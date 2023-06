(Música)

"Estos son Jorge Betanzos y Berto Henares.

Jorge es el de la izquierda, con corbata y pelo cepillo,

Berto, el de la derecha, con camiseta y pelazo.

Recordadlo, porque por fin están en el mismo campamento".

¿Listo para un verano genial?

¡Yo nací listo y tres semanas tarde!

# Jorge y Berto hacen tebeos.

# Están de campamento # y Carrasquilla está también.

# Movieron, pues, un hipnoanillo # y le hicieron bailar.

# Y en Capitán Calzoncillos, # sin querer, se convirtió al final.

¡Tatatachán!

# Con un chasquido se transforma # y se pone a volar.

# Y recordad que si se moja # volveremos a empezar.

# Poniendo todo junto, # ¿qué podría salir mal?

# Aquí la canción # del Capitán Calzoncillos

# va a acabar.

# De Jorge Betanzos # y Berto Henares. #

"El abismal altercado del abominable Altidiente"

"Capítulo 1: La caja de Pandora"

(GRITAN)

¿Qué clase de tarado vende las pelotas del campamento

y las sustituye por un avispero?

El mismo tarado que usa la antena parabólica

para broncearse. Parece un pavo crudo.

Venga, hora de la venganza.

Sí, asemos ese pavo.

¿Preparamos relleno? Ya lo había pensado.

Está que arde. Habrá sido la mantequilla.

(TOSE)

¿Qué es esto? ¿Relleno?

¿Cuándo he comido relleno?

Da igual. Escuchad.

La Federación de la Unión Nacional de Campamentos,

también conocida como FUNC, va a venir a hacerme una foto.

Seré el chico de portada para su boletín de julio.

Por eso estaba intentando coger color cuando le untamos.

Quería causar buena impresión.

Y por vuestro bien, no para beneficiarme yo,

vais a escalar una montaña.

¿Nos envía a una montaña para que no fastidiemos

su sesión de fotos? ¡Sí!

¡No! ¡Sal de mi cabeza!

El campamento de verano en el lago y el campamento del lago de verano

competirán por escalar el Monte en Picado.

Escalar es de simios, esto es una pérdida de tiempo.

Madre, no más avena, estoy lleno.

No podemos subir a ese pico, nadie puede.

Mentira. Vert Rompeescaleras lo escaló.

"Vert Rompeescaleras III,

de la saga de alpinistas Rompeescaleras,

escaló el Monte en Picado y plantó su bandera hace 20 años

y nunca más se supo de él."

Sí, pero desapareció porque allí hay un monstruo.

Altidiente.

Una máquina de matar. ¡Matar!

"Podría ser verdad. Según la leyenda,

un monstruo parecido a yeti

con dientes muy largos vigila el Monte en Picado

y aúlla cuando ataca a los intrusos".

(Aullido)

¿Habéis oído? ¿Quién pensáis que hace eso?

¡Berto!

(AÚLLA) Así aúlla Altidiente.

No es más que una leyenda del campamento.

Incluso si fuera real, estaríais bien,

así que el campamento que traiga la bandera de Vert gana.

(TOSE)

¿Qué gana? Gana...

Una caja misteriosa.

Lo que hay dentro es un misterio.

Sí, sí.

¿Habrá un par de calcetines

o vuestro mayor deseo hecho realidad?

Yo digo calcetines.

El único modo de saberlo es ganarla,

porque no pienso quitarle el ojo de encima.

¡Au!¡Au!

Seguro que hay otra Sofía en esa caja,

una Sofía mejor, mejor que tú, otra Sofía.

No me trago lo de la caja.

Carrasquilla nunca nos ha dado nada.

No es cierto.

¿Recuerdas aquella vez que nos dio chuches gratis?

He mañado la máquina expendedora para que no salga nada

cuando los niños metan dinero.

¡No! ¡Chuches gratis!

¡No!

No sé, igual esta vez dice la verdad sobre la caja.

Lo de los chuches fue chiripa, como ver un eclipse solar,

no se repetirá.

Qué chiripa tienes.

"¿Sabéis que los sudorosos sobacos deArtufo Axilo

son como terreno de labranza?"

¿Una magdalena de boniato?

Los boniatos son frescos de mi sobaco.

No, judía podrida.

Jorge y Berto dicen que no hay nada en la caja,

pero a mí no me engañan.

Está muy claro que hay algo en esa caja

y que no quieren que lo consiga.

Pues no voy a picar.

