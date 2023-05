El aterrador infortunio de la momia de papel de váter

"El papel higiénico, otro gran invento del hombre.

Sin él, tendríamos que usar hojas, o periódicos,

o un caballo.

Y a nadie le va más el rollo que a Jorge y a Berto.

No para lo que toca, sino para gastar bromas."

(GRITA)

(RESPIRA ACELERADO) (RÍE)

Me flipa el papel de váter. Y a mí.

¡Me estoy quedando sin aire!

# Jorge y Berto hacen tebeos.

Es molón. Un montón.

# Y había un viejo director # que les decía...

# Bla, bla, bla. # Tuvieron pues un himno anillo

# y le hicieron bailar.

# Y el Capitán Calzoncillos # sin querer se convirtió al final.

# Tantatachán.

# Con un chasquido se transforma, # aunque no es genial.

# Y recordad que si se moja, # volveremos a empezar.

# Ponedlo todo junto, # ¿qué podría salir mal?

# Aquí la canción # del Capitán Calzoncillos

# va a acabar.

# De Jorge Betanzos # y Berto Henares. #

EL ATERRADOR INFORTUNIO DE LA MOMIA DEL PAPEL DE VÁTER

CAPÍTULO 1 C.A.P.V.

CUENTA ATRÁS DEL PAPEL DE VÁTER

"Después de cubrir con papel de váter media picua,

Jorge y Berto iban a por un objetivo aún mayor."

Empapelar todo el cole va a ser la broma más molona del universo.

Seremos legendarios. Suerte que está

la tienda "indigiénica". La mejor tienda de papel de váter

que solo vende papel de váter.

Tenéis prohibida la entrada. ¿Prohibida?

¿Por qué? Por empapelar demasiado.

El director Carrasquilla ha mandado esto

¡Qué chulada de póster!

¿Nos lo regala? No.

Genial, y ahora, ¿qué hacemos? Tranqui, colega,

todavía nos queda... Ya no.

¡Jopé!

Hola, Érica.

Erica, ¿sabes de dónde podemos sacar

mil rollos de papel de váter?

Estábamos a punto de hacer una broma histórica,

habríamos sido legendarios.

O sea, ¿que os rendís? Las leyendas no se rinden.

Leyendas como Horacio Vertido. (LEE) "Horacio Vertido,

él nunca se rindió."

Hace años, la gente tiraba la basura en cualquier parte

y Horacio Vertido dijo:

"La basura debe estar en un sitio, no en todas partes".

Le odiaban por decirlo, pero él nunca se rindió.

Por eso ahora el sitio donde va la basura

se llama... ¿El Horacio?

El vertedero. Eso es mentira.

No, es tenacidad.

(AMBOS) ¡Guau!

Genial, ¿qué es tenacidad?

¿Erica?

Es como Batman. Pero en versión chica.

¡Ah!

Misteriosa y Misteriosi,

esto es papel higiénico del caro, no un saco de patatas.

"El señor Misteriosi es el conserje.

Es un trabajador entregado

y para nada esconde un pasado misterioso.

¡Uy, ya se me ha escapado!"

Con triple capa y acolchado,

no es el papel de lija que pide siempre, ¿a qué se debe?

Tenemos profe de Francés nueva y quiero darle lo mejor.

¿Se ha enamorado de Lola La? ¿Qué?

¡Menuda tontería!

No quiero dar largo paseos ni ir al cine

ni dar besitos de mariposa ni nada de eso.

Está en las nubes, jefe. ¡No estoy en las nubes!

Mentira. ¿Qué?

Ya me ha oído.

Gracias.

Muy bien, protege este papel higiénico

con tu propia vida. ¡Ha sido carísimo!

Tan caro que he tenido que usar medio sueldo tuyo para pagarlo.

CAPÍTULO 2 AMOR CARRASQUILLOSO

"Esta es madame Muá, la profe nueva de Francés.

Le pega todo lo francés y siempre ha querido ir a París.

Pero se conforma con el Canadá francófono."

La mejor forma de aprender francés es hablar francés.

Así que en mi clase de Francés hablaremos solo francés.

"Oui?". ¿De dónde sacamos papel higiénico

si no es de la tienda? Eh... ¿Del baño?

Buena idea. ¡Disculpe! Tenemos que ir al baño.

