Las anómalas atrocidades de los astutos atacantes

(Música)

(Ronquidos)

"Estos son Jorge Betanzos y Berto Henares.

Jorge, a la izquierda, con corbata y pelo cepillo.

Berto, a la derecha, con camiseta y pelazo. Recordadlos bien.

Están cavando por debajo del muro que construyó

el señor Carrasquilla para separarlos,

"diecimuchos" metros de tierra, como nueve señores altos,

casi casi como media ballena.

Porque nada puede interponerse en su amistad".

¿Berto?

¿Jorge?

"Salvo un tejón gruñón".

(GRITAN)

# Jorge y Berto hacen tebeos. #

Es molón. Uy, qué bien.

# Están de campamento # y Carrasquilla está también.

# Movieron, pues, un hipnoanillo # y le hicieron bailar.

# Y en capitán calzoncillos, # sin querer, se convirtió al final.

¡Tatatachán!

# Con un chasquido se transforma # y se pone a volar.

# Y recordad que, si se moja, # volveremos a empezar.

# Poniendo todo junto, # ¿qué podría salir mal?

# Aquí, la canción # del capitán calzoncillos

# va a acabar. # De Jorge Betanzos y Berto Henares.

¡Tatatachán!

"Capítulo 1: Campamento salvaje".

¿Quién iba a pensar que nuestro búnker subterráneo

sería tan chulo como nuestra casa árbol?

Y estas chuches tostaditas van a estar...

Bah, esto no cuela.

Queremos ir al mismo campamento.

Las chuches son vasos de plástico.

Y la hoguera, un tejón dormido.

Que ya no duerme.

(GRITAN)

"Mientras los chicos buscaban el modo de estar juntos,

el señor Carrasquilla quería conseguir

una Ociolandia".

Ah... Ociolandia.

Me los camelaré para que me hagan

un descuento por ser director de campamento

y me pasaré el verano relajándome en una isla de goma que será mía.

(RÍE) ¡Solo mía!

¿Cómo que el zoo es solo para niños?

Esta isla de goma es mía, y la cabra también.

Hola. (ININTELIGIBLE)

Sí, me gustaría comprar una Ociolandia, por favor.

Ando un poco justo de dinero, me faltan unos... (TOSE)

80... (RÍE)

80.000. (CARRASPEA)

Sí, 80.000 dólares.

Ya sé que es lo que cuesta,

por eso le digo que ando justo de dinero.

¿Qué está diciendo? ¡Silencio ahí fuera!

Mire, creo que hemos empezado con mal pie.

Le he dicho... ¿Hola? ¿Hace falta que grite más?

Intento...

¡Silencio!

¿Hola? (GRITA)

¿Cómo voy a camelármelos para que me den gratis

una Ociolandia con tantos ruiditos felices de fondo?

¡Ah! Me desharé de esos críos.

Exijo ideas para deshacerme de los niños.

Carrasquilla feliz.

-Cantando canciones, Carrasquilla gruñón.

-Muy cargante. Carrasquilla llorón.

-(LLORA)

Llorando mucho. -Muy deprimente.

Carrasquilla hambriento. -Nos los comemos.

-Muy indigesto.

-¿Y si los mandamos a dar un paseo por el bosque,

donde no podamos oírlos?

-Muy fastidioso.

Esperad, ya lo tengo. Los mandaremos a dar un paseo

por el bosque, donde no podamos oírlos.

-Oye, esa idea es mía.

Estáis conspirando contra mí.

-No flipes, Carrasquilla paranoico.

(RÍE)

Hoy iréis de paseo a la naturaleza, bien lejos.

¿Cuánto? Hasta donde no se os oiga.

¿Nos acompañará? Si se asfixia llamando al timbre.

(SE AGOTA)

Guau.

Yo jamás volveré a ir al bosque, ahí es donde están las zarigüeyas.

"Ah, sí, su encuentro infantil con una zarigüeya".

Hola, chiquitina.

Oye, ese... ¡Ah!

Mi sándwich...

(CARRASPEA)

El señor Magrazas se queda

a cargo del campamento del lago de verano,

y su hermana Sita, del campamento de verano en el lago.

Es peor que tener al señor Carrasquilla.

Increíble. -(TOSE)

La hermana de Magrazas es igualita en él.

Como si le hubieran añadido

una coleta a Magrazas para ahorrar dinero.

