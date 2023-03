La aturullada aventura de las toallitas borramemor

(Música)

"Estos son Jorge Betanzos y Berto Henares.

Jorge es el de la izquierda con corbata y pelo cepillo,

Berto el de la derecha con camiseta y pelazo. Recordadlos bien".

Tiene una armadura de porcelana y un ajuste de cuentas.

¿Ya lo tienes? Casi.

¿Ya lo tienes? Sí.

A ver. ¡Ta-ta-tan, el coronel Urinario!

Te quiero, coronel Urinario.

(Campana)

Oye, Jorge. ¿Tienes el culo mojado?

Ay no, nos hemos sentado en flan de chocolate.

Esto es lo peor, lo peor.

Vámonos antes de que alguien nos...

(Música)

(RÍEN)

Mirad, Primo Mojón. Jorge y Berto son los nuevos Primos Mojones.

(JUNTOS) ¡No!

# Jorge y Berto hacen tebeos.

# Es molón. # Un montón.

# Y había un viejo director que les decía...

# Bla, bla, bla.

# Cogieron, pues, su hipno-anillo # y le hicieron bailar.

# Y en Capitán Calzoncillos sin querer se convirtió al final.

# Ta-ta-chan.

# Con un casquillo se transforma # aunque no es genial.

# Y recordad que, si se moja, # volveremos a empezar.

# Ponedlo todo junto, # ¿qué podría salir mal?

# Aquí la canción del Capitán # Calzoncillos va a acabar.

# De Jorge Betanzos y Berto Henares. #

"La culeada aventura de las toallitas borramemoria desechables".

"Capítulo uno: Más flan, más follón".

Qué mal que seamos los nuevos Primos Mojones.

Estamos acabados. "¿Qué es 'Primo Mojón'?

Es un apodo humillante que recibe cualquier niño del colegio

si se mancha los pantalones de flan.

Nadie sabe cómo empezó, pero supone una sentencia de muerte,

sin la muerte. Incluso el director Carrasquilla participa".

Tengo entendido que tenemos un nuevo Primo Mojón.

Os ordeno que identifiquéis al Primo Mojón.

(RÍE)

Espera que hago una foto.

Menudo palo. Qué mal.

Es muy fuerte. Ya.

Deja que haga... (RÍE)

Vaya pantalones.

No quiero que nos humillen. Huyamos de la ciudad.

Un momento, espera. ¿Qué más da lo que piense la gente?

Ya, tienes razón. ¿Sabes qué?, salgamos y demos la cara.

Seremos Primos Mojones con mayúsculas.

¡Sí!

Después de lavar los pantalones y fingir que no ha pasado.

"Capítulo dos: No es limpio todo lo que reluce".

(Música)

"Este es Timo Galdón, el comercial higiénico del colegio.

Vende jabón, pastillas para urinarios y por supuesto,

papel higiénico".

¿Has oído lo de Jorge y Berto? No me cambiaría por ellos

ni por mucho oro y una espada mata dragones.

¿Te han dado vela en este entierro?, ¿nadie? Largo.

¡Es que son los nuevos Primos Mojones!

(GRUÑE)

(Música)

Así que...

Así que ha cancelado las entregas de papel higiénico.

(ERUCTA) ¿Por alguna razón?

"Razón muy buena: se fundió el presupuesto anual para papel

higiénico intentando impresionar a Madame Mua".

Cada uno usa su papel o lo que tengamos a mano.

Despierte, está mal de la cabeza. ¿Por qué?

Es miércoles de chilli. Vea, nuestra línea de toallitas desechables.

Son revolucionarias. Serán caras, creo que paso.

Son ultrabsorbentes. Ni hablar.

Son gratis.

Nada en la vida es gratis, caso cerrado.

(CÓLICO)

Si me disculpa, el chilli.

¡Abrid, abrid, abrid!

¡Que voy!

¿Por qué no se va el flan de la tela?

Sujétalos.

En mi mente funcionaba. Tiene que haber algo aquí

que podamos llevar, vamos a ver.

¡Bingo, premio gordo! La X marca el lugar.

He encontrado un libro de tópicos. Anda, ¿unicornios viejos?

Cuando era joven... Uniformes, colega, uniformes.

"Capítulo tres: Para nada me acuerdo".

No hay otra forma de decirlo: estamos totales.