Sí, yo también. En francés.

¿Quiere que vayamos al baño en francés?

"Oui, oui". (RÍEN)

"Pedimos disculpas por este chiste más viejo que Matusalén."

Sentaos, "s'il vous plait".

¡Jo! ¡Oh!

¡Oh! Pero ¿qué?

Madame Muá, je...

(RÍE)

Quería comprobar cómo se está adaptando

y ver si tiene alguna pregunta. ¡Yo tengo una!

¿Lleva pantalones pitillo? ¡Ya vale de preguntas, niños!

¿Ahora es rockero? ¡Ja!

¡Ah! Id a asomaros a la ventana

a elegir el vertedero en el que viviréis

cuando suspendáis Francés.

¡Vale!

Como decía, ¿necesita alguna cosa?

Quizá... ¡Uy! ¡Ah!

En fin, esta tarde, hay reunión de orientación para profes,

¡va a ser la bomba!

¡Y es obligatoria!

¿Este es todo el papel que tenemos?

¿Siete hojitas? Con esto, no tapamos ni...

¡Flipo en colores, Jorge!

¡Mira!

¡Oh, menudo cargamento!

¡Victoria asegurada!

¡Punto y partido!

Premio. Lo único que os habéis ganado

es una buena charla en mi despacho.

¡Andando! Vale.

Ese papel higiénico es para madame Muá

y solo para madame Muá.

Pues sí que va veces al baño. Sí.

Tendrá un montón de "oui, oui".

"Uh, lo sentimos otra vez."

Es una profe brillante que tiene un pelo maravilloso

y huele a naranjas de la China.

¿Qué?

Conque apartad vuestras manazas del papel de váter o si no...

Si no, ¿qué? ¡Ya sabéis lo que pasará!

No tiene nada pensado, ¿no? ¡Fuera!

(RÍEN)

¡Buen rollo! ¡A por el papel!

(AMBOS) ¡Sí! No.

No es vuestro.

¡Para madame Muá! (AMBOS) ¡Ah!

Nunca conseguiremos el papel.

Lo está reservando para madame Muá, ella es el problema.

Tienes razón. Entonces...

¿Nos deshacemos de madame Muá?

¿Te refieres a...? ¡Sí!

Haremos un tebeo para avergonzarla tanto que se vaya.

Ha funcionado otras veces. Bueno, sin querer.

EL CAPITÁN CALZONCILLOS

Y LA COLOSAL TIRANÍA DE CUESQUERTITI

JORGE BETANZOS Y BERTO HENARES.

"Había una vez una profe pesada de Francés

que era muy chunga.

Le chiflaban las cosas francesas y hacía a los niños en plan:

'Oui, oui, oui'. Se los llevó de excursión en autobús.

Gritaban: '¡Viva!'. Hasta descubrir que iban al museo.

'Qué aburridé, un montoné'.

Pero antes, pasaron por la exposición de momias,

la momia era Cuesquertiti, una antigua reina egipcia.

En el cartel ponía: 'No tocar la momia'.

Pero la profe la tocó porque es tonta.

Y la momia se despertó.

Se tiró un cuesco que contenía su espíritu

y la profe se convirtió en la momia.

La cara se le puso podrida y asquerosa y asustaba a los niños.

¡Oh, oh! En fin.

El Capitán Calzoncillos llegó. ¡Tatatachán!

'¡Para, momia!'. Y ella: 'Te voy a comer porque tengo hambre'.

También en francés. El Capitán dijo:

'¿Y qué? Yo también he tenido que dejar la cena de mi mami

para luchar contra ti, momia'.

La momia atacó, pero él vio que estaba triste y tal.

Pensó: 'Pobre, lleva en esa caja mucho tiempo,

se sentirá muy sola'.

Se envolvió en papel de váter y le hizo pensar que era su novio.

'¡Qué guapa eres!'.

Ella picó y él le cogió de la mano,

pero como tenía un millón de años, se deshizo.

'¡Uy!', dijo el Capitán Calzoncillos.

La momia empezó: 'Ahora tengo un cabreo francés'.

Que es superpeligroso.

Le atacó, le lanzó sus movidas viejas

y empezó: '¡Oui, oui, oui!'.

'Oui' por todas partes.

Y el Capitán cayó dentro de una caja 'sarcofabulosa'.