"Nosotros nunca haríamos eso".

Eh, sepárense.

He dicho que... ¡Oh, no!

¡Basta!

Señor Magrazas, es profesor, compórtese.

No, yo soy Sita, sí, sí, sí, Magrazas.

¿Seguro?

Porque yo juraría que son la misma persona.

"Capítulo 2: Naturaleza retorcida".

Venga, chicos, iremos, sí, sí, sí,

por la zona espinosa hasta la catarata

y cruzaremos los rápidos de lava.

¿No podemos seguir el camino normal?

¿Tienes algún problema con la lava?

Sí, todos lo tenemos.

Sois unos sí, sí, sí, blandos.

-¿Podemos soltarla al menos?

-¿Tenéis problemas con cargar a alguien de tamaño normal?

(TODOS) ¡Sí!

Mire, no sé en qué idioma me habla,

intuyo que ha dicho que quiere darme gratis

la Ociolandia, ya que...

¡No, teníamos un trato!

No me deja alternativa. Tendré que aprender su idioma.

"¿Cómo ha dicho?".

Gusanos frescos, no podía encontrar nada mejor.

Qué asco, pareces un carnicero en plena faena.

Toma, te he hecho una pulsera de la amistad.

Jorge, nuestro paseo ha sido un horror, ¡había lava!

¿Por qué no estás alterado como yo?

Porque, como Gustavo no soporta la naturaleza,

ha inventado el bestializador 2000, que hace listos a los animales.

No podrían hablar o practicar una cirugía, pero aun así,

eran alucinantes.

Anda, toma, cómprate un poco de sí, sí, sí, talento.

Sí, sí, sí.

Y está prevista otra caminata para mañana.

¡No la soportaré!

(LLORA)

Tranqui, Berto.

Oye, vamos a ver la tele imaginaria.

Vale.

(Música)

# Avancimales.

# Son muy avanzados.

# Ni caso le hicimos, no, # y ahora es un show.

# Son animales que saben pensar. # Compran su táper. #

Me encanta esa serie. ¿Qué, te encuentras mejor?

No mucho.

Mi tele no iba bien, todo sonaba con Z.

# Avancimalez.

# Zon muy avanzadoz.

# Ni cazo le hicimoz, no, no, # y ahora ez un zhow.

# Zon animalez que zaben penzar. # Compran zu táper. #

No te "preocupez", arreglaremos esto juntos.

Vamos a hacer lo que siempre nos dan buenas ideas.

¿Sudar en las saunas? Casi.

"Capítulo 3: El capitán calzoncillos

y el temible ejército de zarigüeyas. De Jorge Betanzos y Berto Henares".

"Hace mucho tiempo, o no tanto,

un perverso director de campamento llamado...

Barrasquilla, sí, Barrasquilla,

odiaba las zarigüeyas y las esclavizó

para que le hicieran las tareas.

Le preparaban tostadas, le limpiaban el coche

y, sobre todo, asustaban a los niños

para que no hicieran cosas divertidas

que lo molestaban: jugar a 'batjamón' y 'voleyjamón'.

'¡Zarigüeyas!' '¡Qué miedo!' Por suerte,

el capitán estaba en una escuela para adultos cercana,

en clase de cómo dejar tu ropa blanca aún más blanca.

'Imposible'. 'No, mira y aprende'.

'¡Hala!'. Y pensó:

'Son zarigüeyas asustando a los niños

para que no se diviertan jugando al voleyjamón'.

Atravesó la pared a pesar de que había una puerta.

Pero estaba tan adentro, que tuvo que atravesar muchas más.

¡Un montón de paredes!

Llegó para salvar la situación. Ruidito volador.

(EMITE UN ZUMBIDO)

El capitán tenía que enfrentarse a muchas zarigüeyas

y las engañó señalando una cosa.

'Detrás de vosotras, zarigüeyas'.

Las 'gayumbeó' a todas. 'Qué fácil es esto. Qué tontas son'.

El capitán las llegó a su escuela

y las zarigüeyas se volvieron listas.

Estaban tan agradecidas, que se libraron de Barrasquilla,

que tuvo que irse a vivir a una cueva. Y fin".

Asustaremos al señor Carrasquilla con una zarigüeya,

y adiós a las caminatas.

Y podremos estar en el mismo campamento.

Oye, ¿de dónde hemos sacado ese proyector?

