El angustioso anuncio de los acuosos arsenales

"Si recordáis, Jorge y Berto acabaron la temporada anterior

con una noticia sorprendente".

Qué emotivo. Bienvenidos a "Capitán charlatán".

Yo soy Ben Hablado y hoy me acompañan

los inigualables Jorge Betanzos y Berto Henares.

Jorge es el de la izquierda, con corbata y pelo cepillo.

Berto, el de la derecha, con camiseta y pelazo.

Hola. Espera, ¿así me ve la gente?

La última vez que os vimos, os ibais al campamento de verano,

pero Jorge iba hacia el campamento del lago de verano

y Berto hacia el campamento de verano en el lago.

¿Cómo os hacía sentir eso?

Hombre, muy contentos no estamos. Eso.

¡Tatatachán!

¡Anda! ¡Es el capitán calzoncillos!

(Ovación)

La melodramatizadora.

Nunca pie de la gracia.

¿Y qué hay de mi final con suspense?

En esta nave solo hay sitio para un capitán, barbabuino,

y ese soy...

Oh, oh...

(GRITA)

Eso no pasó. Ah, ¿no?

¿Y entonces quién es este?

¡No!

Volvemos enseguida.

# Jorge y Berto hacen tebeos. #

Es molón Uy, qué bien.

# Están de campamento # y Carrasquilla está también.

# Movieron, pues, un hipnoanillo # y le hicieron bailar.

# Y el capitán calzoncillos, # sin querer, se convirtió al final.

¡Tatatachán!

# Con un chasquido se transforma # y se pone a volar.

# Y recordad que, si se moja, # volveremos a empezar.

# Poniendo todo junto, # ¿qué podría salir mal?

# Aquí, la canción # del capitán calzoncillos

# va a acabar. # De Jorge Betanzos y Berto Henares.

¡Tatatachán!

"Capítulo 1: campamento lloreras".

"Jorge y Berto iban a campamentos distintos,

por lo que este sería el peor verano de sus vidas".

Qué horror tener que estar aquí a la intemperie,

a merced de los rayos solares.

¿Y qué es esto que me quema los pulmones?

Es el aire puro.

# Aire... #

Qué pesadilla. Nunca te perdonaré esto, madre.

Lleva el baúl a mi cabaña.

(SUSPIRA)

Cuánto tierrucha hay en este sitio.

Sofía uno, no toques nada.

Otra Sofía, tú aspira a fondo el suelo.

(Música)

(A LA VEZ) ¡Estamos en el mismo!

¡Yuju! ¡Toma ya!

¡Viva! ¡No!

(RÍE)

Tú estás en el campamento del lago de verano

y tú, en el campamento de verano en el lago.

¿Qué? Si solo hay uno.

Secundo ese "¿qué?".

"Ese '¿qué?' Tiene una explicación.

Carrasquilla, director del campamento,

lo partió en dos para cobrar dos sueldos, que al final,

suman el mismo dinero,

porque no es precisamente un lumbrera".

Uno, dos... ¿Cuál sigue al dos?

Y lo mejor es que vais a estar separados todo el verano entero.

Ya le gustaría. Sí.

No hay nada que nos separe.

(AMBOS) ¡No!

Venga, solo es una valla metálica.

No es tanto. Superchoque Betanzos-Henares.

No cabe.

No. No.

¡No!

No...

¡No, no, no!

(AMBOS) ¡No!

No...

¡No!

Tenemos que conseguir que nos ponga en el mismo lado.

Que cambie de opinión.

O conseguir unas tenazas y...

"voilà", adiós, valla, porque las vallas se cortan.

Pues yo adoro esta valla, porque les amarga la vida.

(RÍE)

De vuelta a la orilla, madre.

"Jorge y Berto decidieron untar

a Carrasquilla con un soborno irrechazable".

Buenas. Pasábamos por aquí

y hemos traído unos aperitivos de bienvenida.

¿Son mis llaves? No las veo por ningún sitio.

No, es un rico guacamole.

Y nachos camperos.

¿El guacamole es blanco? Es mayonesa.

¿Y por qué estos nachos parecen piñas?

Porque son piñas.

(SE ASQUEA)

¿Qué queréis? Compartir campamento.

Acepto vuestros regalos, pero rechazo vuestra petición.

"El soborno fracasó, así que, plan B".

Le exijo ir al mismo campamento.

No. "Plan C".

¡Se lo ruego!

¡Pónganos juntos!

¡Nunca! Algo más. "Hacer la pelota".

El caqui le hace parecer redondo.