La momia iba a comerse al Capitán. Pero entonces llegó alguien,

le atizó en la cabeza con un sartén y la tumbó.

'¿Quién ha sido?', dijeron los niños.

Y el Capitán Calzoncillos dijo: 'Esa es mi mami'. Y era su madre.

Que detuvo a la antigua reina francesa Cuesquertiti

y nos salvó. Fin."

¿Cuánto tardará madame Muá en dimitir?

Pues solo tiene que leerse el tebeo, cabrearse,

escribir una carta de renuncia... Eso, ¿cuánto tiempo es?

De seis a ocho años. ¡Ah, no puedo esperar tanto.!

Vosotros dos, tengo un manchurrón en la cocina,

necesito ayuda. ¿Quiere que limpiemos el pegote?

No... (RÍE) No estáis autorizados para eso.

Necesito que protejáis el papel de váter.

(GRITAN)

"Veréis, Carrasquilla pidió al señor Misteriosi

que protegiera el papel de váter, pero no le dijo de quién.

Lo que supuso un error fortuito para Jorge, Berto y esta historia."

¡Papel! # Es para el culete

# y lo mejor para mapear.

# el papel es total.

# Bromas en "platiner" # y no en plan guarrete

# el papel del retrete...

# Mola cantidad. #

Estamos a un paso casi legendario.

Solo falta cubrir esa parte. ¡Dale!

Como sé que le gusta lo francés y sé que le gusta ir al baño,

le he traído una sorpresita.

¡Ay, no, ya es invierno! (GRITA)

(AMBOS) ¡Bien!

(RÍEN)

(GRUÑE)

¡No! No hemos terminado.

¡Ya lo creo que sí! Y después de limpiar esto,

cortaréis la hierba del campo del fútbol.

Tampoco es tan chungo. ¡Con los dientes!

¿Qué? ¿Cómo lo haremos?

¡Con los dientes! Pero ¿cómo lo haremos?

Con... ¡Con los dientes!

Quería ver si lo decía tres veces. Qué bueno.

CAPÍTULO 3 CADENA REAL

Oh, estábamos a punto, esto va a costar siglos.

Ojalá existiera algo para librarse rápido

del papel de váter, algo para mandarlo por el desagüe.

¡Espera, existe!

¡Funciona! Ya casi está.

Somos lo más. Aunque nos salga sin querer.

(RÍEN)

Atención, personal, tengo una cita muy importante,

la reunión de orientación de profes

y todo tiene que salir perfecto. Sacaré los platos de papel.

¿De papel? ¿Cómo que...?

¡De plástico! ¡De plástico del bueno!

A madame Muá le gusta lo franchute.

O sea, que dadle al comedor un toque francés.

Y preparad "scargots", sea lo que sea.

¡Y limpiad esa porquería!

¿Qué es esto? ¿Un tebeo?

(LEE) "Profe pesada de francés. Reina Cuesquertiti."

¡Ah, "sacrilège"!

Es una palabra que vi en Internet.

Tranquila, amor mío, me aseguraré de que nunca veas esto.

Lo juro. Eh....

¡Dadme esos tebeos!

¡Dame ese!

¡Este, au!

Ya están todos.

"Pero se equivocaba, todavía quedaba uno."

¿Qué, "quoi"?

¿Muá!

Qué fácil es limpiar así. Sí.

Más vale maña que fuerza, ¡je!

Oye, ¿tienes los pies mojados?

Mal rollo seguro.

CAPÍTULO 4 SEGURÍSIMO

Hay que desatascar los váteres o nos la vamos a cargar.

Tú tranqui, está controlado.

Mira, adiós atascos,

desatascador supermegaultrafuerte.

(LEE) "Verter solo una gotita."

¿Echamos toda la botella?

¿Toda la botella?

Estamos muertos, es un líquido experimental,

impredecible.

¡Y vale una pasta!

"Las cañerías de la escuela

podían soportar el vertido de 47 tebeos,

una botella de desatascador

y 500 rollos de papel higiénico,

mientras no se vertiera ni uno más."

"Quoi? Garbage!"

"Ese está de más."

¡Ay, caca!

(GRITA)

¡Soy la reina!

¡La reina del papel de váter!

¡"Oui, oui, oui"!

¡Soy la reina del papel de váter! ¡Dadme papel!