(SISEA) Berto, por favor.

Vale. ¿Y cómo convencemos a una zarigüeya?

Muy sencillo.

Con el bestializador 2000 volveremos lista

a una y podrás seguir

nuestras instrucciones para asustar al señor Carrasquilla.

Sí. Choque secreto subterráneo.

Puede mejorarse. Sí.

Yo busco el bestializador y tú la zarigüeya.

¿Por qué me hacez buzcar la zarigüeya?

Hablas con Z otra vez.

Mola, eh.

¿Por qué me haces buscar la zarigüeya?

Porque te toca. Oh, zí, zí.

(Música)

Oye, Gustavo, el conejo se niega a tocar el teclado,

dice que no es tan guay como los otros instrumentos.

¿Qué? Si es el instrumento más guay que hay.

Voy a enseñarle lo que es guay.

(RÍE)

"Jorge ya tenía el bestializador 2000,

pero ni rastro de Berto, ni de la zarigüeya".

¡Ya la tengo!

No es una zarigüeya.

Aquí la traigo. ¡Eso tampoco es!

(GRITA)

Lo siento, está muy oscuro.

Coge una linterna. ¡Oh!

Una zarigüeya, al fin.

Puaj. Ya te digo.

Vamos a pasarlo del modo inteligencia básica

a inteligencia hablada.

(Música)

Funciona.

No entiendo por qué los humanos ven bien el secuestro de animales.

¿Qué? ¿He sido yo? ¿Puedo hablar?

¿Que me habéis hecho?

(LLORA)

¿Qué habéis hecho? Tranquilo, te hemos vuelto listo.

Le falta un nombre.

Las zarigüeyas son feroces, ¿le llamamos "Ferocio"?

Colmillo feroz.

Chicos, perdonad mi arrebato,

tengo mal carácter y todo esto es nuevo para mí:

nombres, hablar, pensar...

No soy más que una zarigüeya. Y estas paredes me aprisionando.

(LLORA)

¿Qué te parecería tener todos los restos de comida que quieras?

¿Todos los riquísimos restos?

¿Cómo? Decidme cómo.

Todas las noches,

el señor Carrasquilla guarda bajo llave

los restos en los contenedores.

¡Mi brazo!

Te daremos la llave si asustas tanto al señor Carrasquilla

que no vuelva nunca. Tendrás un banquete para ti solo.

Banquete de restos para mí...

"Capítulo 4: La zarigüeya indomable".

¿Como se diría en su idioma?

(HABLA EN UN IDIOMA INVENTADO)

(GRITA)

¡Pero tiene que darme gratis mi Ociolandia,

he aprendido a hablar su idioma!

(CARRASPEA) (GRITA)

Hola. Vengo en nombre de...

(GRITA)

Jorge y...

(GRITA) Debo pedirle que para de gritar.

(GRITA)

¡Porque los gritos me sacan de quicio!

(GRITAN)

Lo siento, es que me pierde el mal genio.

No, ha sido perfecto.

Lo has aterrado. Se habrá ido para siempre.

Nos hemos librado de él, pero ¿y sus ayudantes?

De esos me encargo yo.

Erika, ¿qué haces ahí colgada?

Fastidiando al señor Carrasquilla

haciéndome pasar por una empresa extranjera.

¿Qué más podría hacer? Y de los Magrazas tengo su número.

¿Siete? ¿Doce?

Es una forma de hablar.

¿Es el 44? ¿Es el 32?

Es una forma de hablar.

¿Es el 28? ¿Es el 39?

Es una forma de hablar.

¿El 605? ¿El 92?

Es una forma de hablar.

¿El siete? ¿El doce?

Dicen que entrenar no es bueno.

-¿Recuerdas lo que sí, sí, sí decía siempre papá?

-Sí, sí, sí.

-Sí, sí, sí. Sí.

-Sí, sí, sí. Sí.

-Le echo de menos. -Atención.

El FBI les pedirá sus licencias de saltar a la comba.

-¿Eso existe? -No sé, pero yo no sí, sí, sí tengo.

-Qué fácil ha sido.

-Venga, usad los dientes.

Tú, eso va allí.

Y eso, al fondo.

Y tú, por eso para allá.

Los adultos se han ido y vamos a derribar el muro.

Habrá un solo campamento unido y mandarán los niños.

O sea, que esta noche hay fiesta.