Como dos rebeldes que nunca han rozado el flan.

Así es, somos guays. No Primos Mojones.

Que se enteren. Leoncio, te habrás equivocado.

Aquí no hay Primos Mojones. ¿Quiénes sóis vosotros?

Voy a seguir caminando sin esperar respuesta porque estoy muy confuso.

Será que no soporta ver lo cómodos que estamos con esto.

No, ni lo intentes, Gustavo. Somos geniales y nos encanta.

¿Gustavo?, ¿quién?, ¿Gus qué?, ¿Gusta quién?

Pues sí, qué raro.

Es como si no recordaran nada, como si hubiesen perdido la memoria.

Eres amable, generosa y considerada.

Vale, yo soy amable, tú generosa y tú considerada. Super nombres.

"Únete a los protectores de ballenas".

A salvar a las ballenas. Todos han perdido la memoria.

Como en esa peli: "Todos han perdido la memoria".

"En un mundo donde todos han perdido la memoria..."

-Huh. -¿Qué?

Me encanta esa peli. Vosotros dos.

Carrasquilla se acordará, su odio es tan eterno como el sol.

Tengo una pregunta para vosotros: ¿sabeis quién soy?

Porque yo no recuerdo nada. ¿Estás pensando lo mismo que yo?

¿Ver qué pasa y ayudar a nuestros amigos a recuperar la memoria?

No, lo otro. Sí. Eso es mucho mejor.

# De nuevo empezar, # hay que aprovechar.

# Volver a jugar # y poder disfrutar.

# ¡Dale! # Y correr y saltar.

# ¡Dale! # Compartir un croissant.

# Ahora son consecuentes, # despejan sus mentes.

# ¡Sí, dale! #

"Un Nuevo Comienzo se graba con público en directo".

"Les habla el directo Galdón, que todo el mundo acuda al gimnasio

para la Asamblea de apreciación del director".

¿Director Galdón?, ¿quién es ese? El nombre me suena mucho.

Probando, probando.

Yo soy el señor Galdón, vuestro director.

Siempre he sido vuestro director, ahora repetid conmigo:

"yo soy el..." ¿Qué pasa?

¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que...?

Yo soy el...

¡Yo soy el director más guay y nadie y nadie se ríe nunca de mí!

(TODOS) Es el director más guay y nadie se ríe nunca de usted.

Sí, bien. También soy...

(GRITA)

Qué día más raro, ¿verdad? Me muero por ver qué pasa ahora.

En fin, también soy...

Tiene que ser... ¿Sabéis qué?

Cantamos y ya, seguidme.

# Don Galdón es un galán, # es un tipo sin igual.

# Genial, grandioso y popular. #

Yo creo que está lavándoles el cerebro a todos.

Mal rollo. Hay que pararlo.

¡No es nuestro director!

Sí, es un desconocido que escribe temazos.

Claro que soy vuestro director, qué absurdo.

Alumnos, haced lo que hacemos con los traidores.

-¿El qué? -¡Ahogadlos!

La cuenta, por favor.

(GRITAN)

Señor, no sé quién soy.

Pero me atrae enormemente su aura de malignidad. Me gustaría ayudar.

Como quieras... Gustavo. Sí, Gustavo te pega mucho.

Gustavo, me sienta como un guante de látex.

(Música)

No puedo creérmelo. ¿Que haya perdido la memoria

y que tengamos otro director? Que hubiera un grupo de teatro.

Si no lo hubieran quitado, ahora seríamos actores famosos.

Es un gran honor ganar este premio reguay, por un "Nuevo Comienzo",

ha sido un proyecto apasionado... ¡Mamá, te quiero un montón!

Este premio reguay es para ti. Averiguemos qué trama Galdón.

Vamos, por aquí. Pero nos están buscando.

Disfraces, iremos de incógnito.

Calma, chicos. Galdón tiene tiempo para todos.

Disimula y no llames la atención.

Me adorais todos tanto porque os digo que...

¿Por qué a Galdón le importa tanto lo que piensen los niños?

Se muere por gustar. Puede que viviera algún trauma

de pequeño y sustituya lo negativo de la infancia con lo positivo.

Lo siento, mi madre ve el "Doctor Culpa".

"Soy el Doctor Culpa, es todo culpa suya y debería darle verguenza".

Tu madre, claro.

Bueno, tenemos que averiguar qué trama este tío.