No es un cumplido. Y no.

"Ventriloquia".

Que Jorge y Berto compartan campamento.

Te veo mover los labios. Y no.

"Magia".

¡Tachán! ¡No!

Y volvedme a juntar.

"Musicales".

# El rey pirata soy.

(AMBOS) # El rey pirata es. # No.

Venga ya, ¿por qué no?

Porque poneros juntos es la receta perfecta

para un verano infernal,

y yo pienso pasarme el veranito flotando aquí encima,

en Ociolandia.

(AMBOS) ¿En Ociolandia?

Ociolandia.

Una isla hinchable privada que me voy a comprar para mí solito

y no podréis venir porque es mía y solo mía.

¿Queda claro?

Tiene una playa, una heladería, un zoo completo,

y lo mejor es que es toda de goma.

¡Y es toda mía!

Por eso, para asegurar mi verano de relajación y flotación,

no solo voy a mantenerlos separados,

os convertiré en enemigos para que os quedéis separados.

Imposible. Los mejores amigos nunca riñen.

Hasta ahora,

porque voy a enfrentarlos en una guerra

entre los dos campamentos con globos de agua.

Qué divertido. ¡No!

Según "El arte del campamento", obra de Munzú, filósofo campista,

los campistas en conflicto serán enemigos de por vida.

Así que despedíos,

porque vuestra amistad tiene los días contados.

Como este guacamole.

(RÍE)

(TOSE)

"Capítulo 2: Verano eterno".

"Querido Jorge, estas dos horas y cuarto han sido eternas.

Ay, cómo es sufrido por pasarla sin ti".

"Mi adorado Berto, he recibido su carta.

Ni qué decir tiene que comparto tu tristeza y tu dolor.

Un verano sin ti es el invierno más frío".

Oye, ¿por qué nos escribimos cartas, si estamos al lado?

Porque así es mucho más dramático. ¡Eh, apagad, la luz!

(Puerta)

Vale.

¿Dónde están los tenedores?

¿Tenedores? Al otro lado.

# Tenedor. #

La valla y ahora, una guerra de globos.

No puede obligarnos a que discutamos.

¿Y si probamos?

Así le demostraremos que Jorge y Berto son peores

separados que juntos. Me apunto.

Por cierto, pásame un vaso por la valla, aquí hay bebidas,

pero vasos no.

Me vendrían bien, porque con vasos,

beber es menos complicado y asqueroso y estresante.

-Chicos, en serio, unas tenazas.

Os he hablado sobre la batalla y he distribuido cubos de globos.

Cuantas B.

Pero antes de empezar,

mirad a vuestros líderes de batalla,

Jorge y Berto.

No queremos ser...

El campamento que gane conseguirá papel higiénico.

¡Que empiece la batalla de globos!

(Música)

Tenemos que usar esto para estar en el mismo campamento.

¿Usar qué? ¡Esto!

¡Toma!

(RÍE)

Estoy contento. ¿Queréis que os diga por qué?

¿Porque ha encontrado el amor? ¿O sus llaves?

No, y no.

Estoy contento porque Munzú tenía razón:

vais los dos encaminados a ser enemigos.

Qué va, aún somos colegas.

Por ahora. Pero según Munzú,

los campistas separados pueden pensar que aún son amigos

cuando en realidad, no lo son.

Pues sí que es concreto es el libro.

Y cierto. Así que gano yo.

Y ahora, largaos.

(RÍE)

Esperad, ¿habéis visto mis llaves?

(AMBOS) No. Vale.

Y ahora, largaos. (RÍE)

Uno, dos, lo que vaya después del dos...

Porras, con esto no me llega.

¿Cómo voy a relajarme sin comprarme un Ociolandia?

Esos niños tendrán cosas que pueda vender.

¿Galletas? No sirven.

(ERUCTA)

¿Crema solar?

¿Pero qué es todo esto?

¡Ah! ¡Estoy ciego!

(TOSE)

Y me ahogo con las galletas.

Oh, qué lechucita tan bonita.

¡Ah!

¡Ayuda!

¿Cómo podemos vencer a Carrasquilla?

Tenemos que hacer un tebeo, Jorge.

Ya te he dicho que soy Leoncio, y quiero un cuenco,

se supone que el helado es un premio y no me siento las manos.

-¿Quieres hacer un tebeo? Sí, pero sin Jorge no puedo.

Sí puedes. Conmigo.

¿Hacer un tebeo contigo en vez de con Jorge?

Sí, eso he dicho. ¿Hacer un tebeo sin Jorge?