Sé que dentro de ella está mi mayor deseo hecho realidad.

Doopity, el delfín bailarín.

# Es Doopity, el delfín que baila.

# Intenta que no te distraiga. #

Y yo lo perdí.

¡Doopity!

¿Estás bien?

Lo estaré, porque voy a conseguir esa bandera.

Este invento hará que escalar el Monte en Picado

sea tan fácil. ¿Tarta? Es de boniato.

Este año hay muy buenas cosechas en mis sobacos.

Esto es un no.

¿Qué estás...

... haciendo?

"Capítulo 2: Lo que fácil viene, al monte se va"

¡Silencio!

No hablaba nadie.

Este es el Monte en Picado.

Id a por la bandera. ¿Alguna pregunta?

¿Estamos solos en esto? Monte en Picado.

Sin vigilancia. Suerte a quien lo escale.

Monte Popó.

Suerte a quien lo huela. Qué bueno.

Quietos, verrugas, vendréis conmigo.

¿Por qué? Por vuestro grupo sanguíneo,

pero quizá no lo necesite porque vamos a ser más listos,

no más fuertes. Observad. La Escalacabra 2000.

Pero eso es trampa. ¡Trampa!

¿Dónde pone algo de cabras mecánicas?

Exacto, en ninguna parte. Vamos a cabrearlos.

Lo siento, madre, ya no cabes.

# Sube a la cima ya.

# Sigue y no les pararán.

# Anímate, buen nivel.

# Espero que esté muy bien. #

¡Sofía uno! ¡Te necesito!

¡Otra Sofía, te necesito!

¡Para que me lleves!

Esas águilas que se han llevado a las Sofías la han afectado mucho.

Sí, descansemos para que se recupere.

Hay que conseguir la bandera para demostrar la mentira

y puede que Gustavo llegue antes.

Ni en broma. Le dan calambres lavándose los dientes.

¡Calambre!

Cierto, estarán en una grieta esperando el rescate.

¿Tenemos tiempo para esto? ¡Tiempo!

Pues claro.

La Escalacabra lleva mucha ventaja al otro campamento.

Lo que nos da tiempo para comer pato a la naranja.

Me encanta el pato.

Límpiate el sobaco, pedazo de torpe.

Has provocado un cortocircuito.

La Escalacabra resiste el sudor, no es inmune.

¡No sale!

Tengo la piel que me arde

y este refrigerante no la está enfriando.

La pone pegajosa.

¡Oh, no! ¡Hormigas, hormigas!

"Capítulo tres: Mal concuevamiento"

Me alegro de que Jessica esté superando su dolor

por perder a las Sofías.

Y por último, Sofía temporal,

durante las 24 horas del día, harás lo que yo quiera.

¡No! La primera regla de las Sofías es no hablar nunca, nunca jamás.

Y ocúpate de ese monstruo.

¡Altidiente!

(RUGE)

(GRITAN)

Sofía temporal, es tu señal.

(GRITAN)

(RUGE)

Bueno, es que al menos Altidiente está a la altura.

¡Ayuda! ¡Ayuda!

¿Acaba de pedir ayuda?

Creo que dicho "greñuda". ¿Por qué iba a decir "greñuda"?

Tienes razón. Ayudémosle.

¿Esto es un truco para matarnos?

No. A mí me vale.

No podemos confiar en él, es un monstruo.

No soy un monstruo, soy Vert Rompeescaleras III.

¿Becerro? No, tercero.

¿Becerro? Tercero.

Becerro. No.

¡Oh! Es aquel escalador.

Me habéis salvado la vida.

¿Cómo puedo agradecéroslo?

Queremos coger la bandera que plantó en la cima

para ganar una competición. ¿Nos puede ayudar a subir?

¿Si puedo? Soy un Rompeescaleras

de la dinastía de escaladores Rompeescaleras.

Sí.

Vert, si es usted escalador, ¿por qué vamos en ascensor?

Está bien, ya que no dejáis de importunarme, os lo diré.

Tan solo le ha hecho una pregunta. Me obligáis a confesar.

La verdad es que odio escalar.

Mi padre, Carabiner, y mi madre, Bivouac,

escalaban las montañas más altas y esperaban lo mismo de mí,

pero yo soy más de colinas y montículos.

Nunca me aceptaron, ni la gente del pueblo.

Era el hazmerreír de todos.

Para callarles la boca, escalé el Monte en Picado.

Fue horrible, pero cuando llegué a la cima, me sentí libre.