¿Para mí?, no hacía falta, Gustavo. "El director más guay del mundo",

esto es mucho más guay que cuando estudiaba aquí.

Cuando estudiaba aquí. (JUNTOS) ¿Cuando estudiaba aquí?

¿Cuando estudiaba aquí? Galdón estudió en este cole.

"Ah sí. Jessica sale en este episodio".

Generosa, considerada, sé que parece peligrosísimo,

pero es importantísimo para las ballenas.

Vamos a meternos en esa lancha.

Formemos un escudo humano y salvemos a las ballenas, sí.

"Capítulo cuatro: La culpa es de la mancha".

Si Galdón estudió en este cole, tiene que estar en algún

anuario antiguo. Aquí está,

Timo Galdón: "me vengaré, ya veréis".

Huele mal, ¿qué crees que pasó? El expediente de Galdón.

Concierto de la banda del 99 - Incidente de Galdón.

Sea lo que sea, tiene que estar en este... lo que sea esto.

Los antiguos veían deportes en estas cosas.

¡Hala! ¿Y cómo se enciende?

Creo que así.

"37 minutos después".

Y ahora le damos al "play".

(Música)

-Timo Galdón se ha sentado en el flan,

deberíamos llamarle "Primo Mojón". -¡Primo Mojón!

Timo Galdón es Primo Mojón.

Galdón es el Mojón original y les ha lavado el cerebro

a todos para que piensen que es guay. Hay que hacer algo.

Hay que hacer lo que hacemos siempre.

No, eso no. Dibujar un tebeo para que todos sepan la verdad.

"Capítulo cinco: El Capitán Calzoncillos

y el comprometido cuento del cruel Primo Mojón.

De Jorge Betanzos y Berto Henares".

"-Había una vez un niño llamado Timo Galdón que se sentó en un flan.

Los niños le llamaron Primo Mojón porque parecía que se había

cagado encima y la vida es cruel. -Es triste, pero cierto.

-Primo se enfadó durante 20 años o así, un montón.

Y después volvió para vengarse, porque es un plato que se sirve

frío, como el gazpacho y el helado. Tocó su carrillón del mal tan

fuerte que borró la memoria de todo el mundo

para que se olvidaran de Primo Mojón.

-Se nombró a sí mismo director y les dijo a todos que molaba

tanto como un campeón de esquí acuático o algo así.

Y como tenían el cerebro vacío, respondían: "lo que tú digas, tío".

Timo les obligó a construir un parque acuático para el solito.

-Por suerte, el Capitán Calzoncillos apareció.

-Timo tocó su carrillón. -Qué fuerte.

-Le borró la me me memoria al Capitán

y le hizo olvidar que tenía poderes. -¿Poderes yo?

-Pero el Capitán Calzoncillos olvidó que no sabía tocar el carrillón,

así que lo probó por si sonaba la flauta y lo tocó al revés.

Y los recuerdos empezaron a volver. -Recuerdo un poquito.

- El Capitán esposó a Timo y envolvió para siempre el carrillón

borramemoria en calzoncillos.

Ahí, envuelto entre tantos calzoncillos,

que solo se escuchaba el silencio, así:

Y después, se tiró por el tobogán 87 veces.

Hasta que todos recuperaron la memoria

y hablaron de los viejos tiempos. Fin".

Cuando todos descubran que Galdón es Mojón, se podrán en su contra.

Con vosotros quería hablar yo.

Me habéis pillado, me habéis pillado.

Sí, soy el Primo Mojón original, pero ya no.

Gracias a mis toallitas borramemoria.

¿Toallitas borramemoria?, ¿y cómo ha hecho que se limpien...?

Miércoles de chili, qué malo. ¿Por qué ahora?,

los niños que se rieron de usted ya son adultos.

Porque los niños seguís usando ese nombre feo.

No quiero volver a oír a nadie de decir Primo Mojón nunca más.

Y porque tardé más de lo que pensaba en crear las toallitas.

Paciencia. Es la madre de la ciencia.

Ahora que soy director, se me respetará y no ridiculizará.

¡Primo Mojón, no habrá más Primo Mojón!

No quiero volver a oír Primo Mojón nunca más.

¿Y por qué sigue diciéndolo? Eso.

Es usted su peor enemigo. ¡Gustavo!

¡Límpialos! (RÍE)

Espera.