Sí, eso he dicho. No creo que pueda.

Te aguantas, ya he empezado.

Y el monstruo es un saco de dormir gigante.

¿Qué opinas, Berto?

Ya está bien, basta ya de parloteos y de malgastar papel.

¿Te importa dejarnos trabajar?

¿A quiénes? Hablas con una mopa.

(LLORA) Sí, me estoy volviendo loco.

No puedo hacerlo sin Berto.

Cierto, la idea del saconosaurio es absurda.

Empieza con algo más peligroso, como compartir tus sentimientos.

O el fuego.

Gustavo, eso tiene sentido.

Bueno, pues claro que sí.

¿Quieres...

¿Por qué estás gimiendo como un bisonte herido?

¿Quieres...?

¿Quieres...?

¿Quieres...?

¿Quieres...?

¿Quieres ayu...?

¿Quieres...?

(TOSE) ¿Quieres ayudarme?

¿Ayudarte a qué? ¡A hacer un tebeo!

¿Qué?

¿Hacer un tebeo?

¿Contigo?

No creo que pueda.

Te aguantas, ya he empezado.

¿Sabes dibujar? Bueno.

"Capítulo 2: El capitán calzoncillos y el combustible Hoguero.

De Jorge Betanzos y Gustavo Lumbreras".

"Una noche, a la hora de dormir en el campamento,

no había agua para apagar porque Randy, el encargado del agua,

la había pifiado. La apagaron con ponche de frutas.

Pero el ponche llevaba un montón de químicos raros, como 'brocitano',

'poliformitrón' y 'uvesitresc número 7'.

Porque lo habían comprado en un bazar superbarato y cutre.

Convirtió la hoguera en un monstruo llamado Hoguero.

Y Hoguero se sentía solo.

Intentó hacerse amigo de los campistas,

pero cuando hablaba,

soltaba bolas de fuego por la boca y los campistas gritaban:

'¡Ah, es un monstruo de fuego!'

'Tendría que haber ido al campamento del espacio con mi amigo Terence'.

Por suerte, el capitán estaba perdido en un bosque cercano.

Oyó los gritos y pensó: 'Me han encontrado'.

Voló hacia ellos, vio a Hoguero y dijo:

'Menos mal que llevo calzoncillos ignífugos'.

No los llevaba, era jueves".

¿En serio? Sí, tú continúa.

Y entonces,

el capitán calzoncillos aterrizó frente al demente Glóbico.

Y llegó el momento. Eso es, sí, sigue por ahí.

"Al capitán no le preocupaba,

porque el agua no era nada nuevo para él, ya que la bebía,

tenía conciencia de su escasez y evitaba bañarse muchas veces.

'El agua es mi amiga', dijo con un brillo en los ojos.

Pero a Glóbico tampoco le sorprendía el agua,

porque estaba hecho de ella.

Y no compartía los recursos naturales con la gente

que los necesitaba.

Qué aprovechado, Glóbico.

Y el capitán atacó a su rival de goma con una zurra de algodón.

Y más cosas. Pero Glóbico lo... Ejem.

Glóbico lo repelió con la resistencia elástica

y sus ruiditos locos. Y con su incapacidad

para ver más allá de lo que él mismo opinaba.

Y entonces,

al héroe del elástico le vino una idea cual rebaño

que cae sobre un barco de recreo.

'La locura solo se combate volviéndote loco.

Tengo que pensar fuera de lo establecido',

dijo el capitán con un brillo en los ojos

y una visión más abierta del mundo.

Eso. Se disfrazó de pollo y llevó a Glóbico a la bolera,

algo fuera de lo establecido.

Glóbico era tan malo que el capitán tuvo

que dejar de lado los sentimientos personales

y parar, mostrar compasión.

Enseñó a Glóbico cómo convertirse en un jugador de bolos profesional

y a promover el agua limpia para todos.

'Menos mal que llevaba este traje de pollo fuera de lo establecido',

dijo el capitán con un brillo en los ojos".

(Cacareo)

¿Por qué ha tenido que acabar?

Ya sé cómo vencer a Carrasquilla. Y yo.

Hay que pensar fuera de lo establecido.

Hay que encontrarle un amigo.

Espera. Espera.

(A LA VEZ) ¿Has hecho un tebeo sin mí?

(Música)

# Copiaste de otro tebeo.

# Si no lo veo, no lo creo. #

¡Flora!

Perdona, me encantan las canciones de traición.

# Traición... #

¿Cómo has podido hacer un tebeo sin mí?

Es cosa nuestra. Mola bastante.