Pero antes, por el día, ¡hay fiesta!

(VITOREAN)

"Cuidado con los animales. Zarigüeyas crueles y despiadadas".

"Eructos despiadados". Guay.

Y, Ferocio, como te prometimos, ahí tienes tu banquete de restos.

El botín para el vencedor.

Sí, un botín de comida rancia.

Venga, que empiece la fiesta.

(Música)

Esto sí que es un campamento.

Y lo celebramos con esta fiesta glamourosa.

¿Glamourosa? ¿Creéis que esto es glamour?

Lo siento, pero para nada.

¿Que no? Las pelucas son superglamourosas.

Y también superrasposas.

Porque no son pelucas, son trozos del aislamiento.

Aquí tenemos a Ferocio, el titán de la basura,

la zarigüeya que ha hecho todo esto posible.

Toma una manzana mordida.

¿Qué pasa Ferocio?

No queremos basura.

Ahora que somos listos, no queremos lo que desecháis,

queremos lo que tenéis, todo lo bueno:

comida sin morder,

cine al aire libre, pantalones...

¿Queréis pantalones? Podemos arreglarlo.

¿Quieres mi peluca? Es un trozo de aislamiento.

No si finges bien.

(GRUÑE)

Demasiado tarde, el daño ya está hecho.

Vuestros flujos son ahora nuestros lujos

y nosotros vais a ser nuestras mulas de carga.

"Capítulo 5: Banquete de sobras".

Su pan con mantequilla, amo Ferocio.

Muy bien, sirviente.

Ahora quiero mimos.

¿Podemos comer ya los niños? Nos morimos de hambre.

La llave de la basura, el botín de los perdedores.

Venga, ¿tenemos que comer desechos?

Como hicimos los animales.

Y después, dormiréis en jaulas.

Y luego os pelearéis para que nos divirtamos.

Y tú, sigue bailando, o serás el siguiente plato.

Mientras no sea rumba... No sé mover las caderas.

Tenemos que hacer algo, pero nos vigilan como halcones.

Sobre todo, ese halcón.

Oiga, amo Ferocio, traeremos más pan y mantequilla.

¿Qué? Daos prisa, pulgares oponibles.

Tenemos que avisar al capitán.

Sí, pero el señor Carrasquilla se ha ido y no sabemos a dónde.

Bueno, de aquí es de donde salió.

Qué bien que tenga esta forma tan peculiar.

Ahí, mira.

Y otra más.

(Música)

El rastro termina aquí. O sea, que ya es nuestro.

(LLORANDO) Me rindo, ruego el perdón de las zarigüeyas.

Oh, Jorge y Berto, ¿qué estáis haciendo aquí?

¿Trabajáis para las zarigüeyas?

¡Tatatachán!

Eh, ¿nos vamos de acampada? ¡Bien!

Usaremos estas piñas como papel higiénico.

Hay que lidiar con unos animales parlantes.

Eso parece divertido. Me guardaré esto para luego.

Traedme a esos chicos, y más pan con mantequilla.

Anda, mira cómo yo tengo pan con mantequilla.

(RÍE) Qué casualidad.

Es curioso. Vale, ¿a quién "gayumbeo"?

A ellos. Pero son muy monos.

No caigas en su trampa.

¿Cómo puedes dudar de esas caras? Son adorables.

"Capítulo 6: La violencia increíblemente gráfica.

Presentada en Mazorama.

Porque la violencia está bien si forma parte de un juego".

Iba a darte con el mazo, pero tú no puedes ser peligroso.

Y a ti tampoco puedo darte porque eres aún más mono.

(GRITA)

Pensaréis que he aprendido la lección, pero no.

(GRITA)

(RÍE) ¿Cómo puede un humano con tanto poder ser tan tonto?

Le hemos engañado tres veces con el mismo truco.

Ferocio es demasiado listo para el capitán.

Sí. No representa un dolor de muelas para él.

Tenemos que ayudar como sea al capitán calzoncillos.

¡Vamos!

Vamos a cocinar a este tontorrón.

Tú, humano socialmente extraño,

inventa una cuerda

de la que el tontorrón mediodesnudo no pueda escapar.

¿Entonces puedo dejar de bailar? ¡No!

¿Cómo podríamos hacer más listo el capitán?

¿Serviría un tutorial?

Un momento, ¿cómo se abre esto?