Libre de las risas y de las burlas,

del sofocante desprecio de Carabiner y Bivouac Rompeescaleras.

Además, estaba en el único lugar donde mis padres nunca buscarían

a alguien al que no le gusta escalar:

en una montaña.

¿Quién los necesita?

¿O al resto de la gente?

¿O las salas de cine?

Ya os digo que yo no.

¿Por eso finge ser un monstruo? ¿Para alejar a la gente?

Sí, y a las cabras. Son lo peor.

Pero habla con nosotros.

Porque me habéis ayudado.

No recuerdo la última vez que alguien lo hizo.

(LLORA)

Ya estamos. Bienvenidos al Monte en Picado.

El punto más alto de todo...

Has fallado, Malakai. (RÍE)

¿Y dónde está su bandera?

Un segundo, no suelo recibir muchas visitas,

así que dejad que antes os enseñe mi hogar.

¿Al menos es bonita por dentro? No, pero a mí me encanta.

Sí.

Vaya, ¿usted vive aquí?

Así es.

Ya llevo 20 años. 20 largos años.

¿Está usted bien?

Pues claro, lo tengo todo aquí.

Nieve, hielo, la nada, nieve, hielo...

-¿Tiene usted baño?

-La montaña es mi baño.

-Asco.

Echo de menos a Sofía uno. Y me acuerdo de la otra Sofía.

¿No se siente solo aquí? ¿Cómo voy a sentirme solo?

Estoy rodeado de mis queridos amigos.

Esta es Roca, los gemelos Palo, Bolsa de plástico y...

¿A quién voy a engañar? Me habéis hecho confesar.

¿Confesar el qué?

Estoy deprimido, atrapado, solo en una montaña.

Mi mejor amigo es una bolsa de plástico.

Lo siento, gemelos Palo.

(AÚLLA)

El aullido de Altidiente en realidad es Vert llorando

como un bebé. ¿Piensas lo mismo que yo?

¿Qué hay que tener cuidado en la montaña baño?

Sí, y hay que ayudarle. La bandera puede esperar.

Oiga, Vert, ¿quiere bajar de aquí con nosotros?

Arregle las cosas con su familia. ¡Jamás!

Me niego a volver para sufrir las burlas de los bajovivientes.

Los planos. Los sucios bajos.

La gente que vive en la base.

Oh, lo pillo.

Hora de ponerse serios. Sí.

"Capítulo 4: el Capitán Calzoncillos y el abominable Altidiente

de Jorge Betanzos y Berto Henares".

Pues había una vez un monstruo de la nieve de grandes dientes

llamado Altidiente.

Vivía en la cima de una montaña

y aullaba como un coyote sin trabajo.

(AÚLLA) O como suene un aullido.

Y la gente del pueblo se asustaba porque ¿quién quiere oír el sonido?

Así que el alcalde, que también era el basurero

porque nadie quería ese trabajo,

para detener a Altidiente antes de que fuera tarde,

llamó al Capitán Calzoncillos que le dijo "claro, mi timonel".

¿Qué es un timonel?

Tengo que practicar canto tirolés para mis clases.

El capitán voló a la montaña y cantó.

(CANTA)

Porque había suspendido en canto tirolés.

Altidiente saltó sobre él como un coyote sin trabajo.

El capitán intentó pararlo con un golpe del algodón

y un porrazo termal pero Altidiente era de hielo,

que es como roca dura, y dejó helado al Capitán Calzoncillos,

literalmente.

Luego, el Capitán Calzoncillos provoca un canto de ataque.

(CANTA)

Y no pasó nada porque no tenía sentido.

Pero Altidiente empezó a llorar.

Dijo: "Suena como la nana que me cantaba mi madre."

Entonces, el Capitán Calzoncillos supo que la verdadera batalla

era entre Altidiente y sus padres.

Echó mano de las herramientas que aprendió

en un taller de sanar con sentimientos,

como mirar al alma, hablar a gritos o llorar,

y consiguió que Altidiente y sus padres lo arreglaran.

Juntos, pidieron un crédito para abrir un restaurante de fondue

queso gratinado.

Incluso contrataron a un chef coyote, pero eso fue un gran error.

Vale, fin.

Hecho, lo arreglaré con mis padres.

Antes de que diga que no, escúchenos.

No he dicho que no, he dicho que sí

Vamos, Vert. Escuche.

Venga. Vamos, Vert, diga que sí.

Denos una oportunidad. Eso, Vert.

Espere, ¿acepta?

Sí. Odio está montaña y huele como un baño.