¿No te importará que lo hiciéramos juntos?

Tranquilo, Jorge, Berto solo ha dado un paso a un lado.

Tú has subido de nivel.

¿Gustavo?

¿Cómo has podido hacer un tebeo con nuestro peor enemigo?

¿Yo? ¿Cómo has podido hacer tú un tebeo con Erika?

¿Qué problema hay? Ya trabajamos con ella.

Sí, los dos, no tú solo. Te has pasado de la raya, tío.

No, te has pasado tú.

Ya no somos los mejores amigos, somos PES.

Ya te digo.

Espera, ¿qué es PES?

Peores enemigos para siempre.

Ya te digo. ¿Sabes qué implica?

¿Qué se cancela Acción de gracias? Sí.

Y la guerra.

Guerra de globos.

(RÍE) Esto va sobre ruedas.

Eres el mejor, Munzú.

Y este guacamole está empezando a gustarme.

(LE SUENAN LAS TRIPAS)

Lo único que me faltan son las llaves.

(Música)

"Capítulo 4: Quien tiene un amigo tiene un infierno".

Chicos, vamos a darle vidilla a esta batalla de globos.

Atacaremos el campamento del lago de verano aquí, aquí y aquí.

Este es el campamento del lago de verano.

Entonces atacaremos el campamento de verano en el lago.

Estos ataques son una distracción de nuestra arma secreta.

¿Berto? Dirás Gustavo.

Oh, sí, Gustavo.

Gracias, colega.

¿Qué mejor forma de aplastar el espíritu del enemigo

que usar sus propias ideas para derrotarlo?

Observad.

Un globo de agua gigantesco

inspirado en el tebeo flojucho de Berto, el H2 destructor 2000.

Parece un castillo hinchable muerto.

# ¡Muerto! #

Porque no lo he llenado aún, cacatúa.

En fin, lo he programado para invadir el campamento enemigo

y empapelarlos hacia el olvido.

¿Verdad, colega?

Em... ¡Por el campamento de verano en el lago!

No, esos son ellos. Tendríamos que apuntarlo.

La teniente Romillo tiene información.

Coronel. Como quieras.

La verdad es que no entiendo de rangos.

Yo quiero ser capitana.

Sofía uno, tú serás cocapitana.

Y Otra Sofía, tú serás corte marcial.

Por mí, bien. ¿Alguien más?

A mí me gustaría ser almirante, pero como no me lo he ganado,

de momento puedo ser nudo o cabo.

Hecho. Erika, ¿qué sabes del otro campamento?

Han construido al Glóbico de nuestro tebeo

y vamos a hackearlo.

¡Por el campamento del lago de verano!

No, tontaina.

Ese es el otro campamento.

¿Sí? ¿Y entonces cuál es el nuestro?

¿Alguien podría hacer un esquema?

Yo lo haría, pero lo mancharía de salsa, y me abrasan las manos,

y echo de menos los platos.

¡Por los platos! Espera, ¿por qué llevas un poncho?

Mi primera camiseta está mojada y la de la lechuza ha desaparecido,

y ya solo me queda esto.

No sé cómo me has ganado, pero así es.

¿Sabes una cosa? Esta Ociolandia es mía, es toda mía.

Y no sufras por Jorge y Berto,

los he convertido en enemigos mortales,

ya que lo preguntas.

¡Oh! ¡Rápido, llamen a un médico hinchable!

Un momento, ¿dónde está el lago?

(GRITA)

Voy...

a fingir que no lo he visto.

Y... a dormir.

Campamento del lago de verano,

rendíos o acabaréis más empapados que en vuestras pesadillas.

Rendíos vosotros.

¿Por qué vamos a rendirnos? Tenemos el H2 destructor.

¡2000!

Corrijo, teníais el H2 destructor.

Ahora es nuestro.

Gustavo, ¿por qué hace eso?

Han bloqueado el disco de goma y han borrado mi programa.

¿Qué? Yo no le he ordenado eso.

Estaba oscuro cuando lo hackeé.

Se ha vuelto majara. Como en nuestro tebeo.

Sí, pero no te pongas tan contento.

-Los robots globos están pasados.

Sofía uno, escondámonos bajo un paraguas.

Otra Sofía, sé el paraguas.

Necesitamos al capitán, o se inundarán los campamentos.

¿Tregua? Tregua.

Pero solo hasta que pase el peligro del H2 destructor.

Hecho.

Señor Carrasquilla, ¿está bien? Mejor que bien.

Porque estoy dormido y no oigo cómo destruyen el campamento.

