Hora de un amerizaje de emergencia!

Por supuesto, mi barriga también sirve de lancha flotante.

(GRITAN)

¿Dónde está?

"Ya sabéis que el agua convierte al Capitán Calzoncillos

en el señor Carrasquilla".

Y ¿dónde está el huevo?

¿Porque estoy en un lago?

¿Y mis pantalones?

"Capítulo seis: Bien está lo que huevo acaba".

¿Por qué estáis contentos?

¡Hemos ganado la búsqueda del tesoro!

Le hemos traído un huevo de vomitisco.

Sí, sí, sí. Ganáis. Ahora, ¿dónde está mi salami?

¡Guau! Es un bebé de vomitisco.

(GRAZNA)

¡Guau, es otro vomitisco!

Y esa, ¿no es Erica?

Yo habría acabado con esto hace tiempo

si no le hubierais quitado ese huevo de verdad

a esta madre vomitisco de verdad.

Entonces, ¿la roca que convertimos en un huevo de mentira

en realidad era un huevo de verdad?

¿Cómo es posible?

"Aún se pone peor".

Ya sé por qué mi vomitisco no ponía huevos.

¡Es macho y me odia!

# Vomitar arcoiris, # estos monstruos son así. #

Son monísimos.

Sí que lo son, colega, cómo molan.

(Música)