Aquí pone que tengo que hacer esto si estáis aquí.

Jo...pe. ¡Y ahora límpialos!

(JUNTOS) ¡No!

He perdido la memoria. Yo también la he perdido.

Nos vemos, desconocido.

Chavales, tengo un mensajito para los dos.

¿Cómo sabes quiénes somos? Si nosotros no lo sabemos.

Dijisteis que dirías eso, suerte.

"Para recuperar la memoria, seguid las pistas".

No acostumbro a ir de aventura con desconocidos.

¿Cómo lo sabes? No lo sé. Vamos.

(Música)

(GRUÑE)

(GRITAN)

Vale, ¿qué taquilla es? Ni idea, a lo mejor hay un cartel.

¿Como ese?

Comida de hoy: se nos ha olvidado, buscaos la vida.

Buscad un pedo en la comida. "Buscad un pedo en la comida".

Control de voz aceptado.

¡Hala! Una taquilla mágica.

"Abrid en caso de pérdida de memoria".

"El origen del Capitán Calzoncillos".

Qué buen título.

Estos son Jorge Betanzos y Berto Henares.

Nosotros.

Fin.

Jorge, ya me acuerdo de todo. Yo también, Berto.

Qué guay que supiéramos que íbamos a perder la memoria

y que montáramos esas pistas. Y leer el tebeo nos la devolvería.

¿Qué posibilidades había? "Más bien pocas".

Convirtamos al señor Carrasquilla en el Capitán Calzoncillos.

¿Dónde estará?

Es miércoles de chili, creo que puedo imaginarme dónde.

¡Ta-ta!

Ta-ta...un momento, ¿quién soy? ¿Quién eres?

Sí. Mi esbirro.

Sí, mi esbirro. Presente.

¡Para, no!

Y haces todo lo que te ordeno, así que cógelos.

¡A la orden! No, eres nuestro amigo.

Capitán Calzoncillos. Él ha hablado antes.

¿El origen del Capitán Calzoncillos?

Lo añadiré al resto de vuestros tebeos de insubordinación.

Señores, inmovilizadlos. Anda, hula hops.

¿Me dejáis probar? No son hula hops, pedazo de melón.

Es un sofisticado aparato de contención, lo llamo:

"El Aromal 2000".

Incluso sin memoria Gustavo da pena.

Cuidado, no pierdas de vista a esos dos.

¿Qué dos?, ¿vosotros dos?

Señor, no debería poner toda su confianza en ese atontado.

Por suerte, he estado trabajando en otro invento

que podrá hacerle invencible. Me gusta, muéstramelo.

¿Y ahora qué? Haremos que el Capitán lea

el tebeo que nos hizo recuperar la memoria para que recupere la suya.

Espera, ¿sabe leer?

(ERUCTA) Tú, tranqui. Tengo una idea.

Perdona, ¿puedes traernos agua? A la orden, comandante.

¿Quién se supone que soy? Hombre misterioso,

es agente secreto y tiene la importante

misión de robar los planes secretos.

Entendido.

(Música)

Traigo pizza italiana a domicilio, sí.

Bueno, ya no hace falta fingir.

(Música)

Objetivo conseguido.

Misión cumplida. Todavía no.

¡Ta-ta encierro!, no vais a salir de ahí.

O sea, comportaos. Vale, pero lee ese tebeo de ahí.

Eso está hecho.

(Música)

Ta-ta. Fin.

¿No funciona?

Tendríamos que habérselo leído, así nunca va a recordar.

Pues claro que recuerdo. Jorge y Berto, compis de la marina.

Casi. Capitán Calzoncillos, has vuelto.

Si tú lo dices. ¡Hula hops!

¿Nos sacas de aquí? Pues claro.

(GRITA)

Deprisa, estos hula hops son más fuertes que los normales.

(GRITA)

Vale, hay que repartir los tebeos y contar la verdad sobre Mojón.

En marcha, a por todas. ¡Hora del espectáculo!

¿Tienes mi libro de tópicos? Sí.

No nos moveremos.

Esta ballena es nuestra amiga, se llama Pirata Patata.

Así que, chao.

"Ah, sí. Jessica sale en este episodio".

¡Atención, leed la verdad! Este plan va a funcionar.

(GOLPES)

(GRITAN)

A mí me da que no.

¡Soy invencible! ¿Por qué no una cabina más grande?