Por cierto, ¿cómo va vuestra enemistad?

(RÍE)

¡Tatatachán!

Espera, ¿los lagos no suelen tener agua?

Sí, se la llevado ese globo.

Entonces tengo un globo que explotar.

Espera, por si acaso tiene una fuga, ponte esto.

Gracias. ¡Por los lagos!

¿De dónde lo has sacado? ¿Habéis visto un poncho?

Alguien me lo ha quitado cuando no miraba.

¡Tatatachán!

Vas a caer, tipo globo.

Pero antes como ¿puedes ponerte en forma de jirafa, o de pato,

o de cualquier cosa? ¿No?

¡Pues muy bien!

"Capítulo 5: La violencia increíblemente gráfica,

presentada en Globorama, porque sin globos, no hay fiesta".

(RÍE) Niños,

espero que os estéis divirtiendo en el cumple de Scott.

¿Quién quiere que Risitas haga animales con globos?

Son el capitán calzoncillos y un perro.

Mecachis, el perro se ha rebelado.

¿Y qué os parece un unicornio?

Eso es una versión global.

Probemos con una palmera.

Eso es un domicilio.

Así que el viejo Risitas tiene que marcharse.

Feliz cumple, Scott.

-Antes, los payasos eran divertidos.

-¿Qué? -Ellos.

Es muy elástico.

Mis puñetazos le rebotan y me dan a mí. Así.

Busquemos otro plan. Sí.

Pensar fuera de lo establecido, como en mi tebeo.

O quizás necesite un amigo, como en mi tebeo.

Un amigo de agua.

O un amigo fuera de lo establecido, uno de fuego.

Como... Como Hoguero.

Gustavo, ¿en cuánto tiempo puedes crear

un monstruo hoguera gigante? Cronometra.

# Gustavo. #

Seis minutos. No está mal.

Somos un equipo genial.

Somos Gustavo y Jorge. "Gustorge".

O "Jorago". Tú eliges.

Bueno, cuando Hoguero y Glóbico se abracen,

el fuego hará estallar el globo.

Y el agua hará apagar el fuego.

Hoguero, ¿por qué no vas a saludar a Glóbico?

Los dos sois monstruos gigantes.

Sí, tendréis muchas cosas de monstruos gigantes

de las que hablar.

No lo entiendo, Hoguero y Glóbico no interactúan.

Son agua y fuego, así que habrá que forzar la amistad.

Capital, abrazo grupal.

Iba a hacerlo igualmente.

¡Tatatachán!

¿Lo veis? No hay ningún problema que no solucione un buen abrazo.

¡Abrázalos con fuerza!

Ya los abrazo con todo mi cariño y amistad.

¡Más fuerte!

Hora de abrazarse como una familia que se lleva bien.

¡Máximo apretón!

En menos de 48 horas

habéis arrasado los dos campamentos.

Y no ha hecho más que empezar. Estamos en guerra.

Mucha guerra. Ya no.

Munzú mentía, sois peores separados.

Iréis los dos al campamento de verano en el lago

y os haréis amigos de nuevo.

(AMBOS) ¡No! ¡Sí!

Y ahora, largaos, ¡juntos!

Ahora, por fin puedo...

(GRITA)

Anda, mis llaves.

(RÍEN)

Ha funcionado. Los engañamos a todos.

Y hemos conseguido lo que queríamos.

"Resulta que solo fingían pelearse

para que Carrasquilla los pusiera juntos".

"Oficina del director, prohibido divertirse".

"Tírate un pedo en la oficina". Directo.

(RÍEN)

Qué bueno.

¿Pero cómo pude hacer un tebeo con un Gustavo?

Qué ganas de leerlo.

(Música)

# Copiaste otro tebeo. #

¡Flora!

Uy, perdona.

# Más traición. #

Reconozco que Gustavo no lo hace tan mal.

Se lo diremos mañana.

Y yo le diré a Erika que su historia es bastante buena.

¿Bastante buena?

Es genial. Y no hace falta que me lo digas porque ya lo sé yo.

Igual que sé lo de vuestra guerra falsa.

Buenas noches.

Tío, es como un ninja.

Como un ninja superseguro.

Bueno, mañana empieza el mejor verano de nuestras vidas.

Y nada puede fastidiarlo.

"¿Por qué dirán eso?".

Buenos días, Berto. Buenos días, Jorge.

Ay, no. Buenos días.

Gustavo me ha informado de vuestra trampilla. Qué astuta.

Así que os he reseparado.

Pero esta vez, con un muro grande y precioso.

¡No! ¡No!

(Música)