-¿Podemos irnos antes de que esto se hunda?

-Sí, solo necesito despedirme.

Roca, ha sido muy buena amiga.

Los gemelos Palo, sí que lo hemos pasado bien.

Bolsa de plástico, yo...

(LLORA)

"Capítulo 5: Gustavo cabreado"

La bandera de Vert. ¿Crees que ya podemos pedírsela?

Bueno, le hemos ayudado.

"Solucionando una crisis existencial de 20 años."

Oiga, Vert, ¿nos deja su bandera?

¿Cómo habéis llegado? ¿Y ese vagabundo de montaña?

¿Qué dices? Es Vert Rompeescaleras III.

De la dinastía de Rompeescaleras.

Y esa bandera es nuestra.

No por mucho tiempo.

Escalacabra, ve a por la bandera.

¿Bajovivientes en una cabra?

Se han unido las dos cosas que más odio en el mundo.

-Los conflictos me hacen sudar. No os peleéis, comed tarta.

¿Qué has hecho, mangera chorreante?

¿Qué has hecho?

(GRITA)

Por qué poco.

(GRITA)

Tiene mala pinta.

(GRITA)

Eso es aún peor.

(GRITA)

¡Soy un monstruo!

Medio hombre, medio cabra, medio tarta, medio hielo.

¡Yo soy Altidiente!

Yo soy Altidiente.

Altidiente.

¡Altidiente!

¡Altidiente!

¡Es Altidiente, pero ahora de verdad!

"¿Cómo es posible? Hablemos con el profesor Calcetín".

Ni idea.

A pesar de la prueba indiscutible, Altidiente no es real.

Poder de congelación.

Has roto mi cabra, quienquiera que seas,

pero yo tengo tu bandera, así que yo gano.

¡He dicho que soy Altidiente! Está bien, me lo creo.

Corre, sálvese quien pueda.

Después de 20 años,

por fin tengo el poder para vengarme de mis padres

y de todos los bajovivientes y nadie me detendrá,

especialmente unos sucios niños bajos.

Os acabo de dejar helados

y os estoy echando una mirada gélida.

¡Hora de la venganza!

Necesitamos al Capitán Calzoncillos.

Pero estamos atrapados, Carrasquillo está en el campamento.

"Sombrero sangriento 3": una peli tan horripilante

que te entrarán sudores fríos.

Eso me aliviará las quemaduras, y no creo que me dé mie... (GRITA)

Esta cabaña es inestable. ¡Inestable!

Eso es, la convertiremos en una casa rodante.

Saltad todos.

Sofía temporal, salta por los dos.

Saltad.

Saltad.

No lo hemos pensado bien.

(GRITAN)

Hay que dirigir la cabaña.

Berto, mira por la ventana y dirígenos hacia Altidiente.

Todos los demás controlaremos la cabaña con nuestro peso.

Todo recto.

¿Qué está pasando aquí?

Sea lo que sea, es culpa vuestra.

A la izquierda.

¿Queréis un poquito de mí?

Vamos allá, nieve contra nieve.

(GRITAN)

Más fuerte.

Más a la izquierda.

(GRITAN)

Igual nos hemos pasado.

Seguro que está bien.

Creo.

En situaciones así,

quizá no sea malo ser un monstruo de hielo.

(GRITA)

¡Ahora tengo los poderes de la ventisca!

Es decir que se acerca el invierno.

Qué ganas tenía de decirlo. Tenías razón, está bien.

¿Bien? ¡Soy invencible!

"Lo es, y esta es la razón.

Altidiente cayó sobre varias tiendas.

Pegamentos Glen, Sopladoras Larry y Petardos Kirk,

una tienda de pirotecnia.

La combinación de pegamento, sopladoras y fuegos artificiales

le aportaron nuevos poderes".

Necesitamos al Capitán Calzoncillos.

¿Qué está haciendo?

Enfriarme las quemaduras con trozos de fiambre, ¿no lo ves?

Qué fresquito.

Y sabroso.

Oh, mi madre, tráeme el pan.

(TARAREA) ¡Carne!

¿Por qué siento la piel como lava volcánica de canela?

Oh, carne.

Capitán Calzoncillos, nos persigue un abominable hombre de las nieves.

Abominable significa malo.

Si tú lo dices...

Eh, abominabro... abomboa...

Abomibibe...

(BALBUCEA)

¡Eh, abdomen! ¡Eh, tío de la nieve!

Vamos a petarlo como bolas de nieve.