Para mí es cómoda. -Soltad esos tebeos.

-Lo que tú digas, Primo Mojón.

Leoncio empieza a recordar. -Debes olvidar eso.

-Tengo la mente en blanco, no sé quién soy y, además, tengo hambre.

Es invencible gracias a mi Parsamnesia 2000.

Alabadme, porque soy genial. Qué emocionante.

¿Qué? Ahora entras tú, tío.

Ah sí, ya voy.

"Capítulo seis: El capítulo de la violencia súper gráfica.

Presentado en memorama. La siguiente pelea es muy violenta,

así que la mostraremos como un juego de memoria.

Me encanta. Cabezazo y espaguetis para cenar. Fallo.

Codazo y diversión en el circo. Fallo. Súper gancho y súper gancho.

¡Acierto!".

¡Ay, no! Tengo barro en el trasero, qué vergüenza.

¿Vergüenza?

Eso es, tenemos que avergonzar a ese tío para que se marche.

Capitán, tienes un recado. Genial, me encanta hacer recaditos.

"El Capitán compró todo el flan de la tienda local.

Con las manos en el flan y hasta hizo

que le picaran su tarjeta de Fan del flan".

¡Ta-talicioso!

Cómo me gusta ver a esos dos temblando de miedo.

Os voy a lavar tanto el cerebro que podréis comer encima de él.

(JUNTOS) Qué asco.

Pero primero, me tendrás que lavar a mí.

(JUNTOS) Qué asco.

No tardaré, eres un moco. Te doy la razón.

¡Látigo doble, Wapam-wapam! Mis propios efectos de sonido.

¡Pi-pi! Ese es un claxon.

¡Wapam-wapam! (GRITAN)

¡No veo! Encended la luz.

(Música)

Pagarás por esto. ¿Hola?

¿Hay alguien ahí? Chicos, miradlo.

Es Primo Mojón. Es Primo Mojón.

(RÍEN)

(GRITA) (LLORA)

Cualquier cosa menos eso, no lo soporto.

Me marcho, pero volveré para lavaros el cerebro para siempre.

(JUNTOS) Qué asco.

Porque soy vengativo. (RÍE)

Adiós.

El botón de propulsión no, no lo he probado.

Se lo he dicho. Estoy muy enfadado para escuchar.

(GRITA) ¡El botón funciona!

"Capítulo siete: Requetenuevo comienzo.

Jorge y Berto invirtieron los limpiadores

para devolver la memoria a todos". -Sí, lo recuerdo todo.

Incluso lo que no quiero recordar. Y yo, recuerdo que vosotros sois

los nuevos Primos Mojones. No es verdad, tú eres Primo Mojón.

(RÍEN)

No, callad. No soy Primo Mojón.

Mejor él que nosotros. Puede.

Puede que Galdón tuviera razón, en serio,

este círculo vicioso no acabará nunca.

A no ser que lo paremos ya mismo. Tienes razón.

Y deja de ver el Doctor Culpa.

Chicos, chicos, escuchad. Esto tiene que parar,

no podemos reírnos así de la gente. ¿Queréis ser como el señor Galdón?

¿Y vender papel higiénico?

Y que os persiga la injusticia y la burla.

Estamos por encima de eso, no volvamos a hacerlo.

No más Primos Mojones. Líquido refrescante de la pared.

"En ese momento,

el Capitán Calzoncillos bebió y se transformó en el señor Carrasquilla.

Justo a tiempo de oír a Jorge decir Primos Mojones".

¿Primos Mojones?, ¿hay un Primo Mojón?

(RÍE) Qué chachi.

(GRITA) ¡Mi ropa!

"Se vistió rápidamente y fue al gimnasio".

Bien, alumnos. Tengo entendido que tenemos un nuevo Primo Mojón.

Os ordeno que identifiquéis al Primo Mojón.

Yo soy Primo Mojón. Yo soy Primo Mojón.

-Yo soy Primo Mojón. -Yo soy Primo Mojón.

-Yo soy Primo Mojón. -Yo soy Primo Mojón.

"Y así, acabaron los Primos Mojones.

Y con la memoria recuperada, todos pudieron recordar las demás

miserias de Muchumillas.

Bueno, no todos".

Considerada, generosa, ahora el mar es nuestro hogar.

"Hasta que pasó el efecto de las toallitas borramemoria".