¡Uh, "oui, oui, oui"!

¡La botella entera ha sido demasiado!

¡Vamos a morir!

Si queréis salvaros, seguidme.

(GRITAN)

¡Oh! ¿Eh?

CAPÍTULO 5 DESAMOR A PRIMERA VISTA

(GRUÑE) ¡Ah, madame Muá!

¡Ah, "oui, oui"! ¡Ah, ajá!

Veo que se ha envuelto en papel de váter mojado.

¿Es lo último en moda francesa? (GRUÑE)

¿Qué?

¡Ah, mire!

Como verá, soy un forofo de todo lo francés.

¿Qué es eso?

¡"Scargots", caracoles! ¿Caracoles?

Sí, jeje, cómo no.

Qué francés.

¿Quiere? Quiero todo el papel de váter.

Y cuando lo tenga, os inclinaréis todos ante mí.

O no podréis volver a usar el baño.

Eh, bueno, eso es mucho pedir.

¡Hala!

Qué flipe que haya un laboratorio secreto

bajo la escuela. Nadie debía saberlo,

pero ese monstruo iba a atraparos. No tenía elección.

¿Quién es usted?

¿Un agente secreto de retretes?

Lo fui, a cargo de lanzar la CACOTA.

Qué asco. Son unas siglas.

Cisterna, anticuerpos y objetos tremendamente alarmantes.

Si es agente secreto de retretes, ¿por qué trabaja en la escuela?

Porque así me quedo todo lo que lleva más de un mes

en objetos perdidos. ¿En serio? ¿Por eso?

(SOLLOZA)

¡Ah!

¡Vale, vale, os lo contaré!

Pero dejad de presionarme ya.

A finales de los 90,

el gobierno me fichó para hacer la CACOTA,

un váter gigantesco

capaz de eliminar las grandes amenazas de la Tierra.

Típicos tóxicos, armas de destrucción masiva,

sobres. ¿Sobres?

¿Sabéis lo que escuecen los cortes de papel?

En fin, durante la primera prueba oficial,

la cisterna se atascó, el tirador.

(Alarma)

(GRITA)

Hubo una inundación masiva.

Intenté hacer fuerza, pero el tirador no cedía.

(Gritos)

Hice fuerza, y fuerza, y fuerza, y fuerza, y fuerza...

¡Y fuerza hasta que...!

¡Ah!

¡No!

Hubo heridos.

Fue todo culpa mía.

Cerraron el proyecto

y tuve que dejar la CACOTA olvidada.

Un momento, podríamos usar la CACOTA

para parar a la momia. No puede rendirse.

Si Horacio Vertido se hubiera rendido,

habría basura por todo. ¿El gran Horacio Vertido?

Él me inspiró para estudiar Ciencias de Eliminación.

¿Entonces se apunta? Porque necesitamos su CACOTA.

Tiene que ayudarnos. ¡Venga!

(LLORA)

¡Basta, parad! ¿No lo veis? ¡No lo entendéis!

(LLORA)

Pues no. Yo tampoco.

Lo siento, tiré la CACOTA por el desagüe,

una pena, porque soy el hombre perfecto

para resolver este problema.

En fin, buena suerte.

Menuda pérdida de tiempo. Sí.

Vamos a por el Capitán Calzoncillos.

Sí. ¡Anda, un cartel!

(LEE) "CACOTA, superficie resbaladiza."

Este no hace falta cambiarlo. No, está perfecto.

¡Oh!

¿Dónde está el papel?

No lo sé, ¿en el baño?

Siempre nos quedará la cafetería París.

¡Que venga el Capitán Calzoncillos!

(CHASQUEAN LOS DEDOS)

¡Ah!

¡Tantatachán!

¡Capitán! Hay suelta una momia de papel de váter.

¡Anda! Sea lo que sea, suena fatal.

¡Me gusta!

¿Dónde está?

Oye, momia, voy a hacerte trizas.

¿Lo pilláis? ¡Como es de papel de váter!

"La siguiente escena es tan violenta,

que la mostramos en las inocentes pintadas

presentes en los baños públicos. Disfrutad el 'bañorama'.

Había una vez un tío en calzoncillos,

estaba de bronca con una momia, intentó defenderse,

pero ella le dio un tortazo y, al final, musculitos musculoso

estuvo aquí... Espera.