(GRITA)

"Capítulo 6: De la violencia increíblemente gráfica

en Bola de nieve-o-rama, porque la nieve es suave y blanda

y los puñetazos, duros y duelen.

Puños de nieve".

¿Quién ha dicho eso? No veo nada.

(GRITA)

"Un paraíso inver... ¡Bam!"

¿Hola?

Hay cero visibilidad.

"Golpe de escarcha".

Ayuda, no veo nada.

(GRITA)

Está congelado.

Rápido, hay que descongelarlo como un pavo.

¡Como un pavo!

Sí, asemos ese pavo otra vez.

Descongelado.

Qué frío.

No noto los dedos ni los pies ni mi cola.

Qué pena que no podamos descongelar a Altidiente.

Berto, eres un prodigio.

Capitán Calzoncillos, necesitamos una antena parabólica enorme.

Eso está hecho.

¿Qué es una antena parabólica? Suena delicioso.

"Mientras tanto, en la CACA,

la Compañía de Análisis Cósmico y Aeroespacial de Piqua..."

"Saludos, terrícolas".

¡Norman! Tras tantos años de espera,

por fin, una trasmisión extraterrestre.

"Les invitamos a unirse a la liga...

Y compartir el...

Conocimiento..."

La devolveré, lo prometo.

Vale, ya tengo vuestro sombrero plateado, ¿ahora qué?

Apúntalo hacia allí.

¿La pizzería del calcetín?

Pero si sirven pizza en un calcetín.

Buen intento, pero fallido.

Dispárale al monstruo.

Oh, eso tiene más sentido.

Altidiente, toma un poco de sol, hijo.

No me llames hijo, no eres mi padre.

¡Yo no tengo padres!

Hora de dejarte helado. Otra que me reservaba.

Nada de esto estaría pasando

si Vert lo hubiera arreglado con sus padres.

Berto, hermosa criatura.

(Timbre)

Señor y señora Rompeescaleras, de los escaladores Rompeescaleras.

Vert necesita su ayuda.

¿Habéis encontrado a mi hijo?

(GRITA)

Ya que estamos empatados, ¿nos tomamos un descanso?

Podría ir a por pizza en un calcetín.

¡Oh, no, ya no!

Nunca.

Venganza, plato frío. Ahora todo tiene sentido.

-Vert, no lo hagas.

Te queremos.

-¿Mamá? ¿Papá?

-Sentimos haberte juzgado, ¿no es cierto, Carabiner?

Lo sentimos, vuelve a casa.

-Papá, mamá.

Mamá, papá.

Mamá, papá.

Mamá, papá.

-Tu papá y mamá te abrazan como hacíamos hace tanto tiempo,

apretándonos de este modo.

-Papá, mamá.

(LLORA)

Papá, mamá...

¡Vuelvo a hablar como una persona normal!

Creo que hemos aprendido algo hoy. Claro que sí, colega.

Intentamos derretirlo por fuera.

Pero necesitaba que lo que derritieran por dentro

y eso es una bofetada de realidad.

"¡Realidad!"

¿Por qué está lloviendo en verano?

¿Dónde están mis pantalones?

"Capítulo siete: Gustavindicación"

Bueno, de algún modo, todos habéis sobrevivido,

y el campamento del lago de verano tiene la bandera.

Sí, por fin me reuniré con Doopity.

¡Doopity!

Supongo que ganas la caja misteriosa.

Entonces Carrasquilla se dio cuenta

de que la caja misteriosa era un caballo ganador,

y cuando tienes un caballo ganador, lo montas hasta el final".

O podéis competir por una caja misteriosa mejor.

No, nos vale con esa.

¡Caja misteriosa mejor!

-¡Mejor!

(TODOS) ¡Mejor, mejor, mejor!

¡Doopity!

¡Doopity!

¡Doopity!

¡Doopity!

¡Mejor!

¡Aguacate!

El aloe vera de la naturaleza.

Ahora parezco un chico de portada para ese boletín de FUNC.

¿Dónde está el fotógrafo?

¡Escalar!

Los campistas reúnen a los Rompeescaleras?

Pero yo soy el chico de portada! ¡Chico de portada!

(GRITA)

Sofía temporal, te asciendo a Sofía permanente.

Estás despedida, Sofía permanente.

Esta enorme antena parabólica

nos da acceso a todos los canales del mundo.

"Saludos, terrícolas.

Este es nuestro último intento de contacto.

Les invitamos a unirse a..." Me aburro, cámbialo.

(Música)