# Avancimalez, # zon animalez avanzados.

¡Pues claro!

Los venceremos con animales más inteligentes todavía.

Con los más inteligentes de todos.

Cuentalache, Bufolóbulo,

hemos descubierto la cura para la guerra.

¡No! Sss... se vuelve azul. Hay que largarse.

Sí, crearemos nuestros propios Avancimales.

Solo tenemos que averiguar dónde conseguir un mapache,

una serpiente y un búfalo.

¡Sí! ¡Sí!

Y tenemos los trajes y accesorios de los dibujos.

¿No es increíble?

"No tanto, porque la serie es nuestra".

Superinteligencia hablada.

No quiero que me tuesten. Aunque estaría muy rico.

Las cuerdas láser son un gran invento.

Lástima que bailar se te dé tan mal.

Por favor, los pies me están matando.

¡A callar y a bailar!

Se acabó, gordinflón.

Sé que tus amigos vendrán a por ti

y me los comeré como guarnición del plato principal.

Deberías marinarnos toda la noche, o estaremos correosos.

¿Vas a cocinar tú o yo?

¿Por qué no te metes con alguien de tu tamaño?

Sí, de tu tamaño cerebral.

Somos los Avancimales.

Y yo sss...

soy Inteliconda.

Y da igual lo que estés pensando, me anticiparé.

-Qué interesante.

Demuéstramelo en una partida de ajedrez.

Jaque mate, gano yo.

O Inteliconda te ha dejado ganar.

Mientras Gustavo nos ayudaba a soltar el capitán.

¡Tatatá! ¡Soy libre!

Así es. He reseteado la foto moleculatrix

de las cuerdas láser para recronificar la...

Las ha cortado con tijeras.

Dicho para tontos, pero sí, porque estoy harto de bailar.

A menos que ganéis, mejor bailo un poco más. Mira.

Creo que ya solo nos queda pelear.

Animales, atacad.

Ay, no, me paraliza tanta belleza.

Por poco tiempo.

Bien hecho.

¿Podéis ladrar o gritar para que sepa dónde pegar?

No.

Tenía que probar.

¡Tatatachán!

"Y así comenzó una batalla épica de intereses, de fuerza,

de monería extrema.

El duelo se prolongó años, generaciones, eones,

por lo menos cuatro minutos hasta que, por fin, terminó".

¿Quién ha ganado? Nosotros.

Esperad, oigo otro animal.

No, no, no, es el coche el señor Carrasquilla.

¡Chúpate esa, tejón!

¿Es un tejón?

A ver, he recalibrado el bestializador 2000.

Los volverá tontos de nuevo y restablecerá el orden animal.

Espera, no.

Les hemos dado la inteligencia, no podemos quitársela.

Claro que podemos.

La inteligencia ha hecho que nos ataquen.

No. Lo ha hecho nuestra forma de tratarlos.

Jorge tiene razón, la culpa es nuestra.

¿Qué? Qué tontería.

Tenemos que volverlos tontos a todos.

(Sonido ralentizado)

(CHILLA COMO UN MONO)

Madre mía. Se le pasará.

Y los animales, podéis quedaros si queréis.

No, forjaremos nuestro destino.

Buscaremos un nuevo hogar, una autovía para el reino animal.

Lograremos lo que la humanidad no ha conseguido.

Deberías montar una bocatería donde, entre pan y pan,

haya más pan: bocata de bocata.

Vamos, hermanos animales, nos espera otra vida.

Ah, y una pizza sin queso, ni salsa, ni "toppings".

Sería sss... solo pan.

Pues ya está.

Qué bien. No, qué va.

Cuando el capitán se convierta en el señor Carrasquilla,

nos volverán a separar.

Chicos,

me habéis dado la inteligencia y me habéis dejado conservarla.

¿Cómo puedo devolveros el favor?

Pues yo sé cómo.

Ahora tengo una oficina.

(GRITA)

Marketing, comeremos en el despacho,

he pedido un bocata de bocata.

¿Por qué estoy mojado?

¿Y mis pantalones?

(GRITA) ¿Qué queréis?

Estar en el mismo campamento.

(RÍE) Nunca.

Con los junta a ellos,

o nos juntamos nosotros para siempre.

(RÍE)

O pulse el botón.

(Música)

(VITOREAN)

Bienvenidos a casa, sss...

Me apetecía hacerlo.

(Música)