¿Qué?"

¡Ah, ah!

¡Que alguien llame a un fontanero!

(GRUÑE)

(GRUÑE)

¡Quiero todo el papel!

¿Cómo la paramos?

¡Con la CACOTA!

(AMBOS) ¡Es Misteriosi!

-¡Sí!

Teníais razón, ¡a por la CACOTA! (AMBOS) ¡Sí!

-Pero hay que conseguir que esa momia de papel nos siga.

¡Lo tengo! ¡Allí! ¡La tienda "indigiénica"!

¿La tienda "indigiénica"?

¡Allí! ¡Oh, la tienda "indigiénica"!

¡Vamos! "Y entonces, pasó esto."

¡La tenemos detrás, seguid corriendo!

¡Misteriosi, se está acabando el papel!

¡Aguantad, la CACOTA está al caer!

¿Seguro que es ahí?

(GRITA) Porque parece una montaña normal.

La montaña se abrirá.

¿Seguro que...? ¡La montaña se abrirá?

¡Uh!

¡Ah! Sí, era la cima, se abre la cima.

Ya no me acordaba.

¡Papel, papel!

¡Papel, papel, papel, papel!

(TODOS) ¡Oh!

-La CACOTA está al otro lado de la puerta.

¿Cuál era el código?

(RÍE) Pruebe con el 1.

(RÍE) O mejor con el 2.

¡Ah, sí!

Bienvenidos a la CACOTA, señores. (TODOS) ¡Hala!

-Este es el retrete Omega.

¡Oh! Sí, es un váter enorme.

Ya te digo.

(Ruido)

¡Más papel! -Vale, chicos,

¡CACOTA en marcha!

Capitán Calzoncillos, distráela. ¡Buena idea!

Elige la carta que quieras.

¡Oh! ¡Ay, no! ¡Odia la magia!

Mira lo que hiciste en el tebeo.

(RÍE) ¡Muy buena, chicos! ¡Allá voy!

¡Ja! ¿Vamos al vertedero!

Es romántico. (GRUÑE)

¡Acabaré contigo!

¡Eso me parece un sí!

¡Capitán Calzoncillos, fase 2!

¡Tantatachán!

¡Ah!

Le hemos cortado el rollo. ¡Funciona!

¿Qué? No podéis deshaceros de mí.

(RÍE)

¡"Oui, oui, oui"! ¿Qué hacemos ahora?

¡Inclinaos ante mí!

(GRUÑE) ¡"Oui, oui, oui"!

(GRUÑE) ¡Ay, no!

¡Oh! ¡"Oui, oui, oui"!

¿Qué está pasando...?

¿Aquí? ¡Ay, no!

Está volviendo Carrasquilla.

(GRITA)

(RÍE)

¡"Oui, oui, oui"!

¡Misteriosi, se está inundando, ayuda!

¿Qué queréis que haga? ¡Empuje el tirador!

¡Empuje el tirador! ¡El tirador!

No, no, no puedo... ¡Sí puede!

Recuerde a Horacio Vertido, él no se rindió.

¿Qué hago, señor Vertido?

¡Empuje el tirador, solo un poco!

¡Ah, sí, puedo empujarlo!

(HACE FUERZA)

(RÍE)

¡Funciona!

(GRUÑE)

¡No!

(RÍE)

¡Y no ha explotado! (GRITAN)

CAPÍTULO 6 RESUMIENDO RESUMIDAMENTE

"Funcionó."

¿Dónde estoy? ¿Y qué es ese olor?

-El olor de la victoria.

-¡Ah!

No, huele a retrete.

"Merci".

Es usted el conserje, "oui"? -"Oui".

-¡Oh! ¿Francés? -De la parte francófona de Canadá.

-¡Ah! Con eso me vale.

¡Espere, espere!

¡Oh!

Me he comido un caracol por ella.

¡Ha sido una pasada!

Qué pena que nadie se entere nunca de esto

porque estamos aquí metidos en la montaña de la CACOTA.

Choque de bajón. Sí.

No seremos legendarios.

"Pero sí serían legendarios.

Porque ese montón de papel higiénico

surcó los cielos y tapó totalmente

la escuela elemental Jerónimo Chumillas."

¡Ah, lo han conseguido!

Los pardillos lo han conseguido.

Legendarios.